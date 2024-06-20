В России пишут ПО для управления крупным рогатым скотом на замену иностранному софту

В России создается ПО для автоматизации работы свиноферм и молочных ферм. Оно призвано заменить иностранные продукты - CloudFarms, PigVision, PigChamp, FARM, Afimilk, Uniform Agro и DairyComp 305, при этом обладают дополнительным функциональностью.

Импортозамещение в сфере животноводства

В России идет разработка ряда программных продуктов, предназначенных для автоматизации животноводческой деятельности. Они предназначены для замены аналогичных зарубежных решений, но имеют дополнительную функциональность. Об этом шла речь в ходе демодня ИЦК АПК (индустриальный центр компетенций агропромышленного комплекса).

«Свинофон» и «Пульс.ЦСС»

Один из таких проектов, получивших статус особо значимого (ОЗП) - разработка программно-аппаратного комплекса учета производственных операций на свинокомплекс «Свинофон». Заказчиком проекта выступает «Башкирская мясная компания», разработчиком - компания «Смарт Технологии Инветс». Задачей проект является импортозамещение иностранных продуктов - CloudFarms, PigVision, PigChamp и FARM.

Продукт должен быть готов к началу 2025 г., стоимость его создания составляет 30 млн руб., из которых 20 млн руб. выделено в виде гранта от РФРИТ («Российский фонд развития информационных технологий»). Продукт должен стать универсальной комплексной системой управления полным циклом производства на свинокомплексах.

Основной проекта является цифровая платформа «Пульс.ЦСС», предназначенная для управления животноводческими фермами. С помощью платформы сотрудники производственных площадок могут отслеживать и анализировать основные производственные показатели и управлять процессами в режиме реального времени.

Ключевыми возможностями «Пульс.ЦСС» являются: интеллектуальный сбор и обработка данных через мобильное приложение PinGo; гибкий интересный движок, подстраивающийся под собственные бизнес-процессы; «умное управление» персоналом с помощью производственных заданий и площадок; наличие открытого API для миграции данных и обмена со сторонними инвесторами; обмен данными с генетическими центрами; интеграция с оборудованием на производственных площадках.

В части управления племенными фермами функционал системы позволяет планировать и вести селекционную работу, формировать ведущие группы животных, контролировать ключевые показатели стада, отслеживать историю и продуктивность каждой головы основного и ремонтного поголовья. Инструмент «Подбор пар» доступен для планирования чистопородного и кросс-осеменения с учетом коэффициентов инбридинг.

Система содержит модуль для управления хряками и забором семени, который позволяет планировать сбор семени и делать заказ; регистрировать взятие семени; фиксировать качество семенного материала; создавать этикетки с QR-кодами для семени.

В системе реализована интеграция с лабораторным оборудованием для оценки качестве семени CASA, по результатам исследований можно автоматически регистрировать партии семени и оценку их качества.

Сравнение с иностранными продуктами

Среди остальных возможностей платформы «Пульс.ЦСС» значатся: объединение данных по микро-климату и учетных производственных данных в единой производственной системе (оперативный контроль в единой системе позволяет быстро реагировать на изменения показателей и тем самым исключить потери и проблемы на производстве); подключение к тензодатчиккам, установленным на кормовых бункерах, и получение количества корма в каждом бункере (это позволяет контролировать постоянное наличие корма в бункерах и его расход, а также автоматически отражать поступление корма в бункер и потребление корма животными); интеграция с кормовыми станциями, загрузка данных со станций кормления и сопоставлять бирки животных со станции с животными из учетной системы (качественные кормовые отчеты, конверсия корма и кривые роста животных); полный комплект инструментов для расчета комплексного экономического индекса (загрузки результатов генотипирования, расчет вариантов, расчет степени влияния факторов уязвимости на селекционные признаки, расчет ebv и gbv, конструирование собственных селекционных моделей).

Модуль «Оценка племенной ценности животных» использует общепринятую методологию BLUP, применяемую в селекции почти во всех программах разведения. Данная методология так как позволяет наиболее точно определить генетический потенциал животных и прогнозировать продуктивные качества потомства с помощью сложных компьютеризованных математических и статистических расчетов.

Мобильное приложение PinGO работает под Android, оно разработано специально для работников ферм, Приложение может получать данные с QR-кодов, напечатанных на карточках животных, и с электронных ушных бирок (RFID-меток). Приложение проверяет данные и уведомляет пользователя о несоответствиях, оно работает в online и offline режимах.

Как и иностранные аналоги, «Пульс.ЦСС» обеспечивает следующие функции: воспроизводство, движение животных по технологическим группам, корма и ветеринария, мобильное приложение, оперативный контроль исполнения задач разработччиками, детализированная индивидуальная карточка животного. В то же время, как считает замгендиректора «Башкирской мясной компании» по селекционно-генетической работе Андрей Рудь, преимуществами «Пуль.ЦСС» над Cloudfarms являются: подбор пар, планирование и регистрация бронированных мероприятий, контрольные списки животных, интеграция со станциями кормления, печать типовых отраслевых форм, произвольные аналитические показатели с возможность планирования, планирование сбора семени и интеграции с лабораторным оборудованием.

«Молоко 2.0»

Другой проект, получивший статус ОЗП - разработка ПО для управления производством молока на заводе «Молоко 2.0». Проект реализуется «Дмитрогорским молочным заводом» с целью автоматизации процесса сбора данных с оборудования с целью минимизации ручных операций и организации прозрачности учета.

Разработчиком продукта является компания «РЦ Плинор». Продукт должен быть готов до конца 2024 г. Он является альтернативой следующих иностранных решений: Afimilk, Uniform Agro и DailyComp 305.

«Молоко 2.0» обеспечивает следующие возможности: мониторинг производительности стада, управлением селекцией и генетикой, ветеринарный контроль, цифровой двойник фермы, предиктивная аналитика, производственный календарь.

По мнению директора по продуктам «РЦ Плинор» Дмитрия Тарасова, важнейшей особенностью «Молоко 2.0» является контроль оборота стада и его гибкое планирование по предиктивным изменениям параметров. Система демонстрирует возможные изменения параметров и их последствия в параметрах развития сада и финансовых параметрах.

Как и его иностранные аналоги, «Молоко 2.0» обладает следующей функциональностью: контроль за состоянием поголовья, SASS-решение, финансовые и производственные показатели, ветеринарный контроль за состоянием стада, оперативный контроль исполнения задач работниками, детализированная индивидуальная карточка животного.

Дополнительными возможностями, реализованными в«Молоко 2.0», являются: настраиваемые показатели КПЭ (ключевые показатели эффективности), интеграция с государственными информационными системами, встроенная предиктивная аналитика, система помощи принятия решения на всех этапах, хранение и обработка фенотипических и генетических данных животного, настройка пользователями бизнес-процесса, с возможностью адаптация.

Система управления стадом крупного рогатого скота

Еще одним проектом в сфере импортозамещения ПО для животноводства, включенным в дорожную карту «Новое индустриальное ПО» (подготовлена госкорпорациями «Росатом» и «Ростех» и утверждена Правительственной комиссией по цифровизации), является внедрение системы управления стадом крупного рогатого скота.

Проект реализуется «Тюменской молочной фермой» и направлен на импортозамещение иностранной системы управления стадом крупного рогатого скота молочного направления Daily Comp 365.