РШУ Русская школа управления
Русская Школа Управления (РШУ) – федеральная компания в сфере кратко- и среднесрочного бизнес-образования, основана в 2002 году. С 2018 года входит в Международное содружество школ бизнеса АМВА (ADN – AMBA Development Network). Центральный офис расположен в Москве.
РШУ и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 330 1
|РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12746 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 4911 1
|Боровская Анастасия 4 4
|Головин Дмитрий 33 1
|Трушкин Сергей 1 1
|Спирина Анна 5 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145271 5
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