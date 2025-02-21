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Надеин Андрей



21.02.2025 ГК Softline развивает направление промышленного ПО и планирует новые приобретения 1
03.12.2020 Итоги Wonderware Online Форум 2020. Новинки и тренды в сфере умного производства 1
08.02.2018 «Галактика» и «Омегальянс» внедрят методики управления производственными активами 1
18.12.2014 Новый фронт рынка ИТ-услуг: управление ИТ-ландшафтом госкорпораций 2
07.10.2014 Пятая часть бизнеса «Ай-Теко» выведена в отдельную консалтинговую компанию 1
07.10.2014 «Витте Консалтинг» — новый бренд «Ай-Теко» по управлению активами 1
11.04.2013 Топ-менеджер SAP СНГ возглавил отделение консалтинга в «Ай-Теко» 2
16.07.2012 «Техносерв Консалтинг» построит КАСУ на базе решений SAP для FESCO 1
02.05.2012 «Группа «Илим» автоматизировала договорно-правовую работу на базе SAP 1
24.04.2012 «РусГидро» оптимизирует управление персоналом с помощью SAP ERP HCM 1
12.07.2011 SAP выбрал гендиректора для России 1
08.07.2011 Шорт-лист: Кто может возглавить SAP СНГ 2
10.03.2011 В SAP СНГ назначен заместитель генерального директора 2
24.05.2001 Из Actis в iXcelerator.com 2

Публикаций - 14, упоминаний - 19

Надеин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5284 8
SAP CIS - САП СНГ 854 7
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 3
Айтеко - Витте Консалтинг 27 3
Айтеко Бизнес Консалтинг 12 3
Теко НПК 430 3
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 591 2
Омегальянс - Омег-Альянс - Operationas Management Engineering Alliance 4 2
Галактика - Корпорация 1469 1
Yandex - Яндекс 7420 1
Schneider Electric 575 1
Schneider Electric - Aveva - Авева 43 1
Schneider Electric - Aveva - Wonderware 36 1
Schneider Electric Центр Инноваций 5 1
Газпромнефть-ННГ - Газпромнефть-Автоматизация - ГПН-Автоматизация 3 1
Сумма Технологий 23 1
Klinkmann - Клинкманн 11 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3223 1
Xerox 1140 1
Ланит - Норбит - Norbit 370 1
Максима ГК - GMCS 359 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 124 1
Астерос Сервис 10 1
SAP EMEA 12 1
Actis Systems - Актис Системс - Actis Wunderman 42 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
Ru-Net Holdings - iXcelerator 5 1
Роснано Информ 6 1
Консом Групп НИЦ - Konsom Group - КонсОМ СКС Групп 16 1
ПромАвтоматика - Промышленная автоматика Контроль доступа 11 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 266 1
Омегальянс - Exeplant - ЭкзеПлэнт - MES Engineering - МЕС Инжиниринг 5 1
Ростех - РТ-Информ 140 1
Техноэволаб - Technoevolab - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 191 1
Maintex - Мейнтекс 5 1
Информ 303 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7372 1
Газпром нефть 622 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 205 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 248 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 1
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 25 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 311 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 72 1
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 1
Unilever - Юнилевер Русь 154 1
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 25 1
Олимпстрой ГК - Государственная корпорация 25 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 149 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3063 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 87 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5959 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 95 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 44 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30948 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66683 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6702 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12587 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21279 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1467 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50968 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 740 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2187 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2080 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 760 1
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АСОДУ - автоматизированная система оперативного диспетчерского контроля и управления инженерным оборудованием и системами - Автоматика и телемеханика - диспетчеризация автоматизированных систем управления технологическими процессами 25 1
APM - Asset Performance Management - Системы управления эффективностью активов 10 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2841 1
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11118 1
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VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2965 1
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Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 883 1
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 147 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 959 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1389 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7674 1
Lean Manufacturing - Бережливое производство 153 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10155 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 884 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 212 2
Ventix ABB 2 2
Google YouTube - Видеохостинг 2760 1
Apple AirPods - Наушники 134 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 635 1
Галактика EAM - Галактика Enterprise Asset Management 33 1
OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 21 1
SAP PI - SAP Process Integration - SAP NetWeaver PI - SAP NetWeaver Process Integration 27 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 32 1
SAP Learning Hub - SAP E-Learning 12 1
SAP E-Recruiting 3 1
Nakisa SAP Talent Visualization 2 1
Nakisa SAP Org Visualization 2 1
Schneider Electric EcoStruxure 68 1
Schneider Electric - Aveva System Platform - Wonderware ArchestrA System Platform 5 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 111 1
Schneider Electric - Aveva MES - Aveva Manufacturing Execution System - Wonderware Factelligence MES 12 1
Schneider Electric - Aveva Plant SCADA - Wonderware Information Server 5 1
Schneider Electric - Aveva Customer First 1 1
Schneider Electric - Aveva Insight Cloud Platform 1 1
Schneider Electric - Aveva Production Management 1 1
Schneider Electric - Aveva InTouch HMI - Wonderware InTouch HMI 9 1
Schneider Electric - Aveva PriSM Predictive Analytics 4 1
Schneider Electric - Vijeo Citect - Cicode - CitectSCADA - CitectHistorian 14 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Мартынов Владислав 113 3
Шакиров Шамиль 21 3
Богачев Игорь 180 2
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 47 2
Журавлев Роман 22 2
Васильев Евгений 119 1
Лебедев Алексей 23 1
Бургардт Александр 13 1
Александров Юрий 4 1
Сафронов Павел 1 1
Гришин Константин 1 1
Андреев Александр 26 1
Бажин Владимир 2 1
Шестаков Александр 38 1
Керейник Юрий 4 1
Цветков Сергей 19 1
Амиров Алексей 1 1
Пылков Александр 1 1
Толь Елена 8 1
Зарецкий Николай 1 1
Аронсон Михаил 17 1
Селиванов Дмитрий 51 1
Морозов Дмитрий 19 1
Бандурин Гаральд 15 1
Мочальников Юрий 1 1
Гущин Станислав 4 1
Гильц Юрий 1 1
Терентьев Валентин 1 1
Пирогова Ирина 29 1
Федосеев Борис 1 1
Шитов Константин 2 1
Ибрагимов Рустем 21 1
Пирожков Владимир 6 1
Павлов Петр 2 1
Албул Андрей 1 1
Клычев Андрей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 145353 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14145 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43392 5
Казахстан - Республика 5563 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17480 2
Европа Восточная 3080 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2981 1
Турция - Турецкая республика 2369 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17128 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52220 1
Германия - Федеративная Республика 12706 1
Украина 7627 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1396 1
Европа 21806 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 563 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14468 4
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 804 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2446 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51386 3
Энергетика - Energy - Energetically 5120 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7877 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2842 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18657 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5869 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48289 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11001 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3572 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 635 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1894 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1090 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1644 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3128 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5455 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4020 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7648 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5807 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2937 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4166 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 897 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7031 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8085 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1335 1
Экономический эффект 1072 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 513 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4978 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2175 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 473 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5789 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4687 1
Приватизация - форма преобразования собственности 527 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4682 1
Металлообработка 46 1
TAdviser - Центр выбора технологий 395 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8149 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 232 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 65 1
London Metropolitan University - Лондонский столичный университет 6 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1221 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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