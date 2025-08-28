Русагро Группа Компаний

Rambler&Co, Русал, ЕвроХим, Почта банк, ЕМГ и другие, расскажут о кейсах внедрения ИИ, на форуме «Технологии искусственного интеллекта» 18 сентября л «Рамблер»Николай Ксензик, начальник управления, Управление больших данных и продвинутой аналитики ЦТиП, Группа «ЕвроХим»Михаил Граденко, директор департамента технологий искусственного интеллекта, «Русал»Полина Кузьмина, директор департамента цифровых технологий и новых медиа,« Европейская Медиа Группа»Илья Кананыкин, директор, «Ассоциация больших данных»Владимир Тарасов, вице-президент,

«Цифра» и Русагро начинают грантовый проект по цифровой трансформации на базе платформы ZIIoT Группа компаний «Цифра» и «Русагро», российский агропромышленный холдинг, запустили проект по созданию единой цифровой платформы управления производством. Система будет внедрена на производственных площадках в Саратовско

IBS обеспечила техподдержку корпоративных систем «Русагро» на платформе «1С» мпании IBS на протяжении трех месяцев осуществляли сопровождение и развитие систем «1С» в компании «Русагро-Центр». В завершение проекта эксперты также дали рекомендации по ускорению части бизн

«Русал» завершил внедрение системы управления лабораторной информацией от «Айтеко» Компания «Инвиатех» (входит в ГК «Айтеко») реализовала проект по внедрению собственной системы управления лабораторной информацией (DES.LIMS) для Объединенной компании «Русал» (ОК «Русал»). Проект охватил 13 предприятий в трех ключевых дивизионах компании: алюминиевом, глиноземном и продуктовом. Об этом CNews сообщили представители ГК «Айтеко». Основной

«Русал», Leomax Group, «Русагро» поделятся своими кейсами 15 апреля на конференции CNews «Заказная разработка ПО». Успейте зарегистрироваться ботки ПО: делимся опытом. Как выбрать подрядчика заказной разработки. Кейсы внедрения заказного ПО. С докладами выступят: Михаил Граденко, директор департамента технологий искусственного интеллекта, «Русал»; Александр Афанасьев, ИТ-директор, Leomax Group; Иван Крутько, бизнес-практик в B2B продажах и цифровой трансформации, Ex-директор по цифровому развитию, «Комус», «М-Видео»; Валентин Кас

Группа «Русагро» внедрила систему автоматического распознавания сорных растений с помощью дронов при поддержке «Сколково» Группа компаний «Русагро» и резидент «Сколково» «АссистАгро» успешно завершили проект по внедрению системы автоматического распознавания сорняков с использованием беспилотников. Проект реализовывался с 2022 по

Систему «TALARIX Мясокомбинат» внедрили на заводе утилизации «Русагро – Приморье» печило унификацию бизнес-процессов производства в соответствии с едиными корпоративными стандартами ГК «Русагро». Об этом CNews сообщили представители Axelot. ГК «Русагро» – это вертикал

Владимир Горохов, Максим Андрианов - «Русагро» внедрила российский аналог западной системы умного производственного планирования CNews: Какие конкретные задачи и проблемы можно решать с помощью ИИ в сельском хозяйстве? Владимир Горохов: Приведу примеры из портфеля проектов «Русагро». Мы разработали и внедрили системы с применением нейросетей для контроля внесения минеральных удобрений и для формирования оптимальных маршрутов техники. Создали системы видеоаналитики

Александр Данченков - Александр Данченков, «Русагро Тех»: Мы не вправе допустить, чтобы нас взломали, — иначе остановится производство ызова для большинства российских предприятий, в том числе агропромышленных. CNews: Известно, что в «Русагро» самая сильная структура ИБ среди агропромышленных компаний. В какой момент вам понад

«Русал» потратит 20 миллиардов рублей на установку российских АСУ ТП взамен иностранных Импортозамещение за миллиарды «Русал», один из ведущих мировых производителей алюминия, решил осуществить замену импортных систем автоматизации на своих алюминиевых и глиноземных предприятиях. Об этом сообщила компания на св

Всеволод Воробьев - Всеволод Воробьев, «Инфосистемы Джет»: Агрохолдинги в России отдают предпочтение модульным ЦОДам задачу решает защищенный модульный ЦОД, созданный специалистами ИТ-компании «Инфосистемы Джет» для «Русагро»? Всеволод Воробьев: Главная задача модульного ЦОДа — это защита установленного в нем

«Инфосистемы Джет» разработала интеллектуальную систему планирования полевых работ для «Русагро» изирует весь комплекс полевых операций, позволяя экономить ресурсы и получать максимальную прибыль от урожая. Важным компонентом системы являются алгоритмы на базе машинного обучения. В агрохолдинге «Русагро» около шести тысяч полей, на которых выращивают различные культуры. В каждое время года на них необходимо производить ряд работ — от вспашки и посева до обработки полей после сбора урож

ГК «Русагро» и «Инфосистемы Джет» создали бизнес-ориентированную систему ИБ агрохолдинга ия локальных проблем до бизнес-ориентированной модели ИБ и создания выделенных центров компетенций. ГК «Русагро» и «Инфосистемы Джет» успешно разработали и внедрили централизованную систему инф

Axenix разработала платформу NRM для масложирового бизнеса ГК «Русагро» Консалтинговая технологическая компания Axenix разработала для масложирового бизнес-направления ГК «Русагро» цифровую интегрированную платформу NRM (от англ. Net Revenue Management — управл

«Русагро» повысит эффективность бизнеса благодаря внедрению платформы TESSA ут работать все сотрудники. Проект внедрения новой платформы связан с централизацией всех процессов ГК «Русагро». На момент принятия решения о внедрении единой СЭД разные подразделения использо

ИТ-директор «Русагро» в интервью CNews: Наша нейросеть распознает более 150 видов сорняков «Нейросети полностью поменяли бизнес-процесс» CNews: Расскажите о процессах цифровой трансформации «Русагро» — на каком вы этапе? Какие ключевые проекты цифровизации последних двух лет вы могли бы выделить? Артем Петров: «Русагро» набрала отличный ход, у нас в эксплуатации уже нескольк

«Геомир» выступит партнером проекта по внедрению отечественной автоматизированной системы управления в «Русагро» Стоимость внедрения в деятельность ГК «Русагро» системы управления сельхозпроизводством на базе отечественного ПО, разработанног

Масложировой бизнес группы «Русагро» оптимизировал управление двором на складах при помощи «Корус консалтинг» ную способность складов готовой продукции. Об этом CNews сообщили представители «Корус консалтинг». ГК «Русагро» — российский вертикально-интегрированный агрохолдинг. С 2021 г. «Русагро масло»

Масложировой бизнес «Русагро» применяет математического двойника цепей поставок от «Корус консалтинг» для оптимизации логистики и закупок подсолнечника Группа «Русагро» занимается производством масложировой продукции, сахара, свиноводством, растениеводством и реализует продукцию в 60 странах мира и 80 городах России. Для построения системного подхода

Масложировой бизнес «Русагро» оптимизировал логистику с помощью «Корус консалтинг» руб., несмотря на рост цен на топливо. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус консалтинг». ГК «Русагро» — вертикально-интегрированный агрохолдинг. Поставляет продукцию в 80 регионов Ро

«Русагро» повысила эффективность благодаря внедрению WFM-решения от Goodt Компания «Русагро» автоматизировала задачи руководителей по планированию рабочей нагрузки сотрудников, а также создала основу для формирования цифрового табеля. Все это было реализовано с помощью WFM-реш

«Русагро» автоматизировала задачи руководителей по планированию рабочей нагрузки сотрудников «Русагро» автоматизировала задачи руководителей по планированию рабочей нагрузки сотрудников, а также создала основу для формирования цифрового табеля. Все это было реализовано с помощью WFM-реш

«Акстим» и OmniLine помогли «Русагро» вдвое сократить время обработки заявок от клиентов тим» (бывшая Accenture) и OmniLine внедрили в одно из крупнейших направлений масложирового бизнеса «Русагро» low-code-решение с целью дальнейшего развития уровня клиентского сервиса. Также важн

«Инфосистемы джет» провела GAP-аудит ИБ в «Русагро» Специалисты ИТ-компании «Инфосистемы джет» провели GAP-аудит информационной безопасности (ИБ) в «Русагро», который осуществляется агрохолдингом на ежегодной основе. Аудит проводился в головном офисе, в объединённом центре обслуживания и в четырех бизнес-направлениях – мясном, масложировом,

Автоматизация финансового учета на «1С:ERP» в ООО «Молочные продукты Русагро» 1 г. компания «Константа» завершила проект внедрения «1С:ERP» на предприятии ООО «Молочные продукты Русагро». Особенности проекта 1.Ограничение по срокам Был выработан такой внутренний регламен

«Русал» оцифровал HR-процессы на базе WebSoft HCM «Русал» будет управлять человеческим капиталом на базе российской платформы WebSoft HCM. HR-Tech проект реализован совместно с компанией GMCS. ‬‬‬‬‬‬‬‬ Системой охвачено 50 тыс. сотрудников «Рус

«Русагро» завершил трансформацию HR-процессов в облаке SAP для 20 тысяч сотрудников зоваться всеми HR-сервисами онлайн через одну систему», — сказал Максим Басов, генеральный директор ГК «Русагро». «HR-трансформация «Русагро» — один из лучших кейсов по цифровизации HR-процессо

Skolkovo Ventures продала свою долю в компании Elementaree гендиректору «Русагро» Инвестиционная платформа Skolkovo Ventures продала генеральному директору «Русагро» Максиму Басову свою долю в компании Elementaree. Сумму сделки стороны не разглашают. Пакет акций Басова превысит 15%, и он станет вторым крупнейшим акционером Elementaree после основат

«Инфосистемы Джет» построила современный дата-центр для «Русагро» пании «Инфосистемы Джет» спроектировали и внедрили защищенный контейнерный ЦОД для Группы Компаний «Русагро», который объединил 12 площадок (включая 3 завода) в Приморье. Благодаря новому много

«Инфосистемы Джет» защитила «Русагро» от сетевых угроз «Инфосистемы джет» обеспечила комплексную безопасность сетевого периметра группы компаний «Русагро» с помощью решений Fortinet. ИБ-специалисты интегратора внедрили в инфраструктуру агр

«Русагро» и Cognitive Pilot приступили к массовому оснащению сельхозтехники системой беспилотного вождения Российский агрохолдинг «Русагро» и разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств Cognitive Pilot (дочерняя компания Сбербанка и группы Cognitive Technologies) приступили к промышлен

«Яндекс» и «Русагро» договорились о внедрении алгоритмов в распределение поставок сельхозпродукции Платформа «Яндекс.Маршрутизация» будет интегрирована в систему логистики масложирового бизнеса «Русагро». Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Яндекс.Маршрутизации». Теперь маршруты поставок продукции в торговые сети будут строиться с помощью алгоритмов «Яндекса», которые учитывают прог

«Ростелеком» и «Русагро» запустили систему контроля за движением урожая «Ростелеком», российский провайдер цифровых услуг и решений, и «Русагро», российский вертикальный агрохолдинг, запустили систему контроля за движением урожая

«Русагро» запустил бесплатную онлайн-аккредитацию поставщиков на базе площадки B2B-Center Российский агрохолдинг «Русагро» запустил бесплатную онлайн-аккредитацию поставщиков на базе площадки B2B-Center. Чтобы пройти аккредитацию, достаточно загрузить на площадку уставные документы, а также подтвердить нал

«Русагро» внедрит беспилотные технологии Cognitive Technologies Агрохолдинг «Русагро» и разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств

«Инфосистемы Джет» помогут повысить ИБ в ГК «Русагро» “Инфосистемы Джет”», — отметил Павел Дрейгер, руководитель управления по информационным технологиям ГК «Русагро». В ходе аудита специалисты суммарно обследовали 16 информационных систем и 4 авт

«Русагро» запустил HR-трансформацию холдинга в облаке SAP телям и сотрудникам в вопросах карьерного развития» - заявила Ольга Федорова, директор по персоналу ГК «Русагро». «Переход «Русагро» на платформу SAP SuccessFactors – это классический пример ма

«Ростелеком» и «Русагро» подписали соглашение о сотрудничестве Международного экономического форума, подписи на документе поставили Председатель совета директоров ГК «Русагро» Вадим Мошкович и президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский. Соглашение по

«Русагро» и 1С заключили генеральное соглашение о сотрудничестве в области создания систем управления предприятиями В ходе Петербургского международного экономического форума 24 мая 2018 г. «Русагро» и 1С заключили генеральное соглашение о сотрудничестве в области создания эффективных систем управления предприятиями «Русагро» с использованием решений на платформе «1С:Предпри