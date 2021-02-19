Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Citi
Citibank
Ситибанк
Публикаций - 259, упоминаний - 329
Citi упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Прохоров Фёдор 81 38
|Козлов Михаил 167 26
|Гуральников Сергей 162 24
|Леушев Андрей 69 24
|Громов Иван 101 21
|Богачев Игорь 173 20
|Сафронов Юрий 67 19
|Скурятина Елена 20 19
|Мацоцкий Сергей 171 18
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 47 18
|Пирогов Алексей 29 17
|Шадаев Максут 433 16
|Шевченко Владимир 135 15
|Реймер Денис 53 15
|Меднов Сергей 121 14
|Хрусталев Александр 32 14
|Евраев Михаил 228 14
|Ермолаев Артем 347 13
|Иншаков Дмитрий 41 13
|Козырев Алексей 274 12
|Масарская Наталия 36 12
|Коваленко Антон 23 12
|Бойко Елена 166 12
|Садовенко Илья 62 12
|Сыкулев Андрей 67 12
|Елистратов Николай 90 12
|Козырь Сергей 31 12
|Скородумов Анатолий 64 12
|Меньшов Кирилл 75 11
|Сабынин Андрей 23 11
|Бетсис Павел 96 11
|Серова Елена 317 11
|Широких Алексей 71 11
|Серебряков Виктор 44 11
|Занин Виталий 22 10
|Гузовский Денис 26 10
|Спиридонов Александр 35 10
|Курило Андрей 37 10
|Шушкин Дмитрий 93 10
|Карпенко Дмитрий 29 10
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172243, в очереди разбора - 1005480.
Создано именных указателей - 68194.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172243, в очереди разбора - 1005480.
Создано именных указателей - 68194.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru