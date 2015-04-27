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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Строкович Антон


27.04.2015 Конференция CNews. «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2015: как выйти из кризиса» 1
20.04.2015 CNews FORUM 2015: Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие года 1
12.01.2015 CNews приглашает на конференцию «ИТ-стратегия 2015» 1
24.12.2014 Готовы ли регионы к новым требованиям по оказанию электронных госуслуг? ВИДЕО 1
08.12.2014 Банк Москвы призывает чиновников дать определение отечественному ПО 1
05.12.2014 Информатизация «Евраза» в условиях кризиса и санкций: Советские контроллеры и LibreOffice 1
05.12.2014 «Роснефть» рассказала, чего ждет от российских и иностранных ИТ-поставщиков 2
04.12.2014 Московская область решила развивать ИТ с помощью государственно-частного партнерства 1
04.12.2014 Конференция CNews: «ИТ-стратегия 2015» 1
03.12.2014 Минэк: ИТ могут снизить огромные издержки бизнеса на отчетность 1
28.11.2014 Казначейство готовит замену сайту госзакупок 1
25.11.2014 IBS разработала методику оценки рисков при использовании иностранного ПО 1
21.11.2014 Вручены награды CNews AWARDS 2014: Лучшие ИТ-проекты и технологии года 1
19.11.2014 ИТ-директор «Роснефти» о стратегии информатизации и санкциях. ВИДЕО 2
17.11.2014 Минздрав планирует создать российский аналог IBM Watson для врачей 1
14.11.2014 ИТ-стратегия «Газпром нефти» балансирует между санкционными рисками и инновациями 1
14.11.2014 Минкомсвязи в два раза расширяет список требований к электронным госуслугам 1
24.10.2014 Центробанк, «Вымпелком», МГТС и Microsoft расскажут о подходах к информационной безопасности 1
22.10.2014 ИТ-директора регионов соберутся на CNews FORUM 1
14.10.2014 Руководители российских и зарубежных ИТ-компаний выступят на CNews FORUM 1
07.10.2014 CNews приглашает на круглый стол «ИКТ в ТЭК 2014» 1
02.10.2014 Центробанк, «Вымпелком», МГТС и PWC расскажут о подходах к информационной безопасности 1
01.10.2014 Круглый стол CNews: «ИКТ в ТЭК 2014» 1
24.09.2014 ИТ-директора российских банков выступят на CNews FORUM 1
03.09.2014 Минкомсвязь, Минэкономразвития, «Роснефть», «Газпром нефть», Росреестр и многие другие примут участие в CNews FORUM 1
14.08.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
24.07.2014 Новые участники CNews FORUM - ИТ-руководители Федерального казначейства и «Евраза» 2
04.07.2014 CNews FORUM 2014: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 2
04.02.2014 «Роснефть» провела открытый слет поставщиков и подрядчиков в области ИТ 1
29.01.2014 "Роснефть" объявила приоритеты работы с ИТ-поставщиками 3
15.01.2014 «Роснефть» проведет слет поставщиков и подрядчиков в области ИТ 1
24.12.2013 Вышел 70-й номер журнала CNews. Скачать PDF-версию 1
18.12.2013 «Роснефть» рассказала о стратегии ИТ-аутсорсинга 2
06.12.2013 Антон Строкович, «Роснефть»: Информация как ключевой актив компании 19
28.10.2013 Как устроено управление ИТ в «Роснефти». СХЕМА 2
27.09.2013 Круглый стол ИКТ в ТЭК: Участвуют замминистра Минэнерго, Газпромнефть, Башнефть 1
19.09.2013 Замминистра энергетики выступит на круглом столе CNews об ИТ в ТЭК 1
04.09.2013 Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2013» 1
26.06.2013 Отставки и назначения: ИТ-звезды уходят из бизнеса 1
25.10.2012 ИТ-директор ТНК-BP перешел в «Роснефть» 2

Публикаций - 45, упоминаний - 74

Строкович Антон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 23
Microsoft Corporation 11168 17
HDS - Hitachi Data Systems 291 15
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 10
Роснефть РН-информ 32 9
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 8
Citrix Systems 571 7
VK - Mail.ru Group 2487 7
Tonk - Тонк ГК 32 7
МГТС - Московская городская телефонная сеть 844 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 6
Oracle Corporation 3363 6
SAP SE 3220 5
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 270 4
CleverDATA 54 4
Cinimex - Синимекс 160 4
Ланит ГК 1160 4
Инверсия 64 3
Элвис-Плюс 69 2
ASD Technologies - АСД Технолоджиз 10 2
ОТР 135 2
Diasoft - Диасофт 354 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Телеком-защита 48 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
Hitachi 477 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 2
Dell EMC 2419 2
Abbyy 797 1
Verysell - Верисел 94 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 1
Сбербанк Сервис - СберСервис 54 1
Ситроникс - Sitronics 566 1
Астерос - Asteros 531 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Intel Corporation 4204 1
NortonLifeLock (Symantec) 790 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Lenovo Group 1641 1
Роснефть НК 367 32
Газпром нефть 382 24
ВТБ Банк Москвы 372 23
Mary Kay - Мэри Кэй 82 9
ТНК-ВР Холдинг 148 9
ПСБ - Промсвязьбанк 613 9
X5 Group 600 9
X5 Group - Пятерочка 560 9
Окей - О'Кей - Гипермаркет 48 9
Обувь России 27 9
Открытие ФК 538 8
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 7
KupiVip 75 7
Утконос 99 7
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 7
Citibank - Ситибанк 170 7
МДМ Банк 150 5
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 5
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
Новард Управляющая компания - Novard 67 3
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Транснефть 159 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 2
Сургутнефтегаз - СНГ 123 2
Россети Ленэнерго 44 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 2
Аэрофлот 493 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
РусГидро ПАО 129 2
АльфаСтрахование СГ 208 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Почта Банк 289 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 1
ЕВРАЗ НТМК - Нижне-Тагильский Металлургический Комбинат - ранее НТМЗ Ново-Тагильский металлургический завод 5 1
Росгосстрах 182 1
Ferronordic - Ферронордик машины 5 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 15
Федеральное казначейство России 766 14
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 12
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 7
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 6
ГАУ Госинформ Республики Мордовия 5 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 154 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 428 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 13
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 4
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 4
ИТ-аутсорсинг 672 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
Big Data - Большие данные 1136 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 3
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 2
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 1
Kaspersky DDoS Prevention 27 1
MobilityLab MobileSputnik 22 1
Бук ЗРК - самоходный зенитный ракетный комплекс 3 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 213 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Microsoft SQL Server 798 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Apple - App Store 2198 1
Microsoft Office 1950 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
IBM Watson 105 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
Меднов Сергей 115 26
Мацоцкий Сергей 150 23
Кравченко Константин 65 23
Шадаев Максут 384 22
Гуральников Сергей 161 21
Козырев Алексей 270 19
Скачков Юрий 50 15
Бетсис Павел 84 15
Херсонцев Алексей 48 13
Бойко Елена 151 13
Пирогов Алексей 29 12
Широких Алексей 70 11
Шевченко Владимир 135 10
Богачев Игорь 172 10
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 9
Быстров Константин 19 9
Александрин Андрей 15 9
Козлов Михаил 153 9
Козырь Сергей 30 9
Карпенко Дмитрий 27 9
Леушев Андрей 63 9
Прохоров Фёдор 78 9
Богданов Кирилл 91 9
Садовенко Илья 60 9
Громов Иван 96 8
Брагин Павел 22 7
Натрусов Артем 121 7
Хрусталев Александр 31 7
Еремеев Сергей 17 7
Соколов Михаил 26 7
Солодовников Денис 62 7
Ушаков Михаил 23 7
Стуров Дмитрий 25 7
Курило Андрей 35 7
Халяпин Сергей 77 7
Ермолаев Артем 340 6
Фомичев Олег 107 6
Евраев Михаил 222 6
Урьяс Вадим 76 5
Четвернин Алексей 651 5
Россия - Российская федерация - РФ 57680 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 16
Восточная Европа 1691 5
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 3
Россия - Республика Коми 418 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Россия - Калужская область 575 2
Азия - Азиатский регион 1525 2
Россия - Республика Мордовия 390 2
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 415 2
Россия - Реутов 43 1
Россия - Челябинская область 661 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Австрия - Австрийская Республика 530 1
Южная Африка 159 1
Северная Америка 1416 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
Россия - Западная Сибирь 128 1
Россия - Грозный 95 1
DACH - немецкоязычные страны - D (Германия, Deutschland), A (Австрия (лат. Austria) и CH (Швейцария, лат. Confoederatio Helvetica) 9 1
Россия - Тюменская область 589 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Россия - Ульяновская область 354 1
Украина 3398 1
Турция - Турецкая республика 956 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 1
Южная Америка 313 1
Черкизон - Черкизовский рынок 61 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Россия - Вологодская область 320 1
Россия - Тульская область 754 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 23
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 16
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 11
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
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