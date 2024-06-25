40% профессионалов предпочитают работать удаленно с дачи

Лето — традиционная пора отпусков. Россияне часто планируют свой отпуск заранее и к началу лета приходят уже с пониманием того, где и как они будут отдыхать. Аналитики рекрутинговой компании get experts опросили сотрудников российских компаний из различных сфер деятельности об их отпускных планах. Всего в исследовании приняли участие 1,024 тыс. респондента, занимающие в своих компаниях различные позиции, от линейных до руководящих. Об этом CNews сообщили представители get experts.

Почти три четверти опрошенных (73,3%) говорят, что планируют пойти в отпуск этим летом. Женщины отвечали положительно чаще мужчин (75% против 65%). 38,4% из тех, у кого отпуск будет, намерены отдыхать в России, 26,3% собираются за границу, 8,6% никуда не поедут. Об отсутствии отпуска этим летом говорят 18,7% респондентов (29,7% мужчин и 16% женщин), из них 14,1% уточняют, что отдохнут в другом сезоне, а 4,6% вообще не пойдут в отпуск в 2024 году. Еще 8% пока не определились с тем, будут ли отдыхать летом.

На вопрос о том, как именно они собираются отдыхать, отвечали только респонденты, которые пойдут в отпуск летом, они могли выбрать несколько вариантов ответа. Самыми популярными стали следующие виды отдыха: на море (55,9%), на даче (41,6%), на экскурсиях (31%), в горах и в лесу (по 18,6%). Также упоминался отдых дома, на реке, в поездке в конкретные места внутри России, на турбазе и т. д. Некоторые респонденты указали, что посвятят отпуск прохождению обучения (9,9%), другой работе (2,5%), ремонту, поиску работы, переезду и другим активным занятиям.

В случае, когда есть возможность работать летом удаленно, большинство (62%) участников опроса делают это из дома. На втором по популярности месте работа с дачи, ее выбирают 40,4% респондентов (вопрос также предполагал возможность выбора нескольких вариантов). 8,6% признались, что во время удаленки они путешествуют. Также упоминались и другие места, откуда можно было бы работать: кафе, парки, библиотеки, пляж и т. д. 18,7% участников опроса заявили, что у них нет возможности работать удаленно.

Интересно, что мужчины реже, чем женщины, выбирают дачу в качестве локации для удаленной работы (35,1% против 41,6%). При этом они чаще говорят, что не имеют возможности работать удаленно (21,6%/18%).

«Как показали результаты опроса, большинство респондентов понимают важность отпуска, — сказала директор по маркетингу и коммуникациям рекрутинговой компании get experts Анна Спирина. — Отпуск — это время для себя, когда можно переключиться с работы на другие, более приятные вещи. В этот короткий период мы восстанавливаемся физически и психологически, что позволяет не только повысить эффективность своей работы после отпуска, но и избежать стрессов, депрессии, выгорания и других проблем психологического плана. При этом сегодня все больше растет популярность концепции work life balance. А развитие удаленного и гибридного форматов работы позволяет найти для себя идеальное рабочее место. Совершенно неудивительно, что очень многим нравится работать на даче или во время путешествий».