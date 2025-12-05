Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199201
ИКТ 15371
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86976
География 3117
Статьи 1579
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Досуг, отдых и развлечения Leisure, recreation and entertainment свободное время

Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время

 

 

Всей семьей на отдых Художник: В. И. Говорков, 1957г. Всей семьей на отдых Художник: В. И. Говорков, 1957г.
«Семья на отдыхе», 1975 год. Художник — Николай Бондаренко. «Семья на отдыхе», 1975 год. Художник — Николай Бондаренко.
«Пляж с зонтиками», 1931 год. Художник — Зинаида Серебрякова. «Пляж с зонтиками», 1931 год. Художник — Зинаида Серебрякова.
У моря. Семья, 1964 Худ.: Дмитрий Дмитриевич Жилинский У моря. Семья, 1964 Худ.: Дмитрий Дмитриевич Жилинский
«ТОВАРИЩ! ПОСЛЕ ТРУДОВОГО ДНЯ ИДИ В КЛУБ, ТАМ ТЫ ПОЛУЧИШЬ ОТДЫХ, ЗНАНИЯ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ!» «ТОВАРИЩ! ПОСЛЕ ТРУДОВОГО ДНЯ ИДИ В КЛУБ, ТАМ ТЫ ПОЛУЧИШЬ ОТДЫХ, ЗНАНИЯ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ!»
"В часы досуга", 1915г. Художник - Игнатьев Михаил Иванович (1870-1934) "В часы досуга", 1915г. Художник - Игнатьев Михаил Иванович (1870-1934)
«Умей отдыхать», 1973 Худ. М. Лукьянов и В. Островский «Умей отдыхать», 1973 Худ. М. Лукьянов и В. Островский
Всей семьей на отдых Художник: В. И. Говорков, 1957г.

СОБЫТИЯ


05.12.2025 Аналитика «МТС Банка»: россияне переводят досуг в онлайн

«МТС Банк» проанализировал онлайн-досуг россиян осенью 2025 г. – они стали гораздо чаще знакомиться в интернете. Мужчины предпочитают проводить время за мобильными и видеоиграми, а женщины за просмотром кино и сериалов. Об этом
31.10.2025 Каршеринг BelkaCar выяснил самые популярные направления для отдыха у россиян осенью

Каршеринг BelkaCar провел исследование и выяснил, какие маршруты станут у россиян самыми популярными для отдыха осенью. Так, 50% опрошенных планируют провести осенние каникулы в других городах России, при этом в топе ответов традиционно присутствуют Москва, Сочи и Краснодарский край. Об этом C
24.10.2025 Интернет как торговый центр: россияне совмещают досуг и покупки онлайн

57% россиян воспринимают социальные платформы, онлайн-магазины, контентные сервисы и маркетплейсы как пространство для отдыха и вдохновения — современный аналог торгового центра, где покупки сочетаются с досугом. На фоне цифровой усталости формируется запрос на селективность: пользователи хотят проводить вр
14.10.2025 В усадьбу, где любил отдыхать Кант, пришли новые скорости мобильного интернета

МТС обеспечила связью и мобильным интернетом жителей и гостей поселка Курортное в Калининградской области, где любил отдыхать Иммануил Кант. Об этом CNews сообщили представители МТС. Технические специалисты МТС установили новое телеком-оборудование в поселке Курортное Правдинского района, где находятся руины

10.09.2025 Бюджеты китайских рекламодателей в «VK Рекламе» превысили 1 млрд рублей в первом полугодии 2025

е полугодие траты китайских пользователей на платформе достигли 1,2 млрд руб., что на 22% больше, чем за аналогичный период 2024 г. В топе категорий, востребованных у азиатских рекламодателей — игры, отдых и развлечения, а также электронная коммерция. «По итогам первого полугодия мы отмечаем рост интереса к инструментарию «VK Рекламы» у китайских рекламодателей. Бюджеты стабильно растут и п
10.06.2025 Петербуржцы стали чаще проводить досуг за просмотром фильмов

н пользуются комедии. При выборе федеральных каналов петербуржцы останавливались чаще всего на ТНТ. В региональный топ телесмотрения вошли еще «Россия 1», «Россия 24», НТВ и СТС. Наряду с Петербургом досуг перед экраном часто проводят в Москве, Московской области и Краснодарском крае.
10.06.2025 МТС подготовила сеть 4G в местах пляжного отдыха в Туве к летнему сезону

нтернет. Сеть 4G на озерах Танды, на пляже Национального парке в Кызыле, а также – в Адыр-Кежиге, полностью готова к работе в высокий сезон. Отдыхающие могут оставаться на связи с близкими, проводить досуг за просмотром фильмов онлайн, пользоваться мобильным банком и так далее. В свою очередь бизнес, предоставляющий услуги на пляжах и турбазах, может использовать мобильный интернет для подк
09.06.2025 Отпуск в 2025 году: сколько дней и денег необходимо россиянам для отдыха

алендарных дней отпуска в год. У каждого четвертого (25%) отпуск превышает этот срок, а 12% опрошенных отдыхают меньше положенного. Несмотря на высокую долю респондентов, недовольных количеством дней для отдыха, больше половины (53%) удовлетворены продолжительностью своего отпуска, а 3%, наоборот, полагают, что отдыхают слишком долго. В разрезе профессий также наблюдаются интересные тенденц
05.06.2025 Россияне чаще всего меняют планы за пару дней: «Яндекс Афиша» раскрыла данные по возвратам билетов на развлекательные мероприятия

Россияне чаще всего меняют планы за пару дней: «Яндекс Афиша» раскрыла данные по возвратам билетов на развлекательные мероприятия. Такой вывод в сервисе сделали на основе данных об использовании «Гарантии возврата» — функции, позволяющей пользователям застраховать билеты и вернуть их полную сто
29.04.2025 «МегаФон»: искусственному интеллекту доверяют досуг и бытовые задачи, но не личные вопросы

бирают подарки. Почти каждый четвертый (24,1%) следует рекомендациям нейросетей в выборе кино и музыки, каждый пятый (20%) — при составлении маршрутов и поиске отелей для поездок. 17,8% ищут через ИИ развлекательный видео-контент, 16,7% узнают о концертах и выставках, а 13,3% время от времени просто общаются с ботом. Даже сценарии вечеринок теперь может придумать ИИ — этим пользуются 7,6% о
16.04.2025 «МегаФон» ускорил интернет в излюбленных новосибирцами локациях для отдыха

Жители и гости трех поселков Мошковского района, где часто проводят досуг новосибирцы, получили более высокие скорости мобильного интернета, увеличенное покрытие и емкость сети. Это стало возможно за счет модернизации существующего телеком-оборудования, которую
10.04.2025 МТС накрыла сетью LTE песчаный пляж Светлой жизни в Орле

скутеров и даже небольших парусников. «К весенне-летнему сезону мы заранее подготовили сеть к наплыву абонентов, определив с помощью Big Data и искусственного интеллекта наиболее популярные локации. Пляж Светлой жизни стал еще одной точкой на карте Орловского региона, где есть современная телеком-инфраструктура для комфортного досуга. Отдыхающие останутся на связи и смогут делиться в соцсе
28.03.2025 «МегаФон» помог томичам сохранить на отдыхе «цифровой» комфорт мегаполиса

телей, а скорость передачи данных остается стабильной даже в часы наибольшей загрузки», – сказал директор «МегаФона» в Томской области Марк Малахов. Теперь владельцы «зеленых» SIM-карт, даже находясь на отдыхе, продолжают заниматься привычными для себя делами. Дачники читают новости и полезные советы по уходу за урожаем в интернете, в удобное время пользуются банковскими приложениями и опла
05.03.2025 МТС обеспечила связью уникальный пляж «Трех границ» в Приморском крае

МТС обеспечила мобильным интернетом стандарта LTE пляж «Трех границ» в Хасанском округе Приморского края. Это пляж, где сходятся границы России, Китая и Северной Кореи. Теперь туристы, посещающие уникальную локацию, смогут комфортно исп
27.02.2025 В январе DDoS-атаки на развлекательный сектор в России выросли в 2 раза

перты провайдера решений по защите от кибератак StormWall выявили значительный всплеск DDoS-атак на развлекательный сектор в России в январе этого года. По данным аналитиков StormWall, количест
11.10.2024 МТС Travel: Рязань, Пятигорск и Владимир — самые бюджетные направления для отдыха с детьми на осенних каникулах

Сервис путешествий МТС Travel выяснил, в каких российских городах можно найти самое доступное туристическое жилье для отдыха в период осенних школьных каникул. Так, дешевле всего обойдется проживание в отелях Рязани — в среднем 4200 руб. в сутки на двоих. Об этом CNews сообщили представители МТС Travel. По
09.08.2024 МТС улучшила качество связи в торгово-развлекательном центре «Кузьминки Молл»

МТС улучшила качество мобильной связи на территории торгово-развлекательного центра «Кузьминки Молл» в районе Кузьминки в Юго-Восточном административном округе Москвы. ТРЦ «Кузьминки Молл» является одним из крупнейших общественных торгово-развлекательны
25.07.2024 К туристическому сезону МТС оцифровала парк им.Лазо и пляж на Санаторной

даря установке нового телекоммуникационного оборудования скорость мобильного интернета в санаторно-курортной зоне выросла на 30%. Обновленное качество сети затронуло парк им. Сергея Лазо, прилегающий пляж, район железнодорожной станции и территорию Ботанического сада. Об этом CNews сообщили представители МТС. По статистике МТС, в июне 2024 г. Санаторная вошла в топ-5 популярных локаций в пр
25.06.2024 40% профессионалов предпочитают работать удаленно с дачи

шествуют. Также упоминались и другие места, откуда можно было бы работать: кафе, парки, библиотеки, пляж и т. д. 18,7% участников опроса заявили, что у них нет возможности работать удаленно. Ин
21.06.2024 В онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» появились интеллектуально-развлекательные игры от «Квиз, плиз!»

В онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» появились интеллектуально-развлекательные игры от «Квиз, плиз!». Они будут доступны в разделе «Игры». В онлайн-кинотеатре появилось шесть квизов — викторин, где нужно найти правильный ответ на вопрос. Среди них игры: «О
21.05.2024 МТС улучшила качество связи в торгово-развлекательном центре «Небо» в Солнцево

МТС улучшила качество мобильной связи на территории торгово-развлекательного центра «Небо» в районе Солнцево Западного административного округа Москвы. ТРЦ «Небо» является самым масштабным межрайонным общественным объектом в районах Солнцево и Ново-Пере
16.05.2024 МТС объединила развлекательные сервисы в холдинге «МТС Медиа»

С Музыка», оставаясь технически частью МТС, также перешла в подчинение «МТС Медиа». «Медиа – одно и самых быстрорастущих направлений внутри МТС, и чтобы добиваться еще больших результатов, мы собрали развлекательные бизнесы под управлением нового медиахолдинга. У нас уже есть сильное контентное предложение благодаря Kion и «МТС Live», и объединив их с музыкальным и книжным направлениями, мы
15.05.2024 «Яндекс Маркет» представил собственный бренд товаров для отдыха на природе Outstep

На «Яндекс Маркете» теперь можно заказать товары для отдыха и спорта Outstep. Это новый бренд сервиса, под которым он начал выпускать продукцию для широкой аудитории — от любителей до профессионалов. Например, товары Outstep пригодятся как дл
23.04.2024 Волгоград наравне с Сочи вошел в топ популярных городов для отдыха на майских праздниках

онирований внутри России в праздничные выходные вошел Волгоград. Город-герой наравне с Сочи выбрали для отдыха по 3% путешественников от общего туристического потока внутри страны. В тройке сам
16.04.2024 Нижний Новгород вошел в топ-5 городов для отдыха на майские праздники

ПАО «МТС», цифровая экосистема, с помощью сервисов «МТС Travel» и Bronevik.com проанализировала, куда россияне отправятся отдыхать в период майских выходных. Столица Приволжья вошла в первую пятерку городов по количеству бронирований туристического жилья внутри страны, а из зарубежных направлений чаще всего путеше
05.04.2024 Свердловчане стали чаще отдыхать в парке Маяковского

ЖК Clever Park. Жителям комплекса доступен не только высокоскоростной интернет, но и технология VoLTE, обеспечивающая кристально чистый звук во время звонков. «Весной многие свердловчане предпочитают отдыхать на свежем воздухе, провести свободное время в парке – отличный вариант. Мы подготовились к сезонному росту трафика в сети 4G, чтобы отдыхающие в парке Маяковского и других общественных
22.02.2024 МТС: Нижний Новгород в тройке выгодных направлений для отдыха в февральские выходные

МТС совместно с сервисами бронирования «МТС Travel» и Bronevik.com, проанализировала, куда россияне поедут отдыхать на длинные выходные с 23 по 25 февраля. Нижний Новгород занял третье место в числе наиболее востребованных городов с бюджетным размещением. Средний чек на отели и апартаменты по России
07.02.2024 Куда поехать кировчанам в феврале 2024 г.: МТС Travel составил рейтинг бюджетных направлений для отдыха

авиться как в короткую поездку, так и в более длительный отпуск, взяв несколько дополнительных дней для отдыха до или после праздников. Эксперты сервисов проанализировали цены в двадцати наибол
06.02.2024 Куда поехать пермякам в феврале: «МТС Travel» составил рейтинг бюджетных направлений для отдыха

авиться как в короткую поездку, так и в более длительный отпуск, взяв несколько дополнительных дней для отдыха до или после праздников. Эксперты сервисов проанализировали цены в двадцати наибол
05.02.2024 Казань вошла в десятку рейтинга бюджетных направлений для отдыха в феврале

ьского льда, поездку к озеру через Иркутск можно также организовать в рамках небольшого бюджета — проживание в городе в среднем стоит 5,5 тыс. руб. в сутки. ТОП-10 бюджетных направлений внутри России для отдыха в феврале: Калининград 4,3 тыс. руб.; Екатеринбург 4,4 тыс. руб.; Тула 4,5тыс. руб.; Самара 4,5тыс. руб.; Санкт-Петербург 4,7 тыс. руб.; Ярославль 4,8тыс. руб.; Адлер 5,1 тыс. руб.;

02.02.2024 «МТС Travel» составил рейтинг бюджетных направлений для отдыха в феврале

авиться как в короткую поездку, так и в более длительный отпуск, взяв несколько дополнительных дней для отдыха до или после праздников. Эксперты сервисов проанализировали цены в двадцати наибол
29.12.2023 65% российских ИТ-специалистов не будут отдыхать на новогодних каникулах

переносить задачи на следующий год. Лишь 17% респондентов полагают, что рабочие вопросы должны равномерно распределяться в течение года. Несмотря на «горячий сезон», 65% ИТ-специалистов не планируют отдыхать на длинных выходных: 40% из них хотят посвятить это время онлайн-образованию, а 25% – спокойному решению рабочих задач. Поддерживать настроение в «горячий период» ИТ-специалистам помог
30.03.2022 МТС обеспечила связью торгово-развлекательный центр «Батон» в Новочеркасске

МТС объявляет о завершении строительства сети во второй очереди крупнейшего торгово-развлекательного центра Новочеркасска. МТС первым из операторов связи обеспечила 100% внутреннее покрытие ТРЦ высокоскоростным мобильным интернетом. Об этом CNews сообщили представители МТС. Но
23.12.2020 Stormwall: в 2020 году большинство DDoS-атак было направлено на развлекательный сектор, телеком и онлайн-ритейл

левым для хакеров, поскольку они имеют возможность быстро получить прибыль путем шантажа владельцев развлекательного ресурса. Количество DDoS-атак на телекоммуникационную отрасль выросло на 35%
25.03.2020 «Цифровое телевидение» поддержит своих зрителей во время карантина

частично введенном в компаниях России, «Цифровое телевидение» предлагает зрителям провести домашний досуг с удовольствием и пользой, и открывает расширенный доступ к своим познавательным и разв
19.03.2020 «Мегафон» открывает доступ к образовательным и развлекательным сервисам

виях, когда многие вынуждены находиться дома, это поможет получить дополнительные знания и провести досуг за чтением книг, просмотром фильмов и сериалов. «Мегафон» впервые открывает бесплатный

23.12.2015 ТТК подключил к сети связи торгово-развлекательный центр «Тау Галерея» в Саратове

Компания ТТК сообщила о подключении к сети связи торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Тау Галерея» в Саратове. В рамках реализации проекта, «ТТК-Волга», региональное предприятие компании ТТК, организовал в центре узел связи пропускной способностью

02.10.2015 ТТК подключил к сети связи торгово-развлекательный центр «Синий кит» в Саратове

Компания ТТК сообщила о подключении к сети связи торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Синий кит» в Саратове. В рамках реализации проекта, «ТТК-Волга», региональное предприятие компании ТТК, организовал в центре узел связи пропускной способностью 10
17.11.2014 Новая услуга «МегаФона» позволит компаниям ограничить доступ к развлекательным веб-ресурсам

я ресурсам сети (сайты знакомств, социальные сети, игры и т.д.). После подключения услуги мобильные устройства с корпоративной SIM-картой получают выделенную точку доступа, которая блокирует выход на развлекательные, рекламные или иные онлайн-ресурсы, не имеющие отношения к работе. Вместо заблокированного сайта или его фрагмента отображается страница-заглушка, которая может содержать информ
10.11.2014 Пользователи Android в России предпочитают развлекательный контент, обладатели девайсов на iOS интересуются образованием и здоровьем

(GT-N8000) Samsung Galaxy Tab 2 7.0 (GT-P3100) Philips S308 Samsung Galaxy SII (GT-I9100) Samsung Galaxy Tab 2 10.1 (GT-P5100) Примечательно, что пользователи Android-устройств в России предпочитают развлекательный контент, тогда как обладатели iOS-девайсов потребляют больше информации об образовании и здоровье. Тематика сайтов, чаще всего посещаемых пользователями iOS-устройств (через бра

Публикаций - 3174, упоминаний - 3422

Досуг, отдых и развлечения и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 461
МегаФон 10742 330
Microsoft Corporation 25775 166
Yandex - Яндекс 9215 141
Sony 6739 127
Samsung Electronics 11064 119
Google LLC 12688 111
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 109
Apple Inc 13154 106
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 103
Ростелеком 10948 100
Intel Corporation 12811 97
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 68
Meta Platforms - Facebook 4621 61
Nvidia Corp 4002 61
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 60
VK - Mail.ru Group 3602 51
Telegram Group 2940 51
LG Electronics 3735 48
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 44
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 42
Philips 2099 40
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 39
Huawei 4675 38
Acer Group - Acer Inc 2776 38
IBM - International Business Machines Corp 9699 37
HP Inc. 5883 36
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 36
Toshiba Corporation 2980 35
Dell EMC 5180 34
X Corp - Twitter 2938 33
Cisco Systems 5372 31
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 30
9594 30
AMD - Advanced Micro Devices 4641 27
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 27
Yahoo! 3726 27
VAIO 475 27
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 25
Amazon Inc - Amazon.com 3277 25
МТС Трэвел - MTS Travel 292 74
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 64
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 46
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 43
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 42
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 36
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 35
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 31
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 29
Walt Disney Company 647 28
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 27
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 25
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 22
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 20
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 20
Superjob - Суперджоб 858 19
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 18
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 18
Белый Ветер 365 17
BMW Group 482 16
Альфа-Банк 1979 16
Евросеть 1421 16
eBay Inc 1640 15
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 15
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 15
РЖД - Российские железные дороги 2096 14
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 14
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 14
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 14
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 13
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 12
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 12
Яндекс.Лавка 315 12
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 12
Россети Ленэнерго 1699 12
Газпром ПАО 1493 11
Связной ГК 1401 11
Visa International 1993 11
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 11
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 58
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 47
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 45
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 34
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 25
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 23
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 21
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 21
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 21
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 21
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 19
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 17
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 17
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 16
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 16
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 15
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 11
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 11
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 11
Судебная власть - Judicial power 2500 10
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 9
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 8
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 7
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 7
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 7
Парк Зарядье 49 7
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 7
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 6
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 6
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 6
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 65
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 28
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 15
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 12
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 7
ESA - Entertainment Software Association - IDSA - Interactive Digital Software Association - Ассоциация электронных развлечений 23 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 4
Video Software Dealers Association - Ассоциация дилеров видео ПО 3 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 3
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 2
OAA - Open Automotive Alliance - Открытый автомобильный альянс 8 2
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 2
IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
ЛДПР 116 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 2
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 2
Ассоциация менеджеров 107 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 2
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 18 1
Российский социально-экологический союз 3 1
American Payroll Association - Американская ассоциация менеджеров по начислению зарплат 1 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 540
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 484
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 416
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 411
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 391
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 387
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 378
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 356
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 345
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 331
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 325
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 319
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 286
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 279
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 273
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 259
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9356 248
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 244
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 235
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 232
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 231
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 231
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 225
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 221
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 217
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 214
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 211
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 207
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 206
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 204
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 202
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 201
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 199
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 195
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 189
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 187
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 183
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 181
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 177
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 176
Google Android 15243 204
Apple iOS 8583 126
Google YouTube - Видеохостинг 3002 101
Microsoft Windows 16882 101
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 88
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 85
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 72
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 66
Microsoft Windows 2000 8678 61
Apple iPad 4011 54
Apple - App Store 3109 51
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 44
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 42
Linux OS 11533 41
Apple iPhone 6 4861 41
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 38
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 34
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 34
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 33
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 31
Oracle Java - язык программирования 3469 30
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 29
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 29
Microsoft Office 4170 27
Microsoft Windows XP 2431 26
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 26
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 26
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 25
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 24
МТС Big Data 324 24
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 23
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 23
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 23
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 23
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 23
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 23
Яндекс.Плюс 250 22
Apple iTunes Store 1118 22
Nvidia GeForce Go 189 21
Nokia Symbian OS 1411 21
Ксенин Алекс 311 37
Путин Владимир 3454 15
Оловянников Дмитрий 78 14
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 13
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 11
Симаткина Светлана 71 10
Рейман Леонид 1065 10
Белов Андрей 135 10
Мелихов Дмитрий 69 9
Сергунина Наталья 375 9
Соловенчук Александр 156 9
Воронин Павел 196 9
Сысоева Евгения 129 9
Шакиров Марат 61 9
Лосев Станислав 45 8
Занько Мария 64 8
Кусков Денис 221 8
Газаров Артур 77 8
Холодов Андрей 55 7
Смагин Дмитрий 38 7
Назаров Алексей 73 7
Медведев Дмитрий 1665 7
Игнатова Мария 143 7
Демидов Михаил 134 7
Бирюков Олег 40 6
Бекиров Руслан 69 6
Токаренко Максим 48 6
Полякова Ирина 35 6
Кошурников Святослав 32 6
Синюгин Михаил 55 6
Кабанов Марат 91 6
Двинина Олеся 89 6
Оганесян Ашот 152 6
Артамонова Анна 183 6
Киселев Сергей 70 6
Толстой Лев 69 6
Сахарова Наталья 99 6
Зимин Константин 102 6
Монахов Дмитрий 22 6
Русинов Михаил 54 5
Россия - РФ - Российская федерация 166164 1631
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 587
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 336
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 306
Европа 24963 236
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 150
Беларусь - Белоруссия 6289 147
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 130
Германия - Федеративная Республика 13221 128
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 120
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 114
Япония 13807 107
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 105
Франция - Французская Республика 8177 102
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 85
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 84
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 82
Армения - Республика 2449 80
Земля - планета Солнечной системы 10865 77
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 73
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 71
Южная Корея - Республика 7051 71
Украина 7928 71
Казахстан - Республика 6047 66
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 65
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 62
Италия - Итальянская Республика 4508 61
Россия - СФО - Новосибирск 4875 61
Турция - Турецкая республика 2620 61
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 58
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 56
Азия - Азиатский регион 5920 55
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 55
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 53
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 52
Испания - Королевство 3839 52
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 52
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 50
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 47
Финляндия - Финляндская Республика 3697 46
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 527
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 420
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 401
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 385
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 358
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 335
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 311
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 293
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 227
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 182
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 167
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 166
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 164
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 160
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 141
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 134
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 129
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 112
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 111
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 105
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 103
Дача - Дачный сезон - Дачники 1141 101
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 92
Английский язык 7030 92
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 90
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 89
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 88
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 84
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 83
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 82
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 79
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 78
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 77
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 75
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 67
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 65
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 65
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 725 65
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 64
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 64
CNews - ZOOM.CNews 1866 68
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 48
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 39
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 25
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 20
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 20
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 20
Bloomberg 1627 19
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 18
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 16
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 15
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 14
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 13
National Geographic 95 13
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 12
News Corp - News Corporation 221 11
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 10
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 10
РИА Новости 1033 9
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 8
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 8
Рен ТВ - телеканал 82 8
AP - Associated Press 2007 8
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 8
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 8
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 36 7
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 7
Forbes - Форбс 1002 7
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 7
Известия ИД 770 7
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 49 7
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 7
CNews RND - R&D.CNews 2274 7
Wikipedia - Википедия 650 6
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 6
NYT - The New York Times 1100 6
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 6
NBC Universal Media - NBC Universal Television Group 76 6
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 6
Ведомости 1466 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 64
IDC - International Data Corporation 4975 25
Gartner - Гартнер 3658 18
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 15
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 14
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 9
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 9
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 8
comScore 379 8
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 8
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 7
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 7
Informa - Ovum - Omdia 155 6
eMarketer 206 6
ABI Research 236 5
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 5
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 5
Анкетолог ИОМ - Anketolog - Институт общественного мнения 15 4
Juniper Research 131 4
BCG - Boston Consulting Group 117 4
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 4
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 4
Flurry Analytics 6 3
Forrester Research 834 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 3
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 3
comScore Networks 35 2
data.ai - App Annie - Distimo 23 2
Интерфакс - Финмаркет 26 2
Fortune Global 500 295 2
Discovery Research Group 22 2
Strategy Analytics 285 2
CNews Мишень 186 2
B2B International 50 2
Harris Interactive 81 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 2
NPD Group 140 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
Mobile Research Group 87 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 15
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 13
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 11
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 8
РАН - Российская академия наук 2122 8
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 7
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 6
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 5
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 5
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 4
VK - Skillbox - Скилбокс 146 4
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 4
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 50 4
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 7 4
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 3
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 3
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 3
Санкт-Петербург - Петропавловская крепость - памятник архитектуры 21 3
Библиотека Максима Мошкова 17 2
ETRI - Electronics and Telecommunications Research Institute - Южнокорейский научно-исследовательский институт электроники и телекоммуникаций 15 2
VK Education - VK Образование - ВК Образование 62 2
U.S. NAS - The National Academy of Sciences USA - Национальная академия наук США 17 2
BAS - British Antarctic Survey - Британская антарктическая служба 16 2
МГАВМиБ - МВА имени К. И. Скрябина - Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии 3 2
Harvard University - Harvard Medical School - Гарвардская медицинская школа 42 2
МГУ - Механико-математический факультет 33 2
University of Essex - Эссекский университет 7 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 54
День молодёжи - 27 июня 1087 29
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 27
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 25
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 22
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 21
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 15
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 14
Международный женский день - 8 марта 418 13
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 9
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 8
CeBIT 614 7
Связь-Экспокомм 276 7
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 6
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 6
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 6
CSTB Telecom & Media 83 6
РИФ - Российский Интернет Форум 109 6
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 6
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 4
ISR - Integrated Systems Russia 24 4
Startup Village - международная стартап-конференция 62 3
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 3
ISE - Integrated Systems Europe 51 3
Intel Developer Forum - IDF 317 3
Масленица - Масленая неделя 26 2
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 2
Fields Medal - Филдсовская премия - Медаль Филдса 15 2
DevCon 18 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - Moscow City Hack 9 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 22 2
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 2
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй день второй недели второго месяца года 18 2
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 2
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
Geek Picnic 8 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще