Получите все материалы CNews по ключевому слову
Unilever Юнилевер Русь
В портфель компании «Юнилевер Русь» входят товары следующих категорий: уход за домом (Domestos, Cif и др.), продукты питания (Инмарко, Knorr, Золотой стандарт и др.), уходовая косметика (Dove, Черный жемчуг, 100 рецептов красоты, Бархатные ручки, Чистая линия, Axe, Rexona и др.).
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|25.01.2024
|
«Яндекс 360 для бизнеса» создал виртуальное рабочее пространство для «Юнилевер Русь»
нул виртуальный офис для одного из крупнейших в России производителей товаров повседневного спроса «Юнилевер Русь». Теперь более 2,5 тыс. сотрудников компании выстраивают рабочие процессы с ком
|24.11.2023
|
Axenix внедрила новую аналитическую платформу для «Юнилевер Русь» на платформе Arenadata
Компания Axenix завершила первый этап внедрения новой системы бизнес-анализа данных для компании «Юнилевер Русь». Система работает на платформе Arenadata, что значительно расширяет возможност
|26.10.2023
|
МТС перенес в свое облако ИТ-инфраструктуру Unilever
ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о том, что облачный провайдер CloudMTS помог компании Unilever в России и Белоруссии, производителю более 400 брендов бытовой химии и продуктов пит
|15.11.2021
|
«Юнилевер Русь» настроила автоматическую проверку контрагентов с помощью API «Контур.фокуса»
«Юнилевер Русь» перешла на автоматическую проверку благонадежности клиентов и поставщиков с по
|17.02.2021
|
Unilever оптимизировала управление спецификациями с помощью решений «Сименс»
ем инвестировать сэкономленные деньги в повышение ценности инноваций, – сказал Хью Эванс, директор по вопросам информации подразделения НИОКР департамента разработки средств для дома и личной гигиены Unilever. – Разработка, управление и поддержание отдельной спецификации требует временных затрат с точки зрения НИОКР. Если на порядок сократить этот фактор, появится дополнительное время, кото
|20.11.2019
|
Mail.ru Group запускает программу стажировок и обмена экспертизой с партнерами
рех месяцев в зависимости от задач компаний. Программа станет следующим шагом в развитии стратегического партнерства Mail.ru Group с ключевыми игроками рынка. Первым участником проекта стала компания Unilever. Вместе с проектными командами участники программы сфокусируются на аналитике рынка, тестировании новых рекламных технологий, разработке и реализации стратегий развития маркетинговых к
|12.11.2018
|
Unilever завершила отбора заявок в корпоративный акселератор на базе GenerationS
льские и опытно-конструкторские работы. «Мы рады, что наш акселератор вызвал интерес у такого количества проектных команд, и с нетерпением ожидаем этапа экспертной оценки. Благодаря этой инициативе у Unilever появляется возможность не только сделать наш бизнес более передовым и технологичным, но и дать успешный старт будущим предпринимателям», — отметила менеджер по разработке и развитию ка
|24.10.2018
|
Citeck внедрил в российском Unilever электронный архив финансовой документации на базе платформы ECOS
Citeck, российский вендор-разработчик Open Source, сообщил о внедрении модуля «Электронный архив» в российском подразделении Unilever. Таким образом, в компании оптимизировали процесс хранения финансовой документации и автоматизировали работу с юридически значимыми электронными документами. Архив содержит более трех
|17.07.2018
|
Unilever запустила в России корпоративный акселератор для FMCG-стартапов
морозильные камеры, инновационные технологии фасовки и обработки; коммуникации с потребителем ― новые конструкции и дизайн упаковки, интерактивные программы для смартфонов, VR/AR технологии и другое. Unilever заинтересован в стартапах с готовым прототипом решения, а также уже действующих проектах, показавших успешные бизнес-результаты на начальном этапе. Подать заявку на участие в корпорати
|19.03.2015
|
BI Partner расширила хранилище данных для «Юнилевер Русь»
хранилища стала потребность в унификации учета и бизнес-процессов приобретенного в 2011 г. группой Unilever концерна «Калина», российского производителя косметики, с основным бизнесом компании
|28.10.2014
|
Unilever выбрал «Билайн Бизнес» провайдером мобильного интернета
Телеком-оператор «ВымпелКом» («Билайн Бизнес») сообщил о заключении контракта с компанией Unilever на предоставление услуг связи и мобильной передачи данных. Более 1000 торговых представителей одного из мировых лидеров по производству потребительских товаров повседневного спроса теп
|02.07.2012
|
BCC создала систему электроснабжения для низкотемпературного терминала и новой фабрики мороженого Unilever в Туле
Компания BCC Group сообщила о завершении проекта по созданию системы электроснабжения низкотемпературного терминала и новой фабрики мороженого «Инмарко» компании Unilever в городе Тула. В рамках реализации стратегии по дальнейшему укреплению своих позиций на российском рынке в компании Unilever приняли решение о строительстве нового производствен
|06.12.2010
|
BI Partner завершила миграцию «Юнилевер-Русь» на новую версию SAP BusinessObjects
уппу компаний «Ай-Теко») завершила проект по переводу корпоративной аналитической системы компании «Юнилевер-Русь» с платформы BusinessObjects 6 на SAP BusinessObjects XI R3. Переход на новую в
|11.03.2008
|
HP поможет Unilever управлять ИТ-инфраструктурой
Компании HP и Unilever объявили о расширении сотрудничества, подписав 7-летний контракт на сумму $675 млн.
|10.01.2008
|
Unilever доверила IBM закупочные операции в Латинской Америке
Корпорация IBM сообщила о подписании соглашения с компанией Unilever, направленное на преобразование и управление стратегическими бизнес-операциями снабж
|30.07.2007
|
Unilever оптимизирует бизнес-процессы вместе с SAP
Компания SAP AG объявила о том, что компания Unilever, один из мировых лидеров рынка товаров народного потребления, выбрала компанию SAP в
|15.12.2006
|
"Юнилевер СНГ" оптимизирует портфель специализированного ПО
Leta IT-company помогла оптимизировать портфель специализированного ПО компании «Юнилевер СНГ» Leta IT-company —российский оператор ИТ-услуг - объявила о завершении работ по
|23.12.2005
|
Unilever заключил аутсорсинговый контракт с IBM
Британо-датская компания Unilever, крупнейший в мире производитель продуктов питания и мыла, заключила семилетний контракт с IBM на осуществление аутсорсинговых услуг по проведению финансовых операций Unilever,
|05.12.2000
|
"Юнилевер" открыла сайт в Рунете
Сегодня состоялось открытие официального российского сайта компании "Юнилевер", разработанного компанией "Город-Инфо". Создание интернет ресурса стало очередным ш
Unilever и организации, системы, технологии, персоны:
|Васильев Максим 31 11
|Горбатюк Павел 11 10
|Татаренко Игорь 27 10
|Кулиев Александр 12 10
|Свитнева Ольга 15 10
|Черномырдин Сергей 13 10
|Коротенко Павел 10 10
|Шляпин Евгений 17 9
|Десятов Роман 15 9
|Спиридонов Александр 49 9
|Боев Леонид 10 9
|Бойко Елена 152 8
|Нестеров Алексей 175 8
|Сабынин Андрей 37 8
|Гузовский Денис 79 8
|Меньшов Кирилл 139 8
|Васильев Александр 72 8
|Козлов Михаил 182 8
|Елистратов Николай 90 8
|Скурятина Елена 20 8
|Масарская Наталия 36 8
|Шакманас Алгирдас 40 8
|Мехришвили Александр 11 8
|Бугаев Леонид 13 8
|Плешков Алексей 68 7
|Шушкин Дмитрий 95 7
|Евраев Михаил 266 7
|Рахтеенко Владимир 42 7
|Гусев Дмитрий 92 7
|Размахаев Сергей 49 7
|Фридман Илья 42 7
|Скородумов Анатолий 65 7
|Гилев Сергей 14 7
|Горбунов Денис 23 7
|Хомченко Дмитрий 13 7
|Гуральников Сергей 164 7
|Свердлов Михаил 33 7
|Сафронов Юрий 68 7
|Алябьев Андрей 27 7
|Китляр Владимир 19 7
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.