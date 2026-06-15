PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse

Спрашивают как с сеньоров, но платят как джунам. Требования к начинающим ИТ-специалистам резко выросли В айти не войти Начинающие ИТ-специалисты столкнулись с новой проблемой при трудоустройстве и сохранении рабочего места. Как пишет издание PR Newswire со ссылкой на статистику консалтинговой компании PwC, теперь им нужно располагать навыками, которые есть только у гораздо более опытных коллег – у сеньоров и тим-лидов. Сейчас работодатели, уже нанявшие джуна или только собирающиеся принять е

Консалтинговый гигант заявил о массовом увольнении сотрудников, не верящих в ИИ PwC распрощается с теми, кто не верит в ИИ В PwC (PricewaterhouseCoopers), одной из крупнейших в мире сетей аудиторско-консалтинговых фирм

Хуже, чем в пандемию. Человечество на пороге грандиозного дефицита чипов, и избежать его почти невозможно меди, пишет агентство Reuters со ссылкой на прогноз консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC). Эксперты PwC уверены, что на фоне изменения климата (речь, судя по всему, о глоб

Deloitte, EY, PwC и другие знаменитые аудиторы из Британии подсели на ИИ и не проверяют конечный результат ние искусственного интеллекта, а также рекомендации по использованию таких технологий. Результаты исследования носят негативный характер: в документе утверждается, что эти фирмы - Deloitte, EY, KPMG, PwC, BDO и Forvis Mazars - все активнее полагаются на ИИ, но не ведут никакого формального мониторинга относительно влияния искусственного интеллекта на качество их конечного продукта. Unsplash

Замами министра цифрового развития стали выходцы из PricewaterhouseCoopers и Accenture, ушедших из России 8 г. работал в российском представительстве британской аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PWC), возглавлял направление по оказанию услуг в области анализа данных. В том числе под его

9 декабря ABBYY и PwC представят итоги исследования о Process Mining PwC и ABBYY проведут онлайн-конференцию «Process Mining в России. Итоги исследования ABBYY и PwC». 9 декабря в 11.00 эксперты представят итоги совместного исследования «Process Mining: преодоление барьеров на пути к успеху», в котором участвовали более 70 крупных российских компаний из

ABBYY и PwC представят итоги исследования «Process Mining: преодоление барьеров на пути к успеху» ны респондентов изучают возможности Process Mining для решения этой задачи. Каковы перспективы Process Mining в России и по каким критериям компании оценивают такие решения? 9 декабря 2021 г. в 11:00 PwC в партнерстве с ABBYY проведут онлайн-конференцию «Process Mining в России. Итоги исследования ABBYY и PwC». На конференции эксперты ABBYY и PwC представят итоги совместного и

PwC и Gfn.ru: среднегодовой рост российского рынка облачного гейминга к 2024 году составит 94% с российским сервисом Gfn.ru, партнером Nvidia в развитии сервиса Geforce Now в России и СНГ, представили совместное исследование российского рынка облачного гейминга. В рамках исследования эксперты PwC и Gfn.ru впервые посчитали объем российского рынка, собрали мнения ведущих экспертов экосистемы облачного гейминга, выявили основные драйверы и тренды российского рынка, а также представили

PwC и Abbyy измерили уровень цифровой зрелости российского бизнеса Большинство крупных компаний в России считают, что не используют возможности технологий и инноваций на 100%. По данным совместного исследования Abbyy и PwC “Digital IQ 2020” среди представителей крупного бизнеса, российские компании оценивают свой уровень цифровой зрелости на 2,8 балла из 5. Наиболее перспективной технологией для повышения циф

PwC: блокчейн-технологии могут обеспечить рост мировой экономики на $1,76 трлн к 2030 году Согласно новому аналитическому исследованию, проведенному PwC, блокчейн-технологии могут обеспечить рост мирового ВВП на 1,76 трлн долл. США в ближайшие 10 лет. Этот вывод содержится в отчете PwC «Время доверять: причины на триллионы долларов,

PwC: более половины (52 %) российских компаний планируют повысить бюджет на кибербезопасность в течение следующего года они планируют увеличить численность штатных специалистов по кибербезопасности, – отметил Виталий Соколов, руководитель практики по кибербезопасности и непрерывности бизнеса PwC в России. Повышение скорости и эффективности работы – главная цель в сфере цифровых технологий для 29 % руководителей, в то время как 31 % респондентов нацелены на модернизацию за счет новы

Государство становится одним из драйверов цифровизации транспорта входят в топ-5 факторов, влияющих на развитие транспортно-логистической отрасли, считают аналитики PwC. Согласно данным отчета «Пять факторов, влияющих на развитие транспортно-логистической от

Dentsu Aegis Network Russia и PwC оценили рынок контента Коммуникационная группа Dentsu Aegis Network Russia и PwC в России представили результаты совместной оценки российского рынка контента в рамках конференции Autumn Session 2019. Согласно оценке Dentsu Aegis Network Russia и PwC, объем рынка

PwC: российскую индустрию развлечений и медиа ждет стабильность Компания PwC представила ежегодный российский выпуск «Всемирного обзора индустрии развлечений и медиа: прогноз на 2019-2023 гг». В отчете сказано, что российская индустрия развлечений и медиа, одна из с

PwC поможет «Галактике» с продвижением услуг и программных продуктов Сеть международных фирм PwC и корпорация «Галактика» заключили договор о сотрудничестве. Партнерский договор направлен на реализацию совместных проектов по продвижению услуг и программных продуктов «Галактики» на рынк

Сбербанк, Газпромбанк, PwC и Российский квантовый центр продемонстрировали межкорпоративную квантовую сеть Сбербанк, Газпромбанк, PwC и Российский квантовый центр продемонстрировали работу первой межкорпоративной квантовой сети. Установки квантового распределения ключа Российского квантового центра обеспечили сеанс защище

Abbyy разработала приложение для оцифровки документов для PwC Abbyy разработала для сети фирм PwC мобильное приложение для быстрой оцифровки любых документов. Впервые решение было внедрено и успешно опробовано фирмой PwC в России, после чего данный проект был распространен и на ф

РВК и PwC: инвестиции в российский финтех увеличились вдвое м инвестиций в финансовые технологии в России увеличился в 2017 г. в два раза по сравнению с 2016 г. Общая сумма сделок в этом сегменте в прошлом году составила $30,8 млн. Такие данные приводят РВК и PwC в совместном исследовании «Money Tree: Навигатор венчурного рынка». При этом по сравнению с годом ранее, в 2017 г. значительно увеличился средний чек венчурной сделки – с $1,7 млн до $3,4 м

PwC: киберспорт обгоняет футбол по потенциалу развития нимум для того, чтобы перенять успешный опыт работать с желанной аудиторией современных тинейджеров. Олег Малышев, руководитель практики оказания консультационных услуг компаниям спортивной индустрии PwC в России, отметил: «Наступление цифровой эпохи, которое характеризуется активным внедрением новых технологий и изменением модели медиапотребления, оказывает значительное влияние и на спорти

Исследование PwC: 83% руководителей телеком-сектора опасаются роста конкуренции Согласно данным глобального отчета «Руководители телеком-компаний поддерживают оптимизм в отрасли», проведенного PwC, несмотря на растущую угрозу со стороны цифровых изменений, лидеры телеком-сектора во всем мире по-прежнему с оптимизмом смотрят на ближайшее будущее. CEO в телеком-секторе позитивно оценив

PwC: Москва вошла в пятерку городов-лидеров по готовности перехода к концепции Smart City ам масштабного исследования «Будущее близко: индекс готовности городов» международной сети компаний PwC, опубликованных накануне конгресса Moscow Urban Forum, Москва вошла в топ5 крупнейших гор

PwC и «Российский квантовый центр» будут вместе развивать квантовые системы защиты информации ны подписали сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщили CNews в PwC. В соответствии с документом, стороны намерены предлагать своим клиентам комплексные реше

PwC представила исследование «Перспективы развития интернета вещей в России» х внедрение повысит производительность немецких промышленных предприятий на 30 % на горизонте до 2025 г. Потребительский рынок все больше заполняют «умные» технологии: например, по результатам опроса PwC в США, устройства с технологией «умного дома» использует каждый четвертый потребитель.Исследования PwC выявили, что ожидания компаний от внедрения IoT отличаются в зависимости от отр

90% венчурных инвестиций в России идет в ИТ в биологические и промышленные технологии. К таким выводам пришла компания PricewaterhouseCoopers (PwC), исследовавшая российский рынок венчурных инвестиций.По данным PwC, количество ве

PwC использует решения Abbyy для первичной обработки документов Сеть аудиторско-консалтинговых фирм PwC объявила о завершении проекта по внедрению Abbyy FlexiCapture для упрощения работы с первичными финансовыми документами. Как рассказали Cnews в компании, решение позволит аудиторам более эф

PwC прибегла к угрозам, чтобы скрыть «дыры» в своей системе Досудебная претензия Консалтинговая корпорация Pricewaterhousecoopers (PwC) безуспешно попыталась запретить публикацию сведений о серьезной уязвимости, которую в ее

Компании перераспределят большую часть расходов на НИОКР в пользу разработки ПО и сервисов й» (2016 Global Innovation 1000 Study) за 2016 г., проведенного фирмой Strategy&, входящей в состав PwC и специализирующейся на оказании услуг в области стратегического консультирования, к 2020

PwC: на ИТ-рынке наблюдается рост выходов на IPO Глобальный рынок высокотехнологичных IPO растетСогласно данным нового исследования PwC, в третьем квартале 2016 г. в секторе высоких технологий наблюдался рост количества сделок и объема привлеченных средств от IPO. Всего, по данным аналитиков PwC, в данном секторе был

PwC перехватил у «Информзащиты» подряд на проверку столичного «Активного гражданина» анализу системы столичных электронных референдумов «Активный гражданин».При начальной цене контракта в p9,06 млн, контракт достался российскому подразделению транснациональной аудиторской корпорации PwC — ООО «Прайсвотерхаускуперс консультирование», которое согласилось выполнить работы за p6,8 млн.Как следует из документации, размещенной на официальном сайте госзакупок, 88% этой суммы покр

SOCAR строит единую управленческую платформу на базе технологий SAP Государственная нефтегазовая компания Азербайджана SOCAR при поддержке фирмы PwC, а также компании SAP объявила о запуске в производственную эксплуатацию системы по управлению предприятием на базе SAP ERP. Как сообщили CNews в SAP, производственное объединение по развед

Население Китая может резко вырасти Эксперты международной сети консалтинговых и аудиторских компаний Price Waterhouse Coopers (PWC) проанализировали перспективы развития мировой экономики к 2050 г. В центре внимания — па

В России компании выделяют на ИБ в 3 раза меньше средств, чем в мире безопасности, перспективы на 2015 год» (The Global State of Information Security Survey 2015) фирмы PwC. В основе результатов, рассматриваемых в настоящем отчете, лежат ответы более чем 9,7 тыс

Круглый стол: Оценка ИБ-рисков без постоянного самотестирования не работает антин Коротнев, менеджер по информационной безопасности компании «Эльдорадо»; Владимир Наймарк, старший менеджер отдела анализа и контроля рисков, группа по оказанию услуг в области кибербезопасности PwC в России; Алексей Плешков, начальник управления режима информационной безопасности Газпромбанка; Дмитрий Стуров, начальник управления информационной безопасности «Ренессанс Кредит», и Алекс

Центробанк, «Вымпелком», МГТС и PWC расскажут о подходах к информационной безопасности рший вице-президент компании Kraftway Ренат Юсупов; руководитель департамента информационной безопасности «Вымпелкома» Дмитрий Устюжанин; руководитель службы ИБ региона Центральной и Восточной Европы PricewaterhouseCoopers Владимир Наймарк. CNews FORUM 2014 пройдет в два этапа. В пленарной части мероприятия выступят В пленарной части мероприятия выступят заместитель министра связи и массовы

В телекоммуникационном секторе растёт спрос на услуги в сфере «облачных вычислений» Согласно данным нового исследования PwC «Возможности телекоммуникационных компаний в сфере "облачных вычислений"», в результате сокращения расходов на информационные технологии, ужесточения конкуренции и общего стремления к увели

Общий объем венчурных инвестиций на российском рынке за 2012 г. превысил $910 млн Согласно третьему обзору венчурного рынка России («MoneyTree: Навигатор венчурного рынка»), подготовленному центром технологий и инноваций PwC и РВК, общий объем венчурных инвестиций на российском рынке за 2012 г. составил $910,6 млн, которые были получены в результате 201 сделки (с учетом сделок, стоимость которых не разглашается

Опубликован рейтинг российских ИТ-стартапов за 2012 г. Центр новых технологий и технологического предпринимательства Digital October при участии центра технологий и инноваций PwC и Russia Beyond The Headlines подготовил индекс российских стартапов Russian Startup Rating 2012. Как рассказали CNews в Digital October, индекс позволяет объективно оценить динамику и перс

Отчет Oracle и PwC показал ИТ-приоритеты российского телекома в 2012 г. Африка) – у 60% опрошенных ИТ-директоров. Исследование проведено компанией PricewaterhouseCoopers (PwC) по заказу Oracle Communications. Несмотря на то, что ИТ-директора российских операторов