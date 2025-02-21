Кондратюк Алексей
|21.02.2025
|ГК Softline развивает направление промышленного ПО и планирует новые приобретения 1
|25.09.2024
|Novardis и Visiology стали стратегическими партнерами в сфере BI 1
|08.02.2024
|Novardis и PIX Robotics заключили технологическое партнерство 1
Кондратюк Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|PIX BI 53 1
|PIX RPA Platform. 76 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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