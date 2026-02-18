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Индексная книга (каталог) CNews*
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Курило Андрей

СОБЫТИЯ


18.02.2026 R‑Vision открыл новый учебный класс по информационной безопасности в Губкинском университете 1
20.11.2017 В центре информационной безопасности по-прежнему стоит человек 1
31.10.2017 12 ярких представителей ИТ-рынка выступят на CNews FORUM 2017 в секции «Безопасность» 1
08.12.2015 Что происходит с корпоративной ИБ сегодня 2
24.11.2015 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур: развитие в новых условиях» 1
17.04.2015 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур: развитие в новых условиях» 1
24.10.2014 Центробанк, «Вымпелком», МГТС и Microsoft расскажут о подходах к информационной безопасности 1
22.10.2014 ИТ-директора регионов соберутся на CNews FORUM 1
14.10.2014 Руководители российских и зарубежных ИТ-компаний выступят на CNews FORUM 1
02.10.2014 Центробанк, «Вымпелком», МГТС и PWC расскажут о подходах к информационной безопасности 1
24.09.2014 ИТ-директора российских банков выступят на CNews FORUM 1
03.09.2014 Минкомсвязь, Минэкономразвития, «Роснефть», «Газпром нефть», Росреестр и многие другие примут участие в CNews FORUM 1
14.08.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
18.04.2014 Банки нуждаются в многоуровневой защите 1
03.12.2013 Информационная безопасность: усиление защиты 1
12.11.2013 CNews FORUM 2013: Успей зарегистрироваться 1
07.11.2013 CNews Forum 2013: Крупнейшее ИТ-мероприятие России состоится через неделю 1
17.10.2013 CNews FORUM 2013: Облачные технологии обсудят эксперты Центробанка, Сбербанка и «Сколково» 1
09.10.2013 ИТ-директора российских банков выступят на CNews FORUM 1
04.10.2013 ИТ-директора крупнейших розничных сетей России выступят на CNews FORUM 1
11.07.2013 Новые участники CNews FORUM - ИТ-руководители Правительства РФ, Минздрава и Казначейства 1
03.07.2013 Киберпреступность набирает обороты 1
28.06.2013 CNews FORUM 2013: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
24.06.2013 Кибермошенничество: число попыток в банках растет на 20% в год 1
13.06.2013 Конференция РБК: «Защита от мошенничества: современные подходы» 1
10.06.2013 Современный мир как DDoS-атака: как защитить свои данные? 1
28.05.2013 Конференция РБК: «Защита от мошенничества: современные подходы» 1
02.09.2011 CNews FORUM расскажет о новых трендах ИТ в торговле 1
03.08.2011 CNews FORUM 2011 расскажет, как получить миллионы от Сколково и когда Москва станет ИТ-столицей 1
06.06.2011 Оборотная сторона популярности ИБ: проблемы множатся 1
18.05.2011 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
29.10.2010 «Облачные» технологии на InfoSecurity Russia'2010: с 17 по 19 ноября 2010 г. в Москве 1
13.10.2010 Эксперты и лауреаты премии «ЗУБР-2010» примут участие на выставке InfoSecurity Russia'2010 1
22.09.2010 УЦ «Информзащита» разработал для персонала «Банка России» учебные материалы по вопросам ИБ 1
11.06.2010 Персональные данные: Центробанк научит, как избежать претензий чиновников 2
23.01.2009 Завершена оценка информационных систем главных управлений Банка России 1
14.09.2004 В Сочи прошла 3-я ежегодная конференция по информационной безопасности 1
07.10.2003 МВД: в месяц мы регистрируем 1000 киберпреступлений 1
14.04.2003 Более 30 тысяч сайтов обучают компьютерному взлому 1

Публикаций - 39, упоминаний - 41

Курило Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 15
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 11
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 10
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 10
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 9
VK - Mail.ru Group 3602 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 8
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 53 7
Развитие Бизнеса / Ру 81 7
Citrix Systems 868 7
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 7
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 7
Tonk - Тонк ГК 63 7
Инверсия - Инверсия НПФ 156 6
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 5
Информзащита 941 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 5
Сбер - Сбербанк Деловая среда 102 5
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 4
ПрограмБанк 98 4
Microsoft Corporation 25775 4
Oracle Corporation 7074 4
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 4
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 4
МегаФон 10742 3
Dell EMC 5180 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
SAS Institute Russia - САС институт Россия 162 3
Konica Minolta 423 3
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 3
Ланит - компания bpm - ранее Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 3
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 111 2
headtechnology - хедтекнолоджи 12 2
Artwell - Артвелл 16 2
Информзащита - TrustVerse - ТрастВерс 36 2
Инфорион 8 2
InMedia - Инмедиа 14 2
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 14
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 13
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 13
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 13
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 12
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 11
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 10
Альфа-Банк 1979 8
Роснефть НК - нефтяная компания 562 8
Лента - Утконос 180 8
Mary Kay - Мэри Кэй 104 8
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 8
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 7
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 7
ПСБ - Промсвязьбанк 963 7
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 7
OR Group - Обувь России 29 7
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 7
KupiVip - Приват Трэйд 82 7
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 7
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 7
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
Газпром нефть 725 6
Наука НПО 25 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 5
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 5
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 5
Rendez-Vous - Рандеву 25 5
Северсталь ПАО - Severstal 629 4
Транснефть 335 4
ФосАгро 176 4
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 4
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 4
Промсбербанк - Промышленный сберегательный банк 4 3
Внешпромбанк 13 3
Профит Банк КБ 4 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Возрождение - Коммерческий банк 359 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 34
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 15
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 15
Федеральное казначейство России 1949 13
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 8
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 6
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 3
НПС НП - Национальный платежный совет 31 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 2
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 2
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 2
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 3
Датум НП - Некоммерческое партнёрство содействие защите прав операторов и субъектов персональных данных 4 2
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 33
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 23
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 22
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 12
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 9
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 9
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 9
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 7
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 6
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 5
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 5
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 4
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1171 3
Стандартизация - Standardization 2339 3
Электронный документ - Electronic document 1579 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 3
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1062 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 3
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  870 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
Совкомбанк - ЧатБанк - Сова Корпоративный чат-бот 6 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway Secure Shell BIOS - Kraftway Security Center 11 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 43 2
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 58 1
Sony Playstation Network - PSN 204 1
Dr.Web Office Shield 17 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway UEFI AMI 3 1
Insyde - InsydeH2O UEFI BIOS 5 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 132 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 1
One Identity IM - One Identity Manager - One Identity Safeguard 8 1
Dell ChangeAuditor 2 1
Apple iPad 4012 1
Apple iOS 8583 1
Microsoft Windows 16882 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 1
Apple iPhone 6 4861 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 109 1
РЖД Цифровая железная дорога 10 1
Козырь Сергей 32 14
Иншаков Дмитрий 51 14
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 13
Громов Иван 102 13
Коваленко Антон 32 12
Богачев Игорь 183 12
Шевченко Владимир 153 12
Прохоров Фёдор 83 12
Гуральников Сергей 164 12
Пирогов Алексей 29 11
Стуров Дмитрий 33 11
Устюжанин Дмитрий 50 10
Юсупов Ренат 125 10
Леушев Андрей 75 10
Широких Алексей 72 9
Мацоцкий Сергей 180 9
Ермолаев Артем 379 9
Сафронов Юрий 68 9
Шадаев Максут 1210 8
Садовенко Илья 65 8
Евраев Михаил 266 8
Хрусталев Александр 33 8
Брагин Павел 25 7
Адмиральский Сергей 39 7
Александрин Андрей 15 7
Строкович Антон 53 7
Быстров Константин 24 7
Пшыченко Дмитрий 20 7
Хлуднев Егор 17 7
Севрюков Алексей 19 7
Татару Виталий 14 7
Бормалев Сергей 11 7
Паринов Олег 11 7
Поихало Владимир 21 7
Богданов Кирилл 112 7
Солодовников Денис 108 7
Сыкулев Андрей 85 7
Реймер Денис 54 7
Халяпин Сергей 96 7
Антонов Александр 77 7
Россия - РФ - Российская федерация 166168 38
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 15
Европа Восточная 3138 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 11
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 8
Россия - ПФО - Пензенская область 637 7
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 5
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 5
Европа 24964 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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