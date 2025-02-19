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Колесников Виктор
|19.02.2025
|Какие ИИ-проекты приносят реальный экономический эффект 1
|20.06.2007
|Юрий Лужков предложил ввести национальный мораторий на ГМО 1
Колесников Виктор и организации, системы, технологии, персоны:
|Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4240 1
|ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67034 1
|Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27977 1
|CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6871 1
|Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 380 1
|Войтенко Олег 26 1
|Бархатов Игорь 1 1
|Войтенко Виктор 1 1
|Путин Владимир 3201 1
|Лужков Юрий 113 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145861 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43495 1
|Земля - планета Солнечной системы 10412 1
|Российская газета 273 1
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