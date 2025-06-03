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Индексная книга (каталог) CNews*
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Севрюков Алексей


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 «Алми Партнер» и «РАМЭК-ВС» договорились о стратегическом партнерстве 1
10.11.2014 CNews FORUM совсем скоро. Успей зарегистрироваться 1
06.11.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2014 Будущее ИТ в России под вопросом 1
24.10.2014 Центробанк, «Вымпелком», МГТС и Microsoft расскажут о подходах к информационной безопасности 1
22.10.2014 ИТ-директора регионов соберутся на CNews FORUM 1
14.10.2014 Руководители российских и зарубежных ИТ-компаний выступят на CNews FORUM 1
02.10.2014 Центробанк, «Вымпелком», МГТС и PWC расскажут о подходах к информационной безопасности 1
24.09.2014 ИТ-директора российских банков выступят на CNews FORUM 1
03.09.2014 Минкомсвязь, Минэкономразвития, «Роснефть», «Газпром нефть», Росреестр и многие другие примут участие в CNews FORUM 1
14.08.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
29.05.2014 Конференция CNews: «ИТ-инфраструктура: оптимальное развитие» 1
27.09.2013 Круглый стол ИКТ в ТЭК: Участвуют замминистра Минэнерго, Газпромнефть, Башнефть 1
19.09.2013 Замминистра энергетики выступит на круглом столе CNews об ИТ в ТЭК 1
04.09.2013 Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2013» 1
06.08.2013 Конференция CNews: «ИТ-инфраструктура: курс на повышение эффективности» 1
25.02.2011 Оптимизация ИТ-затрат: бизнес проверил рецепты экспертов 1
03.02.2011 15 февраля состоится круглый стол «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру» 1
09.09.2009 «Микротест» внедрила акселераторы сетевого трафика для ТНК-BP 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Севрюков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 50 15
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 13
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 10
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1651 10
VK - Mail.ru Group 3485 10
Citrix Systems 823 10
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 680 10
Tonk - Тонк ГК 50 10
Развитие Бизнеса / Ру 81 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8903 7
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 212 7
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 7
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 605 7
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 68 7
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 6
Инверсия - Инверсия НПФ 145 6
Microsoft Corporation 24862 5
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 412 5
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
Artwell - Артвелл 15 5
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 256 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5038 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 514 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 163 4
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 63 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 822 4
DEAC - Digitalas Ekonomikas Attistibas Cenreg 43 4
Телеком-защита 53 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 680 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1469 3
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 289 3
SAP CIS - САП СНГ 855 3
АйТи 1382 3
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 3
MobilityLab - МобилитиЛаб 57 3
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 235 3
Dell EMC 5053 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Infobox - Национальные коммуникации 41 2
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 112 2
Роснефть НК - нефтяная компания 519 15
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1076 10
ПСБ - Промсвязьбанк 872 10
Газпром нефть 641 10
Лента - Утконос 177 10
Mary Kay - Мэри Кэй 104 10
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 133 10
OR Group - Обувь России 29 10
Citi - Citibank - Ситибанк 319 10
KupiVip - Приват Трэйд 81 10
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 10
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 192 10
Лайф ФГ - Финансовая группа 163 10
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 10
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 816 10
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 10
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 10
Альфа-Банк 1799 8
Окей - О'Кей - Гипермаркет 213 7
Ростех - ОДК Авиадвигатель 76 7
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2521 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 481 5
РусГидро ПАО - ГидроОГК 318 4
Возрождение - Коммерческий банк 347 4
Сургутнефтегаз - СНГ 271 3
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 3
Россети Ленэнерго 1700 3
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 126 3
ВкусВилл - Избёнка 163 3
Совкомбанк ПАО 262 3
Транснефть 311 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 610 3
Русэнергосбыт 8 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 275 2
Северная сбытовая компания - Вологдаэнергосбыт - Вологодская сбытовая компания 6 2
BP - British Petroleum 182 2
Федеральное казначейство России 1816 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1934 9
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2588 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3129 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1239 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4973 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12061 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6082 4
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 334 4
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 155 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 105 3
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 54 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2754 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4409 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68236 18
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21152 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21851 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31929 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29105 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13808 10
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1765 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11564 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16235 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12855 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8884 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4519 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14104 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12996 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6342 3
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 659 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52969 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20772 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6510 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11750 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2894 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8375 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1222 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21211 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4158 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2994 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9672 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30602 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5725 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10681 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3357 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2613 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5948 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3300 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8080 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16369 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11419 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6892 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1309 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4890 1
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 52 4
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 352 2
Microsoft Windows 2000 8663 2
Sage Group - Sage X3 - Sage ERP X3 - Adonix X3 18 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 211 1
Шевченко Владимир 148 14
Строкович Антон 53 13
Козлов Михаил 175 10
Хлуднев Егор 17 10
Шадаев Максут 1049 10
Богданов Кирилл 112 10
Садовенко Илья 65 10
Мацоцкий Сергей 177 10
Халяпин Сергей 83 10
Кравченко Константин 90 10
Соколов Михаил 30 10
Ушаков Михаил 34 10
Карпенко Дмитрий 31 10
Меднов Сергей 124 10
Еремеев Сергей 25 10
Прохоров Фёдор 83 10
Леушев Андрей 73 10
Гуральников Сергей 164 10
Хрусталев Александр 33 10
Брагин Павел 23 10
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 50 10
Широких Алексей 72 10
Пирогов Алексей 29 10
Александрин Андрей 15 10
Стуров Дмитрий 33 10
Быстров Константин 24 10
Иншаков Дмитрий 50 10
Коваленко Антон 29 10
Пшыченко Дмитрий 20 10
Паринов Олег 11 10
Козырев Алексей 324 9
Громов Иван 102 9
Фомичев Олег 138 8
Ермолаев Артем 378 8
Авданина Надежда 12 8
Солодовников Денис 104 7
Сыкулев Андрей 84 7
Богачев Игорь 180 7
Реймер Денис 54 7
Устюжанин Дмитрий 50 7
Россия - РФ - Российская федерация 149251 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14256 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44254 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7740 10
Европа Восточная 3109 10
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 235 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17868 9
Россия - СЗФО - Вологодская область 716 7
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 521 6
Россия - ЦФО - Тульская область 1257 4
Россия - ПФО - Ульяновская область 627 4
Россия - ЦФО - Калужская область 1002 4
Россия - УФО - Тюменская область 1200 4
Россия - ПФО - Мордовия Республика 616 4
Россия - ЦФО - Ярославская область 883 4
Россия - ЦФО - Тамбовская область 593 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52608 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5938 14
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5017 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49284 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52666 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24818 9
Энергетика - Energy - Energetically 5238 5
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1318 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3630 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1273 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2507 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16734 3
Доходность - ставка доходности - Rate of return 665 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5598 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3240 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19258 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3005 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 436 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 311 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2206 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2553 1
Аренда 2498 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7039 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3383 1
Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 508 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2503 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6006 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 865 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 818 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9123 1
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11309 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8218 7
IDC - International Data Corporation 4921 1
Gartner - Гартнер 3574 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 366 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 246 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1143 10
CNews AWARDS - награда 527 7
CNews APPWards 36 7
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2067 5
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Создано именных указателей - 175941.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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