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Citi
Citibank
Ситибанк

Citi - Citibank - Ситибанк


19.02.2021 Как Citibank потерял $500 млн из-за «сделанного на коленке» интерфейса ПО
30.04.2020 Smart Engines выбрана поставщиком технологий распознавания документов клиентов Ситибанка
14.04.2015 Из Ситибанка уволился ветеран ИТ-подразделения Федор Прохоров
04.08.2014 Российский Ситибанк приостановит работу своих банковских сервисов на два дня
12.03.2014 МТС получила кредитную линию Citibank и SEK на развитие сетей LTE
05.03.2014 «Кворум» подключил «Ситибанк» к ГИС ГМП
15.04.2013 «Ситибанк» запустил новое приложение для iPad
09.08.2012 Около половины всех зарубежных транзакций по кредитным картам придется в 2012 г. на интернет-покупки
08.06.2012 «Ситибанк» обновил систему Citibank Online
24.05.2012 «Ситибанк» запустил новый мобильный сервис для корпоративных клиентов в России и СНГ
02.04.2012 «Ситибанк» в России раздает сотрудникам планшеты и смартфоны
02.04.2012 CNews TV. «Ситибанк» раздает сотрудникам планшеты и смартфоны
28.03.2012 Citibank отдал мошеннику кредитку сооснователя Microsoft
16.02.2012 Расходы по кредитным картам «Ситибанка» выросли на 32%
10.06.2011 Citibank потерял личные данные 210 тыс. своих клиентов
26.04.2010 Diebold предоставит услуги аутсорсинга «Ситибанку»
22.12.2009 Русские хакеры украли десятки миллионов через Citibank
19.06.2009 Citibank начал переговоры о продаже своих ИТ-активов
27.01.2009 «Ланит» модернизировал систему мониторинга банкоматов «Ситибанка»
10.10.2008 CNews TV. ИТ-Неделя: СПО, «КИТ Финанс», реклама в Сети, ЖЖ, Citibank
02.07.2008 Хакеры взломали сеть банкоматов Citibank
10.05.2006 Сбой в Citibank: 275 тыс. ошибочных операций
10.05.2006 В ИТ-системе Citibank произошел сбой
14.03.2006 Кредитные карты Citibank с чипами положат конец кражам?
16.08.2004 В "Ситибанке" внедрили технологию шифрования
19.05.2004 Клиентов Citibank в России ловят на крючок
03.03.2003 "Рапида" и "Ситибанк" запустили совместный проект
17.06.2002 Citibank запретит использовать свои кредитные карты для азартных игр в онлайне
16.11.2001 Citibank перестанет взимать комиссию за интернет-платежи
28.09.2001 Citibank - все банковские операции с одной веб-страницы
09.03.2000 Citibank, Deutsche Bank и Warburg Dillon Read создадут онлайновую брокерскую фирму для торговли валютными опционами
16.08.1999 Citibank готовит к открытию бизнес-портал

Публикаций - 259, упоминаний - 329

Citi упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7592 36
Microsoft Corporation 21980 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8600 26
IBS - ИБС ИТ Услуги 1400 26
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6378 24
Cinimex - Синимекс 164 21
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1532 19
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 449 19
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1481 18
BSS - Банк Софт Системс - БСС 433 18
IBM - International Business Machines Corp 8797 17
PwC - PricewaterhouseCoopers 577 16
5494 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7898 14
1С-ИжТиСи 4901 14
ОТР 168 13
Oracle Corporation 5889 13
VK - Mail.ru Group 2926 13
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 183 13
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 214 12
Custis 81 11
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1093 11
Инверсия 108 11
ABB Group - Asea Brown Boveri 295 10
Citrix Systems 730 10
Orange S.A. 955 10
Diasoft - Диасофт 517 10
CleverDATA - КлеверДата 55 10
HERE 71 10
Белый Ветер Цифровой 192 8
Роснефть РН-информ 32 8
Tonk - Тонк ГК 35 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3816 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1109 8
Telenor - Теленор 724 7
PayPal 625 7
Армада - РБК софт 699 7
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 11 7
Google LLC 9729 7
SAP SE 4410 7
ПСБ - Промсвязьбанк 653 46
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5003 42
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 42
Альфа-Банк 1331 38
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 798 33
ВТБ - ВТБ24 643 28
ГПБ - Газпромбанк 811 26
МДМ Банк 195 25
Лайф ФГ - Финансовая группа 129 25
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1602 23
Росбанк ПАО - Societe Generale 419 22
Citi - Citigroup 275 21
Открытие ФК 1805 18
UniCredit - ЮниКредит Банк 176 18
Уралсиб Банк 454 17
X5 Group 658 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1992 15
Русский стандарт Банк 363 14
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 71 14
Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 14
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 742 13
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 239 13
Бинбанк 189 13
РЖД - Российские железные дороги 1392 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 158 12
МКБ - Московский кредитный банк 301 12
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1643 12
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 126 11
Газпром нефть 406 11
Visa International 1671 10
Роснефть НК 421 10
Deutsche Bank - Дойчебанк 316 10
Adidas 125 10
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 83 10
Росинтер Ресторантс - Rosinter 36 10
OR Group - Обувь России 28 10
Nordic Agency AB - Нордик АБ 12 10
Mary Kay - Мэри Кэй 85 10
Bank of America - Банк Америки 216 9
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 110 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2892 26
Федеральное казначейство России 1148 26
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 21
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6259 19
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1321 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1160 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1866 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 950 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2063 8
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 10 7
ПФР Департамент информационных технологий 118 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 835 6
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1035 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 226 5
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 99 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 582 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 501 4
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 861 4
Правительство Ульяновской области 31 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 3
МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 23 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 228 3
Правительство Москвы 1463 3
Счётная палата РФ 579 3
Правительство Тюменской области - ГКУ ТО ЦИТТО - Центр информационных технологий Тюменской области 22 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2089 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1517 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7511 2
Главгосэкспертиза России ФАУ 45 2
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 19 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1401 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 490 2
Президент Российской Федерации 2860 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 907 2
ФНС РФ МИФНС - Межрегиональная инспекция ФНС России 70 1
Мосгортранс ГУП 86 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 149 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 461 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2489 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 406 3
АРБ - Ассоциация российских банков 176 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 210 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
Coastal Federal Credit Union - Некоммерческий финансовый кооператив 2 1
Аль-Каида - террористическая организация 53 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7318 42
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12461 30
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 29973 28
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2364 19
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 1121 17
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 699 11
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5252 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4116 10
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 2796 9
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 335 8
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 340 8
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1777 7
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 681 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2616 7
Big Data - Большие данные 1874 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1612 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 6802 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6020 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3200 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6737 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 7039 5
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1837 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 698 4
Фишинг - Phishing 152 4
Software Engineering - Программная инженерия 51 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1206 4
e-Commerce - Электронная коммерция - Интернет-магазины 461 4
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 240 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3105 4
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 712 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 793 3
Вредоносное ПО - Зловред - malware 1183 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1393 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 5765 3
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 270 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 989 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 573 3
Мобильное приложение - Mobile app 2565 3
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 162 3
ИТ-аутсорсинг 864 3
Google Android 11636 9
Apple iOS 6272 7
Smart Engines GreenOCR 21 5
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 57 5
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 146 5
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 530 5
Apple iPhone - серия смартфонов 5977 4
Microsoft Windows 10 11176 4
Smart Engines - Smart Code Engine 14 4
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 164 4
Kaspersky DDoS Prevention 27 4
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 624 3
Diasoft Flextera 48 3
Smart Engines - Smart Document Engine 9 3
Microsoft Edge - браузер 1871 3
Linux OS 7422 3
Apple iPad 3560 3
Apple iPad mini 395 2
Купибилет - Kupibilet 14 2
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 521 2
AppDynamics Business iQ 4 2
Microsoft Windows Phone OS 1541 2
ЦФТ Faktura 155 2
WebAssembly - Wasm - Язык программирования низкого уровня для стековой виртуальной 13 2
Neoflex Reporting Big Data Edition 20 2
Сбер - Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 182 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1479 2
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1692 2
ЭОС Дело СЭД 1578 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 747 2
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 115 2
Microsoft Exchange 1171 2
Oracle Java - язык программирования 2476 2
RAdmin - программа удалённого администрирования ПК для платформы Windows 27 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 915 2
Intel x86 - архитектура процессора 1266 2
Apple macOS 1362 2
VK - Mail.ru Деньги 71 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 688 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 563 2
Прохоров Фёдор 81 38
Козлов Михаил 167 26
Гуральников Сергей 162 24
Леушев Андрей 69 24
Громов Иван 101 21
Богачев Игорь 173 20
Сафронов Юрий 67 19
Скурятина Елена 20 19
Мацоцкий Сергей 171 18
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 47 18
Пирогов Алексей 29 17
Шадаев Максут 433 16
Шевченко Владимир 135 15
Реймер Денис 53 15
Меднов Сергей 121 14
Хрусталев Александр 32 14
Евраев Михаил 228 14
Ермолаев Артем 347 13
Иншаков Дмитрий 41 13
Козырев Алексей 274 12
Масарская Наталия 36 12
Коваленко Антон 23 12
Бойко Елена 166 12
Садовенко Илья 62 12
Сыкулев Андрей 67 12
Елистратов Николай 90 12
Козырь Сергей 31 12
Скородумов Анатолий 64 12
Меньшов Кирилл 75 11
Сабынин Андрей 23 11
Бетсис Павел 96 11
Серова Елена 317 11
Широких Алексей 71 11
Серебряков Виктор 44 11
Занин Виталий 22 10
Гузовский Денис 26 10
Спиридонов Александр 35 10
Курило Андрей 37 10
Шушкин Дмитрий 93 10
Карпенко Дмитрий 29 10
Россия - Российская федерация - РФ 99284 151
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 42403 65
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31432 51
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12219 46
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11889 34
Европа Восточная 2888 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10659 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12311 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12199 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4963 9
Германия - Федеративная Республика 8165 8
Россия - ЦФО - Калужская область 746 7
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 552 7
Россия - СЗФО - Республика Коми 636 7
Казахстан - Республика 4210 6
Европа 9560 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2921 6
Япония 9220 6
Россия - УФО - Челябинская область 888 6
Россия - ЦФО - Тульская область 945 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2148 6
Россия - ПФО - Мордовия Республика 517 5
Ближний Восток 2519 5
США - Нью-Йорк 2588 5
Индия - Республика 4134 5
Украина 5819 5
Африка - Африканский регион 2734 5
Нидерланды 2072 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1964 5
Россия - СЗФО - Вологодская область 482 4
Того - Тоголезская Республика 6993 4
Франция - Французская Республика 5328 4
Ирландия - Республика 809 4
Россия - УФО - Тюменская область 779 4
Америка 1895 4
Великобритания - Лондон 1932 4
Австрия - Австрийская Республика 982 4
Канада 3069 4
Италия - Итальянская Республика 3054 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 666 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5775 41
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2781 41
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5102 26
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1118 10
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 252 9
Русский язык 3793 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3677 5
Банковский сектор 161 5
Аутсорсинг 650 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 762 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1514 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1563 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1880 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1570 3
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 460 3
Образование в России 1349 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 448 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1125 3
Денежные переводы 675 3
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1329 3
Информационное общество - Государственная программа 1146 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4008 2
Спам - Spam 356 2
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 5 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 228 2
Инсорсинг - Инхаус 34 2
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 225 2
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 426 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2330 2
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 21 1
Английский язык 600 1
УИН - номер платежной квитанции - уникальный идентификатор начисления в платежном документе 9 1
Болезнь Паркинсона 101 1
Blacklist - Чёрный список 55 1
Афина - множественное значение 28 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 124 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 58 1
Азартные игры 37 1
Торговля розничная 387 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 567 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10409 30
Apps4All 25 10
Thomson Reuters - Рейтер 5709 7
Forbes - Форбс 570 3
WSJ - The Wall Street Journal 1215 3
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 322 2
Associated Press 1972 2
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 2
CNET - Издание 1577 2
NYT - The New York Times 953 2
FT - Financial Times 1106 2
CNews TV 521 2
NEWSru.com 212 1
Newsbytes News Network 318 1
Silicon 435 1
InterNetNews - InternetNews.com 206 1
USA Today 125 1
Washington Profile 140 1
SiliconValley.com - SV.com 238 1
Playboy 48 1
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