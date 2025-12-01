Разделы

Технологии Доверия ТеДо TeDo JSC Technologies of Trust Audit PwC Россия ПрайсвотерхаусКуперс

Компания «Технологии Доверия»  (ТеДо) предоставляет аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. В офисах «Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают около 3 000 специалистов. 

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


01.12.2025 «Технологии Доверия» и компания Pix Robotics заключили соглашение о сотрудничестве

Компания «Технологии Доверия» («ТеДо») и Pix Robotics договорились о сотрудничестве. Партнерство предус
16.09.2025 «Оптимакрос» и «Технологии Доверия» объявили о партнерстве

Российский вендор «Оптимакрос» и аудиторско-консалтинговая компания «Технологии Доверия» заключили партнерское соглашение. Цель партнерства — дополнить ресурсы и

02.06.2025 Исследование «ТеДо» и ГК «Солар»: горизонт стратегического планирования ИБ в компаниях сократился до 3 лет

пень неопределенности и быстрое развитие технологий. Об этом говорится в исследовании, проведенном «Технологии Доверия» совместно с ГК «Солар» среди руководителей функции ИБ в компаниях телеком
18.03.2025 Как «Технологии Доверия» сократили время поддержки на 80% с помощью AutoFAQ Xplain

Компания «Технологии Доверия» внедрила инновационное решение для автоматизации ИТ-поддержки сотрудников на базе генеративного искусственного интеллекта. Цифровой ассистент «Агент 6200», работающий на ИИ-
21.11.2024 «Технологии Доверия» и Arenadata стали партнерами

«Технологии Доверия» (ТеДо), одна из крупнейших российских аудиторско-консалтинговых фирм, и A
20.11.2024 «ТеДо» запустила платформу BPMSoft для автоматизации бизнес-процессов продаж и маркетинга

Компания «Технологии Доверия» («ТеДо») завершила автоматизацию бизнес-процессов на low-code платформе B
19.02.2024 Компания «Технологии Доверия» поможет бизнесу перейти на российскую аналитическую платформу

Российский BI-вендор «Форсайт» и компания «Технологии Доверия» («ТеДо») заключили партнерское соглашение, в рамках которого намерены рас
12.02.2024 Исследование: ТеДо (ех-PwC) изучает рынок Process Mining

родуктов Process Mining в разных индустриях, существующих трендов на рынке и прогноз его развития. «Технологии Доверия» приглашают принять участие в исследовании Process Mining, пройдя опрос, з
11.07.2023 «Технологии доверия» и «Ланит омни» стали стратегическими партнерами

«Технологии доверия» (ранее PwC в России) и «Ланит омни» (входит в группу «Ланит») объявили о старте сотрудничества. Компании сфокусируются на совместной реализации проектов для продвижения low-
01.02.2023 «Технологии доверия»: 39% российских компаний привлекают внешних разработчиков

Компания «Технологии доверия» представила результаты исследования «Стратегия сорсинга и подходы к управлению источниками ресурсов в ИТ». В опросе приняли участие представители крупного и среднего бизнеса
03.11.2022 Cloud и «Технологии доверия» приглашают принять участие в исследовании облачной зрелости российского бизнеса

ах. До настоящего времени уровень облачной зрелости российского бизнеса не подвергался глубокому анализу, поэтому один из лидеров рынка, облачный провайдер Cloud совместно с консалтинговой компанией «Технологии Доверия» проводят масштабное исследование этой области с целью получения всестороннего понимания текущего состояния и трендов облачного рынка, а также особенностей внедрения и исполь
26.10.2022 Компании Cloud и «Технологии Доверия» совместно исследуют уровень облачной зрелости российского рынка

Провайдер облачных услуг Cloud (ООО «Облачные технологии») совместно с компанией «Технологии Доверия» запустили исследование уровня облачной зрелости российского бизнеса. В рамках исследования будут изучены особенности миграции в облако российских компаний, драйверы и барьер
12.01.2016 PwC перехватил у «Информзащиты» подряд на проверку столичного «Активного гражданина»

,06 млн, контракт достался российскому подразделению транснациональной аудиторской корпорации PwC — ООО «Прайсвотерхаускуперс консультирование», которое согласилось выполнить работы за p6,8 млн
09.04.2010 «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» проведет аудиторскую проверку СЗТ

едложения от четырех участников и признал победителем конкурса независимую аудиторскую организацию «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Итоги конкурса будут представлены совету директоров СЗТ, который

Публикаций - 92, упоминаний - 125

Технологии Доверия и организации, системы, технологии, персоны:

PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 692 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14655 16
SAP SE 5466 12
Oracle Corporation 6903 8
Ростелеком 10424 7
Microsoft Corporation 25339 7
МегаФон 10112 6
9117 6
К2Тех 258 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2605 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4606 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3160 4
Amazon Inc - Amazon.com 3164 4
IBM - International Business Machines Corp 9566 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1718 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2262 4
Корус Консалтинг ГК 1371 4
Selectel - Селектел 460 4
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 171 4
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 936 4
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 124 3
Arlift - Арлифт 7 3
Broadcom - VMware 2512 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5330 3
Yandex - Яндекс 8621 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 544 3
Softline - Софтлайн 3336 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9249 3
TerraLink - ТерраЛинк 289 3
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 110 3
EY - Ernst & Young Global 382 3
McKinsey & Company Int 281 3
АйТи 1440 3
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 543 3
Rondem - Рондем 6 2
Softline - BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 92 2
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 91 2
K2 - К2РУ - SourceCode 127 2
Optimacros - Оптимакрос 87 2
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 215 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8314 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1134 8
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 133 5
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 536 5
РЖД - Российские железные дороги 2020 4
РВК - Российская венчурная компания 558 4
Газпром ПАО 1427 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 673 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1401 4
Газпром нефть 680 4
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 183 4
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 54 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1534 3
РУЛОГ - HAVI Logistics 6 3
X5 Group - X5 Еда 3 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3026 3
Ингосстрах СПАО 454 3
X5 Group - Перекрёсток 613 3
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 272 3
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 42 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 264 2
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 87 2
Четыре Лапы 18 2
Объединённые кондитеры - Объединённая кондитерская сеть - Красный Октябрь - РОТ ФРОНТ - Бабаевский 17 2
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 70 2
Почта России ПАО 2268 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 539 2
ГПБ - Газпромбанк 1191 2
МКБ - Московский кредитный банк 621 2
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 62 2
NanduQ - Qiwi 1007 2
Северсталь ПАО - Severstal 570 2
ВкусВилл - Избёнка 193 2
Лента - Сеть розничной торговли 2292 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 552 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 451 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1692 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 518 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 579 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 200 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13052 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5334 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6350 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3577 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3421 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5058 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3524 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5280 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2203 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4832 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3283 3
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 73 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3155 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2968 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2019 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2269 2
Федеральное казначейство России 1879 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2753 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 110 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 260 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 373 2
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 35 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 262 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 70 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1099 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 793 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1486 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 947 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 402 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 769 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 570 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 358 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 760 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 98 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 758 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 1
Союз продовольственных бирж 3 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 788 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 50 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 358 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 390 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
Apache Software Foundation - ASF 222 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73899 60
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57569 42
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23276 31
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18817 29
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34067 26
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23056 21
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17205 19
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11496 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32008 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32081 13
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7677 13
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1651 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12089 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13095 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12426 10
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3078 10
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5303 10
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5837 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11606 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22025 9
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6025 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7357 9
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4525 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17197 8
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5896 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8806 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26140 8
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3758 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10153 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6227 7
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1186 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5992 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13045 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6939 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21829 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7465 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27191 6
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3566 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13405 6
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5697 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3443 5
OpenAI - ChatGPT 588 4
FreePik 1519 4
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 705 4
Примо РПА - Primo RPA 46 3
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 87 3
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 106 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1571 3
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 34 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1420 3
Microsoft Office 4002 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5205 3
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 324 3
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 209 3
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 84 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2093 3
CSBI - ROOMY bots RPA - Руми 22 2
PIX Robotics - PIX RPA Platform 93 2
ELMA 365 Low-code BPM 157 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Трекинг 13 2
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 221 2
МТС Линк - Линк Rooms - Линк Встречи 34 2
МТС Линк - Чаты 31 2
МТС Линк - Доски 24 2
Linux OS 11030 2
Новые облачные технологии - МойОфис 910 2
Mango Cloud Systems - Mango Office 248 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 930 2
Docker - Платформа распределённых приложений 447 2
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 224 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 270 2
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 135 2
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 319 2
ELMA BPM 36 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 704 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 1
MONQ AIOps-платформа 20 1
ELMA RPA 8 1
Сбер - BI.Zone CPT - BI.Zone Continuous Penetration Testing 43 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Швыдченко Юрий 7 7
Кабаева Анастасия 5 5
Митченко Светлана 5 3
Семенихин Артем 3 3
Прокопович Владислав 7 3
Толкунов Валентин 3 3
Рогов Артем 3 3
Кравченко Жанна 3 3
Чавушян Сара 3 3
Укстина Анна 3 3
Бойков Кирилл 3 3
Шадаев Максут 1160 3
Корня Алексей 80 3
Шингарев Павел 20 3
Галкин Николай 126 3
Данильченко Олег 2 2
Исаев Дмитрий 54 2
Шойтов Александр 99 2
Харитонов Дмитрий 72 2
Минаев Андрей 15 2
Черникова Анна 3 2
Тульчинский Станислав 85 2
Скворцов Тарас 22 2
Сердюк Алексей 9 2
Чанышев Владимир 22 2
Терехин Никита 2 2
Зайдуллин Марат 2 2
Колбин Евгений 81 2
Натрусов Артем 312 2
Сотин Денис 216 2
Сергеев Сергей 161 2
Сирота Юрий 67 2
Макаров Игорь 10 2
Евсин Александр 12 2
Зотов Алексей 63 2
Меденцев Константин 101 2
Сметанников Антон 2 2
Мунерман Илья 4 2
Чепакин Андрей 27 1
Бугрецов Антон 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 158573 81
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46150 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53599 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18822 10
Украина 7817 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18381 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13593 4
Азия - Азиатский регион 5766 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14552 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2445 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8233 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3318 3
Ближний Восток 3054 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2244 3
Нидерланды 3649 3
Казахстан - Республика 5849 2
Европа 24688 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3265 2
Беларусь - Белоруссия 6085 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4328 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3214 2
Африка - Африканский регион 3580 2
Россия - СФО - Новосибирск 4709 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3429 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1636 2
Узбекистан - Республика 1896 2
Америка Латинская 1892 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1036 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1191 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3250 2
Россия - ЦФО - Орловская область 355 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1460 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 761 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 216 2
Чили - Сантьяго 31 1
Великобритания - Уэльс 117 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 210 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Козьмодемьянск 27 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4120 1
Земля - планета Солнечной системы 10697 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51372 35
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55112 27
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8246 23
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15270 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26045 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31990 17
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10480 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17443 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6292 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5914 13
Аудит - аудиторский услуги 3117 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6697 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11791 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20433 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8160 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5332 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 6268 8
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3405 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8390 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5518 7
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5332 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8552 6
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 815 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5317 6
Экономический эффект 1216 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6346 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7607 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3264 5
Импортозамещение - параллельный импорт 566 5
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 488 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4426 5
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2807 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6378 4
Энергетика - Energy - Energetically 5534 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2390 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4266 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3242 4
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2257 4
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 244 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2592 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2216 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11451 2
Ведомости 1299 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1093 2
Forbes - Форбс 933 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1171 1
TAdviser - Центр выбора технологий 433 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 503 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
Комсомольская правда ИД 77 1
Rusbase 16 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 116 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3768 11
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8428 4
Gartner - Гартнер 3623 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 355 3
BCG - Boston Consulting Group 112 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 796 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 75 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 32 1
Российский рынок ERP 20 1
IDC - International Data Corporation 4946 1
Juniper Research 552 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1067 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 169 1
CNews Инновация года - награда 134 1
CNews SaaS рейтинг 28 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 576 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 236 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1662 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 202 2
МГПУ - Московский городской педагогический университет 51 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 684 2
University of Bristol - Бристольский университет 85 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 1
ICEAW - Institute of Chartered Accountants in England and Wales 1 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 89 1
Pearson VUE 55 1
ELMA Академия - ELMA Academy 2 1
UIC - University of Illinois Chicago - Иллинойсский университет в Чикаго 9 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 54 1
ГИЭФПТ - Государственный институт экономики, финансов, права и технологий 8 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 230 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 532 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1302 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 154 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 404 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 449 1
МЭИ - Московский энергетический институт 160 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 109 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 261 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 76 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 65 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 1
ГПНТБ России - Государственная публичная научно-техническая библиотека России 14 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 26 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 85 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 21 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2144 8
CNews AWARDS - награда 556 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2592 1
Хрустальная пирамида 2 1
DAX Forum 1 1
CNews FORUM Кейсы 281 1
GITEX Technology - международная выставка 44 1
