Планирование на российском: разработчик APS-систем Adeptik вошел в состав холдинга промышленного ПО «Экспанта» Разработчик APS-систем Adeptik вошел в состав холдинга промышленного ПО «Экспанта». Компании объединят усилия для развития российского рынка систем производственного планирования и расширят их внедрение в промышленности. Об этом CNews сообщили пред

Softline расплатился собственными акциями за интегратора промышленного ПО настоящее время 51% в компании принадлежат ООО «Софтлайн Промышленный Софт» - структуре ГК «Софтлайн». Доля Кондратюка сократилась до 31,36%, Надеина – до 17,64%. Интеграция «Омег-Альянс» с кластером промышленного ПО Softline По данным Softline, в 2024 г. выручка ГК «Омег-Альянс» превысила 500 млн руб., уровень операционной рентабельности составил 30%. В 2025 г. группа планируется существен

Активы холдинга промышленного ПО «Экспанта» выросли в 2 раза «Датана» и «Датабриз» продемонстрировали двукратный рост выручки по итогам 2024 г. С момента вхождения в ГК «УльтимаТек» в 2023 г., а затем перевода компаний в холдинг промышленного ПО «Экспанта», портфель заказчиков пополнился десятком новых крупных клиентов из горно-металлургического сектора и химической отрасли. На результаты также повлияла трансформация б

ГК Softline развивает направление промышленного ПО и планирует новые приобретения ивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о планах развития направления индустриального ПО. Данное направление объединит продукты и решения ГК Softline для промышлен

Российским разработчикам промышленного ПО предстоит закрыть более 800 «белых пятен» им выводам пришел ЦКИТ в рамках исследования потребностей 39 ИЦК, включенных в дорожную карту НИПО (Новое индустриальное ПО). © alex150770 / Фотобанк Фотодженика У российских разработчиков инду

Рынку индустриального ПО нужна стратегия развития – итоги III Конференции по матмоделированию ершения этапа срочного импортозамещения встал вопрос системного проектирования развития российского индустриального ПО и выбора сценариев развития рынка. Это, с одной стороны, позволит выйти на

Власти отсрочат требования по совместимости промышленного ПО с российскими ОС овы к совместимости По данным Столповского, в реестр российского ПО включено 898 решений по классу «Промышленное ПО». Из них с двумя российскими ОС, которых в реестре около 40, совместимы, по о

Резидент «Сколково» и «Ростелеком» объединили усилия для создания совместных решений на рынке промышленного ПО Резидент «Сколково» и «Ростелеком» объединили усилия для создания совместных решений на рынке промышленного ПО. ПАО «Ростелеком» и «Симпл Кампани», резидент «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ), договорились о партнерстве. Сотрудничество заключено на один год и предполагает ежегодную пролонгацию.

Дмитрий Чернышенко: объем выручки от использования российского индустриального ПО к 2030 г. составит 330 млрд рублей . Ожидаем, что объем выручки от реализации лицензий, подписки на использование и аренду российского индустриального ПО к 2030 г. составит 330 млрд руб. А количество зарегистрированных результат

«Росатом» подписал соглашение о внедрении промышленного ПО корпорации на белорусских предприятиях правительственной дорожной карты по развитию высокотехнологичной области «Новое индустриальное программное обеспечение»; с 2021 г. реализует первый российский проект по импортозамещению целого класса промышленного ПО – систем инженерного анализа и математического моделирования (САЕ-класс), с 2022 г. выступает координатором проекта по созданию российской PLM-системы тяжелого класса. В направ

«Рексофт»: 39% горнодобывающих предприятий готовы стать со-инвестором в проектах по созданию индустриального ПО планы полноценной замены западных программных решений на горизонте трех-пяти лет. При этом, 39% респондентов сообщили о потенциальной готовности своих компаний стать со-инвестором в проекте создания индустриального ПО, из них 16% уже работают с ИТ-партнером в рамках совместного предприятия. Оптимальный и достижимый срок окупаемости решений сильно зависит от класса решения и объема инвестиц

Названы тренды развития продуктов CAD и CAE ов исполнительной власти. «Решая тактические задачи, необходимо помнить о долгосрочной перспективе. Индустриальное ПО будет определять новый виток технологического развития в мире. Для нашей ст

«Росатом» представил председателю Правительства России подход к полному импортозамещению индустриального ПО Запуск кросс-индустриальных платформ по приоритетным классам ПО позволит добиться стопроцентного импортозамещения в PLM- и САЕ-классах промышленного ПО. Механизм ускоренного достижения цифровой независимости предложила госкорпорация «Росатом» на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» ЦИПР-2023, которая завершает

Михаил Книгин, Т1: Задача замещения зарубежного промышленного ПО будет решена паний в большинстве своем не превышают сотен специалистов. CNews: Получается, проблема только в дефиците кадров? Михаил Книгин: Нет, если вспомнить историю, то многие зарубежные гиганты по разработке промышленного ПО образовывались путем многочисленных M&A. В России же значительное количество производителей ПО предпочитали оставаться независимыми. Однако выбрав подобный путь, они не достига

На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей Дорожная карта «Новое индустриальное ПО» В распоряжении CNews оказалась дорожная карта «Новое индустриальное програ