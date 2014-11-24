Астрономия Квазар Quasar
- Квазар - сверхъяркое ядро далекой галактики. Он настолько яркий, что несмотря на огромные расстояния, выглядит как звезда, расположенная в нашей галактике. А его энергия равна энергии 100 млрд звезд.
- Квазары выделяют в 100 раз больше энергии, чем совокупность всех светил в нашей галактике.
|24.11.2014
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Квазары намекают на неизвестную часть Вселенной
Хатсемекером (Damien Hutsemékers) из Университета Льеж в Бельгии с помощью телескопа VLT изучила 93 квазара, которые образовались, когда возраст Вселенной составлял всего треть от нынешнего. Оч
|04.10.2012
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Теперь ясно, как квазары теряют облака
чать свет. Но часть газа не затягивается в черную дыру, а уносится сильным ветром, дующим из центра квазара. Спектры многих квазаров доказывают существование таких ветров - меняется количество
|31.01.2012
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Квазары заморозили древние галактики
tzer-а, возможно, дают объяснение этому феномену. На раннем этапе истории космоса звездообразование далеких галактик сосредоточилось на квазарах, которые теперь можно наблюдать в гало темной материи. Квазары являются одними из самых ярких объектов во Вселенной – это своего рода галактические маяки, которые испускают интенсивное излучение, питаемое сверхмассивной черной дырой. Возможно, к
|15.11.2011
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"Хаббл" сквозь гравилинзу увидел черную дыру
еных из НАСА И ЕКА с помощью космического телескопа Hubble впервые смогла увидеть аккреционный диск квазара - яркое светящееся кольцо материи, медленно втягивающееся в черную дыру в центре гала
|03.11.2010
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Вселенная пережила глобальное потепление миллиарды лет назад
ре квазарного света свой "отпечаток". Это напоминает годовые кольца на стволе дерева. Изучая спектр квазара, ученые могут установить, из чего состоял газ, где он находился, когда через него про
|09.04.2010
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Квазары игнорируют постулаты космологии
ундаментальным положениям текущей физики и космологии, этот эффект должен усиливаться с удалением объекта от нас - и, следовательно, увеличением относительной скорости, с которой он удаляется от нас. Квазары - одни из самых далёких от нас объектов, известных современной науке, и идеально подходят для подтверждения теории. Однако не тут-то было - проведенный д-ром Хокинсом анализ спектров из
|29.10.2007
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Вокруг квазара обнаружены оболочки из звезд
ества на сверхмассивные черные дыры, существующие в ядрах многих галактик. Ученые обнаружили вокруг квазара MC2 1635+119 пять оболочек из звезд и дополнительные остатки, разлетающиеся от центра
|26.07.2006
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Снимки квазара 3C273: все цвета радуги
а, Chandra и Spitzer — помогли астрофизикам увидеть квазар «в цвете», сообщает РhysОrg. Сияние квазара простирается на огромное расстояние — больше чем на 100 тыс. св. лет. Примерно т
|26.07.2006
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Снимки квазара 3C273: все цвета радуги
а, Chandra и Spitzer — помогли астрофизикам увидеть квазар «в цвете», сообщает РhysОrg. Сияние квазара простирается на огромное расстояние — больше чем на 100 тыс. св. лет. Примерно т
|27.03.2006
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Как "включаются" квазары: новая теория
ой космической обсерватории Chandra (NASA), позволили астрономам разработать новую теорию активации квазара. Квазары были обнаружены более 40 лет назад, но причина возникновения этих чрезвычайн
|27.03.2006
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Как "включаются" квазары: новая теория
ой космической обсерватории Chandra (NASA), позволили астрономам разработать новую теорию активации квазара. Квазары были обнаружены более 40 лет назад, но причина возникновения этих чрезвычайн
|18.07.2005
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Космический мазер раскроет тайны темной энергии
ко массу черной дыры, но и расстояние, на котором находится облако по отношению к центральной части квазара. Особенность открытия состоит в том, что мазер дает возможность определить абсолютное
|18.07.2005
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Космический мазер раскроет тайны темной энергии
ко массу черной дыры, но и расстояние, на котором находится облако по отношению к центральной части квазара. Особенность открытия состоит в том, что мазер дает возможность определить абсолютное
|09.09.2002
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Астрономы измеряют скорость гравитации
ие Эйнштейна верно, однако пока оно не было доказано. Гравитация Юпитера должна повлиять на свет от квазара, вызвав незначительный сдвиг лучей. Астрономы постараются измерить это смещение, кото
|09.09.2002
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Астрономы измеряют скорость гравитации
ие Эйнштейна верно, однако пока оно не было доказано. Гравитация Юпитера должна повлиять на свет от квазара, вызвав незначительный сдвиг лучей. Астрономы постараются измерить это смещение, кото
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