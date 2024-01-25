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Unilever Юнилевер Русь

Unilever - Юнилевер Русь

В портфель компании «Юнилевер Русь» входят товары следующих категорий: уход за домом (Domestos, Cif и др.), продукты питания (Инмарко, Knorr, Золотой стандарт и др.), уходовая косметика (Dove, Черный жемчуг, 100 рецептов красоты, Бархатные ручки, Чистая линия, Axe, Rexona и др.).

 

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25.01.2024 «Яндекс 360 для бизнеса» создал виртуальное рабочее пространство для «Юнилевер Русь»

нул виртуальный офис для одного из крупнейших в России производителей товаров повседневного спроса «Юнилевер Русь». Теперь более 2,5 тыс. сотрудников компании выстраивают рабочие процессы с ком
24.11.2023 Axenix внедрила новую аналитическую платформу для «Юнилевер Русь» на платформе Arenadata

Компания Axenix завершила первый этап внедрения новой системы бизнес-анализа данных для компании «Юнилевер Русь». Система работает на платформе Arenadata, что значительно расширяет возможност
26.10.2023 МТС перенес в свое облако ИТ-инфраструктуру Unilever

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о том, что облачный провайдер CloudMTS помог компании Unilever в России и Белоруссии, производителю более 400 брендов бытовой химии и продуктов пит
15.11.2021 «Юнилевер Русь» настроила автоматическую проверку контрагентов с помощью API «Контур.фокуса»

«Юнилевер Русь» перешла на автоматическую проверку благонадежности клиентов и поставщиков с по
17.02.2021 Unilever оптимизировала управление спецификациями с помощью решений «Сименс»

ем инвестировать сэкономленные деньги в повышение ценности инноваций, – сказал Хью Эванс, директор по вопросам информации подразделения НИОКР департамента разработки средств для дома и личной гигиены Unilever. – Разработка, управление и поддержание отдельной спецификации требует временных затрат с точки зрения НИОКР. Если на порядок сократить этот фактор, появится дополнительное время, кото
20.11.2019 Mail.ru Group запускает программу стажировок и обмена экспертизой с партнерами

рех месяцев в зависимости от задач компаний. Программа станет следующим шагом в развитии стратегического партнерства Mail.ru Group с ключевыми игроками рынка. Первым участником проекта стала компания Unilever. Вместе с проектными командами участники программы сфокусируются на аналитике рынка, тестировании новых рекламных технологий, разработке и реализации стратегий развития маркетинговых к
12.11.2018 Unilever завершила отбора заявок в корпоративный акселератор на базе GenerationS

льские и опытно-конструкторские работы. «Мы рады, что наш акселератор вызвал интерес у такого количества проектных команд, и с нетерпением ожидаем этапа экспертной оценки. Благодаря этой инициативе у Unilever появляется возможность не только сделать наш бизнес более передовым и технологичным, но и дать успешный старт будущим предпринимателям», — отметила менеджер по разработке и развитию ка
24.10.2018 Citeck внедрил в российском Unilever электронный архив финансовой документации на базе платформы ECOS

Citeck, российский вендор-разработчик Open Source, сообщил о внедрении модуля «Электронный архив» в российском подразделении Unilever. Таким образом, в компании оптимизировали процесс хранения финансовой документации и автоматизировали работу с юридически значимыми электронными документами. Архив содержит более трех

17.07.2018 Unilever запустила в России корпоративный акселератор для FMCG-стартапов

морозильные камеры, инновационные технологии фасовки и обработки; коммуникации с потребителем ― новые конструкции и дизайн упаковки, интерактивные программы для смартфонов, VR/AR технологии и другое. Unilever заинтересован в стартапах с готовым прототипом решения, а также уже действующих проектах, показавших успешные бизнес-результаты на начальном этапе. Подать заявку на участие в корпорати
19.03.2015 BI Partner расширила хранилище данных для «Юнилевер Русь»

хранилища стала потребность в унификации учета и бизнес-процессов приобретенного в 2011 г. группой Unilever концерна «Калина», российского производителя косметики, с основным бизнесом компании
28.10.2014 Unilever выбрал «Билайн Бизнес» провайдером мобильного интернета

Телеком-оператор «ВымпелКом» («Билайн Бизнес») сообщил о заключении контракта с компанией Unilever на предоставление услуг связи и мобильной передачи данных. Более 1000 торговых представителей одного из мировых лидеров по производству потребительских товаров повседневного спроса теп
02.07.2012 BCC создала систему электроснабжения для низкотемпературного терминала и новой фабрики мороженого Unilever в Туле

Компания BCC Group сообщила о завершении проекта по созданию системы электроснабжения низкотемпературного терминала и новой фабрики мороженого «Инмарко» компании Unilever в городе Тула. В рамках реализации стратегии по дальнейшему укреплению своих позиций на российском рынке в компании Unilever приняли решение о строительстве нового производствен
06.12.2010 BI Partner завершила миграцию «Юнилевер-Русь» на новую версию SAP BusinessObjects

уппу компаний «Ай-Теко») завершила проект по переводу корпоративной аналитической системы компании «Юнилевер-Русь» с платформы BusinessObjects 6 на SAP BusinessObjects XI R3. Переход на новую в
11.03.2008 HP поможет Unilever управлять ИТ-инфраструктурой

Компании HP и Unilever объявили о расширении сотрудничества, подписав 7-летний контракт на сумму $675 млн.

10.01.2008 Unilever доверила IBM закупочные операции в Латинской Америке

Корпорация IBM сообщила о подписании соглашения с компанией Unilever, направленное на преобразование и управление стратегическими бизнес-операциями снабж
30.07.2007 Unilever оптимизирует бизнес-процессы вместе с SAP

Компания SAP AG объявила о том, что компания Unilever, один из мировых лидеров рынка товаров народного потребления, выбрала компанию SAP в
15.12.2006 "Юнилевер СНГ" оптимизирует портфель специализированного ПО

Leta IT-company помогла оптимизировать портфель специализированного ПО компании «Юнилевер СНГ» Leta IT-company —российский оператор ИТ-услуг - объявила о завершении работ по

23.12.2005 Unilever заключил аутсорсинговый контракт с IBM

Британо-датская компания Unilever, крупнейший в мире производитель продуктов питания и мыла, заключила семилетний контракт с IBM на осуществление аутсорсинговых услуг по проведению финансовых операций Unilever,

05.12.2000 "Юнилевер" открыла сайт в Рунете

Сегодня состоялось открытие официального российского сайта компании "Юнилевер", разработанного компанией "Город-Инфо". Создание интернет ресурса стало очередным ш

Публикаций - 171, упоминаний - 215

Unilever и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 23
9594 18
МегаФон 10742 17
Microsoft Corporation 25775 17
IBM - International Business Machines Corp 9699 17
SAP SE 5601 15
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 12
Samsung Electronics 11065 11
Yandex - Яндекс 9216 11
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 60 10
Магнит - Magnit Tech - AI.Lab Лаборатория искусственного интеллекта 19 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 10
HERE Technologies 113 8
Siemens AG - Siemens Group 2673 8
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 8
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 7
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 13 7
Meta Platforms - Facebook 4621 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
ОТР ГК - ОТР 2000 227 7
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 7
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 7
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
Intel Corporation 12811 6
Philips 2099 6
SimbirSoft - СимбирСофт 124 5
Cisco Systems 5372 5
Apple Inc 13156 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 5
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 5
Schneider Electric 614 5
Sony 6739 5
Biocad - Биокад 95 4
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 4
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 4
Google LLC 12690 4
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 4
PIX Robotics - Пикс Роботикс 147 4
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 93 4
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 4
ПСБ - Промсвязьбанк 963 21
ГПБ - Газпромбанк 1273 18
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 17
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 16
Adidas - Адидас 170 16
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 16
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 15
Coca-Cola Company 261 14
Почта России ПАО 2370 14
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 14
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 13
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 13
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 13
ВТБ - ВТБ24 671 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 12
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 12
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 122 11
Группа Самолет 106 11
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 10
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 10
Газпром нефть 725 10
Mascotte 22 9
РЖД - Российские железные дороги 2096 9
Альфа-Банк 1979 9
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 53 8
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 8
Росинтер Ресторантс - Rosinter 48 8
Nordic Agency AB - Нордик АБ 12 8
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 8
Газпром ПАО 1493 8
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 8
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 7
Глобэкс банк 47 7
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник 42 7
Rietumu Banka 19 7
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 7
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 7
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 13
Федеральное казначейство России 1949 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 8
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 3
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 3
Главгосэкспертиза России ФАУ - Управление информационных технологий ФАУ - Центр цифровой трансформации Главгосэкспертизы России 7 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 2
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 2
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
ФРИИ Акселератор 59 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 5
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 10 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
Open Data Initiative 1 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 5 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 40
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 37
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 34
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 30
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 29
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 28
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 25
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 24
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 21
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 21
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 20
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 20
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 19
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 17
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 17
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 16
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 15
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 14
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 14
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1709 14
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 13
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 13
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 12
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных - OpenLakehouse 417 11
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 11
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 11
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 11
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 10
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 10
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 9
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 9
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 95 6
Microsoft Office 4170 6
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 145 4
PIX Robotics - PIX RPA Platform 99 4
PIX Robotics - PIX BI - PIX Self-service 76 4
PIX Robotics - PIX Process Management - PIX PM - PIX Process Studio - PIX Process Mining - PIX Процессы - PIX Процессная студия - PIX Аналитик процессов 50 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 4
Apple iOS 8583 4
Microsoft Azure 1526 4
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
Oracle Hyperion 259 3
Microsoft Dynamics 1197 3
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 3
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 275 3
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 3
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 158 3
Google Android 15244 3
Linux OS 11533 3
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 3
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 2
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 251 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 2
Яндекс.Маршрутизация 39 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 2
Manhattan Associates - Manhattan SCALE - Manhattan Supply Chain Architected for Logistics Execution 42 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 2
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 299 2
HP - palmOne - Tungsten 76 2
Apple iAd 50 2
Softline - Sl Soft - Citeck Ecos 17 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 2
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space - KS.IBP 42 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Васильев Максим 31 11
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