Индексная книга (каталог) CNews*
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Курило Андрей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 39, упоминаний - 41
Курило Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Козырь Сергей 32 14
|Иншаков Дмитрий 51 14
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 13
|Громов Иван 102 13
|Коваленко Антон 32 12
|Богачев Игорь 183 12
|Шевченко Владимир 153 12
|Прохоров Фёдор 83 12
|Гуральников Сергей 164 12
|Пирогов Алексей 29 11
|Стуров Дмитрий 33 11
|Устюжанин Дмитрий 50 10
|Юсупов Ренат 125 10
|Леушев Андрей 75 10
|Широких Алексей 72 9
|Мацоцкий Сергей 180 9
|Ермолаев Артем 379 9
|Сафронов Юрий 68 9
|Шадаев Максут 1210 8
|Садовенко Илья 65 8
|Евраев Михаил 266 8
|Хрусталев Александр 33 8
|Брагин Павел 25 7
|Адмиральский Сергей 39 7
|Александрин Андрей 15 7
|Строкович Антон 53 7
|Быстров Константин 24 7
|Пшыченко Дмитрий 20 7
|Хлуднев Егор 17 7
|Севрюков Алексей 19 7
|Татару Виталий 14 7
|Бормалев Сергей 11 7
|Паринов Олег 11 7
|Поихало Владимир 21 7
|Богданов Кирилл 112 7
|Солодовников Денис 108 7
|Сыкулев Андрей 85 7
|Реймер Денис 54 7
|Халяпин Сергей 96 7
|Антонов Александр 77 7
|ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 7
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 6
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.