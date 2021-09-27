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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Русагро Группа Компаний
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 139, упоминаний - 167
Русагро Группа Компаний упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 27
|Петров Михаил 88 19
|Беляев Владислав 65 14
|Дрейгер Павел 15 13
|Натрусов Артем 121 13
|Урьяс Вадим 76 10
|Шеховцов Юрий 33 10
|Поляков Сергей 60 9
|Чаркин Евгений 182 9
|Зырянов Илья 17 9
|Богданов Кирилл 91 9
|Кереже Дмитрий 9 9
|Холкин Дмитрий 15 9
|Дьяченко Валерий 66 9
|Абакумов Евгений 103 9
|Халматов Максим 45 9
|Ягнятинский Евгений 32 9
|Муравьев Владимир 29 9
|Богомазов Дмитрий 13 9
|Клепиков Алексей 77 9
|Лоевский Илья 12 9
|Огурцов Юрий 13 9
|Мирошниченко Алексей 9 9
|Гребельный Антон 14 9
|Суровец Дмитрий 44 9
|Болотюк Дмитрий 12 9
|Шевченко Владимир 135 9
|Тихонравов Андрей 13 9
|Сапунов Михаил 9 9
|Алифанов Кирилл 56 9
|Ямщиков Владимир 32 9
|Гурко Денис 11 9
|Тетерина Элла 13 9
|Панферов Алексей 22 9
|Погосова Карина 9 9
|Савкин Владимир 38 8
|Щеглов Дмитрий 8 7
|Вахнин Павел 51 6
|Милек Таня 7 6
|Трояновский Владимир 40 6
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759649, в очереди разбора - 663339.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759649, в очереди разбора - 663339.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru