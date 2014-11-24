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Астрономия Квазар Quasar

Астрономия - Квазар - Quasar

  • Квазар - сверхъяркое ядро далекой галактики. Он настолько яркий, что несмотря на огромные расстояния, выглядит как звезда, расположенная в нашей галактике. А его энергия равна энергии 100 млрд звезд.
  • Квазары выделяют в 100 раз больше энергии, чем совокупность всех светил в нашей галактике.

24.11.2014 Квазары намекают на неизвестную часть Вселенной

Хатсемекером (Damien Hutsemékers) из Университета Льеж в Бельгии с помощью телескопа VLT изучила 93 квазара, которые образовались, когда возраст Вселенной составлял всего треть от нынешнего. Оч
04.10.2012 Теперь ясно, как квазары теряют облака

чать свет. Но часть газа не затягивается в черную дыру, а уносится сильным ветром, дующим из центра квазара. Спектры многих квазаров доказывают существование таких ветров - меняется количество

31.01.2012 Квазары заморозили древние галактики

tzer-а, возможно, дают объяснение этому феномену. На раннем этапе истории космоса звездообразование далеких галактик сосредоточилось на квазарах, которые теперь можно наблюдать в гало темной материи. Квазары являются одними из самых ярких объектов во Вселенной – это своего рода галактические маяки, которые испускают интенсивное излучение, питаемое сверхмассивной черной дырой. Возможно, к
15.11.2011 "Хаббл" сквозь гравилинзу увидел черную дыру

еных из НАСА И ЕКА с помощью космического телескопа Hubble впервые смогла увидеть аккреционный диск квазара - яркое светящееся кольцо материи, медленно втягивающееся в черную дыру в центре гала
03.11.2010 Вселенная пережила глобальное потепление миллиарды лет назад

ре квазарного света свой "отпечаток". Это напоминает годовые кольца на стволе дерева. Изучая спектр квазара, ученые могут установить, из чего состоял газ, где он находился, когда через него про
09.04.2010 Квазары игнорируют постулаты космологии

ундаментальным положениям текущей физики и космологии, этот эффект должен усиливаться с удалением объекта от нас - и, следовательно, увеличением относительной скорости, с которой он удаляется от нас. Квазары - одни из самых далёких от нас объектов, известных современной науке, и идеально подходят для подтверждения теории. Однако не тут-то было - проведенный д-ром Хокинсом анализ спектров из
29.10.2007 Вокруг квазара обнаружены оболочки из звезд

ества на сверхмассивные черные дыры, существующие в ядрах многих галактик. Ученые обнаружили вокруг квазара MC2 1635+119 пять оболочек из звезд и дополнительные остатки, разлетающиеся от центра
26.07.2006 Снимки квазара 3C273: все цвета радуги

а, Chandra и Spitzer — помогли астрофизикам увидеть квазар «в цвете», сообщает РhysОrg. Сияние квазара простирается на огромное расстояние — больше чем на 100 тыс. св. лет. Примерно т
26.07.2006 Снимки квазара 3C273: все цвета радуги

а, Chandra и Spitzer — помогли астрофизикам увидеть квазар «в цвете», сообщает РhysОrg. Сияние квазара простирается на огромное расстояние — больше чем на 100 тыс. св. лет. Примерно т
27.03.2006 Как "включаются" квазары: новая теория

ой космической обсерватории Chandra (NASA), позволили астрономам разработать новую теорию активации квазара. Квазары были обнаружены более 40 лет назад, но причина возникновения этих чрезвычайн
27.03.2006 Как "включаются" квазары: новая теория

ой космической обсерватории Chandra (NASA), позволили астрономам разработать новую теорию активации квазара. Квазары были обнаружены более 40 лет назад, но причина возникновения этих чрезвычайн
18.07.2005 Космический мазер раскроет тайны темной энергии

ко массу черной дыры, но и расстояние, на котором находится облако по отношению к центральной части квазара. Особенность открытия состоит в том, что мазер дает возможность определить абсолютное
18.07.2005 Космический мазер раскроет тайны темной энергии

ко массу черной дыры, но и расстояние, на котором находится облако по отношению к центральной части квазара. Особенность открытия состоит в том, что мазер дает возможность определить абсолютное
09.09.2002 Астрономы измеряют скорость гравитации

ие Эйнштейна верно, однако пока оно не было доказано. Гравитация Юпитера должна повлиять на свет от квазара, вызвав незначительный сдвиг лучей. Астрономы постараются измерить это смещение, кото
09.09.2002 Астрономы измеряют скорость гравитации

ие Эйнштейна верно, однако пока оно не было доказано. Гравитация Юпитера должна повлиять на свет от квазара, вызвав незначительный сдвиг лучей. Астрономы постараются измерить это смещение, кото

Публикаций - 84, упоминаний - 128

Астрономия и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1470 49
Квазар-Микро - КМ 163 6
Константа 46 6
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1308 5
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1801 4
Oracle Corporation 6710 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12792 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 2
Восход ФГБУ НИИ 646 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 2
Ростелеком - Связьинвест 1708 2
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 161 2
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 153 2
ФОРС - Центр разработки 638 1
Accenture plc 682 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8774 1
Корус Консалтинг ГК 1226 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1468 1
МегаФон 8956 1
SAP SE 5285 1
8272 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 364 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 253 1
UMC - United Microelectronics Corporation 318 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 222 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 1
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 67 1
Открытые технологии 702 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 510 1
KPBS - Krikunov & Partners Business Systems - КПБС - Крикунов и Партнеры Бизнес Системы 17 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 436 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 1
Oracle Siebel Systems 507 1
Novosoft - Новософт 35 1
Amdocs 132 1
Информ 303 1
МТС - Комстар ОТС - Телмос 99 1
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 185 1
МТС - Комстар ОТС - Голден Лайн 60 1
ЕКА Топливная компания 142 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 254 2
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 96 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Tesla Motors 399 1
36,6 - аптечная сеть 90 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 138 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 1
Холидей ГК - Холди Дискаунтер - Холидей Классик - Сибириада - Палата - сеть продуктовых супермаркетов в Сибири 15 1
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 1
Галс-Девелопмент - Система-Галс 54 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Subaru - Субару Мотор 51 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 94 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 385 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3408 11
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1861 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3152 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Федеральное казначейство России 1783 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1218 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 86 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 71 1
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Газы 175 2
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Цинк - Zincum - химический элемент 44 2
New Scientist 1448 8
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 83 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 6
Phys.org 972 5
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 4
CNews RND - R&D.CNews 2273 4
SpaceDaily - Space Daily 187 4
Future - Space.com 198 4
Physical Review Letters 113 2
ScienceDaily 400 2
Independent 111 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11261 1
EurekAlert 287 1
Science Advances 31 1
РИА Новости 924 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8150 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 251 6
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 4
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 65 4
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CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии 32 2
Northwestern University - Северо-Западный университет 118 2
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Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 151 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 244 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 2
Lund University - Лундский университет - университет в городе Лунд на юге Швеции - Lund Observatory - Лундская обсерватория 21 2
NOAO - National Optical Astronomy Observatory - Национальная обсерватория оптической астрономии - CTIO - Cerro Tololo Inter-American Observatory - Межамериканская обсерватория Серро-Тололо - Paranal Observatory - Паранальская обсерватория Сьерра-Пачон 26 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 259 2
Royal Observatory, Greenwich - Гринвичская королевская обсерватория 12 2
Herzberg Institute of Astrophysics - Институт астрофизики Герцберга 3 2
Instituto de Astrofísica de Canarias - Канарский институт астрофизики 3 1
NRAO - National Radio Astronomy Observatory - Национальная радиоастрономическая обсерватория (США) - Green Bank Telescope - Радиотелескоп Грин-Бэнк 16 1
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CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 121 1
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 58 1
Rhenish Friedrich Wilhelm University of Bonn - University of Bonn - Боннский университет - Университет в Бонне 21 1
UA, Bama - University of Alabama - Алабамский университет - Университет Алабамы - Университет штата Алабама 27 1
CU Boulder - University of Colorado Boulder - Университет Колорадо Боулдер - Колорадский университет в Боулдере 14 1
Kyoto University - Киотский университет 24 1
РАН ИЯИ - Институт ядерных исследований 16 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1528 1
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