Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время

Аналитика «МТС Банка»: россияне переводят досуг в онлайн «МТС Банк» проанализировал онлайн-досуг россиян осенью 2025 г. – они стали гораздо чаще знакомиться в интернете. Мужчины предпочитают проводить время за мобильными и видеоиграми, а женщины за просмотром кино и сериалов. Об этом

Каршеринг BelkaCar выяснил самые популярные направления для отдыха у россиян осенью Каршеринг BelkaCar провел исследование и выяснил, какие маршруты станут у россиян самыми популярными для отдыха осенью. Так, 50% опрошенных планируют провести осенние каникулы в других городах России, при этом в топе ответов традиционно присутствуют Москва, Сочи и Краснодарский край. Об этом C

Интернет как торговый центр: россияне совмещают досуг и покупки онлайн 57% россиян воспринимают социальные платформы, онлайн-магазины, контентные сервисы и маркетплейсы как пространство для отдыха и вдохновения — современный аналог торгового центра, где покупки сочетаются с досугом. На фоне цифровой усталости формируется запрос на селективность: пользователи хотят проводить вр

В усадьбу, где любил отдыхать Кант, пришли новые скорости мобильного интернета МТС обеспечила связью и мобильным интернетом жителей и гостей поселка Курортное в Калининградской области, где любил отдыхать Иммануил Кант. Об этом CNews сообщили представители МТС. Технические специалисты МТС установили новое телеком-оборудование в поселке Курортное Правдинского района, где находятся руины

Бюджеты китайских рекламодателей в «VK Рекламе» превысили 1 млрд рублей в первом полугодии 2025 е полугодие траты китайских пользователей на платформе достигли 1,2 млрд руб., что на 22% больше, чем за аналогичный период 2024 г. В топе категорий, востребованных у азиатских рекламодателей — игры, отдых и развлечения, а также электронная коммерция. «По итогам первого полугодия мы отмечаем рост интереса к инструментарию «VK Рекламы» у китайских рекламодателей. Бюджеты стабильно растут и п

Петербуржцы стали чаще проводить досуг за просмотром фильмов н пользуются комедии. При выборе федеральных каналов петербуржцы останавливались чаще всего на ТНТ. В региональный топ телесмотрения вошли еще «Россия 1», «Россия 24», НТВ и СТС. Наряду с Петербургом досуг перед экраном часто проводят в Москве, Московской области и Краснодарском крае.

МТС подготовила сеть 4G в местах пляжного отдыха в Туве к летнему сезону нтернет. Сеть 4G на озерах Танды, на пляже Национального парке в Кызыле, а также – в Адыр-Кежиге, полностью готова к работе в высокий сезон. Отдыхающие могут оставаться на связи с близкими, проводить досуг за просмотром фильмов онлайн, пользоваться мобильным банком и так далее. В свою очередь бизнес, предоставляющий услуги на пляжах и турбазах, может использовать мобильный интернет для подк

Отпуск в 2025 году: сколько дней и денег необходимо россиянам для отдыха алендарных дней отпуска в год. У каждого четвертого (25%) отпуск превышает этот срок, а 12% опрошенных отдыхают меньше положенного. Несмотря на высокую долю респондентов, недовольных количеством дней для отдыха, больше половины (53%) удовлетворены продолжительностью своего отпуска, а 3%, наоборот, полагают, что отдыхают слишком долго. В разрезе профессий также наблюдаются интересные тенденц

Россияне чаще всего меняют планы за пару дней: «Яндекс Афиша» раскрыла данные по возвратам билетов на развлекательные мероприятия Россияне чаще всего меняют планы за пару дней: «Яндекс Афиша» раскрыла данные по возвратам билетов на развлекательные мероприятия. Такой вывод в сервисе сделали на основе данных об использовании «Гарантии возврата» — функции, позволяющей пользователям застраховать билеты и вернуть их полную сто

«МегаФон»: искусственному интеллекту доверяют досуг и бытовые задачи, но не личные вопросы бирают подарки. Почти каждый четвертый (24,1%) следует рекомендациям нейросетей в выборе кино и музыки, каждый пятый (20%) — при составлении маршрутов и поиске отелей для поездок. 17,8% ищут через ИИ развлекательный видео-контент, 16,7% узнают о концертах и выставках, а 13,3% время от времени просто общаются с ботом. Даже сценарии вечеринок теперь может придумать ИИ — этим пользуются 7,6% о

«МегаФон» ускорил интернет в излюбленных новосибирцами локациях для отдыха Жители и гости трех поселков Мошковского района, где часто проводят досуг новосибирцы, получили более высокие скорости мобильного интернета, увеличенное покрытие и емкость сети. Это стало возможно за счет модернизации существующего телеком-оборудования, которую

МТС накрыла сетью LTE песчаный пляж Светлой жизни в Орле скутеров и даже небольших парусников. «К весенне-летнему сезону мы заранее подготовили сеть к наплыву абонентов, определив с помощью Big Data и искусственного интеллекта наиболее популярные локации. Пляж Светлой жизни стал еще одной точкой на карте Орловского региона, где есть современная телеком-инфраструктура для комфортного досуга. Отдыхающие останутся на связи и смогут делиться в соцсе

«МегаФон» помог томичам сохранить на отдыхе «цифровой» комфорт мегаполиса телей, а скорость передачи данных остается стабильной даже в часы наибольшей загрузки», – сказал директор «МегаФона» в Томской области Марк Малахов. Теперь владельцы «зеленых» SIM-карт, даже находясь на отдыхе, продолжают заниматься привычными для себя делами. Дачники читают новости и полезные советы по уходу за урожаем в интернете, в удобное время пользуются банковскими приложениями и опла

МТС обеспечила связью уникальный пляж «Трех границ» в Приморском крае МТС обеспечила мобильным интернетом стандарта LTE пляж «Трех границ» в Хасанском округе Приморского края. Это пляж, где сходятся границы России, Китая и Северной Кореи. Теперь туристы, посещающие уникальную локацию, смогут комфортно исп

В январе DDoS-атаки на развлекательный сектор в России выросли в 2 раза перты провайдера решений по защите от кибератак StormWall выявили значительный всплеск DDoS-атак на развлекательный сектор в России в январе этого года. По данным аналитиков StormWall, количест

МТС Travel: Рязань, Пятигорск и Владимир — самые бюджетные направления для отдыха с детьми на осенних каникулах Сервис путешествий МТС Travel выяснил, в каких российских городах можно найти самое доступное туристическое жилье для отдыха в период осенних школьных каникул. Так, дешевле всего обойдется проживание в отелях Рязани — в среднем 4200 руб. в сутки на двоих. Об этом CNews сообщили представители МТС Travel. По

МТС улучшила качество связи в торгово-развлекательном центре «Кузьминки Молл» МТС улучшила качество мобильной связи на территории торгово-развлекательного центра «Кузьминки Молл» в районе Кузьминки в Юго-Восточном административном округе Москвы. ТРЦ «Кузьминки Молл» является одним из крупнейших общественных торгово-развлекательны

К туристическому сезону МТС оцифровала парк им.Лазо и пляж на Санаторной даря установке нового телекоммуникационного оборудования скорость мобильного интернета в санаторно-курортной зоне выросла на 30%. Обновленное качество сети затронуло парк им. Сергея Лазо, прилегающий пляж, район железнодорожной станции и территорию Ботанического сада. Об этом CNews сообщили представители МТС. По статистике МТС, в июне 2024 г. Санаторная вошла в топ-5 популярных локаций в пр

40% профессионалов предпочитают работать удаленно с дачи шествуют. Также упоминались и другие места, откуда можно было бы работать: кафе, парки, библиотеки, пляж и т. д. 18,7% участников опроса заявили, что у них нет возможности работать удаленно. Ин

В онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» появились интеллектуально-развлекательные игры от «Квиз, плиз!» В онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» появились интеллектуально-развлекательные игры от «Квиз, плиз!». Они будут доступны в разделе «Игры». В онлайн-кинотеатре появилось шесть квизов — викторин, где нужно найти правильный ответ на вопрос. Среди них игры: «О

МТС улучшила качество связи в торгово-развлекательном центре «Небо» в Солнцево МТС улучшила качество мобильной связи на территории торгово-развлекательного центра «Небо» в районе Солнцево Западного административного округа Москвы. ТРЦ «Небо» является самым масштабным межрайонным общественным объектом в районах Солнцево и Ново-Пере

МТС объединила развлекательные сервисы в холдинге «МТС Медиа» С Музыка», оставаясь технически частью МТС, также перешла в подчинение «МТС Медиа». «Медиа – одно и самых быстрорастущих направлений внутри МТС, и чтобы добиваться еще больших результатов, мы собрали развлекательные бизнесы под управлением нового медиахолдинга. У нас уже есть сильное контентное предложение благодаря Kion и «МТС Live», и объединив их с музыкальным и книжным направлениями, мы

«Яндекс Маркет» представил собственный бренд товаров для отдыха на природе Outstep На «Яндекс Маркете» теперь можно заказать товары для отдыха и спорта Outstep. Это новый бренд сервиса, под которым он начал выпускать продукцию для широкой аудитории — от любителей до профессионалов. Например, товары Outstep пригодятся как дл

Волгоград наравне с Сочи вошел в топ популярных городов для отдыха на майских праздниках онирований внутри России в праздничные выходные вошел Волгоград. Город-герой наравне с Сочи выбрали для отдыха по 3% путешественников от общего туристического потока внутри страны. В тройке сам

Нижний Новгород вошел в топ-5 городов для отдыха на майские праздники ПАО «МТС», цифровая экосистема, с помощью сервисов «МТС Travel» и Bronevik.com проанализировала, куда россияне отправятся отдыхать в период майских выходных. Столица Приволжья вошла в первую пятерку городов по количеству бронирований туристического жилья внутри страны, а из зарубежных направлений чаще всего путеше

Свердловчане стали чаще отдыхать в парке Маяковского ЖК Clever Park. Жителям комплекса доступен не только высокоскоростной интернет, но и технология VoLTE, обеспечивающая кристально чистый звук во время звонков. «Весной многие свердловчане предпочитают отдыхать на свежем воздухе, провести свободное время в парке – отличный вариант. Мы подготовились к сезонному росту трафика в сети 4G, чтобы отдыхающие в парке Маяковского и других общественных

МТС: Нижний Новгород в тройке выгодных направлений для отдыха в февральские выходные МТС совместно с сервисами бронирования «МТС Travel» и Bronevik.com, проанализировала, куда россияне поедут отдыхать на длинные выходные с 23 по 25 февраля. Нижний Новгород занял третье место в числе наиболее востребованных городов с бюджетным размещением. Средний чек на отели и апартаменты по России

Куда поехать кировчанам в феврале 2024 г.: МТС Travel составил рейтинг бюджетных направлений для отдыха авиться как в короткую поездку, так и в более длительный отпуск, взяв несколько дополнительных дней для отдыха до или после праздников. Эксперты сервисов проанализировали цены в двадцати наибол

Куда поехать пермякам в феврале: «МТС Travel» составил рейтинг бюджетных направлений для отдыха авиться как в короткую поездку, так и в более длительный отпуск, взяв несколько дополнительных дней для отдыха до или после праздников. Эксперты сервисов проанализировали цены в двадцати наибол

Казань вошла в десятку рейтинга бюджетных направлений для отдыха в феврале ьского льда, поездку к озеру через Иркутск можно также организовать в рамках небольшого бюджета — проживание в городе в среднем стоит 5,5 тыс. руб. в сутки. ТОП-10 бюджетных направлений внутри России для отдыха в феврале: Калининград 4,3 тыс. руб.; Екатеринбург 4,4 тыс. руб.; Тула 4,5тыс. руб.; Самара 4,5тыс. руб.; Санкт-Петербург 4,7 тыс. руб.; Ярославль 4,8тыс. руб.; Адлер 5,1 тыс. руб.;

«МТС Travel» составил рейтинг бюджетных направлений для отдыха в феврале авиться как в короткую поездку, так и в более длительный отпуск, взяв несколько дополнительных дней для отдыха до или после праздников. Эксперты сервисов проанализировали цены в двадцати наибол

65% российских ИТ-специалистов не будут отдыхать на новогодних каникулах переносить задачи на следующий год. Лишь 17% респондентов полагают, что рабочие вопросы должны равномерно распределяться в течение года. Несмотря на «горячий сезон», 65% ИТ-специалистов не планируют отдыхать на длинных выходных: 40% из них хотят посвятить это время онлайн-образованию, а 25% – спокойному решению рабочих задач. Поддерживать настроение в «горячий период» ИТ-специалистам помог

МТС обеспечила связью торгово-развлекательный центр «Батон» в Новочеркасске МТС объявляет о завершении строительства сети во второй очереди крупнейшего торгово-развлекательного центра Новочеркасска. МТС первым из операторов связи обеспечила 100% внутреннее покрытие ТРЦ высокоскоростным мобильным интернетом. Об этом CNews сообщили представители МТС. Но

Stormwall: в 2020 году большинство DDoS-атак было направлено на развлекательный сектор, телеком и онлайн-ритейл левым для хакеров, поскольку они имеют возможность быстро получить прибыль путем шантажа владельцев развлекательного ресурса. Количество DDoS-атак на телекоммуникационную отрасль выросло на 35%

«Цифровое телевидение» поддержит своих зрителей во время карантина частично введенном в компаниях России, «Цифровое телевидение» предлагает зрителям провести домашний досуг с удовольствием и пользой, и открывает расширенный доступ к своим познавательным и разв

«Мегафон» открывает доступ к образовательным и развлекательным сервисам виях, когда многие вынуждены находиться дома, это поможет получить дополнительные знания и провести досуг за чтением книг, просмотром фильмов и сериалов. «Мегафон» впервые открывает бесплатный

ТТК подключил к сети связи торгово-развлекательный центр «Тау Галерея» в Саратове Компания ТТК сообщила о подключении к сети связи торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Тау Галерея» в Саратове. В рамках реализации проекта, «ТТК-Волга», региональное предприятие компании ТТК, организовал в центре узел связи пропускной способностью

ТТК подключил к сети связи торгово-развлекательный центр «Синий кит» в Саратове Компания ТТК сообщила о подключении к сети связи торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Синий кит» в Саратове. В рамках реализации проекта, «ТТК-Волга», региональное предприятие компании ТТК, организовал в центре узел связи пропускной способностью 10

Новая услуга «МегаФона» позволит компаниям ограничить доступ к развлекательным веб-ресурсам я ресурсам сети (сайты знакомств, социальные сети, игры и т.д.). После подключения услуги мобильные устройства с корпоративной SIM-картой получают выделенную точку доступа, которая блокирует выход на развлекательные, рекламные или иные онлайн-ресурсы, не имеющие отношения к работе. Вместо заблокированного сайта или его фрагмента отображается страница-заглушка, которая может содержать информ