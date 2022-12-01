Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время

МТС обеспечила связью деревни вблизи Себежского национального парка 1

МТС ускорила мобильный интернет в центре и спальных районах Кызыла 1

Жители Алтайского края могут бронировать отели по России через сервис МТС Travel 1

В трех селах Красноярского края впервые появилась мобильная сеть 1

В двух рыболовецких селах Хабаровского края впервые появился 4G 1

Умные колонки VK можно объединять в стереопару для объемного звука 1

В России построят первый поселок с единой цифровой средой и умными домами 1

Новую набережную во Владивостоке спроектируют с помощью Big Data МТС 1

МТС улучшила связь на территории ТРК Ramus Mall в Нижнекамске 2