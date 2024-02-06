«Инфосистемы Джет» разработала интеллектуальную систему планирования полевых работ для «Русагро»

«Инфосистемы Джет» разработала систему, которая обрабатывает большое количество производственных данных и дает рекомендации агрономам по планированию различных полевых работ. Система учитывает множество факторов и оптимизирует весь комплекс полевых операций, позволяя экономить ресурсы и получать максимальную прибыль от урожая. Важным компонентом системы являются алгоритмы на базе машинного обучения.

В агрохолдинге «Русагро» около шести тысяч полей, на которых выращивают различные культуры. В каждое время года на них необходимо производить ряд работ — от вспашки и посева до обработки полей после сбора урожая. Планирование полевых работ — сложный процесс, при котором надо учитывать свойства каждой культуры, погодные условия и другие факторы, управлять сельскохозяйственной техникой и занятостью специалистов. Оптимально учесть все это в масштабе агропромышленного холдинга — очень трудоемкая задача для человека, поэтому было принято решение разработать и внедрить интеллектуальную систему планирования всего комплекса полевых работ (кроме уборки урожая, для которой уже внедрено отдельное решение). Для реализации проекта была выбрана компания «Инфосистемы Джет», совместно с которой «Русагро» уже сделал ряд проектов.

Для решения задачи был разработан мета-алгоритм с применением целочисленного и линейного программирования, который интегрирован с информационными системами «Русагро». Алгоритм получает из них данные, на основе которых принимаются решения, когда на каком поле производить определенный ряд работ. Среди этих данных отчеты агрономов, материалы аэросъёмки, информация о свойствах культур, данные из метеорологической системы, а также информация о сельхозтехнике и производственных заказах на продукцию с полей из ERP.

Планы полевых работ актуализируются ежедневно, при этом используются данные о фактически выполненных работах, что обеспечивает выполнение незавершённых по какой-либо причине работ.

Разработанная система помогает определить приоритеты проведения полевых работ, учитывая возможности персонала и техники, а также экономическую целесообразность, и рекомендует последовательность операций, гарантирующую оптимальное использование всех ресурсов. С помощью нового решения агрохолдинг сокращает убытки от простоя техники и невыполненных вовремя работ, повышает показатели урожайности полей и полученной прибыли.

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«Новая система для планирования полевых работ стала одной из важных составляющих цифровой трансформации агрохолдинга. В прошлом году мы совместно с «Инфосистемы Джет» успешно разработали и внедрили другую систему, которая оптимизирует процесс сбора урожая, и она показала хорошие результаты, поэтому мы продолжили работу и сейчас нам удалось автоматизировать планирование большей части полевых операций», — сказал Владимир Горохов, директор по развитию «Русагро Тех».

В итоге «Русагро» и «Инфосистемы Джет» создали систему продвинутого производственного планирования, альтернативную импортным продуктам класса APS (Advanced Planning & Scheduling), таким как Siemens Opcenter или DELMIA Ortems, которая дает агробизнесу следующие выгоды: выполнение агроопераций в заданный срок и приоритезация по самым важным работам, — что позволяет увеличить урожайность; минимизация перегонов техники — с последующим сокращением издержек на ГСМ и ремонт; контроль норм выработки на агрооперациях и, как следствие, — повышение производительности труда.

«Разработанная нами система позволяет организовать полевые работы таким образом, чтобы получать максимум урожая и использовать производственные ресурсы максимально эффективно. На этот процесс влияет множество факторов, и наш алгоритм учитывает их и дает агрономам лучшие рекомендации по расписанию работ. Это экономит время сотрудников «Русагро» и помогает избежать рисков потери урожая», — сказал Антон Чикин, руководитель отдела интеллектуального анализа «Инфосистемы Джет».