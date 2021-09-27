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Русагро Группа Компаний


27.09.2021 Компания Galileosky учредила новую премию в области GPS/ГЛОНАСС-мониторинга 1
06.09.2021 «Русал» оцифровал HR-процессы на базе WebSoft HCM 1
16.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Системы хранения данных 2021» состоится 6 июля 1
03.06.2021 Знаковая интернет-площадка для госзакупок купила конкурента за миллиарды рублей 1
18.05.2021 «Русагро» завершил трансформацию HR-процессов в облаке SAP для 20 тысяч сотрудников 3
13.05.2021 «Инфосистемы джет» подвела итоги 2020 года 1
16.03.2021 ОЭЗ «Технополис «Москва» завершает первый этап цифровизации операционных процессов 1
17.02.2021 Skolkovo Ventures продала свою долю в компании Elementaree гендиректору «Русагро» 1
12.02.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» внедрил цифровую систему коммерческого учета электроэнергии 1
02.02.2021 Юлия Липатова, «Аэроклуб»: Автоматизация авансовых отчетов может ежегодно экономить компаниям до 35 млн рублей 1
27.01.2021 Softline помогла «Тамбовскому бекону» внедрить цифровое аналитическое решение на основе BI-платформы Qlik Sense 2
22.12.2020 Спрос на ИТ-услуги восстановится во II полугодии 2021 года 1
26.11.2020 «Т-платформы» восстали из мертвых. Набирается штат, найден новый гендиректор 1
17.11.2020 Владелец «Ланита» выкупил у «Систематики» крупную консалтинговую компанию 1
03.11.2020 Комбайны с искусственным интеллектом собрали 720 тыс. тонн урожая 1
12.10.2020 Конференция о коммуникационных технологиях INTERCOM’20 пройдет 15 октября в онлайн-формате 1
05.10.2020 Конференция о новых коммуникационных технологиях INTERCOM / Remote edition пройдет 15 октября 1
01.10.2020 Конференция о новых коммуникационных технологиях INTERCOM / Remote edition пройдет 15 октября 1
29.09.2020 Как семья покойного соратника Березовского лишила американцев постсоветского сотового оператора 1
16.09.2020 Новый сервис «Яндекса» поможет ритейлу контролировать поставки 1
13.08.2020 «Инфосистемы Джет» построила современный дата-центр для «Русагро» 1
05.08.2020 «Инфосистемы Джет» защитила «Русагро» от сетевых угроз 2
09.07.2020 Путин оценил разработку южно-сахалинской ИТ-компании в области борьбы с коронавирусом 1
30.06.2020 GPMD начал продавать in-image рекламу платформы Cats 1
19.06.2020 «Уралкалий» остался без ИТ-директора 1
04.06.2020 Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ 1
26.05.2020 «Русагро» и Cognitive Pilot приступили к массовому оснащению сельхозтехники системой беспилотного вождения 2
21.05.2020 Андрей Фаерштейн, ИТ-директор «Русала», в интервью CNews — о смене ИТ-приоритетов из-за «удаленки» 1
17.04.2020 «Яндекс» и «Русагро» договорились о внедрении алгоритмов в распределение поставок сельхозпродукции 3
10.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
04.03.2020 Почему 95% внедрений искусственного интеллекта неудачные 1
04.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
03.03.2020 Выручка «Ростелекома» за 2019 год достигла 337,4 млрд рублей 1
19.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
12.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
05.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
04.02.2020 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2020: опыт, технологии, прогнозы» состоится 18 февраля 1
23.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
17.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
16.01.2020 Конференция CNews «HR Tech 2020» состоится 20 февраля. Открыта регистрация 1

Публикаций - 139, упоминаний - 167

Русагро Группа Компаний упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 17
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 15
SAP SE 3211 10
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 9
Robokassa - Робокасса 44 9
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 9
Microsoft Corporation 11060 8
Крок 1219 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 6
Google LLC 7144 5
Yandex - Яндекс 4101 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 5
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 488 4
АФК Система ПАО 994 4
3733 4
Инфосистемы Джет 675 4
Cognitive Pilot 35 4
Voximplant - Фастком 15 3
IBM 3537 3
Ланит ГК 1155 3
Cisco Systems 2038 3
Центр2М - Center2М 47 3
Teradata 166 2
Астерос - Asteros 531 2
SAP CIS - САП СНГ 753 2
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 29 2
Bitfury Group 25 2
Нейросети Ашманова - Нейронные сети Ашманова 6 2
Dahua Technology 34 2
Бакка Софт - Bacca 13 2
Fortinet 286 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 61 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 240 2
Facebook 3765 2
Citrix Systems - Цитрикс Системс - Citrix Ru&CIS 3 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 19
Ингосстрах СПАО 210 18
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 15
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 15
Черкизово ГК 73 14
Альфа-Банк 1123 13
Норникель - Норильский никель 177 12
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 30 10
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 10
Магнит - Сеть магазинов 269 10
IDS Borjomi - ИДС Боржоми 16 10
РВК - Российская венчурная компания 476 10
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 10
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 10
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 9
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 23 9
Совкомбанк ПАО 147 9
Комус 25 9
ММК-Информсервис 20 9
Procter&Gamble - P&G 94 9
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 9
McDonald’s - Макдоналдс 90 9
Sanofi - Санофи 33 9
Фармстандарт АО 32 9
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 9
ФГК - Федеральная грузовая компания 10 9
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 9
ITM Group 12 9
ТрансКонтейнер 25 9
СиЛайн - SeaLine - Страховой брокер 11 9
Водоканал МУП 10 9
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 9
Аэрофлот 493 9
АльфаСтрахование СГ 207 9
Инвар - Invar 10 9
Газпромтранс - Транспортная компания 12 9
ВГК - Восточная Горнорудная Компания 14 9
Сбербанк страхование 47 9
АДВ ГК - Коммуникационная группа 21 9
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 21
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 10
Счётная палата РФ 460 10
МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога 31 9
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 2
Роснано 456 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 2
Правительство РФ 2201 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
Администрация Президента РФ 267 1
ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 8 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
ФРДВ - Фонд развития Дальнего Востока и Арктики 8 1
ИФНС - Инспекция Федеральной налоговой службы 36 1
Дальневосточный фонд высоких технологий 9 1
Федеральное казначейство России 766 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 34
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 19
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 14
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 10
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems 35 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 4
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 3
Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics 30 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 3
Big Data - Большие данные 1136 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 3
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 2
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 1
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 1
Call back - Обратный звонок 15 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 1
Cognitive Agro Pilot 30 4
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 3
Google Android 10750 3
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 3
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 3
SAP SuccessFactors 110 3
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 3
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 661 2
Microsoft Lync 272 2
Haulmont CUBA Platform 24 2
Яндекс.Маршрутизация 22 2
Ростелеком-Солар - Solar MSS - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 21 2
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 2
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 2
Java - Язык программирования 1175 2
Apple iOS 5741 2
Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 88 2
Google YouTube - Видеохостинг 1713 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 22 1
SAP Business One - SAP B1 58 1
SAP App Center 9 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 32 1
Telegram - Мессенджер 80 1
XGBoost - алгоритмы машинного обучения с применением библиотек градиентного бустинга 9 1
Cisco Kinetic 4 1
Лаборатория Наносемантика SOVA - Smart Open Virtual Assistant 8 1
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 29 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 1
Oracle Siebel CRM 165 1
Fortinet FortiManager 20 1
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 16 1
SAP CEC - SAP Customer Experience 27 1
Cisco VSM - Cisco Video Surveillance Manager 11 1
ДИЦ - Турбо Бухгалтер 19 1
Cognitive Агродроид C2-A2 - Cognitive2-Agro2 Droid1 3 1
Ростелеком Игровой Маркет 3 1
ДИЦ - Турбо BI 4 1
Четвернин Алексей 651 27
Петров Михаил 88 19
Беляев Владислав 65 14
Дрейгер Павел 15 13
Натрусов Артем 121 13
Урьяс Вадим 76 10
Шеховцов Юрий 33 10
Поляков Сергей 60 9
Чаркин Евгений 182 9
Зырянов Илья 17 9
Богданов Кирилл 91 9
Кереже Дмитрий 9 9
Холкин Дмитрий 15 9
Дьяченко Валерий 66 9
Абакумов Евгений 103 9
Халматов Максим 45 9
Ягнятинский Евгений 32 9
Муравьев Владимир 29 9
Богомазов Дмитрий 13 9
Клепиков Алексей 77 9
Лоевский Илья 12 9
Огурцов Юрий 13 9
Мирошниченко Алексей 9 9
Гребельный Антон 14 9
Суровец Дмитрий 44 9
Болотюк Дмитрий 12 9
Шевченко Владимир 135 9
Тихонравов Андрей 13 9
Сапунов Михаил 9 9
Алифанов Кирилл 56 9
Ямщиков Владимир 32 9
Гурко Денис 11 9
Тетерина Элла 13 9
Панферов Алексей 22 9
Погосова Карина 9 9
Савкин Владимир 38 8
Щеглов Дмитрий 8 7
Вахнин Павел 51 6
Милек Таня 7 6
Трояновский Владимир 40 6
Россия - Российская федерация - РФ 57309 69
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 51
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 15
Восточная Европа 1676 13
Украина 3361 10
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 8
Россия - Белгородская область 367 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 5
Россия - Приморский край - Приморье 604 5
Земля - планета Солнечной системы 859 4
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 672 4
Европа 3745 4
Россия - Тамбовская область 322 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
Россия - Томская область 419 3
Россия - Курская область 338 3
Россия - СФО - Новосибирск 1965 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 3
Россия - Курганская область 261 2
Россия - Краснодарский край 913 2
Казахстан - Республика 2627 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 2
Россия - Удомля 41 2
Россия - Республика Карелия 298 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Россия - Калининградская область 535 2
Россия - Калужская область 571 2
Россия - Иркутск 464 2
Россия - Ставропольский край 458 2
Россия - Красноярский край 663 2
Россия - Кемеровская область 467 2
Россия - Иркутская область 543 2
Россия - Ростовская область 861 2
Черкизон - Черкизовский рынок 60 2
Россия - Красноярск 845 2
Европа Северная - Скандинавия 274 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 2
Россия - ПФО - Казань 1513 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 35
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 19
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 15
Страховой брокер 13 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 6
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
ETA - Estimated Time of Arrival - ожидаемое время прибытия 1 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
ТОСЭР - ТОР - Территория опережающего социально-экономического развития 3 1
Капиталовложения - Капвложения - Капитальные вложения 1 1
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 1
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 3 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 62 1
Федеральный закон 264-ФЗ - О праве на забвение 7 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 327 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
НПА - Нормативный правовой акт 49 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 1
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