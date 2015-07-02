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ГСМ Горюче-смазочные материалы

СОБЫТИЯ


02.07.2015 «СМП-Нефтегаз» сократила расходы на ГСМ с помощью Omnicomm

Оснащение системой Omnicomm специализированной техники группы компаний «СМП-Нефтегаз» позволило предприятию сократить расходы на ГСМ. Об этом CNews сообщили в компании Omnicomm. Так, за счет систематизации производственных процессов и исключения хищения топлива удалось достигнуть экономии в 30% при выполнении прежних объ
06.06.2014 «НефтеХимПромПоволжье» сократила затраты на ГСМ на 35% с помощью системы спутникового мониторинга «СКАУТ»

ранспорта и эксплуатации техники на удаленных объектах вышел на новый уровень. У компании появилась возможность анализировать расход топлива при осуществлении разных видов работ, а в целом затраты на ГСМ сократились на 35%. Сегодня использование системы помогает пресекать случаи сливов и недоливов топлива, исключать «левые» рейсы и контролировать время работы транспорта. «Благодаря внедрени
10.07.2013 «1С-Рарус» автоматизировал управление работой автотранспорта для «Трансстройинвеста»

порта, обеспечивающего доставку материалов на объекты, и строительных механизмов. Организована быстрая транспортировка материалов для строительства по специально разработанным маршрутам. Учет расхода ГСМ и выработки водителей позволил уточнить себестоимость доставки материалов на объекты и эксплуатации техники в ходе строительства. Компания смогла точнее рассчитывать собственную прибыль от

01.11.2006 Уфимский международный аэропорт модернизирует склад ГСМ

ОАО «Международный аэропорт «Уфа» проводит открытый конкурс, согласно условиям которого требуется поставить оборудование в рамках программы: «Модернизация базового склада ГСМ и реконструкция расходного склада ГСМ в а/п Уфа». На реализацию проекта из госбюджета выделяются средства в размере не более 6 млн 135 тыс 909 руб. В частности, исполнителю контракта
04.07.2006 "АВТОВАЗТранс" автоматизировал управление

водственно-технический отдел; учет автоперевозок; планирование выездов; сбор услуг; учет местонахождения и состояния транспортного средства; расчет заработной платы водителей и контроль табелей; учет ГСМ; складской и производственный учет; ремонт автотранспорта; учет затрат; обмен данными с системой бухгалтерского учета. В рамках блока «Производственно-технический отдел» были автоматизирова

Публикаций - 252, упоминаний - 252

ГСМ и организации, системы, технологии, персоны:

9594 73
Омникомм - Omnicomm 172 30
1С-Рарус 982 29
РНТ - Русские Навигационные Технологии 139 20
АвтоТрекер 104 20
СКАУТ 81 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 15
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 13
М2М телематика - НИС М2М 236 10
SAP SE 5601 9
Ростелеком 10948 6
Microsoft Corporation 25775 6
Oracle Corporation 7074 6
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 225 5
АйТи 1519 5
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 5
Компьютер НПО 73 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
SpaceTeam - СпейсТим 30 4
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 3
ICL ГК - ICL Group 481 3
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 3
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 37 3
Глосав 17 3
Fort Telecom - Форт-Телеком 45 2
Инталев - Intalev 275 2
АйТи-Ойл 36 2
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 2
Ростех - Росэлектроника - Гириконд НИИ 14 2
АйТи - Айти Смарт системы 23 2
Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 28 2
Dell EMC 5180 2
Cisco Systems 5372 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Восход ФГБУ НИИ 721 2
Intel Corporation 12811 2
Softline - Софтлайн 3743 2
HP Inc. 5883 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Газпром ПАО 1493 9
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 8
Транснефть 335 8
НСПК - Национальная система платежных карт 948 6
БелАЗ - BelAZ - Белорусский автомобильный завод 70 5
Газпром трансгаз 157 5
Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 3
Связной ГК 1401 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Газпром нефть 725 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 3
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 3
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 2
Caterpillar - 93 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Автотранспортный комбинат ФГБУ 3 2
Газпром добыча Астрахань 15 2
Роснефть - РН-Самотлорнефтегаз 9 2
Международный аэропорт Уфа имени Мустая Карима 17 2
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
ТЭК Эверест 2 2
АВТ - АвтоВазТранс 3 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Альфа-Банк 1979 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 2
Русагро Группа Компаний 379 2
Volvo Cars 262 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 2
Верный - торговая сеть 326 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 9
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Федеральное казначейство России 1949 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 3
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 3
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 61 2
Конституционный суд РФ 112 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 2
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Минтранс РФ - НИИАТ - Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта 10 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 91 1
Правительство Республики Узбекистан - Минцифры Узбекистана - Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан - Узбекское агентство связи и информации - УзАСИ - Узбекское агентство почты и телекоммуникаций 45 1
Междуреченский водоканал МУП 5 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
Администрация города Тольятти - Тольяттинская городская дума 7 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 12
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 1
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 89
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 80
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 73
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 62
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 46
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 41
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 39
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 38
Транспорт - Управление автопарком - FMS - Fleet Management Systems 345 31
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 29
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 27
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 27
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 26
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 22
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 21
Транспорт - Системы безопасности и контроля автотранспорта - Безопасный транспорт - Обеспечение транспортной безопасности 128 20
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 20
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 19
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 18
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 16
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 16
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 15
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 15
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 997 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 13
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 12
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 11
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 11
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 432 10
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 10
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 10
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 9
Оперативный учёт - оперативно-технический учёт - operational accounting 205 9
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10698 9
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 9
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 45
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 35
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 21
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 106 20
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 12
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 10
Омникомм - Omnicomm Profi 18 9
Омникомм - Omnicomm LLS 30 8
Microsoft Office 4170 8
Омникомм - Omnicomm Optim 18 7
1С:ERP Управление предприятием 841 7
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 7
Омникомм - Omnicomm Online 58 7
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 6
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 261 6
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 6
СКАУТ Платформа 24 5
СКАУТ Контроль спецтехники 12 5
Омникомм - Omnicomm FAS ГЛОНАСС 7 5
М2М телематика - М2М-Cyber - M2M-Cyber 39 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
СКАУТ МТ - автомобильный GPS/ГЛОНАСС трекер 19 4
Компьютер НПО - Бизнес Люкс КАС - Комплексная автоматизированная система управления 57 4
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 4
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 4
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 4
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 107 3
Fort Telecom - Fort Monitor - Форт Монитор 23 3
СКАУТ Безопасное вождение 28 3
СКАУТ PetrolX - датчик уровня топлива 9 3
Axelot TMS 31 3
1С Первый Бит - БИТ.НОВА Управление транспортной логистикой 7 3
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 101 3
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 3
1С:Документооборот КОРП 90 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
М2М телематика - М2М-Регион Сервис - М2М-Регион ЖКХ 14 2
Axelot WMS - Axelot YMS 89 2
Омникомм - Omnicomm Autocheck 6 2
МИТ - СитиГид - City Guide - автомобильная система GPS/ГЛОНАСС-навигации 47 2
Емельянов Станислав 67 14
Нечаев Иван 61 10
Андронов Андрей 10 3
Гурко Александр 139 3
Исаев Дмитрий 58 2
Котов Иван 12 2
Хадонова Светлана 14 2
Максаев Евгений 3 2
Бухтояров Федор 3 2
Балакин Максим 2 2
Путин Владимир 3454 2
Меламед Александр 95 2
Смятских Алексей 48 2
Платонов Андрей 10 2
Готальский Михаил 95 1
Сизов Артур 5 1
Белимов Александр 14 1
Зайцев Владимир 55 1
Гольденберг Леонид 63 1
Гуриев Марат 17 1
Орлов Алексей 21 1
Тимашов Алексей 14 1
Замятин Алексей 1 1
Стак Александр 34 1
Федин Александр 6 1
Фонов Александр 1 1
Полянских Алексей 1 1
Абалмасов Александр 1 1
Мордухович Александр 3 1
Казакова Александра 5 1
Касаркин Александр 1 1
Самойленко Максим 67 1
Демидов Михаил 134 1
Андреев Сергей 67 1
Шалманов Сергей 202 1
Милованцев Дмитрий 110 1
Бяхов Олег 59 1
Рахманов Максим 47 1
Фадеев Михаил 57 1
Филимонов Сергей 46 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 119
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 16
Беларусь - Белоруссия 6289 14
Европа 24964 12
Казахстан - Республика 6048 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 9
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 6
Россия - УФО - Тюменская область 1365 6
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 5
Россия - СФО - Новосибирск 4876 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 5
Россия - ПФО - Самарская область 1577 5
Узбекистан - Республика 2005 5
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Россия - УФО - Свердловская область 1951 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 4
Украина 7928 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 4
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 4
Россия - Крайний Север 350 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Армения - Республика 2449 3
Европа Восточная 3138 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 181
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 416 56
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 55
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 46
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 44
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 36
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 34
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 22
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 22
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 21
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 17
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 14
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 13
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 13
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 13
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 671 13
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 11
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 11
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 11
Экономический эффект 1342 11
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 10
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 10
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 10
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 10
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 10
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 9
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 953 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 8
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 8
Бухгалтерия - КУДИР - Книга учета доходов и расходов организаций - БДР - бюджет доходов и расходов - БДДС - бюджет движения денежных средств 332 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 8
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 7
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 7
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Ведомости 1466 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
Новая экономика - Фонд экономических исследований 6 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 1 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 30 1
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Станция Беллинсгаузен - Станция Прогресс - Станция Новолазаревская - Станция Восток 47 1
НИУ ВШЭ - Институт управления закупками и продажами имени А.Б. Соловьева 18 1
Росстандарт - ВНИИМ имени Д.И.Менделеева ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И. Менделеева 8 1
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 17 1
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 1
НИЦ Курчатовский институт - Прометей ЦНИИ КМ имени И.В. Горынина - Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов 13 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 4
CNews AWARDS - награда 571 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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