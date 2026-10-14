Индексная книга (каталог) CNews*
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Орлов Алексей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 22, упоминаний - 22
Орлов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Ходжаев Александр 2 2
|Бондаренко Роман 3 2
|Сродных Михаил 97 2
|Николаева Наталья 21 1
|Махлин Дмитрий 125 1
|Аристархов Юрий 7 1
|Копин Роман 7 1
|Васильева Василина 2 1
|Пичугин Иван 36 1
|Скользкова Светлана 12 1
|Матаков Виктор 1 1
|Казачинская Елена 3 1
|Мирошник Сергей 2 1
|Шугаров Владислав 1 1
|Нагорный Максим 1 1
|Коблов Илья 5 1
|Фельгер Константин 1 1
|Кочнев Николай 1 1
|Девятьяров Владимир 1 1
|Мишустин Михаил 801 1
|Никифоров Николай 1141 1
|Калугин Сергей 169 1
|Либеров Александр 10 1
|Сорокин Олег 6 1
|Куйвашев Евгений 21 1
|Афанасьев Сергей 24 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479259, в очереди разбора - 724597.
Создано именных указателей - 202694.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479259, в очереди разбора - 724597.
Создано именных указателей - 202694.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.