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Unilever
Юнилевер Русь


18.10.2021 Как сформировать цифровую корпоративную культуру 2
17.03.2021 ФРИИ инвестирует в сервис управления продажами в магазинах у дома 1
17.02.2021 Unilever оптимизировала управление спецификациями с помощью решений «Сименс» 5
26.11.2020 Accenture поможет взаимодействию стартапов и большого бизнеса 1
10.08.2020 Фонд OKS Group вложил $500 тысяч в систему распознавания товаров Inspector Cloud 1
23.07.2020 Microsoft основала коалицию по переходу к нулевому уровню углеродных выбросов 1
02.07.2020 Viber прекращает сотрудничество с Facebook 1
29.11.2019 «Билайн» первым из российских брендов присоединился к инициативе The Valuable 500 2
20.11.2019 Mail.ru Group запускает программу стажировок и обмена экспертизой с партнерами 5
15.07.2019 В России запущен «пилот» по маркировке молочной продукции 1
25.04.2019 Ритейлеры продолжают борьбу за покупателей 1
01.03.2019 Российский стартап по управлению данными о товарах привлек 187,5 миллионов рублей 1
11.01.2019 Михаил Нечаев возглавил полносервисное медийное агентство People & Screens 2
30.11.2018 Семья Глазьева разработала крипторубль на американской платформе. Расследование CNews 1
12.11.2018 Unilever завершила отбора заявок в корпоративный акселератор на базе GenerationS 5
24.10.2018 Citeck внедрил в российском Unilever электронный архив финансовой документации на базе платформы ECOS 4
27.09.2018 Adobe, Microsoft и SAP объявили о старте совместной инициативы Open Data Initiative 3
17.07.2018 Unilever запустила в России корпоративный акселератор для FMCG-стартапов 6
09.11.2017 Группа OTM вывела на вьетнамский рынок программатик-платформу 1
04.10.2017 В MAPS.ME запустились доступные для всех маршруты Brooke Bond 1
06.07.2017 «Градиент» автоматизировала склад на базе Microsoft Dynamics AX 2012 1
15.06.2017 Gazprom-Media Digital запустила новую модель продаж видеорекламы vCPM 1
21.04.2017 Oracle создаст полную облачную платформу для сбора маркетинговых данных: покупка Moat 1
11.01.2017 В России будет запущена итальянская платформа маркетинга влияния Buzzoole 1
28.11.2016 Weborama верифицирует рекламный трафик вместе с Adloox 1
26.05.2016 Ирина Лихова назначена директором по корпоративному развитию и управлению персоналом «Мегафона» 1
29.04.2016 «Одноклассники» запустили новый формат мобильной видеорекламы 3
19.03.2015 BI Partner расширила хранилище данных для «Юнилевер Русь» 3
05.03.2015 За 2014 г. ГК «Скаут» реализовала 25 тыс. приборов для спутникового мониторинга 1
28.10.2014 Unilever выбрал «Билайн Бизнес» провайдером мобильного интернета 2
07.03.2013 Teleperformance Russia & Ukraine объявил о назначении новых топ-менеджеров 1
02.08.2012 Страница «Лаборатории Касперского» в Facebook набрала 1 млн поклонников 1
02.07.2012 BCC создала систему электроснабжения для низкотемпературного терминала и новой фабрики мороженого Unilever в Туле 6
31.05.2012 Партнерство МТС и Vodafone довело до награды 1
18.01.2012 Microsoft предлагает System Center 2012 — оптимальный инструмент для создания частных «облаков» 2
19.12.2011 «Корус Консалтинг» оптимизирует управление складами дальневосточного дистрибутора «Негоциант Стандарт» 1
13.09.2011 AGroup приобрела долю в своем польском партнере Hogart Data Centre 1
18.07.2011 Мобильная реклама: не роскошь, а средство продвижения 1
03.06.2011 Сегодня завершается регистрация делегатов для участия в Саммите Digital Branding 1
02.06.2011 С 7 по 8 июня в Москве пройдёт Саммит Digital Branding 1

Публикаций - 55, упоминаний - 108

Unilever упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 9
Samsung Electronics 5714 7
Microsoft Corporation 11143 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 4
SAP SE 3218 2
Inspector Cloud - Инспектор Клауд 5 2
Facebook 3767 2
Accenture - Аксенчер 533 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
Google LLC 7168 1
3770 1
iTeco - Ай-Теко 720 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 1
oneFactor 24 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
Columbus - Колумбус 125 1
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 78 1
РТ-ПТ - РТ-проектные технологии 13 1
Галактика - Корпорация 250 1
Wipro Limited 44 1
Trialink - Триалинк ГК 5 1
Анкор - Ancor - Кадровая компания 22 1
Agrivita - Экопроект 1 1
СКАУТ 63 1
Fujitsu 745 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
Twitter 2204 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 1
HP Inc. 2930 1
GitHub 412 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Philips 740 1
Selectel - Селектел 137 1
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
Adobe Systems 813 1
Henkel - Хенкель Рус 23 3
PepsiCo - Пепсико 95 3
Walmart - Wal-Mart Stores 152 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Coca-Cola Company 112 2
Starbucks - Старбакс 47 2
Nestle - Нестле 64 2
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Colgate-Palmolive - Колгейт 11 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми 16 1
Nike 87 1
Bayer AG - Байер 37 1
Stada 15 1
Take Wing 1 1
Hasbro 13 1
L’Oreal 36 1
Шахунское молоко 1 1
АДВ ГК - ADV Digital 1 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 19 1
Чистая линия 2 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 31 1
Фонд климатических инноваций 3 1
Вакинское АГРО 3 1
Reebok 6 1
People&Screens РА 2 1
Сокольники - Парк культуры и отдыха 20 1
ЭФКО ГК 10 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 431 1
Maersk 10 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 1
Adidas 97 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
X5 Group 599 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
Avito - Авито 171 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 4 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 256 1
ФРИИ Акселератор 12 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
Федеральное казначейство России 766 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
Open Data Initiative 1 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 3 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 2
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
Heatmap - Тепловая карта 5 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1349 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 135 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 486 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1261 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Microsoft Azure 1171 2
VK - Mail.ru Одноклассники 860 2
Rakuten Viber 429 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 2
JPMorgan Chase - IIN - Interbank Information Network - Межбанковская информационная сеть 1 1
СКАУТ PetrolX - датчик уровня топлива 9 1
СКАУТ Безопасное вождение 14 1
СКАУТ МТ - автомобильный GPS/ГЛОНАСС трекер 16 1
CryptoPay - КриптоПэй - Криптовалюта 3 1
Giphy 8 1
Цифровой рубль - Крипторубль 12 1
Microsoft Sustainability Calculator 2 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
OFD.RU Renta - аналитика продаж для торговых центров, франчайзи и производителей товаров 5 1
OFD.RU Venda 5 1
VK - Mail.ru Maps.me 45 1
Яндекс.Маршрутизация 22 1
OFD.RU Ferma 8 1
Apple iPod 577 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 1
VK - Mail.Ru myTarget 99 1
Microsoft Dynamics 365 92 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 1
J.P. Morgan Quorum - Блокчейн-платформа Ethereum 26 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Беренов Александр 4 2
Камеко Дарья 2 2
Котик Ирина 1 1
Федотов Валерий 2 1
Дубровская Ольга 4 1
Глазьев Юрий 1 1
Митрошин Анатолий 1 1
Трифонов Евгений 4 1
Гавренков Сергей 9 1
Глазьев Сергей 5 1
Поликанов Сергей 1 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Лаврентьев Иван 3 1
Касацкий Андрей 1 1
Дю Игорь 1 1
Чернышов Андрей 14 1
Широян Карина 2 1
Поляков Кирилл 5 1
Polman Paul - Полманоф Пол 1 1
Гриненко Алексей 4 1
Денисов Филипп 5 1
Hannye Mark - Хэнни Марк 5 1
Чистова Ирина 2 1
Agaoua Djamel - Агауа Джамел 7 1
Черезов Константин 1 1
Останина Мария 3 1
Поляков Олег 6 1
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 44 1
Sweet Julie - Свит Джули 13 1
Лацанич Василь 92 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 1
Титов Борис 27 1
Юсупов Реваз 22 1
Чикунов Андрей 16 1
Максимча Евгений 1 1
Иванов Антон 39 1
Исагулова Элина 28 1
Кошелькова Анна 1 1
Свиридов Владимир 10 1
Родионов Дмитрий 20 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 13
Украина 3389 5
Европа 3781 3
Беларусь - Белоруссия 2096 3
Восточная Европа 1688 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 2
Франция - Французская Республика 2139 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 2
Швейцария - Женева 87 1
Индия - Республика 2181 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Европа Западная 618 1
Швейцария - Давос 35 1
Латинская Америка 725 1
Ирландия - Дублин 66 1
Россия - Брянская область 86 1
Канада - Ванкувер 67 1
Россия - Солнечногорск 19 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 1
Таджикистан - Республика 439 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Калужская область 574 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 219 1
Ближний Восток 1478 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 1
США - Нью-Йорк 1098 1
Израиль 724 1
Россия - Республика Крым 626 1
Польша - Республика 834 1
Казахстан - Республика 2646 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
Кибернетика 6 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой контур здравоохранения - Цифровое здравоохранение 7 1
ООН - Конвенция о правах инвалидов 1 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Bloomberg 785 1
ТНТ - Телеканал 94 1
Forbes Global 2000 15 1
comScore 226 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 2
РАН - Российская академия наук 317 1
КФУ - Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 1 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 116 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
Microsoft Ignite 18 1
StopHateForProfit - НетНенавистиРадиВыгоды 1 1
SAP Startup Focus 6 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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