Иванов Максим

СОБЫТИЯ


11.12.2025 Бизнес перестраивает работу с данными: требования, барьеры, тенденции 2
26.11.2025 Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда 1
02.06.2025 Исследование «ТеДо» и ГК «Солар»: горизонт стратегического планирования ИБ в компаниях сократился до 3 лет 1
19.02.2025 Какие ИИ-проекты приносят реальный экономический эффект 2
06.04.2023 Обет «безбрачия». Производители товаров все чаще обращаются за решениями с использованием компьютерного зрения для обнаружения дефектов 1
28.03.2023 Как получить экономический эффект от внедрения ИИ 2
09.03.2023 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2023» состоится 16 марта 1
24.05.2022 Более 12 тыс. студентов и школьников приняли участие в молодежных соревнованиях «1С» в 2021-2022 учебном году 1
14.02.2022 «Мегафон» запустил продажу смартфонов по подписке во всех регионах России 1
07.02.2019 Handysoft обеспечила правительство Новгородской области инструментами оперативной аналитики 1
10.01.2008 Конкурс "Сокровища Мальгримии" завершен 1
12.04.2005 Модульная архитектура: data-центр «своими руками» 1
06.04.2005 APC выходит на новый уровень консалтинга 1
22.10.2003 Belkin штурмует Россию 1

Публикаций - 14, упоминаний - 17

Сбер - СберБизнес Софт 88 4
8995 3
RAD Academy - Русская Академия Дизайна 2 2
Apple Inc 12631 2
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 446 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 233 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9198 2
Ланит - Норбит - Norbit 407 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 221 2
Merlion Бюрократ 45 1
НЛМК ИТ - НЛМК Информационные технологии - НЛМК Лаборатория совместных инноваций 14 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 275 1
HandySoft - Хэндисофт 3 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 80 1
Новый диск 960 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 125 1
АТОЛЛис 5 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 821 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 492 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 171 1
АльфаКласс 9 1
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 120 1
AutoFAQ - ДипХакЛаб 39 1
MPSTATS - МПСТАТС 8 1
Nikta AI - Звено 1 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
Belkin 55 1
МегаФон 9906 1
Samsung Electronics 10626 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 492 1
BBK OPPO Electronics 430 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 340 1
ZTE Corporation 774 1
МегаФон Ритейл 84 1
Huawei 4222 1
Xiaomi 1972 1
Восход ФГБУ НИИ 684 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4530 1
Yandex - Яндекс 8442 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8180 5
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 402 3
Студия Артемия Лебедева 98 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 260 2
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 87 2
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2997 2
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 107 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 82 1
Т-Банк - Тинькофф кредит брокер 3 1
НТЦ ЦК АНО - Национальный технологический центр цифровой криптографии 24 1
Татспиртпром - Алкоторг 14 1
LEGO 255 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1375 1
Роснефть НК - нефтяная компания 528 1
Газпром нефть 670 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 262 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 87 1
Русагро Группа Компаний 339 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 1
ГПБ - Газпромбанк 1175 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 562 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12849 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 365 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 336 1
МИК - Московский инновационный кластер 167 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2732 1
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 14 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 246 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57431 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73301 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18188 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14905 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5927 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13081 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34049 4
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1844 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31774 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5269 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 3
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 982 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22000 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3555 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5657 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4106 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 742 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6915 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23206 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4191 2
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 580 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6025 2
Аксессуары 4133 2
MLOps - DSML - Data Science and Machine Learning 15 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 421 2
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1534 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26110 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12002 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31990 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4146 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16699 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9390 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6151 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17165 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1315 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2445 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5606 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1013 1
Schneider Electric - APC InfraStruxure - Schneider Electric ISX 73 2
OpenAI - ChatGPT 525 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 48 2
Сбер - BI.Zone CPT - BI.Zone Continuous Penetration Testing 42 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 144 1
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 49 1
Apple iPhone 13 172 1
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 60 1
SAP HANA Big Data Intelligence - SAP Data Intelligence 11 1
СалютДевайсы - GigaChat - ruGPT - Russian Generative Pretrained Transformer - нейросетевая модель генерации текста для русского языка 25 1
Samsung Galaxy S21 - смартфон 62 1
АТОЛЛис - ОТ-Ойл АТОЛЛ Платформа 9 1
АльфаКласс - Герои Мальгримии 16 1
Сбер - Sber PM - Sber Process Mining 10 1
AutoFAQ - Xplain 12 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - TenVision 4 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Audiogram 17 1
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии - РН-СИМТЕП 1 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 46 1
IBM PC DOS 38 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2453 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 987 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1139 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 91 1
NVision Барьер 736 1
Spirit TeamSpirit IM - мессенджер 36 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 139 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 317 1
Infomaximum - Proceset Process mining 44 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5187 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 297 1
Microsoft Windows 16331 1
Linux OS 10906 1
Граденко Михаил 42 3
Шихалиев Фрэнк 7 3
Щиров Илья 45 2
Лебедев Артемий 103 2
Вертоградов Владимир 29 2
Бугаенко Андрей 13 2
Алешкин Сергей 65 2
Мартынов Родион 4 2
Дробышевская Алена 9 2
Буланцев Дмитрий 7 2
Саркисов Артём 2 2
Вишневский Константин 3 2
Ермилов Дмитрий 2 2
Капустина Алена 4 2
Азбуханов Айрат 2 2
Лисовец Валерий 2 2
Симонова Анна 2 2
Галкин Николай 121 2
Ковалев Игорь 31 1
Сурова Надежда 11 1
Нанеишвили Георгий 4 1
Леонова Юлия 3 1
Абдрахманов Рустам 36 1
Федоров Вячеслав 4 1
Гуральник Павел 29 1
Скурихин Владимир 17 1
Карасев Алексей 16 1
Антимонов Дмитрий 19 1
Беляев Михаил 13 1
Тищенко Роман 2 1
Брыкин Дмитрий 5 1
Когутенко Андрей 1 1
Выдра Андрей 1 1
Соболев Сергей 6 1
Новоселов Сергей 2 1
Грибанов Дмитрий 1 1
Павлов Виталий 5 1
Соколова Алёна 1 1
Ахмадуллина Карина 1 1
Чумак Арина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156959 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45728 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18578 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14490 2
Казахстан - Восточно-Казахстанская область - Усть-Каменогорск 35 1
Казахстан - Карагандинская область - Караганда 80 1
Казахстан - Костанайская область - Костанай 30 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 685 1
Европа Восточная 3121 1
Нидерланды 3633 1
Чехия - Прага 207 1
Россия - СФО - Омская область 731 1
Беларусь - Белоруссия 6031 1
Казахстан - Республика 5797 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1420 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 343 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1870 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 491 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1540 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 860 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1697 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2911 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 681 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 881 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 452 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3201 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 550 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 652 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1309 1
Россия - ЮФО - Севастополь 581 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 744 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 713 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 437 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 345 1
Россия - ПФО - Саратовская область 784 1
Европа 24639 1
Индия - Bharat 5699 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55075 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51323 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6111 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4247 3
Экономический эффект 1218 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3384 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6340 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11439 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15134 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17419 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2705 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 689 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6243 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7359 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9682 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5320 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11774 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5286 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2792 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1045 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 572 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5976 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 289 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 995 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 424 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 413 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5710 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8385 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3707 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2919 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8137 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6369 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1715 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5285 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8378 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 248 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 99 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 2
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 36 1
АГУ имени В. Н. Татищева - Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева 14 1
БГУ - Белорусский государственный университет 34 1
Туран Университет 4 1
СГЭУ - Самарский государственный экономический университет 8 1
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 25 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 34 1
РГРТУ - Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина - РГРТА, Рязанская Государственная Радиотехническая Академия - РТИ, Рязанский Радиотехнический Институт 12 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 21 1
Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева 1 1
РШУ - Русская школа управления 43 1
Ногинский колледж ГБПОУ МО 7 1
ТГУ им. Г. Р. Державина - Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина 20 1
КарТУ - Карагандинский технический университет - КарГТУ - Карагандинский горный институт - КарПИ - Карагандинский политехнический институт 2 1
Костанайский региональный университет имени Ахмета Байтурсынова 1 1
КТК ГАПОУ КО - Калужский технический колледж - Калужский технологический колледж 2 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 667 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 131 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 260 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 281 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1089 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1261 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 396 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406873, в очереди разбора - 733187.
Создано именных указателей - 187200.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

