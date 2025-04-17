Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173232
ИКТ 13479
Организации 10552
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3426
Системы 25387
Персоны 74336
География 2807
Статьи 1511
Пресса 1207
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2616
Мероприятия 847

Мосендз Татьяна



17.04.2025 В России выпущены современные серверы на новой партии процессоров Baikal-S и отечественных платах 1
19.02.2025 Какие ИИ-проекты приносят реальный экономический эффект 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Мосендз Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

Directum - Директум 1110 1
ММК Информсервис 52 1
SimbirSoft - СимбирСофт 81 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 224 1
Infomaximum - Инфомаксимум 36 1
НЛМК ИТ - НЛМК Информационные технологии - НЛМК Лаборатория совместных инноваций 14 1
АТОЛЛис 4 1
VK - Mail.Ru Молоток.ру 93 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 139 1
Сбер - СберБизнес Софт 60 1
AutoFAQ - ДипХакЛаб 30 1
MPSTATS - МПСТАТС 5 1
Nikta AI - Звено 1 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 416 1
СалютДевайсы - Элпитех 23 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7507 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2856 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 364 1
Русагро Группа Компаний 285 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 391 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 271 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 252 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 78 1
НТЦ ЦК АНО - Национальный технологический центр цифровой криптографии 15 1
Татспиртпром - Алкоторг 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11928 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1104 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 319 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 319 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1446 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68067 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14433 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2972 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8784 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4022 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5427 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5583 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16031 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28540 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10506 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52088 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3250 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 959 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 644 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5236 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31505 1
DevOps - Development и Operations 923 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1161 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7601 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4834 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2950 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3236 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4476 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1823 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 223 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2047 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6979 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10723 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1272 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4898 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2206 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1620 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7261 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12923 1
Task Mining - технология отслеживания, фиксации и анализа действий пользователя на рабочей машине 54 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 833 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3843 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12187 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2115 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 871 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 277 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 132 1
Infomaximum - Proceset Process mining 33 1
SAP Data Intelligence 5 1
АТОЛЛис - ОТ-Ойл АТОЛЛ Платформа 9 1
OpenAI ChatGPT 379 1
AutoFAQ Xplain 9 1
Беляев Владислав 88 1
Бочкин Александр 34 1
Свинцов Андрей 46 1
Иванов Максим 11 1
Еремеев Дмитрий 5 1
Миронов Павел 6 1
Сурова Надежда 6 1
Аветисян Арутюн 38 1
Петухов Илья 8 1
Колесников Виктор 2 1
Фомичев Илья 2 1
Граденко Михаил 10 1
Шихалиев Фрэнк 6 1
Спорыхин Евгений 1 1
Таракановская Ксения 1 1
Бархатов Игорь 1 1
Берестень Антон 1 1
Кольцов Александр 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 147534 2
Европа 21879 1
Атлантический океан - Северное море - Немецкое море 68 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7647 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4008 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 59 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11140 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7608 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 387 1
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 215 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8947 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1406 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4977 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2485 1
Экономический эффект 1099 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 511 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5935 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3212 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52095 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11074 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1099 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2969 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 940 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 300 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5271 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48849 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7855 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29793 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5613 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2541 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 644 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10048 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1934 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 577 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8885 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 229 1
РАН - Российская академия наук 1914 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 180 1
РШУ - Русская школа управления 14 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 615 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2056 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354479, в очереди разбора - 759287.
Создано именных указателей - 173232.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Как помыть окна весной и не устать: лучшие роботы для мойки окон

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153