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РШУ Русская школа управления

РШУ - Русская школа управления

Русская Школа Управления (РШУ) – федеральная компания в сфере кратко- и среднесрочного бизнес-образования, основана в 2002 году. С 2018 года входит в Международное содружество школ бизнеса АМВА (ADN – AMBA Development Network). Центральный офис расположен в Москве.


19.02.2025 Какие ИИ-проекты приносят реальный экономический эффект 1
19.10.2024 Дмитрий Головин, «МТС Линк»: Мы намерены задавать новые стандарты коммуникаций 1
08.10.2024 79% работодателей готовы отказать кандидату из-за контента в соцсетях 3
25.07.2024 62% работодателей не берут сотрудников без высшего образования 2
04.07.2024 Больше половины работодателей обращает внимание на навыки работы с ИИ при поиске сотрудников 2
27.06.2024 Четверть россиян используют ИИ в своей работе 2
29.07.2011 РДТЕХ представляет новый вид услуг для бизнеса — управленческий консалтинг 1

Публикаций - 7, упоминаний - 12

РШУ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 330 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12746 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4911 1
Pridex Group - Прайдекс констракшн 11 1
Get experts - Гет Экспертс 13 1
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7137 2
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8535 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5992 1
Fortune Business Insights 15 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 986 1
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