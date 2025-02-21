Надеин Андрей
Надеин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Мартынов Владислав 113 3
|Шакиров Шамиль 21 3
|Богачев Игорь 180 2
|McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 47 2
|Журавлев Роман 22 2
|Васильев Евгений 119 1
|Лебедев Алексей 23 1
|Бургардт Александр 13 1
|Александров Юрий 4 1
|Сафронов Павел 1 1
|Гришин Константин 1 1
|Андреев Александр 26 1
|Бажин Владимир 2 1
|Шестаков Александр 38 1
|Керейник Юрий 4 1
|Цветков Сергей 19 1
|Амиров Алексей 1 1
|Пылков Александр 1 1
|Толь Елена 8 1
|Зарецкий Николай 1 1
|Аронсон Михаил 17 1
|Селиванов Дмитрий 51 1
|Морозов Дмитрий 19 1
|Бандурин Гаральд 15 1
|Мочальников Юрий 1 1
|Гущин Станислав 4 1
|Гильц Юрий 1 1
|Терентьев Валентин 1 1
|Пирогова Ирина 29 1
|Федосеев Борис 1 1
|Шитов Константин 2 1
|Ибрагимов Рустем 21 1
|Пирожков Владимир 6 1
|Павлов Петр 2 1
|Албул Андрей 1 1
|Клычев Андрей 4 1
|МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 232 1
|МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 65 1
|London Metropolitan University - Лондонский столичный университет 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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