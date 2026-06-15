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PwC PricewaterhouseCoopers Coopers & Lybrand Price Waterhouse
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 6 дел, на cумму 186 208 780 ₽*
СОБЫТИЯ
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|15.06.2026
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Спрашивают как с сеньоров, но платят как джунам. Требования к начинающим ИТ-специалистам резко выросли
В айти не войти Начинающие ИТ-специалисты столкнулись с новой проблемой при трудоустройстве и сохранении рабочего места. Как пишет издание PR Newswire со ссылкой на статистику консалтинговой компании PwC, теперь им нужно располагать навыками, которые есть только у гораздо более опытных коллег – у сеньоров и тим-лидов. Сейчас работодатели, уже нанявшие джуна или только собирающиеся принять е
|20.03.2026
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Консалтинговый гигант заявил о массовом увольнении сотрудников, не верящих в ИИ
PwC распрощается с теми, кто не верит в ИИ В PwC (PricewaterhouseCoopers), одной из крупнейших в мире сетей аудиторско-консалтинговых фирм
|08.07.2025
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Хуже, чем в пандемию. Человечество на пороге грандиозного дефицита чипов, и избежать его почти невозможно
меди, пишет агентство Reuters со ссылкой на прогноз консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC). Эксперты PwC уверены, что на фоне изменения климата (речь, судя по всему, о глоб
|30.06.2025
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Deloitte, EY, PwC и другие знаменитые аудиторы из Британии подсели на ИИ и не проверяют конечный результат
ние искусственного интеллекта, а также рекомендации по использованию таких технологий. Результаты исследования носят негативный характер: в документе утверждается, что эти фирмы - Deloitte, EY, KPMG, PwC, BDO и Forvis Mazars - все активнее полагаются на ИИ, но не ведут никакого формального мониторинга относительно влияния искусственного интеллекта на качество их конечного продукта. Unsplash
|01.11.2022
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Замами министра цифрового развития стали выходцы из PricewaterhouseCoopers и Accenture, ушедших из России
8 г. работал в российском представительстве британской аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PWC), возглавлял направление по оказанию услуг в области анализа данных. В том числе под его
|30.11.2021
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9 декабря ABBYY и PwC представят итоги исследования о Process Mining
PwC и ABBYY проведут онлайн-конференцию «Process Mining в России. Итоги исследования ABBYY и PwC». 9 декабря в 11.00 эксперты представят итоги совместного исследования «Process Mining: преодоление барьеров на пути к успеху», в котором участвовали более 70 крупных российских компаний из
|22.11.2021
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ABBYY и PwC представят итоги исследования «Process Mining: преодоление барьеров на пути к успеху»
ны респондентов изучают возможности Process Mining для решения этой задачи. Каковы перспективы Process Mining в России и по каким критериям компании оценивают такие решения? 9 декабря 2021 г. в 11:00 PwC в партнерстве с ABBYY проведут онлайн-конференцию «Process Mining в России. Итоги исследования ABBYY и PwC». На конференции эксперты ABBYY и PwC представят итоги совместного и
|27.05.2021
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PwC и Gfn.ru: среднегодовой рост российского рынка облачного гейминга к 2024 году составит 94%
с российским сервисом Gfn.ru, партнером Nvidia в развитии сервиса Geforce Now в России и СНГ, представили совместное исследование российского рынка облачного гейминга. В рамках исследования эксперты PwC и Gfn.ru впервые посчитали объем российского рынка, собрали мнения ведущих экспертов экосистемы облачного гейминга, выявили основные драйверы и тренды российского рынка, а также представили
|02.02.2021
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PwC и Abbyy измерили уровень цифровой зрелости российского бизнеса
Большинство крупных компаний в России считают, что не используют возможности технологий и инноваций на 100%. По данным совместного исследования Abbyy и PwC “Digital IQ 2020” среди представителей крупного бизнеса, российские компании оценивают свой уровень цифровой зрелости на 2,8 балла из 5. Наиболее перспективной технологией для повышения циф
|06.11.2020
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PwC: блокчейн-технологии могут обеспечить рост мировой экономики на $1,76 трлн к 2030 году
Согласно новому аналитическому исследованию, проведенному PwC, блокчейн-технологии могут обеспечить рост мирового ВВП на 1,76 трлн долл. США в ближайшие 10 лет. Этот вывод содержится в отчете PwC «Время доверять: причины на триллионы долларов,
|02.11.2020
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PwC: более половины (52 %) российских компаний планируют повысить бюджет на кибербезопасность
в течение следующего года они планируют увеличить численность штатных специалистов по кибербезопасности, – отметил Виталий Соколов, руководитель практики по кибербезопасности и непрерывности бизнеса PwC в России. Повышение скорости и эффективности работы – главная цель в сфере цифровых технологий для 29 % руководителей, в то время как 31 % респондентов нацелены на модернизацию за счет новы
|24.07.2020
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Государство становится одним из драйверов цифровизации транспорта
входят в топ-5 факторов, влияющих на развитие транспортно-логистической отрасли, считают аналитики PwC. Согласно данным отчета «Пять факторов, влияющих на развитие транспортно-логистической от
|18.09.2019
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Dentsu Aegis Network Russia и PwC оценили рынок контента
Коммуникационная группа Dentsu Aegis Network Russia и PwC в России представили результаты совместной оценки российского рынка контента в рамках конференции Autumn Session 2019. Согласно оценке Dentsu Aegis Network Russia и PwC, объем рынка
|20.08.2019
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PwC: российскую индустрию развлечений и медиа ждет стабильность
Компания PwC представила ежегодный российский выпуск «Всемирного обзора индустрии развлечений и медиа: прогноз на 2019-2023 гг». В отчете сказано, что российская индустрия развлечений и медиа, одна из с
|19.07.2019
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PwC поможет «Галактике» с продвижением услуг и программных продуктов
Сеть международных фирм PwC и корпорация «Галактика» заключили договор о сотрудничестве. Партнерский договор направлен на реализацию совместных проектов по продвижению услуг и программных продуктов «Галактики» на рынк
|05.07.2019
|Программно-методический комплекс «1С:Налоговый мониторинг» будет разработан в сотрудничестве с PwC
|07.06.2019
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Сбербанк, Газпромбанк, PwC и Российский квантовый центр продемонстрировали межкорпоративную квантовую сеть
Сбербанк, Газпромбанк, PwC и Российский квантовый центр продемонстрировали работу первой межкорпоративной квантовой сети. Установки квантового распределения ключа Российского квантового центра обеспечили сеанс защище
|18.04.2019
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Abbyy разработала приложение для оцифровки документов для PwC
Abbyy разработала для сети фирм PwC мобильное приложение для быстрой оцифровки любых документов. Впервые решение было внедрено и успешно опробовано фирмой PwC в России, после чего данный проект был распространен и на ф
|12.11.2018
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РВК и PwC: инвестиции в российский финтех увеличились вдвое
м инвестиций в финансовые технологии в России увеличился в 2017 г. в два раза по сравнению с 2016 г. Общая сумма сделок в этом сегменте в прошлом году составила $30,8 млн. Такие данные приводят РВК и PwC в совместном исследовании «Money Tree: Навигатор венчурного рынка». При этом по сравнению с годом ранее, в 2017 г. значительно увеличился средний чек венчурной сделки – с $1,7 млн до $3,4 м
|23.10.2018
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PwC: киберспорт обгоняет футбол по потенциалу развития
нимум для того, чтобы перенять успешный опыт работать с желанной аудиторией современных тинейджеров. Олег Малышев, руководитель практики оказания консультационных услуг компаниям спортивной индустрии PwC в России, отметил: «Наступление цифровой эпохи, которое характеризуется активным внедрением новых технологий и изменением модели медиапотребления, оказывает значительное влияние и на спорти
|25.04.2018
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Исследование PwC: 83% руководителей телеком-сектора опасаются роста конкуренции
Согласно данным глобального отчета «Руководители телеком-компаний поддерживают оптимизм в отрасли», проведенного PwC, несмотря на растущую угрозу со стороны цифровых изменений, лидеры телеком-сектора во всем мире по-прежнему с оптимизмом смотрят на ближайшее будущее. CEO в телеком-секторе позитивно оценив
|05.07.2017
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PwC: Москва вошла в пятерку городов-лидеров по готовности перехода к концепции Smart City
ам масштабного исследования «Будущее близко: индекс готовности городов» международной сети компаний PwC, опубликованных накануне конгресса Moscow Urban Forum, Москва вошла в топ5 крупнейших гор
|02.06.2017
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PwC и «Российский квантовый центр» будут вместе развивать квантовые системы защиты информации
ны подписали сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщили CNews в PwC. В соответствии с документом, стороны намерены предлагать своим клиентам комплексные реше
|29.03.2017
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PwC представила исследование «Перспективы развития интернета вещей в России»
х внедрение повысит производительность немецких промышленных предприятий на 30 % на горизонте до 2025 г. Потребительский рынок все больше заполняют «умные» технологии: например, по результатам опроса PwC в США, устройства с технологией «умного дома» использует каждый четвертый потребитель.Исследования PwC выявили, что ожидания компаний от внедрения IoT отличаются в зависимости от отр
|27.03.2017
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90% венчурных инвестиций в России идет в ИТ
в биологические и промышленные технологии. К таким выводам пришла компания PricewaterhouseCoopers (PwC), исследовавшая российский рынок венчурных инвестиций.По данным PwC, количество ве
|26.01.2017
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PwC использует решения Abbyy для первичной обработки документов
Сеть аудиторско-консалтинговых фирм PwC объявила о завершении проекта по внедрению Abbyy FlexiCapture для упрощения работы с первичными финансовыми документами. Как рассказали Cnews в компании, решение позволит аудиторам более эф
|15.12.2016
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PwC прибегла к угрозам, чтобы скрыть «дыры» в своей системе
Досудебная претензия Консалтинговая корпорация Pricewaterhousecoopers (PwC) безуспешно попыталась запретить публикацию сведений о серьезной уязвимости, которую в ее
|15.11.2016
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Компании перераспределят большую часть расходов на НИОКР в пользу разработки ПО и сервисов
й» (2016 Global Innovation 1000 Study) за 2016 г., проведенного фирмой Strategy&, входящей в состав PwC и специализирующейся на оказании услуг в области стратегического консультирования, к 2020
|03.11.2016
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PwC: на ИТ-рынке наблюдается рост выходов на IPO
Глобальный рынок высокотехнологичных IPO растетСогласно данным нового исследования PwC, в третьем квартале 2016 г. в секторе высоких технологий наблюдался рост количества сделок и объема привлеченных средств от IPO. Всего, по данным аналитиков PwC, в данном секторе был
|12.01.2016
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PwC перехватил у «Информзащиты» подряд на проверку столичного «Активного гражданина»
анализу системы столичных электронных референдумов «Активный гражданин».При начальной цене контракта в p9,06 млн, контракт достался российскому подразделению транснациональной аудиторской корпорации PwC — ООО «Прайсвотерхаускуперс консультирование», которое согласилось выполнить работы за p6,8 млн.Как следует из документации, размещенной на официальном сайте госзакупок, 88% этой суммы покр
|07.10.2015
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SOCAR строит единую управленческую платформу на базе технологий SAP
Государственная нефтегазовая компания Азербайджана SOCAR при поддержке фирмы PwC, а также компании SAP объявила о запуске в производственную эксплуатацию системы по управлению предприятием на базе SAP ERP. Как сообщили CNews в SAP, производственное объединение по развед
|25.02.2015
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Население Китая может резко вырасти
Эксперты международной сети консалтинговых и аудиторских компаний Price Waterhouse Coopers (PWC) проанализировали перспективы развития мировой экономики к 2050 г. В центре внимания — па
|19.01.2015
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В России компании выделяют на ИБ в 3 раза меньше средств, чем в мире
безопасности, перспективы на 2015 год» (The Global State of Information Security Survey 2015) фирмы PwC. В основе результатов, рассматриваемых в настоящем отчете, лежат ответы более чем 9,7 тыс
|11.12.2014
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Круглый стол: Оценка ИБ-рисков без постоянного самотестирования не работает
антин Коротнев, менеджер по информационной безопасности компании «Эльдорадо»; Владимир Наймарк, старший менеджер отдела анализа и контроля рисков, группа по оказанию услуг в области кибербезопасности PwC в России; Алексей Плешков, начальник управления режима информационной безопасности Газпромбанка; Дмитрий Стуров, начальник управления информационной безопасности «Ренессанс Кредит», и Алекс
|02.10.2014
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Центробанк, «Вымпелком», МГТС и PWC расскажут о подходах к информационной безопасности
рший вице-президент компании Kraftway Ренат Юсупов; руководитель департамента информационной безопасности «Вымпелкома» Дмитрий Устюжанин; руководитель службы ИБ региона Центральной и Восточной Европы PricewaterhouseCoopers Владимир Наймарк. CNews FORUM 2014 пройдет в два этапа. В пленарной части мероприятия выступят В пленарной части мероприятия выступят заместитель министра связи и массовы
|25.04.2013
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В телекоммуникационном секторе растёт спрос на услуги в сфере «облачных вычислений»
Согласно данным нового исследования PwC «Возможности телекоммуникационных компаний в сфере "облачных вычислений"», в результате сокращения расходов на информационные технологии, ужесточения конкуренции и общего стремления к увели
|17.04.2013
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Общий объем венчурных инвестиций на российском рынке за 2012 г. превысил $910 млн
Согласно третьему обзору венчурного рынка России («MoneyTree: Навигатор венчурного рынка»), подготовленному центром технологий и инноваций PwC и РВК, общий объем венчурных инвестиций на российском рынке за 2012 г. составил $910,6 млн, которые были получены в результате 201 сделки (с учетом сделок, стоимость которых не разглашается
|10.12.2012
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Опубликован рейтинг российских ИТ-стартапов за 2012 г.
Центр новых технологий и технологического предпринимательства Digital October при участии центра технологий и инноваций PwC и Russia Beyond The Headlines подготовил индекс российских стартапов Russian Startup Rating 2012. Как рассказали CNews в Digital October, индекс позволяет объективно оценить динамику и перс
|09.02.2012
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Отчет Oracle и PwC показал ИТ-приоритеты российского телекома в 2012 г.
Африка) – у 60% опрошенных ИТ-директоров. Исследование проведено компанией PricewaterhouseCoopers (PwC) по заказу Oracle Communications. Несмотря на то, что ИТ-директора российских операторов
|04.10.2011
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Бизнес излишне оптимистично оценивает ИБ своей ИКТ-инфраструктуры
В исследовании PricewaterhouseCoopers (PwC) участвовали 9600 руководителей из 138 стран из компаний и организаций различных отраслей
PwC и организации, системы, технологии, персоны:
|Иншаков Дмитрий 51 42
|Шевченко Владимир 153 26
|Пирогов Алексей 29 20
|Громов Иван 102 19
|Прохоров Фёдор 83 18
|Гуральников Сергей 164 18
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 18
|Шадаев Максут 1210 18
|Коваленко Антон 32 17
|Козлов Михаил 182 16
|Меднов Сергей 124 16
|Козырь Сергей 32 16
|Ермолаев Артем 379 15
|Сафронов Юрий 68 15
|Курило Андрей 39 15
|Богачев Игорь 183 14
|Реймер Денис 54 14
|Хрусталев Александр 33 14
|Стуров Дмитрий 33 14
|Наймарк Владимир 14 14
|Кравченко Константин 101 13
|Леушев Андрей 75 13
|Широких Алексей 72 13
|Строкович Антон 53 13
|Урьяс Вадим 98 12
|Мацоцкий Сергей 180 12
|Адмиральский Сергей 39 12
|Садовенко Илья 65 11
|Халяпин Сергей 96 11
|Пшыченко Дмитрий 20 11
|Богданов Кирилл 112 11
|Сыкулев Андрей 85 10
|Ушаков Михаил 36 10
|Карпенко Дмитрий 31 10
|Еремеев Сергей 25 10
|Брагин Павел 25 10
|Александрин Андрей 15 10
|Быстров Константин 24 10
|Хлуднев Егор 17 10
|Севрюков Алексей 19 10
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