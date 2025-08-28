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Русагро Группа Компаний

Русагро Группа Компаний

Группа Компаний «Русагро» — это вертикальный агрохолдинг России производства сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе. Земельный банк Группы – 637 тыс. га. Штаб-квартира холдинга находится в Тамбове. В Москве расположено обособленное подразделение Группы Компаний "Русагро". География продаж «Русагро» постоянно расширяется. Компания реализует продукцию более чем в 80 регионах России и более чем в 60 странах мира.

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28.08.2025 Rambler&Co, Русал, ЕвроХим, Почта банк, ЕМГ и другие, расскажут о кейсах внедрения ИИ, на форуме «Технологии искусственного интеллекта» 18 сентября

л «Рамблер»Николай Ксензик, начальник управления, Управление больших данных и продвинутой аналитики ЦТиП, Группа «ЕвроХим»Михаил Граденко, директор департамента технологий искусственного интеллекта, «Русал»Полина Кузьмина, директор департамента цифровых технологий и новых медиа,« Европейская Медиа Группа»Илья Кананыкин, директор, «Ассоциация больших данных»Владимир Тарасов, вице-президент,

16.07.2025 «Цифра» и Русагро начинают грантовый проект по цифровой трансформации на базе платформы ZIIoT

Группа компаний «Цифра» и «Русагро», российский агропромышленный холдинг, запустили проект по созданию единой цифровой платформы управления производством. Система будет внедрена на производственных площадках в Саратовско
10.06.2025 IBS обеспечила техподдержку корпоративных систем «Русагро» на платформе «1С»

мпании IBS на протяжении трех месяцев осуществляли сопровождение и развитие систем «1С» в компании «Русагро-Центр». В завершение проекта эксперты также дали рекомендации по ускорению части бизн
14.04.2025 «Русал» завершил внедрение системы управления лабораторной информацией от «Айтеко»

Компания «Инвиатех» (входит в ГК «Айтеко») реализовала проект по внедрению собственной системы управления лабораторной информацией (DES.LIMS) для Объединенной компании «Русал» (ОК «Русал»). Проект охватил 13 предприятий в трех ключевых дивизионах компании: алюминиевом, глиноземном и продуктовом. Об этом CNews сообщили представители ГК «Айтеко». Основной
09.04.2025 «Русал», Leomax Group, «Русагро» поделятся своими кейсами 15 апреля на конференции CNews «Заказная разработка ПО». Успейте зарегистрироваться

ботки ПО: делимся опытом. Как выбрать подрядчика заказной разработки. Кейсы внедрения заказного ПО. С докладами выступят: Михаил Граденко, директор департамента технологий искусственного интеллекта, «Русал»; Александр Афанасьев, ИТ-директор, Leomax Group; Иван Крутько, бизнес-практик в B2B продажах и цифровой трансформации, Ex-директор по цифровому развитию, «Комус», «М-Видео»; Валентин Кас
21.11.2024 Группа «Русагро» внедрила систему автоматического распознавания сорных растений с помощью дронов при поддержке «Сколково»

Группа компаний «Русагро» и резидент «Сколково» «АссистАгро» успешно завершили проект по внедрению системы автоматического распознавания сорняков с использованием беспилотников. Проект реализовывался с 2022 по

14.10.2024 Систему «TALARIX Мясокомбинат» внедрили на заводе утилизации «Русагро – Приморье»

печило унификацию бизнес-процессов производства в соответствии с едиными корпоративными стандартами ГК «Русагро». Об этом CNews сообщили представители Axelot. ГК «Русагро» – это вертикал
18.07.2024 Владимир Горохов, Максим Андрианов -

«Русагро» внедрила российский аналог западной системы умного производственного планирования

CNews: Какие конкретные задачи и проблемы можно решать с помощью ИИ в сельском хозяйстве? Владимир Горохов: Приведу примеры из портфеля проектов «Русагро». Мы разработали и внедрили системы с применением нейросетей для контроля внесения минеральных удобрений и для формирования оптимальных маршрутов техники. Создали системы видеоаналитики
18.07.2024 Александр Данченков -

Александр Данченков, «Русагро Тех»: Мы не вправе допустить, чтобы нас взломали, — иначе остановится производство

ызова для большинства российских предприятий, в том числе агропромышленных. CNews: Известно, что в «Русагро» самая сильная структура ИБ среди агропромышленных компаний. В какой момент вам понад
21.06.2024 «Русал» потратит 20 миллиардов рублей на установку российских АСУ ТП взамен иностранных

Импортозамещение за миллиарды «Русал», один из ведущих мировых производителей алюминия, решил осуществить замену импортных систем автоматизации на своих алюминиевых и глиноземных предприятиях. Об этом сообщила компания на св
29.05.2024 Всеволод Воробьев -

Всеволод Воробьев, «Инфосистемы Джет»: Агрохолдинги в России отдают предпочтение модульным ЦОДам

задачу решает защищенный модульный ЦОД, созданный специалистами ИТ-компании «Инфосистемы Джет» для «Русагро»? Всеволод Воробьев: Главная задача модульного ЦОДа — это защита установленного в нем
06.02.2024 «Инфосистемы Джет» разработала интеллектуальную систему планирования полевых работ для «Русагро»

изирует весь комплекс полевых операций, позволяя экономить ресурсы и получать максимальную прибыль от урожая. Важным компонентом системы являются алгоритмы на базе машинного обучения. В агрохолдинге «Русагро» около шести тысяч полей, на которых выращивают различные культуры. В каждое время года на них необходимо производить ряд работ — от вспашки и посева до обработки полей после сбора урож
29.01.2024 ГК «Русагро» и «Инфосистемы Джет» создали бизнес-ориентированную систему ИБ агрохолдинга

ия локальных проблем до бизнес-ориентированной модели ИБ и создания выделенных центров компетенций. ГК «Русагро» и «Инфосистемы Джет» успешно разработали и внедрили централизованную систему инф
24.01.2024 Axenix разработала платформу NRM для масложирового бизнеса ГК «Русагро»

Консалтинговая технологическая компания Axenix разработала для масложирового бизнес-направления ГК «Русагро» цифровую интегрированную платформу NRM (от англ. Net Revenue Management — управл
15.01.2024 «Русагро» повысит эффективность бизнеса благодаря внедрению платформы TESSA

ут работать все сотрудники. Проект внедрения новой платформы связан с централизацией всех процессов ГК «Русагро». На момент принятия решения о внедрении единой СЭД разные подразделения использо
31.10.2023 ИТ-директор «Русагро» в интервью CNews: Наша нейросеть распознает более 150 видов сорняков

«Нейросети полностью поменяли бизнес-процесс» CNews: Расскажите о процессах цифровой трансформации «Русагро» — на каком вы этапе? Какие ключевые проекты цифровизации последних двух лет вы могли бы выделить? Артем Петров: «Русагро» набрала отличный ход, у нас в эксплуатации уже нескольк
18.10.2023 «Геомир» выступит партнером проекта по внедрению отечественной автоматизированной системы управления в «Русагро»

Стоимость внедрения в деятельность ГК «Русагро» системы управления сельхозпроизводством на базе отечественного ПО, разработанног
12.09.2023 Масложировой бизнес группы «Русагро» оптимизировал управление двором на складах при помощи «Корус консалтинг»

ную способность складов готовой продукции. Об этом CNews сообщили представители «Корус консалтинг». ГК «Русагро» — российский вертикально-интегрированный агрохолдинг. С 2021 г. «Русагро масло»

15.05.2023 Масложировой бизнес «Русагро» применяет математического двойника цепей поставок от «Корус консалтинг» для оптимизации логистики и закупок подсолнечника

Группа «Русагро» занимается производством масложировой продукции, сахара, свиноводством, растениеводством и реализует продукцию в 60 странах мира и 80 городах России. Для построения системного подхода

17.04.2023 Масложировой бизнес «Русагро» оптимизировал логистику с помощью «Корус консалтинг»

руб., несмотря на рост цен на топливо. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус консалтинг». ГК «Русагро» — вертикально-интегрированный агрохолдинг. Поставляет продукцию в 80 регионов Ро
15.12.2022 «Русагро» повысила эффективность благодаря внедрению WFM-решения от Goodt

Компания «Русагро» автоматизировала задачи руководителей по планированию рабочей нагрузки сотрудников, а также создала основу для формирования цифрового табеля. Все это было реализовано с помощью WFM-реш
15.12.2022 «Русагро» автоматизировала задачи руководителей по планированию рабочей нагрузки сотрудников

«Русагро» автоматизировала задачи руководителей по планированию рабочей нагрузки сотрудников, а также создала основу для формирования цифрового табеля. Все это было реализовано с помощью WFM-реш
01.08.2022 «Акстим» и OmniLine помогли «Русагро» вдвое сократить время обработки заявок от клиентов

тим» (бывшая Accenture) и OmniLine внедрили в одно из крупнейших направлений масложирового бизнеса «Русагро» low-code-решение с целью дальнейшего развития уровня клиентского сервиса. Также важн
13.12.2021 «Инфосистемы джет» провела GAP-аудит ИБ в «Русагро»

Специалисты ИТ-компании «Инфосистемы джет» провели GAP-аудит информационной безопасности (ИБ) в «Русагро», который осуществляется агрохолдингом на ежегодной основе. Аудит проводился в головном офисе, в объединённом центре обслуживания и в четырех бизнес-направлениях – мясном, масложировом,
02.12.2021 Автоматизация финансового учета на «1С:ERP» в ООО «Молочные продукты Русагро»

1 г. компания «Константа» завершила проект внедрения «1С:ERP» на предприятии ООО «Молочные продукты Русагро». Особенности проекта 1.Ограничение по срокам Был выработан такой внутренний регламен
06.09.2021 «Русал» оцифровал HR-процессы на базе WebSoft HCM

«Русал» будет управлять человеческим капиталом на базе российской платформы WebSoft HCM. HR-Tech проект реализован совместно с компанией GMCS. ‬‬‬‬‬‬‬‬ Системой охвачено 50 тыс. сотрудников «Рус
18.05.2021 «Русагро» завершил трансформацию HR-процессов в облаке SAP для 20 тысяч сотрудников

зоваться всеми HR-сервисами онлайн через одну систему», — сказал Максим Басов, генеральный директор ГК «Русагро». «HR-трансформация «Русагро» — один из лучших кейсов по цифровизации HR-процессо
17.02.2021 Skolkovo Ventures продала свою долю в компании Elementaree гендиректору «Русагро»

Инвестиционная платформа Skolkovo Ventures продала генеральному директору «Русагро» Максиму Басову свою долю в компании Elementaree. Сумму сделки стороны не разглашают. Пакет акций Басова превысит 15%, и он станет вторым крупнейшим акционером Elementaree после основат
13.08.2020 «Инфосистемы Джет» построила современный дата-центр для «Русагро»

пании «Инфосистемы Джет» спроектировали и внедрили защищенный контейнерный ЦОД для Группы Компаний «Русагро», который объединил 12 площадок (включая 3 завода) в Приморье. Благодаря новому много
05.08.2020 «Инфосистемы Джет» защитила «Русагро» от сетевых угроз

«Инфосистемы джет» обеспечила комплексную безопасность сетевого периметра группы компаний «Русагро» с помощью решений Fortinet. ИБ-специалисты интегратора внедрили в инфраструктуру агр
26.05.2020 «Русагро» и Cognitive Pilot приступили к массовому оснащению сельхозтехники системой беспилотного вождения

Российский агрохолдинг «Русагро» и разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств Cognitive Pilot (дочерняя компания Сбербанка и группы Cognitive Technologies) приступили к промышлен
17.04.2020 «Яндекс» и «Русагро» договорились о внедрении алгоритмов в распределение поставок сельхозпродукции

Платформа «Яндекс.Маршрутизация» будет интегрирована в систему логистики масложирового бизнеса «Русагро». Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Яндекс.Маршрутизации». Теперь маршруты поставок продукции в торговые сети будут строиться с помощью алгоритмов «Яндекса», которые учитывают прог
23.10.2019 «Ростелеком» и «Русагро» запустили систему контроля за движением урожая

«Ростелеком», российский провайдер цифровых услуг и решений, и «Русагро», российский вертикальный агрохолдинг, запустили систему контроля за движением урожая
07.10.2019 «Русагро» запустил бесплатную онлайн-аккредитацию поставщиков на базе площадки B2B-Center

Российский агрохолдинг «Русагро» запустил бесплатную онлайн-аккредитацию поставщиков на базе площадки B2B-Center. Чтобы пройти аккредитацию, достаточно загрузить на площадку уставные документы, а также подтвердить нал
26.07.2019 «Русагро» внедрит беспилотные технологии Cognitive Technologies

Агрохолдинг «Русагро» и разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств

24.07.2019 «Инфосистемы Джет» помогут повысить ИБ в ГК «Русагро»

“Инфосистемы Джет”», — отметил Павел Дрейгер, руководитель управления по информационным технологиям ГК «Русагро». В ходе аудита специалисты суммарно обследовали 16 информационных систем и 4 авт
27.03.2019 «Русагро» запустил HR-трансформацию холдинга в облаке SAP

телям и сотрудникам в вопросах карьерного развития» - заявила Ольга Федорова, директор по персоналу ГК «Русагро». «Переход «Русагро» на платформу SAP SuccessFactors – это классический пример ма
25.05.2018 «Ростелеком» и «Русагро» подписали соглашение о сотрудничестве

Международного экономического форума, подписи на документе поставили Председатель совета директоров ГК «Русагро» Вадим Мошкович и президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский. Соглашение по
24.05.2018 «Русагро» и 1С заключили генеральное соглашение о сотрудничестве в области создания систем управления предприятиями

В ходе Петербургского международного экономического форума 24 мая 2018 г. «Русагро» и 1С заключили генеральное соглашение о сотрудничестве в области создания эффективных систем управления предприятиями «Русагро» с использованием решений на платформе «1С:Предпри
27.02.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018»

нологиям, «Магнит»; Владислав Беляев, ИТ-директор, ГК «Черкизово»; Кирилл Алифанов, директор по ИТ, ГК «Русагро»; Глеб Лигачев, директор по ИТ, СО ЕЭС; Георгий Иванов, директор департамента соп

Публикаций - 379, упоминаний - 469

Русагро Группа Компаний и организации, системы, технологии, персоны:

9594 76
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 75
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 52
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 44
Ростелеком 10948 35
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 33
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 32
SAP SE 5601 32
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 29
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 29
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 27
SimbirSoft - СимбирСофт 124 25
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 24
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 24
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 23
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 135 23
МегаФон 10742 23
Microsoft Corporation 25775 22
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 22
Ланит Интеграция 219 21
Yandex - Яндекс 9216 21
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 21
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 21
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 20
R-Vision - Р-Вижн 267 19
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 19
Oracle Corporation 7074 19
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 19
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 19
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 18
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 18
Polymedia - Полимедиа 158 17
Газинформсервис - ГИС 496 17
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 58 17
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 17
ФинГрад - FinGrad 48 17
Аусферр ИТЦ 44 17
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 16
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 15
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 15
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 66
Почта России ПАО 2370 62
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 61
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 57
Северсталь ПАО - Severstal 629 56
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 53
МКБ - Московский кредитный банк 657 52
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 51
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 50
ГПБ - Газпромбанк 1273 45
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 44
РЖД - Российские железные дороги 2096 43
Газпром нефть 725 40
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 38
Силовые машины 166 36
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 82 35
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 35
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 34
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 34
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 33
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 63 30
Ингосстрах СПАО 478 30
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 29
Альфа-Банк 1979 28
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 27
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 27
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 25
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 25
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 25
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 24
Синара Банк - ДелоБанк 69 24
ТОФС - Технологии ОФС 32 24
Газпром ПАО 1493 24
ВТБ - Почта Банк 514 24
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 24
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 23
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 23
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 22
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 22
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 89
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 53
Федеральное казначейство России 1949 52
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 31
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 26
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 24
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 22
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 22
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 21
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 19
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 17
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 37 16
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 15
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 14
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 13
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 12
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 10
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 9
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 8
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 8
Минсельхоз РФ - Депинформатизации - Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК - Агропромцифра - Агропромышленный центр цифровизации 29 8
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 31 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 6
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 6
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 4
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 4
Судебная власть - Judicial power 2500 4
Туризм.РФ Копорация развития территорий - Национальная Корпорация Развития Туризма 16 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 9
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 7
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 6
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 5
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 3
РСПМ - Российский союз поставщиков металлопродукции - Российская Ассоциация металлоторговцев 13 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
ЛДПР 116 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 2
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
АПАПП - Ассоциация Производителей Альтернативных Пищевых Продуктов 1 1
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 21 1
НАБА - Национальная ассоциация бизнес-ангелов 8 1
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 1
ПОРА - Проектный офис развития Арктики 1 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
Российский клуб финансовых директоров 32 1
Базис Консорциум - Ассоциация разработчиков и производителей - Консорциум средств, ресурсов и технологий производства высокотехнологичной продукции 9 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 204
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 194
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 161
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 154
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 144
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 102
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 96
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 76
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 64
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 63
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 63
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 55
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 55
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 55
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 54
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 54
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 53
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 50
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 48
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 46
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 44
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 44
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 42
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 42
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 42
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 41
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 40
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 39
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 37
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 36
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 35
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 35
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 34
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 34
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 34
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 33
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 33
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 33
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 31
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 31
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 35
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 29
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 29
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 26
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 20
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 20
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 20
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 19
Новые облачные технологии - МойОфис 958 19
НКТ - Р7-Офис 543 18
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 18
1С:ERP Управление предприятием 841 17
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 17
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 17
Linx Cloud 92 17
НКТ - Р7-графика 47 17
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 17
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 15
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 133 15
БИС - ITQuick - Jumse 52 13
Microsoft Office 4170 13
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 12
Axiom JDK СЗИ 175 11
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 10
Linux OS 11533 10
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 9
OpenAI - ChatGPT 719 9
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 9
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 9
Microsoft Windows 16882 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 8
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 7
Google Android 15243 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 6
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 6
Microsoft Windows 2000 8678 6
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 6
Apple iOS 8583 5
Oracle Java - язык программирования 3469 5
Шадаев Максут 1210 62
Ульянов Николай 176 53
Натрусов Артем 313 47
Суровец Дмитрий 115 46
Граденко Михаил 56 44
Чудинов Дмитрий 103 43
Цыганков Роман 62 41
Соболев Роман 48 35
Трошина Елена 39 34
Лигачев Глеб 120 31
Абакумов Евгений 227 30
Мезенцев Роман 41 30
Чаркин Евгений 317 28
Алифанов Кирилл 84 28
Сергеев Сергей 179 27
Каримов Руслан 66 27
Гребеник Геннадий 68 26
Нестеров Алексей 175 25
Варжавин Иван 30 25
Беляев Владислав 104 24
Воеводин Александр 40 24
Бондаренко Алексей 47 24
Тятюшев Максим 215 24
Семенников Антон 35 24
Стружкова Юлия 31 24
Шойтов Александр 116 22
Евсеев Артем 55 22
Врацкий Андрей 175 21
Круглов Виктор 43 21
Атоян Антон 36 21
Артюхов Сергей 66 21
Фарберов Александр 29 21
Бреган Андрей 26 21
Абдрахманов Рустам 41 19
Урусов Виктор 157 19
Аникин Дмитрий 68 19
Петров Михаил 139 19
Воронин Павел 196 18
Аксенов Олег 62 18
Ромащев Станислав 28 18
Россия - РФ - Российская федерация 166167 316
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 149
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 38
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 33
Европа 24964 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 16
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 16
Украина 7928 16
Земля - планета Солнечной системы 10865 15
Европа Восточная 3138 15
Казахстан - Республика 6048 14
Беларусь - Белоруссия 6289 14
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 14
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 729 13
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 10
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 9
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 9
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 8
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 7
Индия - Bharat 5869 7
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Россия - СФО - Новосибирск 4876 7
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 412 6
Азия - Азиатский регион 5920 6
Япония 13807 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 5
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
Израиль 2856 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 5
Узбекистан - Республика 2005 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 4
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Россия - УФО - Свердловская область 1951 4
Америка - Американский регион 2206 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 154
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 138
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 132
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 93
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 78
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 58
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 58
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 57
Экономический эффект 1342 56
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 55
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 48
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 42
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 5
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 3
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MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
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