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Курило Андрей


20.11.2017 В центре информационной безопасности по-прежнему стоит человек 9
31.10.2017 12 ярких представителей ИТ-рынка выступят на CNews FORUM 2017 в секции «Безопасность» 1
08.12.2015 Что происходит с корпоративной ИБ сегодня 3
24.11.2015 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур: развитие в новых условиях» 1
17.04.2015 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур: развитие в новых условиях» 1
24.10.2014 Центробанк, «Вымпелком», МГТС и Microsoft расскажут о подходах к информационной безопасности 1
22.10.2014 ИТ-директора регионов соберутся на CNews FORUM 1
14.10.2014 Руководители российских и зарубежных ИТ-компаний выступят на CNews FORUM 1
02.10.2014 Центробанк, «Вымпелком», МГТС и PWC расскажут о подходах к информационной безопасности 1
24.09.2014 ИТ-директора российских банков выступят на CNews FORUM 1
03.09.2014 Минкомсвязь, Минэкономразвития, «Роснефть», «Газпром нефть», Росреестр и многие другие примут участие в CNews FORUM 1
14.08.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
18.04.2014 Банки нуждаются в многоуровневой защите 2
03.12.2013 Информационная безопасность: усиление защиты 1
12.11.2013 CNews FORUM 2013: Успей зарегистрироваться 1
07.11.2013 CNews Forum 2013: Крупнейшее ИТ-мероприятие России состоится через неделю 1
17.10.2013 CNews FORUM 2013: Облачные технологии обсудят эксперты Центробанка, Сбербанка и «Сколково» 1
09.10.2013 ИТ-директора российских банков выступят на CNews FORUM 1
04.10.2013 ИТ-директора крупнейших розничных сетей России выступят на CNews FORUM 1
11.07.2013 Новые участники CNews FORUM - ИТ-руководители Правительства РФ, Минздрава и Казначейства 1
03.07.2013 Киберпреступность набирает обороты 2
28.06.2013 CNews FORUM 2013: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
24.06.2013 Кибермошенничество: число попыток в банках растет на 20% в год 1
13.06.2013 Конференция РБК: «Защита от мошенничества: современные подходы» 1
10.06.2013 Современный мир как DDoS-атака: как защитить свои данные? 2
28.05.2013 Конференция РБК: «Защита от мошенничества: современные подходы» 1
02.09.2011 CNews FORUM расскажет о новых трендах ИТ в торговле 1
03.08.2011 CNews FORUM 2011 расскажет, как получить миллионы от Сколково и когда Москва станет ИТ-столицей 1
06.06.2011 Оборотная сторона популярности ИБ: проблемы множатся 1
18.05.2011 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
29.10.2010 «Облачные» технологии на InfoSecurity Russia'2010: с 17 по 19 ноября 2010 г. в Москве 1
13.10.2010 Эксперты и лауреаты премии «ЗУБР-2010» примут участие на выставке InfoSecurity Russia'2010 1
22.09.2010 УЦ «Информзащита» разработал для персонала «Банка России» учебные материалы по вопросам ИБ 1
11.06.2010 Персональные данные: Центробанк научит, как избежать претензий чиновников 3
23.01.2009 Завершена оценка информационных систем главных управлений Банка России 1

Публикаций - 35, упоминаний - 50

Курило Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2490 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 8
Microsoft Corporation 11226 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 3
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 88 2
Белый Ветер Цифровой 120 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
Программный продукт ГК 92 1
Leta IT-company 90 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1518 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Инфозащита 24 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Yota - Скартел 623 1
SearchInform - Серчинформ 181 1
ESET 991 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 845 1
Yandex - Яндекс 4106 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 6
Газпромбанк - ГПБ 693 5
Открытие ФК 538 5
Visa International 1347 2
Банк Санкт-Петербург 120 2
НСФР - Национальный совет финансового рынка 7 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 1
Транснефть 159 1
Wildberries 128 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Mary Kay - Мэри Кэй 82 1
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 15 1
Экономикс-Банк 7 1
Bayer AG - Байер 37 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
ВТБ24 583 1
АвтоВАЗ 119 1
Атомредметзолото - АРМЗ Урановый холдинг 18 1
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 1
Возрождение - Коммерческий банк 99 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
Ренессанс Страхование 52 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 90 1
Северсталь ПАО 204 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 1
Альфа-Банк 1128 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Правительство РФ 2209 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 1
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1269 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 202 1
Text Mining - Text Analysis - Решение текстовой аналитики - Интеллектуальный анализ текстов 12 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 1
Microsoft Windows 10 6691 1
Стуров Дмитрий 25 10
Строкович Антон 45 7
Козырь Сергей 30 7
Быстров Константин 19 7
Плешков Алексей 42 4
Скородумов Анатолий 63 3
Герасимов Александр 40 2
Скородумов Олег 17 2
Ревяшко Андрей 18 2
Сапельников Сергей 100 2
Хрусталев Александр 31 1
Баранов Александр 10 1
Крысина Ольга 109 1
Емельченков Сергей 84 1
Самородов Александр 10 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
Алябьев Андрей 27 1
Воробьев Артем 14 1
Марков Антон 12 1
Беляков Игорь 1 1
Четвернин Алексей 651 1
Шумков Александр 7 1
Августон Иван 11 1
Луцкий Алексей 3 1
Спиринов Александр 1 1
Лосев Сергей 43 1
Шевченко Евгений 55 1
Чимиричкина Мария 30 1
Ходаков Сергей 40 1
Остапенко Григорий 26 1
Курбатов Владимир 19 1
Костин Андрей 45 1
Морозов Александр 16 1
Иванов Георгий 18 1
Цариковский Федор 31 1
Татаринов Тарас 14 1
Миронов Сергей 41 1
Иванов Михаил 63 1
Бухтияров Андрей 18 1
Волков Алексей 26 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 12
Восточная Европа 1698 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
Индия - Республика 2184 1
Европа Западная 621 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 17
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 837 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 130 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2281 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 511 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 120 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
CNews AWARDS 292 1
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