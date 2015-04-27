Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Строкович Антон
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 45, упоминаний - 74
Строкович Антон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Меднов Сергей 115 26
|Мацоцкий Сергей 150 23
|Кравченко Константин 65 23
|Шадаев Максут 384 22
|Гуральников Сергей 161 21
|Козырев Алексей 270 19
|Скачков Юрий 50 15
|Бетсис Павел 84 15
|Херсонцев Алексей 48 13
|Бойко Елена 151 13
|Пирогов Алексей 29 12
|Широких Алексей 70 11
|Шевченко Владимир 135 10
|Богачев Игорь 172 10
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 9
|Быстров Константин 19 9
|Александрин Андрей 15 9
|Козлов Михаил 153 9
|Козырь Сергей 30 9
|Карпенко Дмитрий 27 9
|Леушев Андрей 63 9
|Прохоров Фёдор 78 9
|Богданов Кирилл 91 9
|Садовенко Илья 60 9
|Громов Иван 96 8
|Брагин Павел 22 7
|Натрусов Артем 121 7
|Хрусталев Александр 31 7
|Еремеев Сергей 17 7
|Соколов Михаил 26 7
|Солодовников Денис 62 7
|Ушаков Михаил 23 7
|Стуров Дмитрий 25 7
|Курило Андрей 35 7
|Халяпин Сергей 77 7
|Ермолаев Артем 340 6
|Фомичев Олег 107 6
|Евраев Михаил 222 6
|Урьяс Вадим 76 5
|Четвернин Алексей 651 5
|Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 3
|Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
|НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 64 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770021, в очереди разбора - 673703.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770021, в очереди разбора - 673703.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru