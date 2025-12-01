Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс

Получите все материалы CNews по ключевому слову
Компания «Технологии Доверия» (ТеДо) предоставляет аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. В офисах «Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают около 3 000 специалистов.
СОБЫТИЯ
|01.12.2025
|
«Технологии Доверия» и компания Pix Robotics заключили соглашение о сотрудничестве
Компания «Технологии Доверия» («ТеДо») и Pix Robotics договорились о сотрудничестве. Партнерство предус
|16.09.2025
|
«Оптимакрос» и «Технологии Доверия» объявили о партнерстве
Российский вендор «Оптимакрос» и аудиторско-консалтинговая компания «Технологии Доверия» заключили партнерское соглашение. Цель партнерства — дополнить ресурсы и
|02.06.2025
|
Исследование «ТеДо» и ГК «Солар»: горизонт стратегического планирования ИБ в компаниях сократился до 3 лет
пень неопределенности и быстрое развитие технологий. Об этом говорится в исследовании, проведенном «Технологии Доверия» совместно с ГК «Солар» среди руководителей функции ИБ в компаниях телеком
|18.03.2025
|
Как «Технологии Доверия» сократили время поддержки на 80% с помощью AutoFAQ Xplain
Компания «Технологии Доверия» внедрила инновационное решение для автоматизации ИТ-поддержки сотрудников на базе генеративного искусственного интеллекта. Цифровой ассистент «Агент 6200», работающий на ИИ-
|21.11.2024
|
«Технологии Доверия» и Arenadata стали партнерами
«Технологии Доверия» (ТеДо), одна из крупнейших российских аудиторско-консалтинговых фирм, и A
|20.11.2024
|
«ТеДо» запустила платформу BPMSoft для автоматизации бизнес-процессов продаж и маркетинга
Компания «Технологии Доверия» («ТеДо») завершила автоматизацию бизнес-процессов на low-code платформе B
|19.02.2024
|
Компания «Технологии Доверия» поможет бизнесу перейти на российскую аналитическую платформу
Российский BI-вендор «Форсайт» и компания «Технологии Доверия» («ТеДо») заключили партнерское соглашение, в рамках которого намерены рас
|12.02.2024
|
Исследование: ТеДо (ех-PwC) изучает рынок Process Mining
родуктов Process Mining в разных индустриях, существующих трендов на рынке и прогноз его развития. «Технологии Доверия» приглашают принять участие в исследовании Process Mining, пройдя опрос, з
|11.07.2023
|
«Технологии доверия» и «Ланит омни» стали стратегическими партнерами
«Технологии доверия» (ранее PwC в России) и «Ланит омни» (входит в группу «Ланит») объявили о старте сотрудничества. Компании сфокусируются на совместной реализации проектов для продвижения low-
|01.02.2023
|
«Технологии доверия»: 39% российских компаний привлекают внешних разработчиков
Компания «Технологии доверия» представила результаты исследования «Стратегия сорсинга и подходы к управлению источниками ресурсов в ИТ». В опросе приняли участие представители крупного и среднего бизнеса
|03.11.2022
|
Cloud и «Технологии доверия» приглашают принять участие в исследовании облачной зрелости российского бизнеса
ах. До настоящего времени уровень облачной зрелости российского бизнеса не подвергался глубокому анализу, поэтому один из лидеров рынка, облачный провайдер Cloud совместно с консалтинговой компанией «Технологии Доверия» проводят масштабное исследование этой области с целью получения всестороннего понимания текущего состояния и трендов облачного рынка, а также особенностей внедрения и исполь
|26.10.2022
|
Компании Cloud и «Технологии Доверия» совместно исследуют уровень облачной зрелости российского рынка
Провайдер облачных услуг Cloud (ООО «Облачные технологии») совместно с компанией «Технологии Доверия» запустили исследование уровня облачной зрелости российского бизнеса. В рамках исследования будут изучены особенности миграции в облако российских компаний, драйверы и барьер
|12.01.2016
|
PwC перехватил у «Информзащиты» подряд на проверку столичного «Активного гражданина»
,06 млн, контракт достался российскому подразделению транснациональной аудиторской корпорации PwC — ООО «Прайсвотерхаускуперс консультирование», которое согласилось выполнить работы за p6,8 млн
|09.04.2010
|
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» проведет аудиторскую проверку СЗТ
едложения от четырех участников и признал победителем конкурса независимую аудиторскую организацию «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Итоги конкурса будут представлены совету директоров СЗТ, который
