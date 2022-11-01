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PwC PricewaterhouseCoopers Coopers & Lybrand Price Waterhouse

PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse


01.11.2022 Замами министра цифрового развития стали выходцы из PricewaterhouseCoopers и Accenture, ушедших из России

8 г. работал в российском представительстве британской аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PWC), возглавлял направление по оказанию услуг в области анализа данных. В том числе под его

30.11.2021 9 декабря ABBYY и PwC представят итоги исследования о Process Mining

PwC и ABBYY проведут онлайн-конференцию «Process Mining в России. Итоги исследования ABBYY и PwC». 9 декабря в 11.00 эксперты представят итоги совместного исследования «Process Mining: преодоление барьеров на пути к успеху», в котором участвовали более 70 крупных российских компаний из
22.11.2021 ABBYY и PwC представят итоги исследования «Process Mining: преодоление барьеров на пути к успеху»

ны респондентов изучают возможности Process Mining для решения этой задачи. Каковы перспективы Process Mining в России и по каким критериям компании оценивают такие решения? 9 декабря 2021 г. в 11:00 PwC в партнерстве с ABBYY проведут онлайн-конференцию «Process Mining в России. Итоги исследования ABBYY и PwC». На конференции эксперты ABBYY и PwC представят итоги совместного и
27.05.2021 PwC и Gfn.ru: среднегодовой рост российского рынка облачного гейминга к 2024 году составит 94%

с российским сервисом Gfn.ru, партнером Nvidia в развитии сервиса Geforce Now в России и СНГ, представили совместное исследование российского рынка облачного гейминга. В рамках исследования эксперты PwC и Gfn.ru впервые посчитали объем российского рынка, собрали мнения ведущих экспертов экосистемы облачного гейминга, выявили основные драйверы и тренды российского рынка, а также представили
02.02.2021 PwC и Abbyy измерили уровень цифровой зрелости российского бизнеса

Большинство крупных компаний в России считают, что не используют возможности технологий и инноваций на 100%. По данным совместного исследования Abbyy и PwC “Digital IQ 2020” среди представителей крупного бизнеса, российские компании оценивают свой уровень цифровой зрелости на 2,8 балла из 5. Наиболее перспективной технологией для повышения циф
06.11.2020 PwC: блокчейн-технологии могут обеспечить рост мировой экономики на $1,76 трлн к 2030 году

Согласно новому аналитическому исследованию, проведенному PwC, блокчейн-технологии могут обеспечить рост мирового ВВП на 1,76 трлн долл. США в ближайшие 10 лет. Этот вывод содержится в отчете PwC «Время доверять: причины на триллионы долларов,

02.11.2020 PwC: более половины (52 %) российских компаний планируют повысить бюджет на кибербезопасность

в течение следующего года они планируют увеличить численность штатных специалистов по кибербезопасности, – отметил Виталий Соколов, руководитель практики по кибербезопасности и непрерывности бизнеса PwC в России. Повышение скорости и эффективности работы – главная цель в сфере цифровых технологий для 29 % руководителей, в то время как 31 % респондентов нацелены на модернизацию за счет новы
24.07.2020 Государство становится одним из драйверов цифровизации транспорта

входят в топ-5 факторов, влияющих на развитие транспортно-логистической отрасли, считают аналитики PwC. Согласно данным отчета «Пять факторов, влияющих на развитие транспортно-логистической от
18.09.2019 Dentsu Aegis Network Russia и PwC оценили рынок контента

Коммуникационная группа Dentsu Aegis Network Russia и PwC в России представили результаты совместной оценки российского рынка контента в рамках конференции Autumn Session 2019. Согласно оценке Dentsu Aegis Network Russia и PwC, объем рынка

20.08.2019 PwC: российскую индустрию развлечений и медиа ждет стабильность

Компания PwC представила ежегодный российский выпуск «Всемирного обзора индустрии развлечений и медиа: прогноз на 2019-2023 гг». В отчете сказано, что российская индустрия развлечений и медиа, одна из с
19.07.2019 PwC поможет «Галактике» с продвижением услуг и программных продуктов

Сеть международных фирм PwC и корпорация «Галактика» заключили договор о сотрудничестве. Партнерский договор направлен на реализацию совместных проектов по продвижению услуг и программных продуктов «Галактики» на рынк
05.07.2019 Программно-методический комплекс «1С:Налоговый мониторинг» будет разработан в сотрудничестве с PwC

07.06.2019 Сбербанк, Газпромбанк, PwC и Российский квантовый центр продемонстрировали межкорпоративную квантовую сеть

Сбербанк, Газпромбанк, PwC и Российский квантовый центр продемонстрировали работу первой межкорпоративной квантовой сети. Установки квантового распределения ключа Российского квантового центра обеспечили сеанс защище
18.04.2019 Abbyy разработала приложение для оцифровки документов для PwC

Abbyy разработала для сети фирм PwC мобильное приложение для быстрой оцифровки любых документов. Впервые решение было внедрено и успешно опробовано фирмой PwC в России, после чего данный проект был распространен и на ф
12.11.2018 РВК и PwC: инвестиции в российский финтех увеличились вдвое

м инвестиций в финансовые технологии в России увеличился в 2017 г. в два раза по сравнению с 2016 г. Общая сумма сделок в этом сегменте в прошлом году составила $30,8 млн. Такие данные приводят РВК и PwC в совместном исследовании «Money Tree: Навигатор венчурного рынка». При этом по сравнению с годом ранее, в 2017 г. значительно увеличился средний чек венчурной сделки – с $1,7 млн до $3,4 м
23.10.2018 PwC: киберспорт обгоняет футбол по потенциалу развития

нимум для того, чтобы перенять успешный опыт работать с желанной аудиторией современных тинейджеров. Олег Малышев, руководитель практики оказания консультационных услуг компаниям спортивной индустрии PwC в России, отметил: «Наступление цифровой эпохи, которое характеризуется активным внедрением новых технологий и изменением модели медиапотребления, оказывает значительное влияние и на спорти
25.04.2018 Исследование PwC: 83% руководителей телеком-сектора опасаются роста конкуренции

Согласно данным глобального отчета «Руководители телеком-компаний поддерживают оптимизм в отрасли», проведенного PwC, несмотря на растущую угрозу со стороны цифровых изменений, лидеры телеком-сектора во всем мире по-прежнему с оптимизмом смотрят на ближайшее будущее. CEO в телеком-секторе позитивно оценив
05.07.2017 PwC: Москва вошла в пятерку городов-лидеров по готовности перехода к концепции Smart City

ам масштабного исследования «Будущее близко: индекс готовности городов» международной сети компаний PwC, опубликованных накануне конгресса Moscow Urban Forum, Москва вошла в топ5 крупнейших гор
02.06.2017 PwC и «Российский квантовый центр» будут вместе развивать квантовые системы защиты информации

ны подписали сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщили CNews в PwC. В соответствии с документом, стороны намерены предлагать своим клиентам комплексные реше
29.03.2017 PwC представила исследование «Перспективы развития интернета вещей в России»

х внедрение повысит производительность немецких промышленных предприятий на 30 % на горизонте до 2025 г. Потребительский рынок все больше заполняют «умные» технологии: например, по результатам опроса PwC в США, устройства с технологией «умного дома» использует каждый четвертый потребитель.Исследования PwC выявили, что ожидания компаний от внедрения IoT отличаются в зависимости от отр
27.03.2017 90% венчурных инвестиций в России идет в ИТ

в биологические и промышленные технологии. К таким выводам пришла компания PricewaterhouseCoopers (PwC), исследовавшая российский рынок венчурных инвестиций.По данным PwC, количество ве
26.01.2017 PwC использует решения Abbyy для первичной обработки документов

Сеть аудиторско-консалтинговых фирм PwC объявила о завершении проекта по внедрению Abbyy FlexiCapture для упрощения работы с первичными финансовыми документами. Как рассказали Cnews в компании, решение позволит аудиторам более эф
15.12.2016 PwC прибегла к угрозам, чтобы скрыть «дыры» в своей системе

Досудебная претензия Консалтинговая корпорация Pricewaterhousecoopers (PwC) безуспешно попыталась запретить публикацию сведений о серьезной уязвимости, которую в ее
15.11.2016 Компании перераспределят большую часть расходов на НИОКР в пользу разработки ПО и сервисов

й» (2016 Global Innovation 1000 Study) за 2016 г., проведенного фирмой Strategy&, входящей в состав PwC и специализирующейся на оказании услуг в области стратегического консультирования, к 2020
03.11.2016 PwC: на ИТ-рынке наблюдается рост выходов на IPO

Глобальный рынок высокотехнологичных IPO растетСогласно данным нового исследования PwC, в третьем квартале 2016 г. в секторе высоких технологий наблюдался рост количества сделок и объема привлеченных средств от IPO. Всего, по данным аналитиков PwC, в данном секторе был
12.01.2016 PwC перехватил у «Информзащиты» подряд на проверку столичного «Активного гражданина»

анализу системы столичных электронных референдумов «Активный гражданин».При начальной цене контракта в p9,06 млн, контракт достался российскому подразделению транснациональной аудиторской корпорации PwC — ООО «Прайсвотерхаускуперс консультирование», которое согласилось выполнить работы за p6,8 млн.Как следует из документации, размещенной на официальном сайте госзакупок, 88% этой суммы покр
07.10.2015 SOCAR строит единую управленческую платформу на базе технологий SAP

Государственная нефтегазовая компания Азербайджана SOCAR при поддержке фирмы PwC, а также компании SAP объявила о запуске в производственную эксплуатацию системы по управлению предприятием на базе SAP ERP. Как сообщили CNews в SAP, производственное объединение по развед
19.01.2015 В России компании выделяют на ИБ в 3 раза меньше средств, чем в мире

безопасности, перспективы на 2015 год» (The Global State of Information Security Survey 2015) фирмы PwC. В основе результатов, рассматриваемых в настоящем отчете, лежат ответы более чем 9,7 тыс
11.12.2014 Круглый стол: Оценка ИБ-рисков без постоянного самотестирования не работает

антин Коротнев, менеджер по информационной безопасности компании «Эльдорадо»; Владимир Наймарк, старший менеджер отдела анализа и контроля рисков, группа по оказанию услуг в области кибербезопасности PwC в России; Алексей Плешков, начальник управления режима информационной безопасности Газпромбанка; Дмитрий Стуров, начальник управления информационной безопасности «Ренессанс Кредит», и Алекс
02.10.2014 Центробанк, «Вымпелком», МГТС и PWC расскажут о подходах к информационной безопасности

рший вице-президент компании Kraftway Ренат Юсупов; руководитель департамента информационной безопасности «Вымпелкома» Дмитрий Устюжанин; руководитель службы ИБ региона Центральной и Восточной Европы PricewaterhouseCoopers Владимир Наймарк. CNews FORUM 2014 пройдет в два этапа. В пленарной части мероприятия выступят В пленарной части мероприятия выступят заместитель министра связи и массовы
25.04.2013 В телекоммуникационном секторе растёт спрос на услуги в сфере «облачных вычислений»

Согласно данным нового исследования PwC «Возможности телекоммуникационных компаний в сфере "облачных вычислений"», в результате сокращения расходов на информационные технологии, ужесточения конкуренции и общего стремления к увели
17.04.2013 Общий объем венчурных инвестиций на российском рынке за 2012 г. превысил $910 млн

Согласно третьему обзору венчурного рынка России («MoneyTree: Навигатор венчурного рынка»), подготовленному центром технологий и инноваций PwC и РВК, общий объем венчурных инвестиций на российском рынке за 2012 г. составил $910,6 млн, которые были получены в результате 201 сделки (с учетом сделок, стоимость которых не разглашается
10.12.2012 Опубликован рейтинг российских ИТ-стартапов за 2012 г.

Центр новых технологий и технологического предпринимательства Digital October при участии центра технологий и инноваций PwC и Russia Beyond The Headlines подготовил индекс российских стартапов Russian Startup Rating 2012. Как рассказали CNews в Digital October, индекс позволяет объективно оценить динамику и перс
09.02.2012 Отчет Oracle и PwC показал ИТ-приоритеты российского телекома в 2012 г.

Африка) – у 60% опрошенных ИТ-директоров. Исследование проведено компанией PricewaterhouseCoopers (PwC) по заказу Oracle Communications. Несмотря на то, что ИТ-директора российских операторов

04.10.2011 Бизнес излишне оптимистично оценивает ИБ своей ИКТ-инфраструктуры

В исследовании PricewaterhouseCoopers (PwC) участвовали 9600 руководителей из 138 стран из компаний и организаций различных отраслей
22.03.2011 «Астерос» построил высокотехнологичную ИТ-инфраструктуру нового офиса PwC

Компания «Астерос» завершила проект по техническому оснащению нового офиса PwC в России в бизнес-центре «Белая площадь». На 14 этажах высотного здания создана интеллект
14.12.2010 Юрий Пуха назначен партнером PwC в сфере телекоммуникаций

Юрий Пуха назначен партнером консультационной группы PwC в России. В его обязанности будет входить оказании консультационных услуг компаниям в сфере коммуникаций, высоких технологий, индустрии развлечений и СМИ. Юрий Пуха родился в 1973 г. в Моск
03.02.2010 Утечка из PricewaterhouseCoopers: украдены данные 77 тыс. госслужащих

а безопасности», в число потенциальных жертв кражи личности попали многие высокопоставленные чиновники, в том числе и нынешний губернатор Аляски Шон Парнелл (Sean Parnell). Виновник утечки – компания PricewaterhouseCoopers, из офиса которой и пропали данные. Примечательно, что утечка произошла еще в декабре, но сообщили о ней только в последних числах января. Генеральный прокурор Аляски Дэн
25.02.2009 PwC: главный риск «сотовиков» России и СНГ - мошенники

Согласно недавнему исследованию международного рынка беспроводной связи, проведенному компанией PricewaterhouseCoopers, в новых экономических условиях возрастают риски снижения выручки у операторов беспроводной связи, что связано, прежде всего, с уменьшением объема капитальных инвестиций,
20.02.2009 PwC: Сотовики рискуют потерять выручку

Риски потери доли выручки компаний сектора беспроводной связи возрастают. Об этом говорится в очередном отчете о состоянии международной отрасли беспроводной связи, подготовленном компанией PricewaterhouseCoopers. Тому виной - снижение объема капитальных инвестиций, вызванное экономическим спадом, а также появление новых источников доходов и развертывание инновационных платформ, г

Публикаций - 665, упоминаний - 792

PwC замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Microsoft Corporation 23939 62
IBM - International Business Machines Corp 9308 56
SAP SE 5064 50
Oracle Corporation 6462 45
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8339 40
EY - Ernst & Young Global 367 36
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10572 33
KPMG 249 33
HP - Hewlett-Packard 3614 32
Google LLC 11299 32
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10410 32
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 329 30
Accenture plc 660 29
7501 27
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1981 25
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4443 25
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1564 25
VK - Mail.ru Group 3268 24
HP Inc. 5605 23
Apple Inc 11539 20
Cisco Systems 4975 19
Цифра ГК 2240 19
Yandex - Яндекс 6308 19
ABB Group - Asea Brown Boveri 312 18
Citrix Systems 793 18
Крок - Croc 1758 17
Белый Ветер Цифровой 201 17
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1574 17
Intel Corporation 11836 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7567 16
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1154 14
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1401 13
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 373 13
Yahoo! 3687 13
BSS - Банк Софт Системс - БСС 581 13
McKinsey & Company Int 221 13
АФК Система ПАО 1761 12
Amazon Inc - Amazon.com 2866 12
SAP CIS - САП СНГ 841 12
Meta Platforms - Facebook 4363 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6362 30
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 907 22
Citi - Citibank - Ситибанк 316 21
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 279 19
Альфа-Банк 1643 19
Лайф ФГ - Финансовая группа 156 19
Роснефть НК - нефтяная компания 497 17
РВК - Российская венчурная компания 539 17
Окей - О'Кей - Гипермаркет 199 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2576 16
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 16
Газпром нефть 541 16
РЖД - Российские железные дороги 1747 15
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 47 15
Открытие ФК - Банк Открытие 523 14
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 747 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1985 14
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 185 14
ПСБ - Промсвязьбанк 778 14
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 231 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 12
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 12
ГПБ - Газпромбанк 1001 12
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 385 12
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 109 12
Mary Kay - Мэри Кэй 104 12
KupiVip - Приват Трэйд 82 11
Лента - Утконос 167 11
OR Group - Обувь России 29 10
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 644 10
Северсталь ПАО - Severstal 403 10
IAB - Internet Advertising Bureau 22 10
Газпром ПАО 1209 10
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 985 9
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 106 9
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 9
Новард УК - Novard 72 9
QIWI Банк - Киви Банк 118 8
Альфа-Групп 677 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1371 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4085 37
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1702 30
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10134 29
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2670 26
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5383 23
Федеральное казначейство России 1634 22
Правительство Москвы 2129 20
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 190 19
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1106 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2616 11
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 974 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5024 9
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 738 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2089 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3269 8
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 332 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1279 7
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 10 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3083 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1138 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2569 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2871 6
Президент Российской Федерации 3955 6
Судебная власть - Judicial power 2190 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3128 6
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 80 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4634 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2187 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 317 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 737 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1732 4
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 287 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 572 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1012 4
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1243 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 671 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1280 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1630 3
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 295 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 700 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 121 36
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2637 11
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 84 7
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 226 6
SPb CIO Club - Клуб ИТ-директоров 12 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 523 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 992 4
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 4
4CIO 761 4
Клуб ИТ-директоров Алтая 4 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 630 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 265 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6172 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 149 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 2
Ассоциация менеджеров 84 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 240 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 201 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 53 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 266 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 123 2
АФТ - Ассоциация Финтех 88 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 14 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 27 1
Ассоциация кредитных организаций Тюменской области 2 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 82 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 29 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 117 1
НАБА - Национальная ассоциация бизнес-ангелов 8 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 65 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1385 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 16 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 24 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 251 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 33 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57378 196
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42920 118
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27561 102
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23093 96
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18704 92
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14285 71
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14768 70
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19533 70
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 10783 59
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8772 47
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7771 44
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9535 44
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27219 40
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13401 39
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9448 38
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26387 37
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12069 36
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11550 36
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4447 35
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4996 34
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3084 34
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5927 33
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9523 33
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5568 32
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10640 32
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6298 30
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1749 30
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4052 30
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11099 29
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5668 29
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10759 28
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3922 28
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9974 27
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16386 27
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10105 27
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9735 26
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 13850 26
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 6368 26
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4310 25
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11492 25
Microsoft Windows 2000 8661 33
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 12
Microsoft Windows 14853 11
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3698 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4502 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2574 7
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1036 7
Apple iPhone 6 4862 7
Google Android 13232 7
Linux OS 8894 6
Microsoft Office 3562 6
Apple - App Store 2738 6
Правительство Москвы - Активный гражданин 100 6
Apple iOS 7235 6
Apple iPhone - серия смартфонов 6806 6
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 833 5
Kaspersky DDoS Prevention 27 5
Google YouTube - Видеохостинг 2540 5
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 914 5
Microsoft Skype 2003 5
Microsoft Azure 1355 5
Microsoft Dynamics 1166 5
Delphi - язык программирования 135 4
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 374 4
Oracle E-Business Suite - OEBS 577 4
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 248 4
1С:УХ - 1С:Управление Холдингом 134 4
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 214 4
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 188 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1856 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 539 4
Microsoft Outlook 1329 3
Microsoft SQL Server 1515 3
Statista 190 3
ЭОС СМР - сервер мобильных решений 26 3
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 236 3
Google Play - Google Store - Android Market 3120 3
Новые облачные технологии - МойОфис 622 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 363 3
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 235 3
Иншаков Дмитрий 48 38
Шевченко Владимир 144 25
Громов Иван 102 19
Пирогов Алексей 29 19
Прохоров Фёдор 83 18
Гуральников Сергей 164 18
Шадаев Максут 796 18
Коваленко Антон 26 17
Козлов Михаил 169 16
Козырь Сергей 32 16
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 47 15
Курило Андрей 38 15
Сафронов Юрий 67 15
Ермолаев Артем 369 15
Меднов Сергей 124 15
Богачев Игорь 178 14
Наймарк Владимир 14 14
Реймер Денис 54 14
Хрусталев Александр 32 14
Стуров Дмитрий 32 14
Леушев Андрей 71 13
Широких Алексей 71 13
Кравченко Константин 78 13
Строкович Антон 53 13
Мацоцкий Сергей 177 12
Адмиральский Сергей 39 12
Пшыченко Дмитрий 20 11
Халяпин Сергей 82 11
Садовенко Илья 65 11
Урьяс Вадим 98 11
Богданов Кирилл 112 11
Александрин Андрей 15 10
Быстров Константин 24 10
Еремеев Сергей 25 10
Соколов Михаил 28 10
Хлуднев Егор 17 10
Ушаков Михаил 32 10
Сыкулев Андрей 84 10
Карпенко Дмитрий 31 10
Брагин Павел 23 10
Россия - РФ - Российская федерация 130271 386
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50687 171
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40033 120
Европа 21264 78
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13581 69
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15845 66
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13075 65
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13791 55
Европа Восточная 3016 53
Германия - Федеративная Республика 12334 47
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15801 41
Франция - Французская Республика 7659 30
Украина 7408 27
Азия - Азиатский регион 5219 23
Индия - Bharat 5207 23
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6691 22
Япония 13070 21
Нидерланды 3378 20
Казахстан - Республика 5186 17
Великобритания - Лондон 2364 16
США - Нью-Йорк 3061 16
Америка Северная 3127 14
Швеция - Королевство 3568 13
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3463 13
Беларусь - Белоруссия 4905 13
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1749 12
Африка - Африканский регион 3351 12
Италия - Итальянская Республика 4251 11
Россия - СФО - Новосибирск 3881 11
Норвегия - Королевство 1779 11
Ближний Восток 2816 11
Испания - Королевство 3642 10
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 10
Финляндия - Финляндская Республика 3517 9
Канада 4764 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1959 9
Ирландия - Республика 991 9
Дания - Королевство 1266 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2690 8
Америка 2061 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44271 225
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46397 142
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14936 113
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7330 107
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21873 86
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5104 74
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11756 72
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25734 55
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16375 45
Internet Economy - Интернет-экономика 5618 41
Инвестиции венчурные - Venture investments 2042 40
Страхование - Страховое дело - Insurance 5315 38
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11901 36
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2876 35
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4550 35
Аудит - аудиторский услуги 2279 34
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8802 33
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1433 31
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4938 30
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9930 30
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2678 29
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6889 29
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4268 28
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6898 28
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5184 27
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5491 27
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6369 26
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5615 26
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4831 25
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9192 24
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 5933 23
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4208 22
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5808 22
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7117 21
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7630 21
Финансовые показатели - Financial indicators 2234 19
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4446 19
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2665 18
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3436 18
Кредитование - Сrediting - Заём 6243 18
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11066 31
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5821 22
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 10
FT - Financial Times 1184 9
Коммерсантъ - Издательский дом 1496 8
Forbes - Форбс 689 6
Times 601 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 881 6
TAdviser - Центр выбора технологий 345 6
Bloomberg 1169 5
NYT - The New York Times 1011 5
Прайм - Агентство экономической информации 868 4
AP - Associated Press 1994 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1260 3
InformationWeek 241 3
CNET Networks - CNET News 1641 3
Ведомости 712 2
Открытые системы ИД 172 2
Fortune 203 2
Washington Profile 140 2
Silicon.com 364 2
IDG - International Data Group 99 2
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 256 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 402 2
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 2
Axel Springer 11 2
Telegraph 192 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2679 1
Bloomberg Businessweek 122 1
NBC Universal Media 72 1
InfoWorld 55 1
Петербург Online 7 1
Intelligent Enterprise 27 1
NewsFactor 127 1
New York Post 43 1
Engadget - Блог о технологиях 422 1
ТАСС Телеком 38 1
PR Newswire 56 1
Netimperative 16 1
Daily Telegraph 45 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7673 50
Gartner - Гартнер 3501 29
IDC - International Data Corporation 4878 23
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2649 22
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 948 9
Forrester Research 814 8
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 103 8
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 281 4
Markets&Markets Research 107 4
BCG - Boston Consulting Group 102 4
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 4
eMarketer 201 4
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 3
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 3
Gartner - Market-Visio - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 57 3
PwC Strategy& Global Innovation 1000 Study - Глобальные лидеры инноваций 3 3
PwC Strategy& - Booz & Company 5 3
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 103 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 331 2
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 27 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting 98 2
AC&M Consulting - ACM-Consulting 273 2
CNews Рынок ИТ-услуг 126 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 48 2
comScore 394 2
Cybersecurity Ventures 7 2
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 16 2
Forrester Consulting 26 1
Standish Group International - Standish Group 10 1
Fortune Global 500 284 1
Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 5 1
Gartner IT Spending and Staffing 1 1
IAOP Global Outsourcing 100 18 1
Gartner - Giga Information Group 32 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 68 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 308 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 23 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 167 1
Российская газета - Russia Beyond the Headlines 4 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 6 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1374 10
РАН - Российская академия наук 1741 8
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 263 7
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 209 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 741 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 789 4
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 681 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 309 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 521 3
Northwestern University - Северо-Западный университет 106 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 265 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 474 3
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 74 2
ИИИ - Институт исследований интернета 51 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 110 2
МЭИ - Московский энергетический институт 102 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 108 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 257 2
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 75 2
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка 27 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России 7 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 82 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 73 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 296 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 48 1
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 16 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 216 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 44 1
University of Bristol - Бристольский университет 80 1
КубГТУ - Кубанский государственный технологический университет 7 1
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина 19 1
Росатом Университет - Корпоративная академия Росатома АНО 4 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 45 1
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 13 1
University of Houston - Хьюстонский университет 17 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 243 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 18 1
Государственный Русский музей 41 1
Минздрав РФ - ФГБУ НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина - Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина 9 1
Leipzig University - Universität Leipzig - Лейпцигский университет 11 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 29
CNews FORUM Информационные технологии завтра 992 25
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1871 21
CNews AWARDS - награда 449 13
CNews APPWards 36 7
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2214 7
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 171 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 696 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1140 4
Подмосковные Вечера 7 4
Digital October - конференционное пространство 90 3
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 2
Google Cloud Next 4 2
Infosecurity - выставка 63 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 496 2
Docflow 146 2
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 40 1
Turing Award - Премия Тьюринга 10 1
Правительственные награды Российской Федерации 5 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 86 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
ИнфоКом 89 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 54 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
Up Great - серия технологических конкурсов 9 1
Cyprus IT Forum 2 1
Navicon DataTalks 2 1
МТС Телеком Идея 52 1
День молодёжи - 27 июня 714 1
Abbyy Data Capture Forum 4 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 1
Венчурная ярмарка 25 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 220 1
IPTV Forum 17 1
Best Office Awards 3 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 65 1
IT World Awards 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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