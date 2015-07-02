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ГСМ Горюче-смазочные материалы
СОБЫТИЯ
|02.07.2015
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«СМП-Нефтегаз» сократила расходы на ГСМ с помощью Omnicomm
Оснащение системой Omnicomm специализированной техники группы компаний «СМП-Нефтегаз» позволило предприятию сократить расходы на ГСМ. Об этом CNews сообщили в компании Omnicomm. Так, за счет систематизации производственных процессов и исключения хищения топлива удалось достигнуть экономии в 30% при выполнении прежних объ
|06.06.2014
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«НефтеХимПромПоволжье» сократила затраты на ГСМ на 35% с помощью системы спутникового мониторинга «СКАУТ»
ранспорта и эксплуатации техники на удаленных объектах вышел на новый уровень. У компании появилась возможность анализировать расход топлива при осуществлении разных видов работ, а в целом затраты на ГСМ сократились на 35%. Сегодня использование системы помогает пресекать случаи сливов и недоливов топлива, исключать «левые» рейсы и контролировать время работы транспорта. «Благодаря внедрени
|10.07.2013
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«1С-Рарус» автоматизировал управление работой автотранспорта для «Трансстройинвеста»
порта, обеспечивающего доставку материалов на объекты, и строительных механизмов. Организована быстрая транспортировка материалов для строительства по специально разработанным маршрутам. Учет расхода ГСМ и выработки водителей позволил уточнить себестоимость доставки материалов на объекты и эксплуатации техники в ходе строительства. Компания смогла точнее рассчитывать собственную прибыль от
|01.11.2006
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Уфимский международный аэропорт модернизирует склад ГСМ
ОАО «Международный аэропорт «Уфа» проводит открытый конкурс, согласно условиям которого требуется поставить оборудование в рамках программы: «Модернизация базового склада ГСМ и реконструкция расходного склада ГСМ в а/п Уфа». На реализацию проекта из госбюджета выделяются средства в размере не более 6 млн 135 тыс 909 руб. В частности, исполнителю контракта
|04.07.2006
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"АВТОВАЗТранс" автоматизировал управление
водственно-технический отдел; учет автоперевозок; планирование выездов; сбор услуг; учет местонахождения и состояния транспортного средства; расчет заработной платы водителей и контроль табелей; учет ГСМ; складской и производственный учет; ремонт автотранспорта; учет затрат; обмен данными с системой бухгалтерского учета. В рамках блока «Производственно-технический отдел» были автоматизирова
ГСМ и организации, системы, технологии, персоны:
|Емельянов Станислав 67 14
|Нечаев Иван 61 10
|Андронов Андрей 10 3
|Гурко Александр 139 3
|Исаев Дмитрий 58 2
|Котов Иван 12 2
|Хадонова Светлана 14 2
|Максаев Евгений 3 2
|Бухтояров Федор 3 2
|Балакин Максим 2 2
|Путин Владимир 3454 2
|Меламед Александр 95 2
|Смятских Алексей 48 2
|Платонов Андрей 10 2
|Готальский Михаил 95 1
|Сизов Артур 5 1
|Белимов Александр 14 1
|Зайцев Владимир 55 1
|Гольденберг Леонид 63 1
|Гуриев Марат 17 1
|Орлов Алексей 21 1
|Тимашов Алексей 14 1
|Замятин Алексей 1 1
|Стак Александр 34 1
|Федин Александр 6 1
|Фонов Александр 1 1
|Полянских Алексей 1 1
|Абалмасов Александр 1 1
|Мордухович Александр 3 1
|Казакова Александра 5 1
|Касаркин Александр 1 1
|Самойленко Максим 67 1
|Демидов Михаил 134 1
|Андреев Сергей 67 1
|Шалманов Сергей 202 1
|Милованцев Дмитрий 110 1
|Бяхов Олег 59 1
|Рахманов Максим 47 1
|Фадеев Михаил 57 1
|Филимонов Сергей 46 1
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