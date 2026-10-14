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Орлов Алексей

СОБЫТИЯ


14.10.2026 Под санкции ЕС попали «Аквариус» и «дочки» ГК «Элемент» 1
Как перейти от классического ЦОДа к корпоративному облаку: рассказывают эксперты и ИТ-директора 1
30.07.2025 Внедрение 1С:ITILIUM в БКХ «Коломенский»: производитель хлебобулочных изделий оптимизировал ИТ-поддержку 1
27.12.2023 «Контур.Банк» и мэрия Екатеринбурга будут сотрудничать в области финансовых услуг 1
13.07.2023 Благотворительный фонд «СКБ Контур» и Администрация Екатеринбурга заключили соглашение о сотрудничестве 1
11.07.2023 «Ростелеком» и администрация Екатеринбурга договорились о внедрении умных решений в инфраструктуру города 1
16.11.2022 ИТ-компания edna подключилась к сервису КЭДО HRlink 1
07.10.2022 Как ритейлер OBI перешел с Cisco Webex на Webinar Meetings 1
04.07.2022 В реализации проекта «Контур-парк» поможет администрация Екатеринбурга 1
19.05.2022 KPBS осуществила поставку средств криптографической защиты «Квазар» для «Гринатома» 1
10.03.2022 KPBS модернизировала инфраструктуру «АДК» 1
06.07.2021 «Сименс» и администрация Екатеринбурга будут развивать цифровые технологии на предприятиях города 1
05.07.2021 KPBS внедрила Nutanix для системообразующего предприятия России ЭТМ 1
13.04.2021 Sealed Air развернула платформу Nutanix для российского представительства 1
15.01.2021 «Риквэст» внедрила решения Nutanix в свой ЦОД 1
01.12.2020 Фармдистрибьютор «ФК Пульс» выбрал решение Nutanix 1
22.12.2016 Счастливого нового ЦОДа! Как без проблем запустить дата-центр 1
17.02.2016 В Минкомсвязи РФ подписаны очередные трехсторонние соглашения о сотрудничестве в рамках реформы универсальных услуг связи 1
07.08.2013 В Элисте открылся региональный навигационно-информационный центр 1
31.01.2013 AT Consulting создала для «Ростелекома» единую СЭД 1
20.06.2011 Как внедрить CRM в контакт-центре? Опыт "Телеком-Экспресс" 1
21.07.2008 «ВымпелКом» интегрировал приобретенных операторов в единую ИТ-архитектуру 1

Публикаций - 22, упоминаний - 22

Орлов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

KPBS - Krikunov & Partners Business Systems - КПБС - Крикунов и Партнеры Бизнес Системы 18 7
Nutanix 114 6
Ростелеком 11062 3
9729 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1368 3
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 3
ЭТМ 17 2
Voxys - Телеком-Экспресс - аутсорсинговый call-центр 28 1
Oracle Siebel Systems 520 1
Comverse Technology - Comverse Network Systems 81 1
Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения 113 1
Светлана-Оптоэлектроника - Светлана-ОЭ - Светлана-ЛЕД - Светлана-Полупроводники - Svetlana-Semiconductors - Светлана-ИРСЭТ - Ленинградское объединение электронного приборостроения - ИФ ИРСЭТ-Центр 38 1
Арти ГК 11 1
Ростех - Росэлектроника - НЗПП Восток - Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток - Изомер ПО 18 1
Google Russia - Гугл Россия 228 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 740 1
Dell EMC 5207 1
Cisco Systems 5383 1
Amazon Inc - Amazon.com 3309 1
Meta Platforms - Facebook 4636 1
IBM - International Business Machines Corp 9719 1
Oracle Corporation 7111 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9581 1
Naumen - Наумен 764 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 435 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 300 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 489 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 283 1
Amdocs 140 1
Google LLC 12820 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 677 1
Edna - ЭДНА - ОСК - ранее mfms 52 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 202 1
ФК Пульс - фармдистрибьютор 8 2
СКБ Контур - Контур.Банк - Банк Екатеринбург - Екатеринбургский муниципальный банк 34 1
Милком 1 1
Коломенский БКК - Булочно-кондитерский холдинг 2 1
Sealed Air - Силд Эйр 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2109 1
Восток-Запад - EWS Holding 47 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Лента - OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 61 1
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 54 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6710 4
Правительство Республики Калмыкия - Народный Хурал Калмыкии - органы государственной власти 26 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13934 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3699 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 223 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2379 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 364 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 1
Правительство Чукотского автономного округа - Губернатор Чукотского округа 29 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 529 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 787 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54963 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13157 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27037 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14139 5
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16754 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10874 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4398 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12491 4
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1121 4
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26473 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2556 3
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Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 960 2
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 374 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 - Always-On Enterprise - Continuous Security - обеспечение непрерывной информационной безопасности бизнес-процессов 2616 2
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26597 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1419 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2074 1
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Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7965 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1153 1
Nutanix HCI 6 2
InterSystems Ensemble 59 1
Минцифры РФ - Госключ КЭП 231 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar Meetings 39 1
СКБ Контур - Контур-Парк 4 1
Microsoft Office 4241 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1812 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2573 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2998 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 868 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1722 1
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 1
HPE SimpliVity 33 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 689 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1471 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 925 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2573 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 717 1
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 136 1
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Microsoft Notepad (Блокнот) 305 1
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Мишустин Михаил 801 1
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Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4561 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48167 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14873 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3386 2
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 384 2
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Россия - УФО - Свердловская область 2007 1
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Россия - СЗФО - Калининградская область 1498 1
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Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1575 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 405 1
Россия - Средний Урал 99 1
Россия - УФО - Свердловская область - Первоуральск 51 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 317 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика - Элиста 119 1
Россия - УФО - Свердловская область - Качканар 18 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54203 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6697 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8585 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7965 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22083 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58572 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18443 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5717 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3555 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27721 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6246 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16386 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11004 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7596 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5181 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34373 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6849 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9268 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7575 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6885 1
Паспорт - Паспортные данные 2894 1
Аренда 2726 1
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Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1519 1
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Астрономия - Квазар - Quasar 85 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1929 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2587 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 488 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 992 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1637 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4621 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3845 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5060 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10573 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация - Carbon Dioxide Removal, CDR - удаление углекислого газа из атмосферы 489 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 435 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 408 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2503 1
СКБ Контур - АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 26 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 229 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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