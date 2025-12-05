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Досуг, отдых и развлечения Leisure, recreation and entertainment свободное время
- Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт
- Рыбалка - рыбная ловля
- Охота и рыбалка
- Туризм - Туристический сектор экономики
- Спорт - Спортивная сфера
СОБЫТИЯ
|05.12.2025
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Аналитика «МТС Банка»: россияне переводят досуг в онлайн
«МТС Банк» проанализировал онлайн-досуг россиян осенью 2025 г. – они стали гораздо чаще знакомиться в интернете. Мужчины предпочитают проводить время за мобильными и видеоиграми, а женщины за просмотром кино и сериалов. Об этом
|31.10.2025
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Каршеринг BelkaCar выяснил самые популярные направления для отдыха у россиян осенью
Каршеринг BelkaCar провел исследование и выяснил, какие маршруты станут у россиян самыми популярными для отдыха осенью. Так, 50% опрошенных планируют провести осенние каникулы в других городах России, при этом в топе ответов традиционно присутствуют Москва, Сочи и Краснодарский край. Об этом C
|24.10.2025
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Интернет как торговый центр: россияне совмещают досуг и покупки онлайн
57% россиян воспринимают социальные платформы, онлайн-магазины, контентные сервисы и маркетплейсы как пространство для отдыха и вдохновения — современный аналог торгового центра, где покупки сочетаются с досугом. На фоне цифровой усталости формируется запрос на селективность: пользователи хотят проводить вр
|14.10.2025
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В усадьбу, где любил отдыхать Кант, пришли новые скорости мобильного интернета
МТС обеспечила связью и мобильным интернетом жителей и гостей поселка Курортное в Калининградской области, где любил отдыхать Иммануил Кант. Об этом CNews сообщили представители МТС. Технические специалисты МТС установили новое телеком-оборудование в поселке Курортное Правдинского района, где находятся руины
|10.09.2025
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Бюджеты китайских рекламодателей в «VK Рекламе» превысили 1 млрд рублей в первом полугодии 2025
е полугодие траты китайских пользователей на платформе достигли 1,2 млрд руб., что на 22% больше, чем за аналогичный период 2024 г. В топе категорий, востребованных у азиатских рекламодателей — игры, отдых и развлечения, а также электронная коммерция. «По итогам первого полугодия мы отмечаем рост интереса к инструментарию «VK Рекламы» у китайских рекламодателей. Бюджеты стабильно растут и п
|10.06.2025
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Петербуржцы стали чаще проводить досуг за просмотром фильмов
н пользуются комедии. При выборе федеральных каналов петербуржцы останавливались чаще всего на ТНТ. В региональный топ телесмотрения вошли еще «Россия 1», «Россия 24», НТВ и СТС. Наряду с Петербургом досуг перед экраном часто проводят в Москве, Московской области и Краснодарском крае.
|10.06.2025
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МТС подготовила сеть 4G в местах пляжного отдыха в Туве к летнему сезону
нтернет. Сеть 4G на озерах Танды, на пляже Национального парке в Кызыле, а также – в Адыр-Кежиге, полностью готова к работе в высокий сезон. Отдыхающие могут оставаться на связи с близкими, проводить досуг за просмотром фильмов онлайн, пользоваться мобильным банком и так далее. В свою очередь бизнес, предоставляющий услуги на пляжах и турбазах, может использовать мобильный интернет для подк
|09.06.2025
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Отпуск в 2025 году: сколько дней и денег необходимо россиянам для отдыха
алендарных дней отпуска в год. У каждого четвертого (25%) отпуск превышает этот срок, а 12% опрошенных отдыхают меньше положенного. Несмотря на высокую долю респондентов, недовольных количеством дней для отдыха, больше половины (53%) удовлетворены продолжительностью своего отпуска, а 3%, наоборот, полагают, что отдыхают слишком долго. В разрезе профессий также наблюдаются интересные тенденц
|05.06.2025
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Россияне чаще всего меняют планы за пару дней: «Яндекс Афиша» раскрыла данные по возвратам билетов на развлекательные мероприятия
Россияне чаще всего меняют планы за пару дней: «Яндекс Афиша» раскрыла данные по возвратам билетов на развлекательные мероприятия. Такой вывод в сервисе сделали на основе данных об использовании «Гарантии возврата» — функции, позволяющей пользователям застраховать билеты и вернуть их полную сто
|29.04.2025
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«МегаФон»: искусственному интеллекту доверяют досуг и бытовые задачи, но не личные вопросы
бирают подарки. Почти каждый четвертый (24,1%) следует рекомендациям нейросетей в выборе кино и музыки, каждый пятый (20%) — при составлении маршрутов и поиске отелей для поездок. 17,8% ищут через ИИ развлекательный видео-контент, 16,7% узнают о концертах и выставках, а 13,3% время от времени просто общаются с ботом. Даже сценарии вечеринок теперь может придумать ИИ — этим пользуются 7,6% о
|16.04.2025
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«МегаФон» ускорил интернет в излюбленных новосибирцами локациях для отдыха
Жители и гости трех поселков Мошковского района, где часто проводят досуг новосибирцы, получили более высокие скорости мобильного интернета, увеличенное покрытие и емкость сети. Это стало возможно за счет модернизации существующего телеком-оборудования, которую
|10.04.2025
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МТС накрыла сетью LTE песчаный пляж Светлой жизни в Орле
скутеров и даже небольших парусников. «К весенне-летнему сезону мы заранее подготовили сеть к наплыву абонентов, определив с помощью Big Data и искусственного интеллекта наиболее популярные локации. Пляж Светлой жизни стал еще одной точкой на карте Орловского региона, где есть современная телеком-инфраструктура для комфортного досуга. Отдыхающие останутся на связи и смогут делиться в соцсе
|28.03.2025
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«МегаФон» помог томичам сохранить на отдыхе «цифровой» комфорт мегаполиса
телей, а скорость передачи данных остается стабильной даже в часы наибольшей загрузки», – сказал директор «МегаФона» в Томской области Марк Малахов. Теперь владельцы «зеленых» SIM-карт, даже находясь на отдыхе, продолжают заниматься привычными для себя делами. Дачники читают новости и полезные советы по уходу за урожаем в интернете, в удобное время пользуются банковскими приложениями и опла
|05.03.2025
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МТС обеспечила связью уникальный пляж «Трех границ» в Приморском крае
МТС обеспечила мобильным интернетом стандарта LTE пляж «Трех границ» в Хасанском округе Приморского края. Это пляж, где сходятся границы России, Китая и Северной Кореи. Теперь туристы, посещающие уникальную локацию, смогут комфортно исп
|27.02.2025
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В январе DDoS-атаки на развлекательный сектор в России выросли в 2 раза
перты провайдера решений по защите от кибератак StormWall выявили значительный всплеск DDoS-атак на развлекательный сектор в России в январе этого года. По данным аналитиков StormWall, количест
|11.10.2024
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МТС Travel: Рязань, Пятигорск и Владимир — самые бюджетные направления для отдыха с детьми на осенних каникулах
Сервис путешествий МТС Travel выяснил, в каких российских городах можно найти самое доступное туристическое жилье для отдыха в период осенних школьных каникул. Так, дешевле всего обойдется проживание в отелях Рязани — в среднем 4200 руб. в сутки на двоих. Об этом CNews сообщили представители МТС Travel. По
|09.08.2024
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МТС улучшила качество связи в торгово-развлекательном центре «Кузьминки Молл»
МТС улучшила качество мобильной связи на территории торгово-развлекательного центра «Кузьминки Молл» в районе Кузьминки в Юго-Восточном административном округе Москвы. ТРЦ «Кузьминки Молл» является одним из крупнейших общественных торгово-развлекательны
|25.07.2024
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К туристическому сезону МТС оцифровала парк им.Лазо и пляж на Санаторной
даря установке нового телекоммуникационного оборудования скорость мобильного интернета в санаторно-курортной зоне выросла на 30%. Обновленное качество сети затронуло парк им. Сергея Лазо, прилегающий пляж, район железнодорожной станции и территорию Ботанического сада. Об этом CNews сообщили представители МТС. По статистике МТС, в июне 2024 г. Санаторная вошла в топ-5 популярных локаций в пр
|25.06.2024
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40% профессионалов предпочитают работать удаленно с дачи
шествуют. Также упоминались и другие места, откуда можно было бы работать: кафе, парки, библиотеки, пляж и т. д. 18,7% участников опроса заявили, что у них нет возможности работать удаленно. Ин
|21.06.2024
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В онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» появились интеллектуально-развлекательные игры от «Квиз, плиз!»
В онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» появились интеллектуально-развлекательные игры от «Квиз, плиз!». Они будут доступны в разделе «Игры». В онлайн-кинотеатре появилось шесть квизов — викторин, где нужно найти правильный ответ на вопрос. Среди них игры: «О
|21.05.2024
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МТС улучшила качество связи в торгово-развлекательном центре «Небо» в Солнцево
МТС улучшила качество мобильной связи на территории торгово-развлекательного центра «Небо» в районе Солнцево Западного административного округа Москвы. ТРЦ «Небо» является самым масштабным межрайонным общественным объектом в районах Солнцево и Ново-Пере
|16.05.2024
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МТС объединила развлекательные сервисы в холдинге «МТС Медиа»
С Музыка», оставаясь технически частью МТС, также перешла в подчинение «МТС Медиа». «Медиа – одно и самых быстрорастущих направлений внутри МТС, и чтобы добиваться еще больших результатов, мы собрали развлекательные бизнесы под управлением нового медиахолдинга. У нас уже есть сильное контентное предложение благодаря Kion и «МТС Live», и объединив их с музыкальным и книжным направлениями, мы
|15.05.2024
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«Яндекс Маркет» представил собственный бренд товаров для отдыха на природе Outstep
На «Яндекс Маркете» теперь можно заказать товары для отдыха и спорта Outstep. Это новый бренд сервиса, под которым он начал выпускать продукцию для широкой аудитории — от любителей до профессионалов. Например, товары Outstep пригодятся как дл
|23.04.2024
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Волгоград наравне с Сочи вошел в топ популярных городов для отдыха на майских праздниках
онирований внутри России в праздничные выходные вошел Волгоград. Город-герой наравне с Сочи выбрали для отдыха по 3% путешественников от общего туристического потока внутри страны. В тройке сам
|16.04.2024
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Нижний Новгород вошел в топ-5 городов для отдыха на майские праздники
ПАО «МТС», цифровая экосистема, с помощью сервисов «МТС Travel» и Bronevik.com проанализировала, куда россияне отправятся отдыхать в период майских выходных. Столица Приволжья вошла в первую пятерку городов по количеству бронирований туристического жилья внутри страны, а из зарубежных направлений чаще всего путеше
|05.04.2024
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Свердловчане стали чаще отдыхать в парке Маяковского
ЖК Clever Park. Жителям комплекса доступен не только высокоскоростной интернет, но и технология VoLTE, обеспечивающая кристально чистый звук во время звонков. «Весной многие свердловчане предпочитают отдыхать на свежем воздухе, провести свободное время в парке – отличный вариант. Мы подготовились к сезонному росту трафика в сети 4G, чтобы отдыхающие в парке Маяковского и других общественных
|22.02.2024
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МТС: Нижний Новгород в тройке выгодных направлений для отдыха в февральские выходные
МТС совместно с сервисами бронирования «МТС Travel» и Bronevik.com, проанализировала, куда россияне поедут отдыхать на длинные выходные с 23 по 25 февраля. Нижний Новгород занял третье место в числе наиболее востребованных городов с бюджетным размещением. Средний чек на отели и апартаменты по России
|07.02.2024
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Куда поехать кировчанам в феврале 2024 г.: МТС Travel составил рейтинг бюджетных направлений для отдыха
авиться как в короткую поездку, так и в более длительный отпуск, взяв несколько дополнительных дней для отдыха до или после праздников. Эксперты сервисов проанализировали цены в двадцати наибол
|06.02.2024
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Куда поехать пермякам в феврале: «МТС Travel» составил рейтинг бюджетных направлений для отдыха
авиться как в короткую поездку, так и в более длительный отпуск, взяв несколько дополнительных дней для отдыха до или после праздников. Эксперты сервисов проанализировали цены в двадцати наибол
|05.02.2024
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Казань вошла в десятку рейтинга бюджетных направлений для отдыха в феврале
ьского льда, поездку к озеру через Иркутск можно также организовать в рамках небольшого бюджета — проживание в городе в среднем стоит 5,5 тыс. руб. в сутки. ТОП-10 бюджетных направлений внутри России для отдыха в феврале: Калининград 4,3 тыс. руб.; Екатеринбург 4,4 тыс. руб.; Тула 4,5тыс. руб.; Самара 4,5тыс. руб.; Санкт-Петербург 4,7 тыс. руб.; Ярославль 4,8тыс. руб.; Адлер 5,1 тыс. руб.;
|02.02.2024
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«МТС Travel» составил рейтинг бюджетных направлений для отдыха в феврале
авиться как в короткую поездку, так и в более длительный отпуск, взяв несколько дополнительных дней для отдыха до или после праздников. Эксперты сервисов проанализировали цены в двадцати наибол
|29.12.2023
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65% российских ИТ-специалистов не будут отдыхать на новогодних каникулах
переносить задачи на следующий год. Лишь 17% респондентов полагают, что рабочие вопросы должны равномерно распределяться в течение года. Несмотря на «горячий сезон», 65% ИТ-специалистов не планируют отдыхать на длинных выходных: 40% из них хотят посвятить это время онлайн-образованию, а 25% – спокойному решению рабочих задач. Поддерживать настроение в «горячий период» ИТ-специалистам помог
|30.03.2022
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МТС обеспечила связью торгово-развлекательный центр «Батон» в Новочеркасске
МТС объявляет о завершении строительства сети во второй очереди крупнейшего торгово-развлекательного центра Новочеркасска. МТС первым из операторов связи обеспечила 100% внутреннее покрытие ТРЦ высокоскоростным мобильным интернетом. Об этом CNews сообщили представители МТС. Но
|23.12.2020
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Stormwall: в 2020 году большинство DDoS-атак было направлено на развлекательный сектор, телеком и онлайн-ритейл
левым для хакеров, поскольку они имеют возможность быстро получить прибыль путем шантажа владельцев развлекательного ресурса. Количество DDoS-атак на телекоммуникационную отрасль выросло на 35%
|25.03.2020
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«Цифровое телевидение» поддержит своих зрителей во время карантина
частично введенном в компаниях России, «Цифровое телевидение» предлагает зрителям провести домашний досуг с удовольствием и пользой, и открывает расширенный доступ к своим познавательным и разв
|19.03.2020
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«Мегафон» открывает доступ к образовательным и развлекательным сервисам
виях, когда многие вынуждены находиться дома, это поможет получить дополнительные знания и провести досуг за чтением книг, просмотром фильмов и сериалов. «Мегафон» впервые открывает бесплатный
|23.12.2015
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ТТК подключил к сети связи торгово-развлекательный центр «Тау Галерея» в Саратове
Компания ТТК сообщила о подключении к сети связи торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Тау Галерея» в Саратове. В рамках реализации проекта, «ТТК-Волга», региональное предприятие компании ТТК, организовал в центре узел связи пропускной способностью
|02.10.2015
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ТТК подключил к сети связи торгово-развлекательный центр «Синий кит» в Саратове
Компания ТТК сообщила о подключении к сети связи торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Синий кит» в Саратове. В рамках реализации проекта, «ТТК-Волга», региональное предприятие компании ТТК, организовал в центре узел связи пропускной способностью 10
|17.11.2014
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Новая услуга «МегаФона» позволит компаниям ограничить доступ к развлекательным веб-ресурсам
я ресурсам сети (сайты знакомств, социальные сети, игры и т.д.). После подключения услуги мобильные устройства с корпоративной SIM-картой получают выделенную точку доступа, которая блокирует выход на развлекательные, рекламные или иные онлайн-ресурсы, не имеющие отношения к работе. Вместо заблокированного сайта или его фрагмента отображается страница-заглушка, которая может содержать информ
|10.11.2014
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Пользователи Android в России предпочитают развлекательный контент, обладатели девайсов на iOS интересуются образованием и здоровьем
(GT-N8000) Samsung Galaxy Tab 2 7.0 (GT-P3100) Philips S308 Samsung Galaxy SII (GT-I9100) Samsung Galaxy Tab 2 10.1 (GT-P5100) Примечательно, что пользователи Android-устройств в России предпочитают развлекательный контент, тогда как обладатели iOS-девайсов потребляют больше информации об образовании и здоровье. Тематика сайтов, чаще всего посещаемых пользователями iOS-устройств (через бра
Досуг, отдых и развлечения и организации, системы, технологии, персоны:
|Ксенин Алекс 311 37
|Путин Владимир 3454 15
|Оловянников Дмитрий 78 14
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 13
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 11
|Симаткина Светлана 71 10
|Рейман Леонид 1065 10
|Белов Андрей 135 10
|Мелихов Дмитрий 69 9
|Сергунина Наталья 375 9
|Соловенчук Александр 156 9
|Воронин Павел 196 9
|Сысоева Евгения 129 9
|Шакиров Марат 61 9
|Лосев Станислав 45 8
|Занько Мария 64 8
|Кусков Денис 221 8
|Газаров Артур 77 8
|Холодов Андрей 55 7
|Смагин Дмитрий 38 7
|Назаров Алексей 73 7
|Медведев Дмитрий 1665 7
|Игнатова Мария 143 7
|Демидов Михаил 134 7
|Бирюков Олег 40 6
|Бекиров Руслан 69 6
|Токаренко Максим 48 6
|Полякова Ирина 35 6
|Кошурников Святослав 32 6
|Синюгин Михаил 55 6
|Кабанов Марат 91 6
|Двинина Олеся 89 6
|Оганесян Ашот 152 6
|Артамонова Анна 183 6
|Киселев Сергей 70 6
|Толстой Лев 69 6
|Сахарова Наталья 99 6
|Зимин Константин 102 6
|Монахов Дмитрий 22 6
|Русинов Михаил 54 5
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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