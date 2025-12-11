Получите все материалы CNews по ключевому слову
Иванов Максим
СОБЫТИЯ
Иванов Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Граденко Михаил 42 3
|Шихалиев Фрэнк 7 3
|Щиров Илья 45 2
|Лебедев Артемий 103 2
|Вертоградов Владимир 29 2
|Бугаенко Андрей 13 2
|Алешкин Сергей 65 2
|Мартынов Родион 4 2
|Дробышевская Алена 9 2
|Буланцев Дмитрий 7 2
|Саркисов Артём 2 2
|Вишневский Константин 3 2
|Ермилов Дмитрий 2 2
|Капустина Алена 4 2
|Азбуханов Айрат 2 2
|Лисовец Валерий 2 2
|Симонова Анна 2 2
|Галкин Николай 121 2
|Ковалев Игорь 31 1
|Сурова Надежда 11 1
|Нанеишвили Георгий 4 1
|Леонова Юлия 3 1
|Абдрахманов Рустам 36 1
|Федоров Вячеслав 4 1
|Гуральник Павел 29 1
|Скурихин Владимир 17 1
|Карасев Алексей 16 1
|Антимонов Дмитрий 19 1
|Беляев Михаил 13 1
|Тищенко Роман 2 1
|Брыкин Дмитрий 5 1
|Когутенко Андрей 1 1
|Выдра Андрей 1 1
|Соболев Сергей 6 1
|Новоселов Сергей 2 1
|Грибанов Дмитрий 1 1
|Павлов Виталий 5 1
|Соколова Алёна 1 1
|Ахмадуллина Карина 1 1
|Чумак Арина 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8378 2
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 248 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406873, в очереди разбора - 733187.
Создано именных указателей - 187200.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.