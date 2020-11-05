Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ГСМ
Горюче-смазочные материалы
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Публикаций - 34, упоминаний - 39
ГСМ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|1С-Рарус 540 4
|1С 3799 2
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 1
|Парус 206 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
|АйТи 754 1
|Microsoft Corporation 11226 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
|СКАУТ 63 1
|АвтоТрекер 95 1
|Автотранспортный комбинат ФГБУ 2 2
|Газпром нефть 382 1
|ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 39 1
|Mobil - Мобил 1 1
|Азия Цемент 10 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770987, в очереди разбора - 674669.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770987, в очереди разбора - 674669.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru