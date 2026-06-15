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PwC PricewaterhouseCoopers Coopers & Lybrand Price Waterhouse

PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 6 дел, на cумму 186 208 780 ₽*

Судебные дела (6) на сумму 186 208 780 ₽*
в качестве истца (5) на сумму 186 208 780 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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15.06.2026 Спрашивают как с сеньоров, но платят как джунам. Требования к начинающим ИТ-специалистам резко выросли

В айти не войти Начинающие ИТ-специалисты столкнулись с новой проблемой при трудоустройстве и сохранении рабочего места. Как пишет издание PR Newswire со ссылкой на статистику консалтинговой компании PwC, теперь им нужно располагать навыками, которые есть только у гораздо более опытных коллег – у сеньоров и тим-лидов. Сейчас работодатели, уже нанявшие джуна или только собирающиеся принять е
20.03.2026 Консалтинговый гигант заявил о массовом увольнении сотрудников, не верящих в ИИ

PwC распрощается с теми, кто не верит в ИИ В PwC (PricewaterhouseCoopers), одной из крупнейших в мире сетей аудиторско-консалтинговых фирм
08.07.2025 Хуже, чем в пандемию. Человечество на пороге грандиозного дефицита чипов, и избежать его почти невозможно

меди, пишет агентство Reuters со ссылкой на прогноз консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC). Эксперты PwC уверены, что на фоне изменения климата (речь, судя по всему, о глоб
30.06.2025 Deloitte, EY, PwC и другие знаменитые аудиторы из Британии подсели на ИИ и не проверяют конечный результат

ние искусственного интеллекта, а также рекомендации по использованию таких технологий. Результаты исследования носят негативный характер: в документе утверждается, что эти фирмы - Deloitte, EY, KPMG, PwC, BDO и Forvis Mazars - все активнее полагаются на ИИ, но не ведут никакого формального мониторинга относительно влияния искусственного интеллекта на качество их конечного продукта. Unsplash
01.11.2022 Замами министра цифрового развития стали выходцы из PricewaterhouseCoopers и Accenture, ушедших из России

8 г. работал в российском представительстве британской аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PWC), возглавлял направление по оказанию услуг в области анализа данных. В том числе под его

30.11.2021 9 декабря ABBYY и PwC представят итоги исследования о Process Mining

PwC и ABBYY проведут онлайн-конференцию «Process Mining в России. Итоги исследования ABBYY и PwC». 9 декабря в 11.00 эксперты представят итоги совместного исследования «Process Mining: преодоление барьеров на пути к успеху», в котором участвовали более 70 крупных российских компаний из
22.11.2021 ABBYY и PwC представят итоги исследования «Process Mining: преодоление барьеров на пути к успеху»

ны респондентов изучают возможности Process Mining для решения этой задачи. Каковы перспективы Process Mining в России и по каким критериям компании оценивают такие решения? 9 декабря 2021 г. в 11:00 PwC в партнерстве с ABBYY проведут онлайн-конференцию «Process Mining в России. Итоги исследования ABBYY и PwC». На конференции эксперты ABBYY и PwC представят итоги совместного и
27.05.2021 PwC и Gfn.ru: среднегодовой рост российского рынка облачного гейминга к 2024 году составит 94%

с российским сервисом Gfn.ru, партнером Nvidia в развитии сервиса Geforce Now в России и СНГ, представили совместное исследование российского рынка облачного гейминга. В рамках исследования эксперты PwC и Gfn.ru впервые посчитали объем российского рынка, собрали мнения ведущих экспертов экосистемы облачного гейминга, выявили основные драйверы и тренды российского рынка, а также представили
02.02.2021 PwC и Abbyy измерили уровень цифровой зрелости российского бизнеса

Большинство крупных компаний в России считают, что не используют возможности технологий и инноваций на 100%. По данным совместного исследования Abbyy и PwC “Digital IQ 2020” среди представителей крупного бизнеса, российские компании оценивают свой уровень цифровой зрелости на 2,8 балла из 5. Наиболее перспективной технологией для повышения циф
06.11.2020 PwC: блокчейн-технологии могут обеспечить рост мировой экономики на $1,76 трлн к 2030 году

Согласно новому аналитическому исследованию, проведенному PwC, блокчейн-технологии могут обеспечить рост мирового ВВП на 1,76 трлн долл. США в ближайшие 10 лет. Этот вывод содержится в отчете PwC «Время доверять: причины на триллионы долларов,

02.11.2020 PwC: более половины (52 %) российских компаний планируют повысить бюджет на кибербезопасность

в течение следующего года они планируют увеличить численность штатных специалистов по кибербезопасности, – отметил Виталий Соколов, руководитель практики по кибербезопасности и непрерывности бизнеса PwC в России. Повышение скорости и эффективности работы – главная цель в сфере цифровых технологий для 29 % руководителей, в то время как 31 % респондентов нацелены на модернизацию за счет новы
24.07.2020 Государство становится одним из драйверов цифровизации транспорта

входят в топ-5 факторов, влияющих на развитие транспортно-логистической отрасли, считают аналитики PwC. Согласно данным отчета «Пять факторов, влияющих на развитие транспортно-логистической от
18.09.2019 Dentsu Aegis Network Russia и PwC оценили рынок контента

Коммуникационная группа Dentsu Aegis Network Russia и PwC в России представили результаты совместной оценки российского рынка контента в рамках конференции Autumn Session 2019. Согласно оценке Dentsu Aegis Network Russia и PwC, объем рынка

20.08.2019 PwC: российскую индустрию развлечений и медиа ждет стабильность

Компания PwC представила ежегодный российский выпуск «Всемирного обзора индустрии развлечений и медиа: прогноз на 2019-2023 гг». В отчете сказано, что российская индустрия развлечений и медиа, одна из с
19.07.2019 PwC поможет «Галактике» с продвижением услуг и программных продуктов

Сеть международных фирм PwC и корпорация «Галактика» заключили договор о сотрудничестве. Партнерский договор направлен на реализацию совместных проектов по продвижению услуг и программных продуктов «Галактики» на рынк
05.07.2019 Программно-методический комплекс «1С:Налоговый мониторинг» будет разработан в сотрудничестве с PwC
07.06.2019 Сбербанк, Газпромбанк, PwC и Российский квантовый центр продемонстрировали межкорпоративную квантовую сеть

Сбербанк, Газпромбанк, PwC и Российский квантовый центр продемонстрировали работу первой межкорпоративной квантовой сети. Установки квантового распределения ключа Российского квантового центра обеспечили сеанс защище
18.04.2019 Abbyy разработала приложение для оцифровки документов для PwC

Abbyy разработала для сети фирм PwC мобильное приложение для быстрой оцифровки любых документов. Впервые решение было внедрено и успешно опробовано фирмой PwC в России, после чего данный проект был распространен и на ф
12.11.2018 РВК и PwC: инвестиции в российский финтех увеличились вдвое

м инвестиций в финансовые технологии в России увеличился в 2017 г. в два раза по сравнению с 2016 г. Общая сумма сделок в этом сегменте в прошлом году составила $30,8 млн. Такие данные приводят РВК и PwC в совместном исследовании «Money Tree: Навигатор венчурного рынка». При этом по сравнению с годом ранее, в 2017 г. значительно увеличился средний чек венчурной сделки – с $1,7 млн до $3,4 м
23.10.2018 PwC: киберспорт обгоняет футбол по потенциалу развития

нимум для того, чтобы перенять успешный опыт работать с желанной аудиторией современных тинейджеров. Олег Малышев, руководитель практики оказания консультационных услуг компаниям спортивной индустрии PwC в России, отметил: «Наступление цифровой эпохи, которое характеризуется активным внедрением новых технологий и изменением модели медиапотребления, оказывает значительное влияние и на спорти
25.04.2018 Исследование PwC: 83% руководителей телеком-сектора опасаются роста конкуренции

Согласно данным глобального отчета «Руководители телеком-компаний поддерживают оптимизм в отрасли», проведенного PwC, несмотря на растущую угрозу со стороны цифровых изменений, лидеры телеком-сектора во всем мире по-прежнему с оптимизмом смотрят на ближайшее будущее. CEO в телеком-секторе позитивно оценив
05.07.2017 PwC: Москва вошла в пятерку городов-лидеров по готовности перехода к концепции Smart City

ам масштабного исследования «Будущее близко: индекс готовности городов» международной сети компаний PwC, опубликованных накануне конгресса Moscow Urban Forum, Москва вошла в топ5 крупнейших гор
02.06.2017 PwC и «Российский квантовый центр» будут вместе развивать квантовые системы защиты информации

ны подписали сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщили CNews в PwC. В соответствии с документом, стороны намерены предлагать своим клиентам комплексные реше
29.03.2017 PwC представила исследование «Перспективы развития интернета вещей в России»

х внедрение повысит производительность немецких промышленных предприятий на 30 % на горизонте до 2025 г. Потребительский рынок все больше заполняют «умные» технологии: например, по результатам опроса PwC в США, устройства с технологией «умного дома» использует каждый четвертый потребитель.Исследования PwC выявили, что ожидания компаний от внедрения IoT отличаются в зависимости от отр
27.03.2017 90% венчурных инвестиций в России идет в ИТ

в биологические и промышленные технологии. К таким выводам пришла компания PricewaterhouseCoopers (PwC), исследовавшая российский рынок венчурных инвестиций.По данным PwC, количество ве
26.01.2017 PwC использует решения Abbyy для первичной обработки документов

Сеть аудиторско-консалтинговых фирм PwC объявила о завершении проекта по внедрению Abbyy FlexiCapture для упрощения работы с первичными финансовыми документами. Как рассказали Cnews в компании, решение позволит аудиторам более эф
15.12.2016 PwC прибегла к угрозам, чтобы скрыть «дыры» в своей системе

Досудебная претензия Консалтинговая корпорация Pricewaterhousecoopers (PwC) безуспешно попыталась запретить публикацию сведений о серьезной уязвимости, которую в ее
15.11.2016 Компании перераспределят большую часть расходов на НИОКР в пользу разработки ПО и сервисов

й» (2016 Global Innovation 1000 Study) за 2016 г., проведенного фирмой Strategy&, входящей в состав PwC и специализирующейся на оказании услуг в области стратегического консультирования, к 2020
03.11.2016 PwC: на ИТ-рынке наблюдается рост выходов на IPO

Глобальный рынок высокотехнологичных IPO растетСогласно данным нового исследования PwC, в третьем квартале 2016 г. в секторе высоких технологий наблюдался рост количества сделок и объема привлеченных средств от IPO. Всего, по данным аналитиков PwC, в данном секторе был
12.01.2016 PwC перехватил у «Информзащиты» подряд на проверку столичного «Активного гражданина»

анализу системы столичных электронных референдумов «Активный гражданин».При начальной цене контракта в p9,06 млн, контракт достался российскому подразделению транснациональной аудиторской корпорации PwC — ООО «Прайсвотерхаускуперс консультирование», которое согласилось выполнить работы за p6,8 млн.Как следует из документации, размещенной на официальном сайте госзакупок, 88% этой суммы покр
07.10.2015 SOCAR строит единую управленческую платформу на базе технологий SAP

Государственная нефтегазовая компания Азербайджана SOCAR при поддержке фирмы PwC, а также компании SAP объявила о запуске в производственную эксплуатацию системы по управлению предприятием на базе SAP ERP. Как сообщили CNews в SAP, производственное объединение по развед
25.02.2015 Население Китая может резко вырасти

Эксперты международной сети консалтинговых и аудиторских компаний  Price Waterhouse Coopers (PWC) проанализировали перспективы развития мировой экономики к 2050 г. В центре внимания — па
19.01.2015 В России компании выделяют на ИБ в 3 раза меньше средств, чем в мире

безопасности, перспективы на 2015 год» (The Global State of Information Security Survey 2015) фирмы PwC. В основе результатов, рассматриваемых в настоящем отчете, лежат ответы более чем 9,7 тыс
11.12.2014 Круглый стол: Оценка ИБ-рисков без постоянного самотестирования не работает

антин Коротнев, менеджер по информационной безопасности компании «Эльдорадо»; Владимир Наймарк, старший менеджер отдела анализа и контроля рисков, группа по оказанию услуг в области кибербезопасности PwC в России; Алексей Плешков, начальник управления режима информационной безопасности Газпромбанка; Дмитрий Стуров, начальник управления информационной безопасности «Ренессанс Кредит», и Алекс
02.10.2014 Центробанк, «Вымпелком», МГТС и PWC расскажут о подходах к информационной безопасности

рший вице-президент компании Kraftway Ренат Юсупов; руководитель департамента информационной безопасности «Вымпелкома» Дмитрий Устюжанин; руководитель службы ИБ региона Центральной и Восточной Европы PricewaterhouseCoopers Владимир Наймарк. CNews FORUM 2014 пройдет в два этапа. В пленарной части мероприятия выступят В пленарной части мероприятия выступят заместитель министра связи и массовы
25.04.2013 В телекоммуникационном секторе растёт спрос на услуги в сфере «облачных вычислений»

Согласно данным нового исследования PwC «Возможности телекоммуникационных компаний в сфере "облачных вычислений"», в результате сокращения расходов на информационные технологии, ужесточения конкуренции и общего стремления к увели
17.04.2013 Общий объем венчурных инвестиций на российском рынке за 2012 г. превысил $910 млн

Согласно третьему обзору венчурного рынка России («MoneyTree: Навигатор венчурного рынка»), подготовленному центром технологий и инноваций PwC и РВК, общий объем венчурных инвестиций на российском рынке за 2012 г. составил $910,6 млн, которые были получены в результате 201 сделки (с учетом сделок, стоимость которых не разглашается
10.12.2012 Опубликован рейтинг российских ИТ-стартапов за 2012 г.

Центр новых технологий и технологического предпринимательства Digital October при участии центра технологий и инноваций PwC и Russia Beyond The Headlines подготовил индекс российских стартапов Russian Startup Rating 2012. Как рассказали CNews в Digital October, индекс позволяет объективно оценить динамику и перс
09.02.2012 Отчет Oracle и PwC показал ИТ-приоритеты российского телекома в 2012 г.

Африка) – у 60% опрошенных ИТ-директоров. Исследование проведено компанией PricewaterhouseCoopers (PwC) по заказу Oracle Communications. Несмотря на то, что ИТ-директора российских операторов

04.10.2011 Бизнес излишне оптимистично оценивает ИБ своей ИКТ-инфраструктуры

В исследовании PricewaterhouseCoopers (PwC) участвовали 9600 руководителей из 138 стран из компаний и организаций различных отраслей

Публикаций - 701, упоминаний - 840

PwC и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 73
IBM - International Business Machines Corp 9699 64
SAP SE 5601 57
Oracle Corporation 7074 55
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 46
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 46
KPMG 278 45
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 43
HP - Hewlett-Packard 3662 37
Ростелеком 10948 34
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 34
Google LLC 12688 33
9594 33
Accenture plc 719 32
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 28
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 28
HP Inc. 5883 27
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 26
Cisco Systems 5372 24
VK - Mail.ru Group 3602 24
Yandex - Яндекс 9216 23
Apple Inc 13154 21
Крок - Croc 1964 19
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 19
Citrix Systems 868 18
McKinsey & Company Int 293 18
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 17
МегаФон 10742 17
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 17
Развитие Бизнеса / Ру 81 16
Intel Corporation 12811 16
Amazon Inc - Amazon.com 3277 15
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 15
Dell EMC 5180 14
Yahoo! 3726 13
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 13
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 13
Capgemini Consulting 131 13
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 13
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 35
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 25
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 24
Альфа-Банк 1979 21
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 20
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 20
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 19
Газпром нефть 725 18
РЖД - Российские железные дороги 2096 18
РВК - Российская венчурная компания 571 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 18
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 17
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 17
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 17
Роснефть НК - нефтяная компания 562 17
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 16
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 15
ПСБ - Промсвязьбанк 963 14
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 14
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 14
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 14
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 14
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 14
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 13
ГПБ - Газпромбанк 1273 13
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 12
Mary Kay - Мэри Кэй 104 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 12
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 12
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 12
Альфа-Групп 745 11
Лента - Утконос 180 11
KupiVip - Приват Трэйд 82 11
Газпром ПАО 1493 11
OR Group - Обувь России 29 10
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 10
Новард УК - Novard 73 10
IAB - Internet Advertising Bureau 24 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 10
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 39
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 33
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 32
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 28
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 23
Федеральное казначейство России 1949 22
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 21
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 19
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 12
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 12
Судебная власть - Judicial power 2500 10
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 9
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 8
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 6
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 5
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 5
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 4
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 4
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 38
NVCA - National Venture Capital Association - Национальная Ассоциация Венчурного капитала США 22 9
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 8
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 6
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 3
4CIO 20 3
Клуб ИТ-директоров Алтая 4 3
Российский клуб финансовых директоров 32 3
Клуб профессионалов АСУ Урала 7 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 2
Ассоциация менеджеров 107 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 2
CII - Confederation of Indian Industry - Конфедерация индийской промышленности 7 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 11 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 170
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 120
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 105
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 101
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 85
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 77
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 75
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 73
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 64
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 59
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 53
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 48
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 45
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 45
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 44
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 42
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 39
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 39
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 38
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 38
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 37
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 36
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 36
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 36
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 35
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 34
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 33
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 32
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 32
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 31
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 31
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 31
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 31
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 30
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 30
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 30
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 29
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 29
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 27
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 27
Microsoft Windows 2000 8678 32
Microsoft Windows 16882 15
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 12
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 11
Apple iPhone 6 4861 10
Google Android 15243 9
Linux OS 11533 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 8
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 7
Apple iOS 8583 7
Microsoft Office 4170 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 7
Microsoft Dynamics 1197 6
Правительство Москвы - Активный гражданин 135 6
Apple - App Store 3109 6
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 6
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 5
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 5
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 5
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 58 5
Google YouTube - Видеохостинг 3002 5
Microsoft Azure 1526 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 5
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 5
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 4
Embarcadero Delphi - Borland Delphi - CodeGear Delphi - язык программирования 169 4
C/C++ - Язык программирования 894 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 56 4
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 4
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 4
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 4
OpenAI - ChatGPT 719 4
Apple iPad 4011 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 4
Microsoft Outlook 1506 4
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 4
Иншаков Дмитрий 51 42
Шевченко Владимир 153 26
Пирогов Алексей 29 20
Громов Иван 102 19
Прохоров Фёдор 83 18
Гуральников Сергей 164 18
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 18
Шадаев Максут 1210 18
Коваленко Антон 32 17
Козлов Михаил 182 16
Меднов Сергей 124 16
Козырь Сергей 32 16
Ермолаев Артем 379 15
Сафронов Юрий 68 15
Курило Андрей 39 15
Богачев Игорь 183 14
Реймер Денис 54 14
Хрусталев Александр 33 14
Стуров Дмитрий 33 14
Наймарк Владимир 14 14
Кравченко Константин 101 13
Леушев Андрей 75 13
Широких Алексей 72 13
Строкович Антон 53 13
Урьяс Вадим 98 12
Мацоцкий Сергей 180 12
Адмиральский Сергей 39 12
Садовенко Илья 65 11
Халяпин Сергей 96 11
Пшыченко Дмитрий 20 11
Богданов Кирилл 112 11
Сыкулев Андрей 85 10
Ушаков Михаил 36 10
Карпенко Дмитрий 31 10
Еремеев Сергей 25 10
Брагин Павел 25 10
Александрин Андрей 15 10
Быстров Константин 24 10
Хлуднев Егор 17 10
Севрюков Алексей 19 10
Россия - РФ - Российская федерация 166168 430
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 191
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 134
Европа 24964 88
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 81
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 77
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 71
Европа Восточная 3138 56
Германия - Федеративная Республика 13221 54
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 51
Украина 7928 32
Франция - Французская Республика 8177 31
Нидерланды 3746 24
Азия - Азиатский регион 5920 24
Индия - Bharat 5869 24
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 23
Япония 13807 22
Казахстан - Республика 6048 19
США - Нью-Йорк 3180 19
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 17
Великобритания - Лондон 2432 17
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 16
Беларусь - Белоруссия 6289 15
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 15
Швеция - Королевство 3782 13
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 13
Италия - Итальянская Республика 4508 13
Россия - СФО - Новосибирск 4876 13
Норвегия - Королевство 1858 12
Африка - Африканский регион 3641 12
Ближний Восток 3154 12
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 11
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 11
Канада 5081 11
Испания - Королевство 3840 11
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 10
Ирландия - Республика 1051 10
Израиль 2856 10
Дания - Королевство 1337 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 255
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 162
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 130
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 124
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 97
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 83
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 81
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 62
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 47
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 42
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 40
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 40
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 39
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 38
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 38
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 37
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Аудит - аудиторский услуги 1265 36
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 35
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 35
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 33
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1702 33
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 30
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 29
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 29
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 27
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 27
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 23
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 22
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ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 10
FT - Financial Times 1296 10
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 9
Forbes - Форбс 1002 8
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Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 3
Ведомости 1466 3
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
Fortune 211 2
Axel Springer - Аксель Шпрингер Раша 15 2
Silicon.com 364 2
USA Today 153 2
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КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 2
Netimperative 20 2
McClatchy 8 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
Newzoo - Игровая аналитика 17 1
Комсомольская правда ИД 83 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 53
Gartner - Гартнер 3658 31
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 25
IDC - International Data Corporation 4975 24
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 11
Forrester Research 834 8
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 6
BCG - Boston Consulting Group 117 6
Markets&Markets Research 113 5
eMarketer 206 4
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 4
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 4
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 3
PwC Strategy& - Booz & Company 5 3
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 3
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 3
PwC Strategy& Global Innovation 1000 Study - Глобальные лидеры инноваций 3 3
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
Cybersecurity Ventures 11 2
IDC Russia Cloud Services Market 16 2
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 2
CNews Рынок ИТ-услуг 171 2
comScore 379 2
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 2
Fortune Global 500 295 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
IAOP Global Outsourcing 100 18 1
Forrester Wave 45 1
Forbes Insights 19 1
Forrester Consulting 26 1
CNews SaaS рейтинг 28 1
IoT Analytics 5 1
Global Market Insights 16 1
Kaspersky Lab Corporate IT Security Risks Survey 1 1
Oracle and KPMG Cloud Threat Report 3 1
Russia Top Online Food Retail 1 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 12
РАН - Российская академия наук 2122 10
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 9
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 7
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 3
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 2
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 2
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 2
ИИИ - Институт исследований интернета 66 2
University of Bristol - Бристольский университет 86 2
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 2
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 2
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 22 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
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ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 40 1
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МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
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University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
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