|22.07.2025
|
Планирование на российском: разработчик APS-систем Adeptik вошел в состав холдинга промышленного ПО «Экспанта»
Разработчик APS-систем Adeptik вошел в состав холдинга промышленного ПО «Экспанта». Компании объединят усилия для развития российского рынка систем производственного планирования и расширят их внедрение в промышленности. Об этом CNews сообщили пред
|27.06.2025
|
Softline расплатился собственными акциями за интегратора промышленного ПО
настоящее время 51% в компании принадлежат ООО «Софтлайн Промышленный Софт» - структуре ГК «Софтлайн». Доля Кондратюка сократилась до 31,36%, Надеина – до 17,64%. Интеграция «Омег-Альянс» с кластером промышленного ПО Softline По данным Softline, в 2024 г. выручка ГК «Омег-Альянс» превысила 500 млн руб., уровень операционной рентабельности составил 30%. В 2025 г. группа планируется существен
|19.05.2025
|
Активы холдинга промышленного ПО «Экспанта» выросли в 2 раза
«Датана» и «Датабриз» продемонстрировали двукратный рост выручки по итогам 2024 г. С момента вхождения в ГК «УльтимаТек» в 2023 г., а затем перевода компаний в холдинг промышленного ПО «Экспанта», портфель заказчиков пополнился десятком новых крупных клиентов из горно-металлургического сектора и химической отрасли. На результаты также повлияла трансформация б
|21.02.2025
|
ГК Softline развивает направление промышленного ПО и планирует новые приобретения
ивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о планах развития направления индустриального ПО. Данное направление объединит продукты и решения ГК Softline для промышлен
|21.01.2025
|
Российским разработчикам промышленного ПО предстоит закрыть более 800 «белых пятен»
им выводам пришел ЦКИТ в рамках исследования потребностей 39 ИЦК, включенных в дорожную карту НИПО (Новое индустриальное ПО). © alex150770 / Фотобанк Фотодженика У российских разработчиков инду
|13.12.2024
|
Рынку индустриального ПО нужна стратегия развития – итоги III Конференции по матмоделированию
ершения этапа срочного импортозамещения встал вопрос системного проектирования развития российского индустриального ПО и выбора сценариев развития рынка. Это, с одной стороны, позволит выйти на
|10.10.2024
|
Власти отсрочат требования по совместимости промышленного ПО с российскими ОС
овы к совместимости По данным Столповского, в реестр российского ПО включено 898 решений по классу «Промышленное ПО». Из них с двумя российскими ОС, которых в реестре около 40, совместимы, по о
|09.07.2024
|
Резидент «Сколково» и «Ростелеком» объединили усилия для создания совместных решений на рынке промышленного ПО
Резидент «Сколково» и «Ростелеком» объединили усилия для создания совместных решений на рынке промышленного ПО. ПАО «Ростелеком» и «Симпл Кампани», резидент «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ), договорились о партнерстве. Сотрудничество заключено на один год и предполагает ежегодную пролонгацию.
|26.10.2023
|
Дмитрий Чернышенко: объем выручки от использования российского индустриального ПО к 2030 г. составит 330 млрд рублей
. Ожидаем, что объем выручки от реализации лицензий, подписки на использование и аренду российского индустриального ПО к 2030 г. составит 330 млрд руб. А количество зарегистрированных результат
|18.10.2023
|
«Росатом» подписал соглашение о внедрении промышленного ПО корпорации на белорусских предприятиях
правительственной дорожной карты по развитию высокотехнологичной области «Новое индустриальное программное обеспечение»; с 2021 г. реализует первый российский проект по импортозамещению целого класса промышленного ПО – систем инженерного анализа и математического моделирования (САЕ-класс), с 2022 г. выступает координатором проекта по созданию российской PLM-системы тяжелого класса. В направ
|14.09.2023
|
«Рексофт»: 39% горнодобывающих предприятий готовы стать со-инвестором в проектах по созданию индустриального ПО
планы полноценной замены западных программных решений на горизонте трех-пяти лет. При этом, 39% респондентов сообщили о потенциальной готовности своих компаний стать со-инвестором в проекте создания индустриального ПО, из них 16% уже работают с ИТ-партнером в рамках совместного предприятия. Оптимальный и достижимый срок окупаемости решений сильно зависит от класса решения и объема инвестиц
|
Названы тренды развития продуктов CAD и CAE
ов исполнительной власти. «Решая тактические задачи, необходимо помнить о долгосрочной перспективе. Индустриальное ПО будет определять новый виток технологического развития в мире. Для нашей ст
|05.06.2023
|
«Росатом» представил председателю Правительства России подход к полному импортозамещению индустриального ПО
Запуск кросс-индустриальных платформ по приоритетным классам ПО позволит добиться стопроцентного импортозамещения в PLM- и САЕ-классах промышленного ПО. Механизм ускоренного достижения цифровой независимости предложила госкорпорация «Росатом» на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» ЦИПР-2023, которая завершает
|01.06.2023
|
Михаил Книгин, Т1: Задача замещения зарубежного промышленного ПО будет решена
паний в большинстве своем не превышают сотен специалистов. CNews: Получается, проблема только в дефиците кадров? Михаил Книгин: Нет, если вспомнить историю, то многие зарубежные гиганты по разработке промышленного ПО образовывались путем многочисленных M&A. В России же значительное количество производителей ПО предпочитали оставаться независимыми. Однако выбрав подобный путь, они не достига
|09.03.2023
|
На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей
Дорожная карта «Новое индустриальное ПО» В распоряжении CNews оказалась дорожная карта «Новое индустриальное програ
|13.12.2022
|
Лидеры российского матмоделирования хотят занять ведущие позиции на мировом рынке
едует планировать выход на полную технологическую независимость нашей страны в области САЕ-систем: «Индустриальное ПО будет определять новый виток технологического развития всего мира. Нашей ст
