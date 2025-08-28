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Русагро Группа Компаний
Группа Компаний «Русагро» — это вертикальный агрохолдинг России производства сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе. Земельный банк Группы – 637 тыс. га. Штаб-квартира холдинга находится в Тамбове. В Москве расположено обособленное подразделение Группы Компаний "Русагро". География продаж «Русагро» постоянно расширяется. Компания реализует продукцию более чем в 80 регионах России и более чем в 60 странах мира.
СОБЫТИЯ
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|28.08.2025
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Rambler&Co, Русал, ЕвроХим, Почта банк, ЕМГ и другие, расскажут о кейсах внедрения ИИ, на форуме «Технологии искусственного интеллекта» 18 сентября
л «Рамблер»Николай Ксензик, начальник управления, Управление больших данных и продвинутой аналитики ЦТиП, Группа «ЕвроХим»Михаил Граденко, директор департамента технологий искусственного интеллекта, «Русал»Полина Кузьмина, директор департамента цифровых технологий и новых медиа,« Европейская Медиа Группа»Илья Кананыкин, директор, «Ассоциация больших данных»Владимир Тарасов, вице-президент,
|16.07.2025
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«Цифра» и Русагро начинают грантовый проект по цифровой трансформации на базе платформы ZIIoT
Группа компаний «Цифра» и «Русагро», российский агропромышленный холдинг, запустили проект по созданию единой цифровой платформы управления производством. Система будет внедрена на производственных площадках в Саратовско
|10.06.2025
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IBS обеспечила техподдержку корпоративных систем «Русагро» на платформе «1С»
мпании IBS на протяжении трех месяцев осуществляли сопровождение и развитие систем «1С» в компании «Русагро-Центр». В завершение проекта эксперты также дали рекомендации по ускорению части бизн
|14.04.2025
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«Русал» завершил внедрение системы управления лабораторной информацией от «Айтеко»
Компания «Инвиатех» (входит в ГК «Айтеко») реализовала проект по внедрению собственной системы управления лабораторной информацией (DES.LIMS) для Объединенной компании «Русал» (ОК «Русал»). Проект охватил 13 предприятий в трех ключевых дивизионах компании: алюминиевом, глиноземном и продуктовом. Об этом CNews сообщили представители ГК «Айтеко». Основной
|09.04.2025
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«Русал», Leomax Group, «Русагро» поделятся своими кейсами 15 апреля на конференции CNews «Заказная разработка ПО». Успейте зарегистрироваться
ботки ПО: делимся опытом. Как выбрать подрядчика заказной разработки. Кейсы внедрения заказного ПО. С докладами выступят: Михаил Граденко, директор департамента технологий искусственного интеллекта, «Русал»; Александр Афанасьев, ИТ-директор, Leomax Group; Иван Крутько, бизнес-практик в B2B продажах и цифровой трансформации, Ex-директор по цифровому развитию, «Комус», «М-Видео»; Валентин Кас
|21.11.2024
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Группа «Русагро» внедрила систему автоматического распознавания сорных растений с помощью дронов при поддержке «Сколково»
Группа компаний «Русагро» и резидент «Сколково» «АссистАгро» успешно завершили проект по внедрению системы автоматического распознавания сорняков с использованием беспилотников. Проект реализовывался с 2022 по
|14.10.2024
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Систему «TALARIX Мясокомбинат» внедрили на заводе утилизации «Русагро – Приморье»
печило унификацию бизнес-процессов производства в соответствии с едиными корпоративными стандартами ГК «Русагро». Об этом CNews сообщили представители Axelot. ГК «Русагро» – это вертикал
|18.07.2024
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Владимир Горохов, Максим Андрианов -
«Русагро» внедрила российский аналог западной системы умного производственного планирования
CNews: Какие конкретные задачи и проблемы можно решать с помощью ИИ в сельском хозяйстве? Владимир Горохов: Приведу примеры из портфеля проектов «Русагро». Мы разработали и внедрили системы с применением нейросетей для контроля внесения минеральных удобрений и для формирования оптимальных маршрутов техники. Создали системы видеоаналитики
|18.07.2024
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Александр Данченков -
Александр Данченков, «Русагро Тех»: Мы не вправе допустить, чтобы нас взломали, — иначе остановится производство
ызова для большинства российских предприятий, в том числе агропромышленных. CNews: Известно, что в «Русагро» самая сильная структура ИБ среди агропромышленных компаний. В какой момент вам понад
|21.06.2024
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«Русал» потратит 20 миллиардов рублей на установку российских АСУ ТП взамен иностранных
Импортозамещение за миллиарды «Русал», один из ведущих мировых производителей алюминия, решил осуществить замену импортных систем автоматизации на своих алюминиевых и глиноземных предприятиях. Об этом сообщила компания на св
|29.05.2024
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Всеволод Воробьев -
Всеволод Воробьев, «Инфосистемы Джет»: Агрохолдинги в России отдают предпочтение модульным ЦОДам
задачу решает защищенный модульный ЦОД, созданный специалистами ИТ-компании «Инфосистемы Джет» для «Русагро»? Всеволод Воробьев: Главная задача модульного ЦОДа — это защита установленного в нем
|06.02.2024
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«Инфосистемы Джет» разработала интеллектуальную систему планирования полевых работ для «Русагро»
изирует весь комплекс полевых операций, позволяя экономить ресурсы и получать максимальную прибыль от урожая. Важным компонентом системы являются алгоритмы на базе машинного обучения. В агрохолдинге «Русагро» около шести тысяч полей, на которых выращивают различные культуры. В каждое время года на них необходимо производить ряд работ — от вспашки и посева до обработки полей после сбора урож
|29.01.2024
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ГК «Русагро» и «Инфосистемы Джет» создали бизнес-ориентированную систему ИБ агрохолдинга
ия локальных проблем до бизнес-ориентированной модели ИБ и создания выделенных центров компетенций. ГК «Русагро» и «Инфосистемы Джет» успешно разработали и внедрили централизованную систему инф
|24.01.2024
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Axenix разработала платформу NRM для масложирового бизнеса ГК «Русагро»
Консалтинговая технологическая компания Axenix разработала для масложирового бизнес-направления ГК «Русагро» цифровую интегрированную платформу NRM (от англ. Net Revenue Management — управл
|15.01.2024
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«Русагро» повысит эффективность бизнеса благодаря внедрению платформы TESSA
ут работать все сотрудники. Проект внедрения новой платформы связан с централизацией всех процессов ГК «Русагро». На момент принятия решения о внедрении единой СЭД разные подразделения использо
|31.10.2023
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ИТ-директор «Русагро» в интервью CNews: Наша нейросеть распознает более 150 видов сорняков
«Нейросети полностью поменяли бизнес-процесс» CNews: Расскажите о процессах цифровой трансформации «Русагро» — на каком вы этапе? Какие ключевые проекты цифровизации последних двух лет вы могли бы выделить? Артем Петров: «Русагро» набрала отличный ход, у нас в эксплуатации уже нескольк
|18.10.2023
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«Геомир» выступит партнером проекта по внедрению отечественной автоматизированной системы управления в «Русагро»
Стоимость внедрения в деятельность ГК «Русагро» системы управления сельхозпроизводством на базе отечественного ПО, разработанног
|12.09.2023
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Масложировой бизнес группы «Русагро» оптимизировал управление двором на складах при помощи «Корус консалтинг»
ную способность складов готовой продукции. Об этом CNews сообщили представители «Корус консалтинг». ГК «Русагро» — российский вертикально-интегрированный агрохолдинг. С 2021 г. «Русагро масло»
|15.05.2023
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Масложировой бизнес «Русагро» применяет математического двойника цепей поставок от «Корус консалтинг» для оптимизации логистики и закупок подсолнечника
Группа «Русагро» занимается производством масложировой продукции, сахара, свиноводством, растениеводством и реализует продукцию в 60 странах мира и 80 городах России. Для построения системного подхода
|17.04.2023
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Масложировой бизнес «Русагро» оптимизировал логистику с помощью «Корус консалтинг»
руб., несмотря на рост цен на топливо. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус консалтинг». ГК «Русагро» — вертикально-интегрированный агрохолдинг. Поставляет продукцию в 80 регионов Ро
|15.12.2022
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«Русагро» повысила эффективность благодаря внедрению WFM-решения от Goodt
Компания «Русагро» автоматизировала задачи руководителей по планированию рабочей нагрузки сотрудников, а также создала основу для формирования цифрового табеля. Все это было реализовано с помощью WFM-реш
|15.12.2022
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«Русагро» автоматизировала задачи руководителей по планированию рабочей нагрузки сотрудников
«Русагро» автоматизировала задачи руководителей по планированию рабочей нагрузки сотрудников, а также создала основу для формирования цифрового табеля. Все это было реализовано с помощью WFM-реш
|01.08.2022
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«Акстим» и OmniLine помогли «Русагро» вдвое сократить время обработки заявок от клиентов
тим» (бывшая Accenture) и OmniLine внедрили в одно из крупнейших направлений масложирового бизнеса «Русагро» low-code-решение с целью дальнейшего развития уровня клиентского сервиса. Также важн
|13.12.2021
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«Инфосистемы джет» провела GAP-аудит ИБ в «Русагро»
Специалисты ИТ-компании «Инфосистемы джет» провели GAP-аудит информационной безопасности (ИБ) в «Русагро», который осуществляется агрохолдингом на ежегодной основе. Аудит проводился в головном офисе, в объединённом центре обслуживания и в четырех бизнес-направлениях – мясном, масложировом,
|02.12.2021
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Автоматизация финансового учета на «1С:ERP» в ООО «Молочные продукты Русагро»
1 г. компания «Константа» завершила проект внедрения «1С:ERP» на предприятии ООО «Молочные продукты Русагро». Особенности проекта 1.Ограничение по срокам Был выработан такой внутренний регламен
|06.09.2021
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«Русал» оцифровал HR-процессы на базе WebSoft HCM
«Русал» будет управлять человеческим капиталом на базе российской платформы WebSoft HCM. HR-Tech проект реализован совместно с компанией GMCS. Системой охвачено 50 тыс. сотрудников «Рус
|18.05.2021
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«Русагро» завершил трансформацию HR-процессов в облаке SAP для 20 тысяч сотрудников
зоваться всеми HR-сервисами онлайн через одну систему», — сказал Максим Басов, генеральный директор ГК «Русагро». «HR-трансформация «Русагро» — один из лучших кейсов по цифровизации HR-процессо
|17.02.2021
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Skolkovo Ventures продала свою долю в компании Elementaree гендиректору «Русагро»
Инвестиционная платформа Skolkovo Ventures продала генеральному директору «Русагро» Максиму Басову свою долю в компании Elementaree. Сумму сделки стороны не разглашают. Пакет акций Басова превысит 15%, и он станет вторым крупнейшим акционером Elementaree после основат
|13.08.2020
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«Инфосистемы Джет» построила современный дата-центр для «Русагро»
пании «Инфосистемы Джет» спроектировали и внедрили защищенный контейнерный ЦОД для Группы Компаний «Русагро», который объединил 12 площадок (включая 3 завода) в Приморье. Благодаря новому много
|05.08.2020
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«Инфосистемы Джет» защитила «Русагро» от сетевых угроз
«Инфосистемы джет» обеспечила комплексную безопасность сетевого периметра группы компаний «Русагро» с помощью решений Fortinet. ИБ-специалисты интегратора внедрили в инфраструктуру агр
|26.05.2020
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«Русагро» и Cognitive Pilot приступили к массовому оснащению сельхозтехники системой беспилотного вождения
Российский агрохолдинг «Русагро» и разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств Cognitive Pilot (дочерняя компания Сбербанка и группы Cognitive Technologies) приступили к промышлен
|17.04.2020
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«Яндекс» и «Русагро» договорились о внедрении алгоритмов в распределение поставок сельхозпродукции
Платформа «Яндекс.Маршрутизация» будет интегрирована в систему логистики масложирового бизнеса «Русагро». Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Яндекс.Маршрутизации». Теперь маршруты поставок продукции в торговые сети будут строиться с помощью алгоритмов «Яндекса», которые учитывают прог
|23.10.2019
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«Ростелеком» и «Русагро» запустили систему контроля за движением урожая
«Ростелеком», российский провайдер цифровых услуг и решений, и «Русагро», российский вертикальный агрохолдинг, запустили систему контроля за движением урожая
|07.10.2019
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«Русагро» запустил бесплатную онлайн-аккредитацию поставщиков на базе площадки B2B-Center
Российский агрохолдинг «Русагро» запустил бесплатную онлайн-аккредитацию поставщиков на базе площадки B2B-Center. Чтобы пройти аккредитацию, достаточно загрузить на площадку уставные документы, а также подтвердить нал
|26.07.2019
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«Русагро» внедрит беспилотные технологии Cognitive Technologies
Агрохолдинг «Русагро» и разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств
|24.07.2019
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«Инфосистемы Джет» помогут повысить ИБ в ГК «Русагро»
“Инфосистемы Джет”», — отметил Павел Дрейгер, руководитель управления по информационным технологиям ГК «Русагро». В ходе аудита специалисты суммарно обследовали 16 информационных систем и 4 авт
|27.03.2019
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«Русагро» запустил HR-трансформацию холдинга в облаке SAP
телям и сотрудникам в вопросах карьерного развития» - заявила Ольга Федорова, директор по персоналу ГК «Русагро». «Переход «Русагро» на платформу SAP SuccessFactors – это классический пример ма
|25.05.2018
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«Ростелеком» и «Русагро» подписали соглашение о сотрудничестве
Международного экономического форума, подписи на документе поставили Председатель совета директоров ГК «Русагро» Вадим Мошкович и президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский. Соглашение по
|24.05.2018
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«Русагро» и 1С заключили генеральное соглашение о сотрудничестве в области создания систем управления предприятиями
В ходе Петербургского международного экономического форума 24 мая 2018 г. «Русагро» и 1С заключили генеральное соглашение о сотрудничестве в области создания эффективных систем управления предприятиями «Русагро» с использованием решений на платформе «1С:Предпри
|27.02.2018
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«ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018»
нологиям, «Магнит»; Владислав Беляев, ИТ-директор, ГК «Черкизово»; Кирилл Алифанов, директор по ИТ, ГК «Русагро»; Глеб Лигачев, директор по ИТ, СО ЕЭС; Георгий Иванов, директор департамента соп
Русагро Группа Компаний и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 62
|Ульянов Николай 176 53
|Натрусов Артем 313 47
|Суровец Дмитрий 115 46
|Граденко Михаил 56 44
|Чудинов Дмитрий 103 43
|Цыганков Роман 62 41
|Соболев Роман 48 35
|Трошина Елена 39 34
|Лигачев Глеб 120 31
|Абакумов Евгений 227 30
|Мезенцев Роман 41 30
|Чаркин Евгений 317 28
|Алифанов Кирилл 84 28
|Сергеев Сергей 179 27
|Каримов Руслан 66 27
|Гребеник Геннадий 68 26
|Нестеров Алексей 175 25
|Варжавин Иван 30 25
|Беляев Владислав 104 24
|Воеводин Александр 40 24
|Бондаренко Алексей 47 24
|Тятюшев Максим 215 24
|Семенников Антон 35 24
|Стружкова Юлия 31 24
|Шойтов Александр 116 22
|Евсеев Артем 55 22
|Врацкий Андрей 175 21
|Круглов Виктор 43 21
|Атоян Антон 36 21
|Артюхов Сергей 66 21
|Фарберов Александр 29 21
|Бреган Андрей 26 21
|Абдрахманов Рустам 41 19
|Урусов Виктор 157 19
|Аникин Дмитрий 68 19
|Петров Михаил 139 19
|Воронин Павел 196 18
|Аксенов Олег 62 18
|Ромащев Станислав 28 18
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