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Севрюков Алексей
УПОМИНАНИЯ
Севрюков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Шевченко Владимир 148 14
|Строкович Антон 53 13
|Козлов Михаил 175 10
|Хлуднев Егор 17 10
|Шадаев Максут 1049 10
|Богданов Кирилл 112 10
|Садовенко Илья 65 10
|Мацоцкий Сергей 177 10
|Халяпин Сергей 83 10
|Кравченко Константин 90 10
|Соколов Михаил 30 10
|Ушаков Михаил 34 10
|Карпенко Дмитрий 31 10
|Меднов Сергей 124 10
|Еремеев Сергей 25 10
|Прохоров Фёдор 83 10
|Леушев Андрей 73 10
|Гуральников Сергей 164 10
|Хрусталев Александр 33 10
|Брагин Павел 23 10
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 50 10
|Широких Алексей 72 10
|Пирогов Алексей 29 10
|Александрин Андрей 15 10
|Стуров Дмитрий 33 10
|Быстров Константин 24 10
|Иншаков Дмитрий 50 10
|Коваленко Антон 29 10
|Пшыченко Дмитрий 20 10
|Паринов Олег 11 10
|Козырев Алексей 324 9
|Громов Иван 102 9
|Фомичев Олег 138 8
|Ермолаев Артем 378 8
|Авданина Надежда 12 8
|Солодовников Денис 104 7
|Сыкулев Андрей 84 7
|Богачев Игорь 180 7
|Реймер Денис 54 7
|Устюжанин Дмитрий 50 7
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8218 7
|IDC - International Data Corporation 4921 1
|Gartner - Гартнер 3574 1
|CNews ИТ-инфраструктура 28 1
|Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 366 3
|Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 246 1
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