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ГСМ
Горюче-смазочные материалы


05.11.2020 Mobil представляет новую систему защиты от подделок для индустриальных смазочных материалов 1
30.09.2019 «1С-Рарус» доработала линейку «1С:Управление автотранспортом» 1
15.05.2019 Официальный перевозчик властей России перешел на «1С» 1
14.05.2019 «1С:Первый Бит» автоматизировала работу «Автотранспортного комбината» Управления делами Президента России 1
21.07.2017 «Axelot: TMS» управляет процессами перевозок в компании «Ароса» 2
03.02.2017 «Стройтранснефтегаз» оптимизировал управление цепочкой поставок материалов с помощью решения «1С» 1
08.04.2016 «Скаут» представил новый инструмент для точного контроля топлива 1
15.01.2016 Цементный завод «Азия Цемент» оптимизировал управление процессным производством с помощью «1С:ERP» 1
09.12.2015 «Сибавиастрой» оптимизировал организационную структуру с внедрением «1С:Управления строительной организацией» 1
03.11.2015 «Скаут» представил решение «Контроль спецтехники» 1
20.08.2015 «Содействие Развитию Предпринимательства» оснастило дорожно-строительную технику системой Omnicomm Online 1
22.07.2015 «1С-Рарус» автоматизировал бизнес-процессы «Нижегородоптхозторга» 1
10.02.2015 Продукт «1С:Управление автотранспортом Проф» вновь сертифицирован «1С» 1
22.01.2015 «1С:Управление автотранспортом» помогает «ТрансСервису» контролировать автопарк 1
11.08.2014 «Краснодаргазстрой» внедрил «1С:Управление производственным предприятием» 1
22.11.2013 Система «Скаут» обеспечивает контроль спецтехники «Спецтрубопроводстроя» 1
13.11.2013 Система мониторинга транспорта Omnicomm повысила рентабельность компании «Водоканал» в Иваново 4
10.10.2013 Omnicomm развивает ЖКХ-направление на базе технологий ГЛОНАСС/GPS 1
17.07.2013 Датчики уровня топлива Omnicomm устанавливаются на Lamborghini 1
10.07.2013 «1С-Рарус» автоматизировал управление работой автотранспорта для «Трансстройинвеста» 1
27.06.2013 Бортовые терминалы Omnicomm признаны официальным средством измерения 1
10.06.2013 «Форд» оснастил погрузочную технику своего завода под Петербургом системой мониторинга «Скаут» 1
24.04.2013 «РЖДстрой» завершил тиражирование АСУ техобслуживанием, ремонтом и эксплуатацией основных фондов на региональные подразделения 1
27.03.2013 Техника «Группы «Илим» оснащается системой ГЛОНАСС-мониторинга 1
06.03.2013 Omnicomm оснастил системой мониторинга автопарк компании «ТЭК Эверест» 1
24.07.2012 «Транстэк» контролирует расходы на топливо с помощью решения «АйТи-Ойл: Безналичные расчеты» 1
18.07.2012 «Билайн Бизнес» обеспечит контроль спецавтотранспорта Тюмени 1
30.09.2011 Система «АвтоТрекер» внедрена в строительном холдинге «Амотеа Инжиниринг Групп» 1
22.09.2011 «Глосав» начал второй этап проекта по оснащению техники российских машиностроительных заводов системой мониторинга 1
16.12.2010 Shaft Sinkers управляет бизнесом обособленных подразделений в Котельниково с помощью «1С:Предприятия 8» 1
15.12.2010 МТС и «Ситроникс» оснастили автопарк компании «ПаллетТрейд» навигационным решением «Ника» 1
31.03.2010 Microsoft Dynamics AX Forum 2010: в поисках эффективности 1
08.09.2008 «1С-Рарус» выпустил новое решение «АЗК+Нефтебаза, редакция 2» 2
30.05.2008 Сосчитана коррупция при закупках ПК 1

Публикаций - 34, упоминаний - 39

ГСМ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

1С-Рарус 540 4
3799 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 1
Парус 206 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
АйТи 754 1
Microsoft Corporation 11226 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
СКАУТ 63 1
АвтоТрекер 95 1
Автотранспортный комбинат ФГБУ 2 2
Газпром нефть 382 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 39 1
Mobil - Мобил 1 1
Азия Цемент 10 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 1
Президент Российской Федерации 1443 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 511 1
Федеральное казначейство России 766 1
Управление делами президента Российской Федерации 38 1
Конституционный суд РФ 49 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 18 3
СКАУТ Платформа 14 2
СКАУТ PetrolX - датчик уровня топлива 9 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1 1
Omnicomm LLS 27 1
СКАУТ МТ - автомобильный GPS/ГЛОНАСС трекер 16 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 3
Беларусь - Белоруссия 2104 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 669 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 2
Казахстан - Республика 2661 1
Украина 3417 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 589 1
Восточная Европа 1698 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 1
Олимпийские игры - Olympic Games 303 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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