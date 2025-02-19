РШУ - Русская школа управления

Русская Школа Управления (РШУ) – федеральная компания в сфере кратко- и среднесрочного бизнес-образования, основана в 2002 году. С 2018 года входит в Международное содружество школ бизнеса АМВА (ADN – AMBA Development Network). Центральный офис расположен в Москве.