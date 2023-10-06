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Асланян Сергей

СОБЫТИЯ


06.10.2023 Создатель Wi-Fi-сети для московского метро купил GMCS 1
05.10.2023 Группа «Максима» приобрела мажоритарную долю в ИТ-компании GMCS 1
23.08.2023 ТМХ и «Максима» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области цифровизации машиностроения 1
03.04.2023 «Ростелеком» завладел сетью бесплатного Wi-Fi в метро 1
30.03.2023 «Максимателеком» трансформирует бизнес и переходит на новый бренд ГК «Максима» 1
07.07.2022 «Максима» предложит заказчикам отечественные ERP-решения 1
18.09.2020 Действия пользователей в московской городской сети Wi-Fi начнут мониторить 1
10.07.2020 Оператор Wi-Fi в московском метро впервые раскрыл своих владельцев 1
31.01.2019 Все сети городского Wi-Fi в Москве отдадут одному оператору 1
31.05.2017 «МаксимаТелеком» привлечет до 3 млрд рублей финансирования от ВЭБ 1
15.12.2015 Wi-Fi-оператор московского метро заработает деньги на данных пользователей 1
20.08.2015 Гендиректор «РТ-Информ» об ИТ-стратегии «Ростеха» 1
17.02.2015 WiFi-революция в метро: кто и как ее устроил 1
02.06.2014 Переворот: «Ростех» избавился от «Регионкома» и создал новую ИТ-компанию с гендиректором из Татарстана 1
04.04.2014 Сергей Асланян покинул пост гендиректора «Регионком» 1
12.02.2014 Таинственный интегратор «Ростехнологий» получает новый мегапроект - электронный паспорт 1
13.12.2013 ИТ-«дочка» «Ростеха»: В 2014 г. мы заработаем 10 млрд руб. за счет 2-3 сделок 2
12.12.2013 Главные события 2013 года в ИТ и телекоме. Голосование 1
17.11.2013 Экс-президент «Ситроникса» и «Ростехнологии» создают нового ИТ-гиганта 1
26.07.2013 Сеть Wi-Fi в московском метро за 1 млрд руб. построит компания экс-главы «Ситроникса» 2
19.07.2013 «Российская электроника» будет реформироваться под новым руководством 1
26.06.2013 Отставки и назначения: ИТ-звезды уходят из бизнеса 1
03.06.2013 Бывший генконструктор ГЛОНАСС возглавил «Ситроникс» 1
31.01.2013 «Ситроникс» зачистили перед возрождением: Уволен президент 2
11.07.2012 Мария Юргелас возглавила бизнес-направление ИТ в «Ситрониксе» 1
05.06.2012 Руководители «Ситроникса» получили многомиллионные убытки от продажи своих акций 2
04.06.2012 Топ-менеджеры «Ситроникса» заработали 300 млн рублей от слияния с РТИ 1
30.05.2012 Выручка «Ситроникса ИТ» за первый квартал 2012 г. увеличилась на 44% 1
30.05.2012 «Ситроникс» подзаработал на выборах президента России 1
25.05.2012 Замгендиректора «Ситроникс ИТ» возглавил «Ситроникс Телеком солюшнс» 1
26.04.2012 Топ-менеджеры «Ситроникса» уезжают из центра Москвы 1
20.02.2012 «Роснано» и «Ситроникс» запустили в России производство микросхем на основе технологии 90нм 1
17.06.2011 «Ростелеком» и «Ситроникс» договорились о сотрудничестве в рамках проекта «Электронное правительство» 1
08.06.2011 «Ситроникс» вдвое сократил убыток в первом квартале 2011 г., увеличив выручку на 46% 1
25.04.2011 АФК «Система» собирает главный ГЛОНАСС-кулак России 1
22.04.2011 «Ситроникс» сократил убыток по итогам 2010 г. более чем в 2 раза 1
22.04.2011 Чубайс будет строить магазин будущего без «Ситроникса» 1
03.12.2010 Консолидированная выручка «Ситроникса» выросла за девять месяцев 2010 г. на 9% 1
01.10.2010 Совет директоров «Ситроникса» продлил полномочия президента компании Сергея Асланяна 2

Публикаций - 104, упоминаний - 122

Асланян Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 85
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 40
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 24
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 17
Квазар-Микро - КМ 166 16
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 143 14
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 156 13
Ростелеком 10948 13
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 12
Intracom Telecom - Интраком Телеком 82 12
NVision Group - Энвижн Груп 699 12
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 10
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 64 8
МегаФон 10742 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
РТИ 155 8
ZTE Corporation 800 7
Севен Груп - 7Tech - СевенПро - 7тек - 7Pro - Севентек - Регионком 47 6
Siemens AG - Siemens Group 2673 6
МТ-Интеграция - ранее Максима ГК 41 6
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 6
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 333 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 5
9594 5
Ростех - РТ-Инвест 58 5
Ситроникс Нано - Ситроникс Нанотехнологии 15 4
Ростелеком - Макомнет - Macomnet 37 4
Cisco Systems 5372 4
Восход ФГБУ НИИ 721 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 4
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 4
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 4
Google LLC 12690 3
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 55 3
Ситроникс Менеджмент 9 3
SAP SE 5601 3
Intel Corporation 12811 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 6
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 4
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 4
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 3
Россети Ленэнерго 1699 2
Атон ИК - Инвестиционная компания 95 2
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 2
Тетис Кэпитал - Tethys 27 2
Тринфико ИГ 4 2
АБК Палий и сыновья - Аудиторы и бизнес-консультанты Палий и сыновья 3 2
Coral Capital Management 4 2
Dresdner Bank AG - Дрезднер банк - Дрезденский банк 22 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Альфа-Банк 1979 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Совкомбанк ПАО 316 2
Сургутнефтегаз - СНГ 288 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 2
Царицын капитал 23 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Metropol Hotel - Метрополь гостиница 11 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Уральская сталь УК - Уральская Сталь АО 24 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - FS Travel - ФС Тревел - Fun&Sun - TUI Group - TUI Russia & CIS - TUI Россия и СНГ - TUI Travel PLC - VKO Group - Mostravel - ТТ-Трэвел - туристическая компания 33 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
Группа Самолет 106 1
Callidus Capital 1 1
Supremum Capital 2 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 24
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 6
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 4
Федеральное казначейство России 1949 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Петербургский метрополитен ГУП 150 3
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 2
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 74 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
WiMAX Forum 69 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 26
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 21
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 15
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1204 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 11
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 8
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 8
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 474 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 7
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 7
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 6
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 5
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 5
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 5
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 5
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 4
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 754 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 4
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 763 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 8
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 65 3
Microsoft Windows 2000 8678 2
MTC Foris OSS - биллинговая система 59 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
PTC Inc - Intralink 5 2
Google Android 15244 2
Linux OS 11533 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Apple iPhone 6 4861 2
Яндекс.Директ - Yandex Direct 351 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Sony Xperia X - серия смартфонов 90 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 365 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 1
МТС 3G-сеть 121 1
Linden Lab - Second Life - трёхмерный виртуальный мир с элементами социальной сети 122 1
Amdocs ACE - Amdocs Advertising, Commerce and Entertainment 1 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 1
МТС Поиск 11 1
Московский метрополитен - МосМетро 12 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 1
Минобрнауки РФ - ФЦП Дети России Минобразования России 29 1
NTT DoCoMo Keitai 5 1
Минобороны РФ - ГАС ГОЗ - Государственная автоматизированная система управления финансово-хозяйственными рисками при выполнении гособоронзаказа 12 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Apple iOS 8583 1
Nokia Symbian OS 1411 1
Microsoft Windows 16882 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 1
1С:ERP Управление предприятием 841 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 430 1
Уткин Евгений 53 12
Красников Геннадий 73 11
Муратов Денис 14 8
Миньковский Михаил 25 7
Красовский Александр 29 6
Ясинский Владимир 18 6
Хачатуров Константин 9 6
Павловский Павел 20 5
Ланина Ирина 18 5
Щербаков Олег 12 5
Луценко Александр 10 5
Нащекин Алексей 118 5
Гаев Дмитрий 21 4
Заболотнева Марина 8 4
Манос Александр 6 4
Чемезов Сергей 147 4
Евтушенков Владимир 217 4
Боев Сергей 25 4
Абугов Антон 37 3
Мартынов Александр 59 3
Урезченко Сергей 6 3
Путин Владимир 3454 3
Чубайс Анатолий 222 3
Бондаренко Михаил 59 3
Гончарук Александр 92 3
Бусаров Игорь 4 2
Зайцева Анна 70 2
Розанов Всеволод 47 2
Газизов Камиль 68 2
Агеев Максим 33 2
Королев Игорь 65 2
Буянов Алексей 28 2
Юргелас Мария 42 2
Филиппов Сергей 36 2
Ковалевская Оксана 2 2
Крихели Авраам 2 2
Полтевский Кирилл 2 2
Хидашели Давид 2 2
Орловский Виктор 408 2
Свердлов Денис 201 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 63
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 14
Греция - Греческая Республика 1017 12
Украина 7928 11
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 9
Германия - Федеративная Республика 13221 9
Чехия - Чешская Республика 1349 8
Индия - Bharat 5870 7
Франция - Французская Республика 8177 7
Европа 24964 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
Сингапур - Республика 1953 4
Япония 13807 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Европа Восточная 3138 3
Израиль 2856 3
Африка - Африканский регион 3641 3
Китай - Тайвань 4245 3
Испания - Каталония - Барселона 752 3
Румыния 753 3
Конго - Демократическая Республика 102 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
Ближний Восток 3154 2
Великобритания - Лондон 2432 2
Австрия - Вена 261 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 2
Нидерланды 3746 2
Австрия - Австрийская Республика 1357 2
Европа Западная 1496 2
Уганда - Республика 92 2
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 87 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 30
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 23
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 21
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 16
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 489 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 12
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 11
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 7
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 5
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 5
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 5
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 5
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 427 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 4
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 4
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 4
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 611 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 4
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 4
Фондовая биржа - GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 114 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 3
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 12
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 2
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
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Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 5
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Рустелеком ТК 305 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 2
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 50 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 33 1
МИИГАиК - Московский государственный университет геодезии и картографии 15 1
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 16 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 38 1
Минобороны РФ - ВАГШ ВС РФ ФГКВОУВО - Военная академия Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации 7 1
ЦНИИСУ - Центральный научно-исследовательский институт систем управления и экономики 1 1
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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