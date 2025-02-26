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Продуктивность под наблюдением: 80% компаний следят за работой сотрудников

Русская Школа Управления (РШУ) провела исследование и выяснила, какие методы контроля персонала используют компании и как к ним относятся сотрудники. Опрос показал, что почти половина компаний требует от работников регулярных отчетов, а еще 43% ведут видеонаблюдение в офисе. Об этом CNews сообщили представители РШУ.

Как контролируют сотрудников

80% компаний используют различные методы контроля за продуктивностью и рабочим временем персонала. Согласно результатам исследования, чаще всего применяются: регулярные отчеты от сотрудников — 47% компаний требуют от персонала отчетность о выполненной работе; видеонаблюдение в офисе — 43% устанавливают камеры для наблюдения за рабочими процессами и дисциплиной сотрудников; контроль через мессенджеры — 19% анализируют активность в рабочих чатах; мониторинг активности на компьютере — 17% используют специальные программы для отслеживания посещаемых сайтов, запущенных программ и общей продуктивности сотрудников; тайм-трекеры — 13% применяют инструменты, фиксирующие рабочее время, перерывы и паузы в выполнении задач.

20% компаний не используют никаких методов мониторинга и контроля.

Как сотрудники относятся к контролю

Контроль вызывает разную реакцию у персонала в зависимости от применяемых методов и корпоративной культуры: 54% работодателей заявили, что их сотрудники относятся к контролю спокойно, понимают его необходимость для организации работы и повышения эффективности; 23% отметили, что работники негативно воспринимают контроль, но считают его неизбежной частью рабочего процесса и мирятся с ним; 3% сообщили, что персонал категорически против контроля, это вызывает серьезное недовольство и снижает мотивацию.

В остальных компаниях (20%) инструменты контроля не используются.

Нужно ли больше контроля при удаленной работе

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Цифровизация

Работодатели уделяют особое внимание вопросу контроля работы удаленных сотрудников. Согласно опросу: 23% респондентов считают, что удаленная работа всегда требует более строгого контроля, поскольку в таком формате сложнее отслеживать выполнение задач; 56% думают, что дополнительный контроль нужен только для некоторых сотрудников (все зависит от дисциплины и эффективности); 21% уверены, что удаленный формат не требует усиленного контроля. Главное, чтобы отношения между работодателем и сотрудником налажены и построены на взаимном доверии.

«Контроль сотрудников — это инструмент, который должен помогать бизнесу, а не создавать напряжение в коллективе. Конечно, важно следить за выполнением задач и дисциплиной, но доверие и мотивация сотрудников не менее значимы. Если контроль становится чрезмерным, он может привести к стрессу и снижению продуктивности, а если его совсем нет, есть риск падения эффективности. Главное — найти баланс. Вместо тотального наблюдения лучше делать акцент на прозрачных правилах, четких целях и удобных инструментах для самоорганизации. Компании, которые выстраивают доверительные отношения с персоналом, чаще получают более вовлеченных и продуктивных сотрудников», — сказала Анастасия Боровская, директор Русской Школы Управления.

В исследовании приняли участие 1,286 тыс. человек: представители компаний из разных отраслей бизнеса (собственники, руководители, кадровики, HR-специалисты). Опрос проводился во всех федеральных округах России.

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