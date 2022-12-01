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Досуг, отдых и развлечения Leisure, recreation and entertainment свободное время

Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время


01.12.2022 «Яндекс плюс» запустил детскую опцию 1
30.11.2022 «Авито» запустил интерактивную карту актуальных поисков для поисково-спасательного отряда «Лизаалерт» 1
25.11.2022 МТС обеспечила связью деревни вблизи Себежского национального парка 1
24.11.2022 «Вконтакте» создала дипфейк-технологию для UGC-контента: нейросети в один клик заменят лица пользователей на лица селебрити в «VK клипах» и «VK видео» 1
24.11.2022 МТС ускорила мобильный интернет в центре и спальных районах Кызыла 1
24.11.2022 «Мегафон» запустил 4G в торговом центре «Форум» в Улан-Удэ 1
23.11.2022 «Мегафон» улучшил сеть в Алтайском крае 1
18.11.2022 Жители Алтайского края могут бронировать отели по России через сервис МТС Travel 1
10.11.2022 «Яндекс плюс» запускает мобильную игру «Плюс сити» 1
09.11.2022 МТС разогнала интернет в туристических местах Кабардино-Балкарии 1
02.11.2022 Лучшие фитнес-браслеты 2022 года: выбор ZOOM 1
29.10.2022 Функции BI-платформ, которые помогают бизнесу уже сегодня 1
28.10.2022 «Одноклассники» назначили нового технического директора 1
24.10.2022 Российские разработчики создали сервис, отслеживающий просмотр постороннего контента на рабочем месте 1
24.10.2022 В III квартале 2022 г. инструменты хактивистов для запуска DDoS-атак на российские компании стали применяться хакерами для вымогательства и шантажа в других странах 1
17.10.2022 RuTube выпустил новое семейное приложение «RuTube детям» 1
13.10.2022 В трех селах Красноярского края впервые появилась мобильная сеть 1
06.10.2022 В двух рыболовецких селах Хабаровского края впервые появился 4G 1
06.10.2022 МТС обеспечила связью ТРЦ «Изумрудный город» в Томске 1
05.10.2022 Умные колонки VK можно объединять в стереопару для объемного звука 1
03.10.2022 В России построят первый поселок с единой цифровой средой и умными домами 1
30.09.2022 Apple с позором уволила топ-менеджера, отдавшего компании 22 года жизни. Видео 1
30.09.2022 Компания депутата Госдумы купила «Пикабу» 1
29.09.2022 МТС обеспечила связью деревни в «озерном крае» Псковской области 1
28.09.2022 Производитель кровельных и гидроизоляционных материалов BMI Russia перенес бизнес-процессы в облако МТС 1
22.09.2022 Из соцсети «Вконтакте» можно будет записаться на прием к врачу 1
19.09.2022 До конца 2022 г. «Яндекс» откроет для курьеров около десяти зон отдыха 1
16.09.2022 «Мегафон» улучшил качество мобильного интернета на популярных пляжах Приморья 1
15.09.2022 «Авито» открывает офис в Казани и создает новые рабочие места 1
13.09.2022 Новую набережную во Владивостоке спроектируют с помощью Big Data МТС 1
08.09.2022 Аналитика МТС: россияне перестали интересоваться новостями 1
06.09.2022 МТС улучшила связь на территории ТРК Ramus Mall в Нижнекамске 2
31.08.2022 Каждый пятый россиянин чаще звонит и пишет SMS после блокировки соцсетей 1
31.08.2022 «Самолет» и группа частных инвесторов вложились в сервис экспресс-доставки «Даркстор у дома» 1
31.08.2022 Обзор ТВ-приставки General Satellite GS B529L 1
17.08.2022 InfoWatch: за полгода в сеть попало количество записей ПДн, превышающее население России 1
17.08.2022 SuperJob: часто работает из отпуска четверть программистов, а иногда – каждый второй 1
12.08.2022 RuStore выяснил, какие приложения пользуются спросом в разных регионах России 1
04.08.2022 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: продажи «умных» колонок в России за полгода выросли более чем на 70%, до рекордных 780 тыс. штук 1
01.08.2022 От Маймы до Чемала: «Мегафон» ускорил мобильный интернет на Алтае 1

Публикаций - 1940, упоминаний - 2070
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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