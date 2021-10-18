Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Unilever
Юнилевер Русь
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 55, упоминаний - 108
Unilever упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Bloomberg 785 1
|ТНТ - Телеканал 94 1
|Forbes Global 2000 15 1
|comScore 226 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 2
|РАН - Российская академия наук 317 1
|КФУ - Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767405, в очереди разбора - 671090.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767405, в очереди разбора - 671090.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru