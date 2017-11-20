Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Курило Андрей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 35, упоминаний - 50
Курило Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Windows 10 6691 1
|Стуров Дмитрий 25 10
|Строкович Антон 45 7
|Козырь Сергей 30 7
|Быстров Константин 19 7
|Плешков Алексей 42 4
|Скородумов Анатолий 63 3
|Герасимов Александр 40 2
|Скородумов Олег 17 2
|Ревяшко Андрей 18 2
|Сапельников Сергей 100 2
|Хрусталев Александр 31 1
|Баранов Александр 10 1
|Крысина Ольга 109 1
|Емельченков Сергей 84 1
|Самородов Александр 10 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
|Алябьев Андрей 27 1
|Воробьев Артем 14 1
|Марков Антон 12 1
|Беляков Игорь 1 1
|Четвернин Алексей 651 1
|Шумков Александр 7 1
|Августон Иван 11 1
|Луцкий Алексей 3 1
|Спиринов Александр 1 1
|Лосев Сергей 43 1
|Шевченко Евгений 55 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Ходаков Сергей 40 1
|Остапенко Григорий 26 1
|Курбатов Владимир 19 1
|Костин Андрей 45 1
|Морозов Александр 16 1
|Иванов Георгий 18 1
|Цариковский Федор 31 1
|Татаринов Тарас 14 1
|Миронов Сергей 41 1
|Иванов Михаил 63 1
|Бухтияров Андрей 18 1
|Волков Алексей 26 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771121, в очереди разбора - 674803.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771121, в очереди разбора - 674803.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru