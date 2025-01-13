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Спирина Анна



13.01.2025 Работодатели и профессионалы получили возможность объективно оценить зарплаты 1
01.10.2024 В 56% компаний были случаи увольнения сотрудников из-за корпоративной культуры 1
27.09.2024 Больше половины профессионалов готовы уволиться из-за уровня доходов 1
25.07.2024 62% работодателей не берут сотрудников без высшего образования 1
25.06.2024 40% профессионалов предпочитают работать удаленно с дачи 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Спирина Анна и организации, системы, технологии, персоны:

Get experts - Гет Экспертс 11 4
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 951 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1453 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 1
Боровская Анастасия 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 2
Аудит - аудиторский услуги 2657 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1308 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 498 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Философия - Philosophy 444 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 1
Дача - дачники 814 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1799 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 1
РШУ - Русская школа управления 6 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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