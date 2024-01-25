Unilever - Юнилевер Русь

«Яндекс 360 для бизнеса» создал виртуальное рабочее пространство для «Юнилевер Русь» нул виртуальный офис для одного из крупнейших в России производителей товаров повседневного спроса «Юнилевер Русь». Теперь более 2,5 тыс. сотрудников компании выстраивают рабочие процессы с ком

Axenix внедрила новую аналитическую платформу для «Юнилевер Русь» на платформе Arenadata Компания Axenix завершила первый этап внедрения новой системы бизнес-анализа данных для компании «Юнилевер Русь». Система работает на платформе Arenadata, что значительно расширяет возможност

МТС перенес в свое облако ИТ-инфраструктуру Unilever ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о том, что облачный провайдер CloudMTS помог компании Unilever в России и Белоруссии, производителю более 400 брендов бытовой химии и продуктов пит

«Юнилевер Русь» настроила автоматическую проверку контрагентов с помощью API «Контур.фокуса» «Юнилевер Русь» перешла на автоматическую проверку благонадежности клиентов и поставщиков с по

Unilever оптимизировала управление спецификациями с помощью решений «Сименс» ем инвестировать сэкономленные деньги в повышение ценности инноваций, – сказал Хью Эванс, директор по вопросам информации подразделения НИОКР департамента разработки средств для дома и личной гигиены Unilever. – Разработка, управление и поддержание отдельной спецификации требует временных затрат с точки зрения НИОКР. Если на порядок сократить этот фактор, появится дополнительное время, кото

Mail.ru Group запускает программу стажировок и обмена экспертизой с партнерами рех месяцев в зависимости от задач компаний. Программа станет следующим шагом в развитии стратегического партнерства Mail.ru Group с ключевыми игроками рынка. Первым участником проекта стала компания Unilever. Вместе с проектными командами участники программы сфокусируются на аналитике рынка, тестировании новых рекламных технологий, разработке и реализации стратегий развития маркетинговых к

Unilever завершила отбора заявок в корпоративный акселератор на базе GenerationS льские и опытно-конструкторские работы. «Мы рады, что наш акселератор вызвал интерес у такого количества проектных команд, и с нетерпением ожидаем этапа экспертной оценки. Благодаря этой инициативе у Unilever появляется возможность не только сделать наш бизнес более передовым и технологичным, но и дать успешный старт будущим предпринимателям», — отметила менеджер по разработке и развитию ка

Citeck внедрил в российском Unilever электронный архив финансовой документации на базе платформы ECOS Citeck, российский вендор-разработчик Open Source, сообщил о внедрении модуля «Электронный архив» в российском подразделении Unilever. Таким образом, в компании оптимизировали процесс хранения финансовой документации и автоматизировали работу с юридически значимыми электронными документами. Архив содержит более трех

Unilever запустила в России корпоративный акселератор для FMCG-стартапов морозильные камеры, инновационные технологии фасовки и обработки; коммуникации с потребителем ― новые конструкции и дизайн упаковки, интерактивные программы для смартфонов, VR/AR технологии и другое. Unilever заинтересован в стартапах с готовым прототипом решения, а также уже действующих проектах, показавших успешные бизнес-результаты на начальном этапе. Подать заявку на участие в корпорати

BI Partner расширила хранилище данных для «Юнилевер Русь» хранилища стала потребность в унификации учета и бизнес-процессов приобретенного в 2011 г. группой Unilever концерна «Калина», российского производителя косметики, с основным бизнесом компании

Unilever выбрал «Билайн Бизнес» провайдером мобильного интернета Телеком-оператор «ВымпелКом» («Билайн Бизнес») сообщил о заключении контракта с компанией Unilever на предоставление услуг связи и мобильной передачи данных. Более 1000 торговых представителей одного из мировых лидеров по производству потребительских товаров повседневного спроса теп

BCC создала систему электроснабжения для низкотемпературного терминала и новой фабрики мороженого Unilever в Туле Компания BCC Group сообщила о завершении проекта по созданию системы электроснабжения низкотемпературного терминала и новой фабрики мороженого «Инмарко» компании Unilever в городе Тула. В рамках реализации стратегии по дальнейшему укреплению своих позиций на российском рынке в компании Unilever приняли решение о строительстве нового производствен

BI Partner завершила миграцию «Юнилевер-Русь» на новую версию SAP BusinessObjects уппу компаний «Ай-Теко») завершила проект по переводу корпоративной аналитической системы компании «Юнилевер-Русь» с платформы BusinessObjects 6 на SAP BusinessObjects XI R3. Переход на новую в

HP поможет Unilever управлять ИТ-инфраструктурой Компании HP и Unilever объявили о расширении сотрудничества, подписав 7-летний контракт на сумму $675 млн.

Unilever доверила IBM закупочные операции в Латинской Америке Корпорация IBM сообщила о подписании соглашения с компанией Unilever, направленное на преобразование и управление стратегическими бизнес-операциями снабж

Unilever оптимизирует бизнес-процессы вместе с SAP Компания SAP AG объявила о том, что компания Unilever, один из мировых лидеров рынка товаров народного потребления, выбрала компанию SAP в

"Юнилевер СНГ" оптимизирует портфель специализированного ПО Leta IT-company помогла оптимизировать портфель специализированного ПО компании «Юнилевер СНГ» Leta IT-company —российский оператор ИТ-услуг - объявила о завершении работ по

Unilever заключил аутсорсинговый контракт с IBM Британо-датская компания Unilever, крупнейший в мире производитель продуктов питания и мыла, заключила семилетний контракт с IBM на осуществление аутсорсинговых услуг по проведению финансовых операций Unilever,