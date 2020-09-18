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Асланян Сергей
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Публикаций - 75, упоминаний - 117
Асланян Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МаксимаТелеком MT_Free 34 1
|Telegram - Мессенджер 80 1
|Apple iOS 5742 1
|Linux OS 4260 1
|Google Android 10751 1
|ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
|Бегтин Иван 48 1
|Гавриченков Артем 8 1
|Вольпе Борис 69 1
|Кусков Денис 150 1
|Криворучко Алексей 5 1
|Ликсутов Максим 32 1
|Шепелявый Дмитрий 50 1
|Королев Игорь 41 1
|Строкович Антон 45 1
|Сапельников Сергей 100 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763557, в очереди разбора - 667244.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763557, в очереди разбора - 667244.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru