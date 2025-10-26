Получите все материалы CNews по ключевому слову
LCNC Low-code Low Coding LCAP Low-Code Platform специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы
- Low-Code/No-Code (LCNC) — это инструмент, который позволяет создавать приложения с помощью графических интерфейсов, не опираясь на код.
- Low-code платформы — это платформы для разработки, которые позволяют создавать приложения при помощи визуальных инструментов, встроенных компонентов и функций, тем самым сводя к минимуму необходимость написания кода вручную. Лоукод-платформа с набором готовых инструментов и функциональных модулей для создания, сопровождения и развития пользовательских приложений, которые упрощают процесс разработки и делает его более доступным для более широкого круга пользователей.
- No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений
Алексей Борисов, Директор по партнерам направления ИТ и ЦТ, Skolkovo Foundation "Исследование российских разработчиков low-code платформ" Конференция CNews 14.10.2025 "Low-code и no-code"
Low-code платформа или low-code система: что выбрать
? Андрей Коптелов, сооснователь ABPMP Russia, модератор конференции, поделился опытом использования low-code для оптимизации собственной работы. По роду деятельности ему приходится заниматься а
BPMSoft и Казанский федеральный университет запустят первую ML-лабораторию на базе low-code платформы
им федеральным университетом (КФУ) в области машинного обучения. В рамках партнерства в Институте информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ будет создана пилотная ML-лаборатория на базе low-code платформы BPMSoft. Об этом CNews сообщили представители «БПМСофт». КФУ стал первым вузом, где ИТ-компания реализует новый формат взаимодействия с образовательными организациями. Если р
«Софтлайн Решения» обеспечивает цифровую трансформацию закупок ритейлера на low-code платформе
в области цифровой трансформации и информационной безопасности, автоматизировала и оптимизировала закупки ритейлера, снизив затраты и обеспечив гибкое управление процессами. Проект реализован на базе low-code BPM-платформы Comindware Platform и соответствует стратегии ГК Softline по развитию продуктов российских ИТ-производителей. Об этом CNews сообщили представители Softline. В рамках прое
Low-code и no-code
и создать цифровую систему вообще без программирования? До самого последнего времени считалось, что low-code, а тем более no-code предназначены лишь для простых решений. Однако сегодня появляет
Low-code платформа GreenData появилась в маркетплейсе VK Cloud
Компания GreenData, российский разработчик импортонезависимой low-code платформы, объявила о размещении в маркетплейсе VK Cloud. Продукты GreenData теперь можно развертывать в облачной среде за считанные минуты — без сложной настройки и с полной поддержко
Мифы и реальность low-code: эти системы умеют намного больше, чем принято считать
чительных временных и финансовых ресурсов. Когда на рынке начала приобретать популярность концепция low-code, многие эксперты отнеслись к ней скептически, ведь первые проекты действительно выяв
«Софтлайн Решения» разработала для российской компании сервис проверки подрядчиков на базе low-code-платформы
а «Софтлайн Решений» разработала для заказчика модуль оценки рисков при работе с партнерами на базе low-code BPM-платформы Comindware Platform. В результате клиент проводит комплексные проверки
Low-code и ИИ в промышленности: «УльтимаТек» и SimpleOne объединяют усилия
ес-процессов. Решения SimpleOne существенно повышают качество управления ИТ-инфраструктурой, в том числе на промышленных предприятиях, что критически важно для снижения простоев и оптимизации затрат. Low-code/No-code технологии, лежащие в основе решений SimpleOne, позволят «УльтимаТек» быстро адаптировать решения под уникальные производственные процессы клиентов. Эти технологии ускоряют вне
GreenData: low-code больше не инструмент быстрой разработки
GreenData проанализировала ключевые требования российского бизнеса к low-code продуктам. Среди них руководители отечественных компаний назвали понятный и прозрачн
Обзор: Low-code платформы 2025
Low-code платформы 2025 Российский рынок low-code платформ вышел на плато развития и является высококонкурентным. Так, если в обзоре M
Low-code платформы 2024
Low-code платформы 2024 Low-code платформы позволяют создавать прототипы и MVP сложных корпоративных ИТ-решений, а та
Low-code-платформы 2023
Low-code-платформы 2023 Low-code-платформы — это визуальный подход к разработке программного обеспечения, который поз
Рынок BPM 2021
турированными, но и с неструктурированными процессами. Читать полностью Владимир Лобачев «Зет-Софт» Low-code и no-code способствуют тому, что бизнес постепенно сам себя автоматизирует Планы циф
Конференция CNews «Low-code и no-code» состоится 14 октября
озможно? Насколько зрелые LCNC платформы предлагают российские разработчики? Где можно использовать low-code и no-code? LCNC как инструмент импортозамещения. Какие навыки нужны для low-code<
GreenData разработала low-code-решение для автоматизации управления операционными рисками
Компания GreenData, российский разработчик импортонезависимой low-code-платформы, разработала новый продукт для автоматизации управления операционными и ре
Экосистема Digital Q от «Диасофт» включена в карту low-code платформ CIO Navigator
Санкт-Петербургский Клуб ИТ-директоров систематизировал low-code платформы и разделил их на группы в зависимости от масштаба бизнеса заказчиков, количества пользователей и типов создаваемых решений. Результаты анализа представлены в виде инфографики
Экосистема Security Vision сертифицирована ФСТЭК России по 4 уровню доверия
ровню контроля отсутствия недекларированных возможностей), и подтверждает высокий уровень защиты обрабатываемой в них информации. Сертифицированы: платформа Security Vision c конструкторами контента (Low-code и No-code): конструктором объектов, конструктором рабочих процессов, конструктором отчетов, конструктором виджетов и дашбордов, конструктором меню и ролей, конструктором коннекторов; г
Low-code платформа СОГАЗа включена в реестр российского ПО Минцифры России
мпании. Клиенты СОГАЗа могут также подключить у себя платформу с помощью API-интерфейса. Технология low-code позволяет даже новичку создавать приложения внутри платформы по принципу конструктор
Low-code ETL-платформа Nexign Data Integrator получила сертификат совместимости с российской СУБД Postgres Pro
ostgres Professional, подтверждает корректную работу Nexign Data Integrator и СУБД Postgres Pro Enterprise 17. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional. Nexign Data Integrator — это low-code платформа для интеграции данных предприятия. Она ускоряет обработку и управление потоками корпоративных данных, собирает их из разнородных источников и передает в другие системы. Решен
Deckhouse Kubernetes Platform и low-code-платформа «Интегра» прошли сертификацию совместимости
«Флант» и «Севентек» завершили сертификацию совместимости Deckhouse Kubernetes Platform и low-code-платформы «Интегра» (7Tech Integra 2.0). Выданный сертификат подтверждает, что решен
Брокер Go Invest удвоил клиентскую базу и ускорил маркетинг с помощью low-code платформы ELMA365
, уведомления, юридически значимые действия. Все это требует глубокой интеграции с внутренними системами и высокой гибкости процессов. Мы уже проходили этап работы с классическими CRM-системами не на low-code. Любая доработка превращалась в квест и занимала недели или даже месяцы: ТЗ, согласования, договоры, ожидание вендора. Такое решение часто тормозит рост и мешает оперативно реагировать
Digital Q: почему будущее разработки — за low-code платформами
Low-code: как технологии изменили процесс разработки Концепция low-code возникла в ответ на растущий спрос на пользовательские приложения и необходимость ускоренного создания ИТ-решений. Первые low-code платформы для разработки появились более 20 ле
ECM и low-code в аудиториях: LDM и РТУ МИРЭА готовят кадры для цифровой экономики
нститута информационных технологий РТУ МИРЭА в рамках партнерского сотрудничества открывает курс по управлению корпоративным контентом на платформе LDM. В 2025 г. планируется старт обучения студентов low-code технологиям на базе решений LDM. Компания LDM организовала обучение для преподавателей университета и предоставила доступ к платформе, за счет чего студенты РТУ МИРЭА получат практичес
MWS GPT теперь поддерживает все популярные Open Source LLM «из коробки» с мультиагентными и low-code-возможностями
лучать разговорную аналитику. Одно из ключевых нововведений – поддержка мультиагентных архитектур в low-code-конструкторе, что открывает возможности для автоматизации многозадачных сценариев. П
Как микросервисы в low-code позволяют создавать системы с высокой нагрузкой и множеством бизнес-направлений
85 % ИТ-руководителей видят эту технологию частью своей стратегии. Компании, которые инвестируют в Low-code уже сейчас, успеют адаптироваться к рыночной скорости — и получить преимущества рань
SL Soft представляет новый модуль платформы Citeck — «Корпоративный портал»
На российской Low-Code BPM платформе Citeck (входит в продуктовый портфель SL Soft (ГК Softline)) разработа
SimpleOne открыл новые ИТ-таланты после интенсива по low-code
Российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne, входит в корпорацию ITG, завершил бесплатный двухнедельный интенсив по low-code разработке для начинающих ИТ-специалистов. По итогам обучения трое выпускников получили предложение о трудоустройстве от вендора и компаний-партнеров. Об этом CNews сообщили представит
Low-code как стратегия: проектируем цифровую архитектуру для постоянно меняющейся бизнес-среды
Рынок созрел — и запутался Low-code сегодня переживает фазу зрелого шума: технологии есть у всех, но стратегический смыс
Low-code и no-code 2025
no-code начался в 2022 г. На этом фоне многие компании начали добавлять к своим приложениям слово «low-code». Однако споры о границах применимости технологии не утихают до сих пор. Разработчик
Market.CNews подготовил специальный рейтинг «Low-code платформы — инфраструктура разработки»
Специальный рейтинг «Low-code платформы — инфраструктура разработки» отражает возможности компании по созданию реш
Как не ошибиться в выборе low-code платформы и обеспечить безопасную разработку
Low-code платформы сегодня Low-code платформы позволяют разрабатывать ПО для бизнеса без глубоких знаний программировани
Market.CNews опубликовал рейтинг low-code платформ 2025
Основное предназначение low-code платформ — это создание приложений и автоматизации бизнес-процессов с помощью визуал
Конференция CNews «Low-code и no-code 2025» состоится 24 апреля
директор по развитию бизнеса НБТ и продуктовой разработки, «Норбит». Основные вопросы к обсуждению: Low-code и No-code Какие возможности открывает использование Low-code и No-code? Каков
Comindware и Agizo объявили о стратегическом партнерстве для развития рынка low-code-решений в Белоруссии
Компания Comindware, российский разработчик low-code-платформы для управления бизнес-процессами, и белорусская компания Agizo, эксперт в
Конференция CNews «Low-code и no-code 2025» состоится 24 апреля
директор по развитию бизнеса НБТ и продуктовой разработки, «Норбит». Основные вопросы к обсуждению: Low-code и No-code Какие возможности открывает использование Low-code и No-code? Каков
Security Vision вошла в Топ-3 списка лидеров российского рынка Low-code платформ
По результатам комплексного исследования российского рынка универсальных Low-code платформ, проведенного Фондом «Сколково» совместно с Аналитическим центром TAdviser,
Конференция CNews «Low-code и no-code 2025» состоится 24 апреля
архитектор, «Сакура PRO»; представитель компании «Цифрум»; и другие. Основные вопросы к обсуждению: Low-code и No-code Какие возможности открывает использование Low-code и No-code? Каков
В low-code решение «БФТ.Платформа» добавлены новые возможности для работы с документами и данными
s сообщили представители «БФТ-Холдинга». «БФТ.Платформа» – решение из продуктового портфеля БФТ, предназначенное для создания государственных и корпоративных информационных систем или их компонентов. Low-code платформа ориентирована на решение различных задач: автоматизация бизнес-процессов, операционный учет, ведение мастер-данных, сбор показателей, анализ данных и формирование отчетности.
Подтверждена совместимость FIS Platform с «Ред ОС»
ии «Ред Софт» и FIS объявили о полной технологической совместимости операционной системы «Ред ОС» и low-code-платформы FIS Platform. Оба продукта входят в единый реестр российского ПО. Один из
Elma и «Системные Технологии» заключили договор о стратегическом партнерстве
Российский разработчик Low-code платформы Elma365 и группа компаний «Системные Технологии» начали сотрудничество в о
