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Мосендз Татьяна
|17.04.2025
|В России выпущены современные серверы на новой партии процессоров Baikal-S и отечественных платах 1
|19.02.2025
|Какие ИИ-проекты приносят реальный экономический эффект 1
Мосендз Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1446 1
|Беляев Владислав 88 1
|Бочкин Александр 34 1
|Свинцов Андрей 46 1
|Иванов Максим 11 1
|Еремеев Дмитрий 5 1
|Миронов Павел 6 1
|Сурова Надежда 6 1
|Аветисян Арутюн 38 1
|Петухов Илья 8 1
|Колесников Виктор 2 1
|Фомичев Илья 2 1
|Граденко Михаил 10 1
|Шихалиев Фрэнк 6 1
|Спорыхин Евгений 1 1
|Таракановская Ксения 1 1
|Бархатов Игорь 1 1
|Берестень Антон 1 1
|Кольцов Александр 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147534 2
|Европа 21879 1
|Атлантический океан - Северное море - Немецкое море 68 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7647 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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