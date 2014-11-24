Астрономия - Квазар - Quasar

Хатсемекером (Damien Hutsemékers) из Университета Льеж в Бельгии с помощью телескопа VLT изучила 93 квазара , которые образовались, когда возраст Вселенной составлял всего треть от нынешнего. Оч

tzer-а, возможно, дают объяснение этому феномену. На раннем этапе истории космоса звездообразование далеких галактик сосредоточилось на квазарах, которые теперь можно наблюдать в гало темной материи. Квазары являются одними из самых ярких объектов во Вселенной – это своего рода галактические маяки, которые испускают интенсивное излучение, питаемое сверхмассивной черной дырой. Возможно, к

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