Индексная книга (каталог) CNews*
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Асланян Сергей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 104, упоминаний - 122
Асланян Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Уткин Евгений 53 12
|Красников Геннадий 73 11
|Муратов Денис 14 8
|Миньковский Михаил 25 7
|Красовский Александр 29 6
|Ясинский Владимир 18 6
|Хачатуров Константин 9 6
|Павловский Павел 20 5
|Ланина Ирина 18 5
|Щербаков Олег 12 5
|Луценко Александр 10 5
|Нащекин Алексей 118 5
|Гаев Дмитрий 21 4
|Заболотнева Марина 8 4
|Манос Александр 6 4
|Чемезов Сергей 147 4
|Евтушенков Владимир 217 4
|Боев Сергей 25 4
|Абугов Антон 37 3
|Мартынов Александр 59 3
|Урезченко Сергей 6 3
|Путин Владимир 3454 3
|Чубайс Анатолий 222 3
|Бондаренко Михаил 59 3
|Гончарук Александр 92 3
|Бусаров Игорь 4 2
|Зайцева Анна 70 2
|Розанов Всеволод 47 2
|Газизов Камиль 68 2
|Агеев Максим 33 2
|Королев Игорь 65 2
|Буянов Алексей 28 2
|Юргелас Мария 42 2
|Филиппов Сергей 36 2
|Ковалевская Оксана 2 2
|Крихели Авраам 2 2
|Полтевский Кирилл 2 2
|Хидашели Давид 2 2
|Орловский Виктор 408 2
|Свердлов Денис 201 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.