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Индексная книга (каталог) CNews*
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Боровская Анастасия



26.02.2025 Продуктивность под наблюдением: 80% компаний следят за работой сотрудников 1
08.10.2024 79% работодателей готовы отказать кандидату из-за контента в соцсетях 1
25.07.2024 62% работодателей не берут сотрудников без высшего образования 1
04.07.2024 Больше половины работодателей обращает внимание на навыки работы с ИИ при поиске сотрудников 1
27.06.2024 Четверть россиян используют ИИ в своей работе 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Боровская Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:

Get experts - Гет Экспертс 13 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7151 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10302 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5428 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13775 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10580 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7413 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1556 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3097 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6850 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5098 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11681 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2160 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5091 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3193 1
Спирина Анна 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 145538 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7660 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2342 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13664 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6000 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29344 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2767 1
РШУ - Русская школа управления 8 5
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343122, в очереди разбора - 766267.
Создано именных указателей - 169709.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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