Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181671
ИКТ 14113
Организации 10976
Ведомства 1485
Ассоциации 1052
Технологии 3496
Системы 26085
Персоны 78119
География 2922
Статьи 1546
Пресса 1244
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2705
Мероприятия 867

Промышленное ПО Industrial Software Индустриальное ПО Промышленное программное обеспечение


УПОМИНАНИЯ


22.07.2025 Планирование на российском: разработчик APS-систем Adeptik вошел в состав холдинга промышленного ПО «Экспанта»

Разработчик APS-систем Adeptik вошел в состав холдинга промышленного ПО «Экспанта». Компании объединят усилия для развития российского рынка систем производственного планирования и расширят их внедрение в промышленности. Об этом CNews сообщили пред
27.06.2025 Softline расплатился собственными акциями за интегратора промышленного ПО

настоящее время 51% в компании принадлежат ООО «Софтлайн Промышленный Софт» - структуре ГК «Софтлайн». Доля Кондратюка сократилась до 31,36%, Надеина – до 17,64%. Интеграция «Омег-Альянс» с кластером промышленного ПО Softline По данным Softline, в 2024 г. выручка ГК «Омег-Альянс» превысила 500 млн руб., уровень операционной рентабельности составил 30%. В 2025 г. группа планируется существен
19.05.2025 Активы холдинга промышленного ПО «Экспанта» выросли в 2 раза

«Датана» и «Датабриз» продемонстрировали двукратный рост выручки по итогам 2024 г. С момента вхождения в ГК «УльтимаТек» в 2023 г., а затем перевода компаний в холдинг промышленного ПО «Экспанта», портфель заказчиков пополнился десятком новых крупных клиентов из горно-металлургического сектора и химической отрасли. На результаты также повлияла трансформация б
21.02.2025 ГК Softline развивает направление промышленного ПО и планирует новые приобретения

ивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о планах развития направления индустриального ПО. Данное направление объединит продукты и решения ГК Softline для промышлен
21.01.2025 Российским разработчикам промышленного ПО предстоит закрыть более 800 «белых пятен»

им выводам пришел ЦКИТ в рамках исследования потребностей 39 ИЦК, включенных в дорожную карту НИПО (Новое индустриальное ПО). © alex150770 / Фотобанк Фотодженика У российских разработчиков инду
13.12.2024 Рынку индустриального ПО нужна стратегия развития – итоги III Конференции по матмоделированию

ершения этапа срочного импортозамещения встал вопрос системного проектирования развития российского индустриального ПО и выбора сценариев развития рынка. Это, с одной стороны, позволит выйти на
10.10.2024 Власти отсрочат требования по совместимости промышленного ПО с российскими ОС

овы к совместимости По данным Столповского, в реестр российского ПО включено 898 решений по классу «Промышленное ПО». Из них с двумя российскими ОС, которых в реестре около 40, совместимы, по о
09.07.2024 Резидент «Сколково» и «Ростелеком» объединили усилия для создания совместных решений на рынке промышленного ПО

Резидент «Сколково» и «Ростелеком» объединили усилия для создания совместных решений на рынке промышленного ПО. ПАО «Ростелеком» и «Симпл Кампани», резидент «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ), договорились о партнерстве. Сотрудничество заключено на один год и предполагает ежегодную пролонгацию.
26.10.2023 Дмитрий Чернышенко: объем выручки от использования российского индустриального ПО к 2030 г. составит 330 млрд рублей

. Ожидаем, что объем выручки от реализации лицензий, подписки на использование и аренду российского индустриального ПО к 2030 г. составит 330 млрд руб. А количество зарегистрированных результат
18.10.2023 «Росатом» подписал соглашение о внедрении промышленного ПО корпорации на белорусских предприятиях

правительственной дорожной карты по развитию высокотехнологичной области «Новое индустриальное программное обеспечение»; с 2021 г. реализует первый российский проект по импортозамещению целого класса промышленного ПО – систем инженерного анализа и математического моделирования (САЕ-класс), с 2022 г. выступает координатором проекта по созданию российской PLM-системы тяжелого класса. В направ
14.09.2023 «Рексофт»: 39% горнодобывающих предприятий готовы стать со-инвестором в проектах по созданию индустриального ПО

планы полноценной замены западных программных решений на горизонте трех-пяти лет. При этом, 39% респондентов сообщили о потенциальной готовности своих компаний стать со-инвестором в проекте создания индустриального ПО, из них 16% уже работают с ИТ-партнером в рамках совместного предприятия. Оптимальный и достижимый срок окупаемости решений сильно зависит от класса решения и объема инвестиц
Названы тренды развития продуктов CAD и CAE

ов исполнительной власти. «Решая тактические задачи, необходимо помнить о долгосрочной перспективе. Индустриальное ПО будет определять новый виток технологического развития в мире. Для нашей ст
05.06.2023 «Росатом» представил председателю Правительства России подход к полному импортозамещению индустриального ПО

Запуск кросс-индустриальных платформ по приоритетным классам ПО позволит добиться стопроцентного импортозамещения в PLM- и САЕ-классах промышленного ПО. Механизм ускоренного достижения цифровой независимости предложила госкорпорация «Росатом» на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» ЦИПР-2023, которая завершает

01.06.2023 Михаил Книгин, Т1: Задача замещения зарубежного промышленного ПО будет решена

паний в большинстве своем не превышают сотен специалистов. CNews: Получается, проблема только в дефиците кадров? Михаил Книгин: Нет, если вспомнить историю, то многие зарубежные гиганты по разработке промышленного ПО образовывались путем многочисленных M&A. В России же значительное количество производителей ПО предпочитали оставаться независимыми. Однако выбрав подобный путь, они не достига
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей

Дорожная карта «Новое индустриальное ПО» В распоряжении CNews оказалась дорожная карта «Новое индустриальное програ
13.12.2022 Лидеры российского матмоделирования хотят занять ведущие позиции на мировом рынке

едует планировать выход на полную технологическую независимость нашей страны в области САЕ-систем: «Индустриальное ПО будет определять новый виток технологического развития всего мира. Нашей ст

Публикаций - 157, упоминаний - 188

Промышленное ПО и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3276 30
Ростелеком 10084 18
Цифра ГК 2505 18
SAP SE 5374 16
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2237 15
Oracle Corporation 6797 15
Siemens AG - Siemens Group 2610 14
8686 11
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 417 11
УльтимаТек - UltimaTec. 24 11
УльтимаТек - DataBriz - Датабриз 15 11
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 139 10
УльтимаТек - Datana - Датана 27 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13639 8
Microsoft Corporation 25019 8
Softline - Софтлайн 3096 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4319 8
Top Systems - Топ Системы 72 8
Росатом - Атомэнергопром - РЦР - Русатом Цифровые решения 22 8
Базальт СПО - BaseALT 734 7
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 444 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5117 6
IBM - International Business Machines Corp 9503 6
Autodesk 619 6
Dassault Systemes 222 6
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 229 6
Ростех - Автоматика Концерн 1704 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1382 5
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 63 5
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1352 5
Schneider Electric - Aveva - Авева 46 5
Softline - ОМЗ ИТ - ОМЗ Информационные технологии 12 5
УльтимаТек - Экспанта 5 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1060 4
ANSYS 79 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1536 4
Honeywell 288 4
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 355 4
Fidesys - Фидесис 23 4
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 26 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1272 12
Газпром ПАО 1383 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7847 6
Почта России ПАО 2208 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 479 6
Газпром нефть 649 6
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 62 6
РЖД - Российские железные дороги 1962 5
Русагро Группа Компаний 318 5
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 441 5
ЦКР - Центр корпоративных решений - 84 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2931 4
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 155 4
Северсталь ПАО - Severstal 535 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 536 4
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 242 4
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 195 4
ТМХ - Трансмашхолдинг 129 4
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 157 4
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 193 4
ГПБ - Газпромбанк 1135 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 533 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 425 3
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 88 3
Роснефть НК - нефтяная компания 524 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1098 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 495 3
ФосАгро 137 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 345 3
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 204 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 66 3
Роскосмос РКС - Российские космические системы 143 3
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 70 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 631 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2598 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 917 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 324 2
Уралхим - Уралкалий ПАО 102 2
Татнефть 233 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 457 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2083 61
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12469 45
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 165 43
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3239 33
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 306 25
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6177 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3187 14
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 349 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4624 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5141 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4691 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5082 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2051 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2644 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 431 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3052 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3472 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1961 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1879 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1253 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 355 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 688 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3070 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 155 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 86 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 474 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 256 2
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5661 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 520 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 415 2
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 35 2
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Химия и фармацевтика 10 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 890 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3287 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3402 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 352 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1674 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 355 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2785 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 716 9
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 765 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 366 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 307 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 337 3
Консорциум российских разработчиков CAD/CАЕ-систем - Консорциум разработчиков САПР 6 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 148 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 16 1
АЮР - Ассоциация юристов России 48 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 17 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 31 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
Linux Foundation 188 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 144 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 99 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 233 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 69 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 10 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 13 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 10 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21769 126
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54819 119
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70264 91
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32812 62
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16209 56
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14250 44
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 456 43
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3950 42
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1826 41
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30183 39
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2333 39
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7052 33
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6018 29
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 836 28
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26501 26
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5717 23
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3050 23
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12629 23
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1469 21
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11018 20
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3399 20
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12009 19
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10824 19
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1367 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22297 18
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13060 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31196 17
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6008 16
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12082 16
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3297 14
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9091 14
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1406 14
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 850 14
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7916 13
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2306 13
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7291 13
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6485 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11862 12
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2346 12
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5775 12
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 42 17
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1915 10
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос Платформа САПР 27 9
FreePik 1260 9
Linux OS 10578 8
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 798 7
Oracle Java - язык программирования 3275 7
Новые облачные технологии - МойОфис 837 6
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1155 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5623 6
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 51 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1413 6
Google Android 14447 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4928 5
3V services - SimInTech - Simulation In Technic 9 5
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - САРУС СПЖЦ (PLM) - система полного жизненного цикла 11 5
Microsoft Windows 16092 4
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 489 4
Autodesk AutoCAD 349 4
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 223 4
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос аэро-гидро 13 4
1С:ERP Управление предприятием 663 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 966 3
Kaspersky OS 132 3
Intel x86 - архитектура процессора 1943 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 899 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 588 3
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 387 3
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 234 3
OpenJDK - Open Java Development Kit 118 3
Aspen aspenONE 28 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3385 3
Siemens Teamcenter 67 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 321 3
Atlassian - Confluence 138 3
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 15 3
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос тепло 13 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 233 3
OSIsoft PI System 14 3
Ростелеком - НКИТ - Новые коммуникационные интернет-технологии 22 3
Солнцева Екатерина 58 17
Мишустин Михаил 710 11
Чернышенко Дмитрий 574 10
Лихачев Алексей 44 10
Массух Илья 235 8
Растопшин Павел 46 8
Путин Владимир 3289 6
Паршин Максим 320 6
Фомичев Дмитрий 25 6
Макаров Валентин 237 5
Смоленский Александр 9 5
Шадаев Максут 1094 4
Лашин Ренат 78 4
Вибе Александр 4 4
Абакумов Евгений 211 3
Смирнов Алексей 247 3
Боровков Алексей 16 3
Надеин Андрей 16 3
Комлев Николай 108 3
Лавров Владимир 87 3
Емельченков Сергей 140 3
Королев Роман 19 3
Шагалиев Рашит 4 3
Измайлов Илья 3 3
Касперская Наталья 299 2
Хасьянова Гульнара 148 2
Рустамов Рустам 479 2
Мальков Антон 45 2
Скоробогатова Ольга 56 2
Дырмовский Дмитрий 140 2
Дождёв Владимир 11 2
Щербинин Павел 7 2
Булгаков Кирилл 127 2
Гордин Михаил 11 2
Кармишин Андрей 5 2
Книгин Михаил 20 2
Кондратюк Алексей 5 2
Тадевосян Максим 7 2
Гриневич Павел 4 2
Собянин Сергей 435 2
Россия - РФ - Российская федерация 152419 146
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44847 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52925 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18172 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17769 7
Германия - Федеративная Республика 12848 7
Европа 24490 6
Беларусь - Белоруссия 5929 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14351 6
Африка - Африканский регион 3541 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13470 4
Азия - Азиатский регион 5673 4
Индия - Bharat 5599 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3282 4
Россия - ДФО - Сахалинская область 948 4
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1037 4
Казахстан - Республика 5719 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4042 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1116 3
Земля - планета Солнечной системы 10534 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7891 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3110 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2512 3
Франция - Французская Республика 7938 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2859 3
Украина 7722 3
Америка Латинская 1859 3
Кипр - Республика 573 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1009 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3006 2
Финляндия - Финляндская Республика 3637 2
Сингапур - Республика 1887 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1329 2
Канада 4949 2
Ближний Восток 3008 2
Турция - Турецкая республика 2451 2
Индонезия - Республика 991 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1162 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 939 2
Эстония - Эстонская Республика 754 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9638 80
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53694 80
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30936 50
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4151 44
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50118 30
Энергетика - Energy - Energetically 5371 28
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3239 26
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5875 26
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19754 24
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17006 22
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2221 20
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3512 18
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6155 17
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2758 17
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5343 15
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1507 14
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2964 14
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3606 13
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 976 13
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 187 12
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7723 12
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5840 12
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 674 11
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8087 11
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3697 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25293 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14560 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8378 10
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1302 9
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 371 9
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2133 9
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4223 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6062 8
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2542 8
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5463 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5149 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8818 7
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1141 7
Кредитование - Сrediting - Заём 6958 7
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 849 7
Коммерсантъ - Издательский дом 2057 12
Ведомости 1132 8
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1067 3
9to5Google 54 2
9to5Mac 70 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11351 1
АиФ - Аргументы и факты 47 1
Forbes - Форбс 883 1
TAdviser - Центр выбора технологий 415 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 495 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 317 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3399 11
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8290 5
Gartner - Гартнер 3588 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1043 2
Markets&Markets Research 113 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 64 1
Mordor Intelligence 31 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 751 1
Fortune Business Insights 19 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 131 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 77 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 509 13
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 329 10
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 9
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 644 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1046 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 419 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1601 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1205 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 917 2
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 55 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 162 2
ИГУ - Иркутский государственный университет 23 2
Минтранс РФ - Росжелдор - ИрГУПС - Иркутский государственный университет путей сообщения 9 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 95 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 208 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 492 1
РАН - Российская академия наук 1965 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 380 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 32 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 251 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 37 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 94 1
РАН ИБРАЭ - Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук 16 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 22 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 3 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
Росатом Университет - Корпоративная академия Росатома АНО 7 1
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 22 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 40 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 12 1
Институт инженерной физики АНО 6 1
НЦФМ - Национальный центр физики и математики 5 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 46 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 148 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 267 1
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II - Национальный минерально-сырьевой университет 27 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 33 1
СамГУ - Самарский государственный университет 24 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 153 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2544 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1243 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1171 3
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 35 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2086 2
CNews AWARDS - награда 533 2
CNews Женщины года в отрасли ИТ 16 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 605 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
Международный женский день - 8 марта 363 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 54 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 90 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
Единый день голосования 131 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 348 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380232, в очереди разбора - 737856.
Создано именных указателей - 181671.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: