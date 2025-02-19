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Индексная книга (каталог) CNews*
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Колесников Виктор


19.02.2025 Какие ИИ-проекты приносят реальный экономический эффект 1
20.06.2007 Юрий Лужков предложил ввести национальный мораторий на ГМО 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Колесников Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7402 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 314 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11774 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 582 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3360 1
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4559 1
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Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4240 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67034 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27977 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6871 1
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Земля - планета Солнечной системы 10412 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1012 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8108 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 517 1
Зоология - наука о животных 2651 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4176 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10021 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1213 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1627 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29414 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51549 1
Российская газета 273 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 226 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2031 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345019, в очереди разбора - 764836.
Создано именных указателей - 170241.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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