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Асланян Сергей


18.09.2020 Действия пользователей в московской городской сети Wi-Fi начнут мониторить 1
10.07.2020 Оператор Wi-Fi в московском метро впервые раскрыл своих владельцев 4
31.01.2019 Все сети городского Wi-Fi в Москве отдадут одному оператору 1
31.05.2017 «МаксимаТелеком» привлечет до 3 млрд рублей финансирования от ВЭБ 2
15.12.2015 Wi-Fi-оператор московского метро заработает деньги на данных пользователей 2
20.08.2015 Гендиректор «РТ-Информ» об ИТ-стратегии «Ростеха» 1
17.02.2015 WiFi-революция в метро: кто и как ее устроил 1
02.06.2014 Переворот: «Ростех» избавился от «Регионкома» и создал новую ИТ-компанию с гендиректором из Татарстана 2
04.04.2014 Сергей Асланян покинул пост гендиректора «Регионком» 4
12.02.2014 Таинственный интегратор «Ростехнологий» получает новый мегапроект - электронный паспорт 1
13.12.2013 ИТ-«дочка» «Ростеха»: В 2014 г. мы заработаем 10 млрд руб. за счет 2-3 сделок 2
12.12.2013 Главные события 2013 года в ИТ и телекоме. Голосование 1
17.11.2013 Экс-президент «Ситроникса» и «Ростехнологии» создают нового ИТ-гиганта 4
26.07.2013 Сеть Wi-Fi в московском метро за 1 млрд руб. построит компания экс-главы «Ситроникса» 3
19.07.2013 «Российская электроника» будет реформироваться под новым руководством 1
26.06.2013 Отставки и назначения: ИТ-звезды уходят из бизнеса 1
31.01.2013 «Ситроникс» зачистили перед возрождением: Уволен президент 1
11.07.2012 Мария Юргелас возглавила бизнес-направление ИТ в «Ситрониксе» 1
05.06.2012 Руководители «Ситроникса» получили многомиллионные убытки от продажи своих акций 2
04.06.2012 Топ-менеджеры «Ситроникса» заработали 300 млн рублей от слияния с РТИ 2
30.05.2012 Выручка «Ситроникса ИТ» за первый квартал 2012 г. увеличилась на 44% 1
30.05.2012 «Ситроникс» подзаработал на выборах президента России 2
25.05.2012 Замгендиректора «Ситроникс ИТ» возглавил «Ситроникс Телеком солюшнс» 1
26.04.2012 Топ-менеджеры «Ситроникса» уезжают из центра Москвы 1
20.02.2012 «Роснано» и «Ситроникс» запустили в России производство микросхем на основе технологии 90нм 1
17.06.2011 «Ростелеком» и «Ситроникс» договорились о сотрудничестве в рамках проекта «Электронное правительство» 2
08.06.2011 «Ситроникс» вдвое сократил убыток в первом квартале 2011 г., увеличив выручку на 46% 1
25.04.2011 АФК «Система» собирает главный ГЛОНАСС-кулак России 1
22.04.2011 «Ситроникс» сократил убыток по итогам 2010 г. более чем в 2 раза 2
22.04.2011 Чубайс будет строить магазин будущего без «Ситроникса» 1
03.12.2010 Консолидированная выручка «Ситроникса» выросла за девять месяцев 2010 г. на 9% 1
01.10.2010 Совет директоров «Ситроникса» продлил полномочия президента компании Сергея Асланяна 2
06.07.2010 Михаил Бондаренко назначен гендиректором «Ситроникс Телеком Солюшнс» 1
02.06.2010 «Ситроникс»: выручка от ИТ-проектов и микроэлектроники резко растет 1
29.04.2010 «Ситроникс» довёл долю в «Ситроникс Смарт Технологии» до 100% 1
22.04.2010 Президент «Ситроникс» выступил за объединение с «РТИ Системы» 1
28.01.2010 Топ-менеджер ТНК-ВР назначен вице-президентом «Ситроникса» 1
03.12.2009 «Ситроникс» снова не смог 2
10.11.2009 «Ситроникс» поставит оборудование БШД для Etisalat 1
09.10.2009 Чубайс выделил миллиарды на «Ситроникс». Путин наблюдал 2

Публикаций - 75, упоминаний - 117

Асланян Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 10
Intracom Telecom 39 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 6
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 5
Ситроникс - Sitronics 561 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 3
МаксимаТелеком 102 3
SAP SE 3215 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 2
Акадо Телеком - Комкор 609 2
NVision Group - Энвижн Груп 545 2
Cisco Systems 2040 1
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 32 1
Verysell - Верисел 91 1
Ericsson Television - Tandberg Television 8 1
М2М телематика 165 1
СмартМолл 1 1
Google LLC 7154 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
Qrator Labs 89 1
АФК Система ПАО 995 1
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 3
ТНК-ВР Холдинг 148 2
Совкомбанк ПАО 147 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 19 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Callidus Capital 1 1
Geromeli Trade 1 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
Правительство Москвы 653 1
Петербургский метрополитен ГУП 48 1
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 349 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 10
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 627 2
Hotspot 14 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
3G - Стандарт мобильной связи 3736 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 350 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 104 1
МаксимаТелеком MT_Free 34 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Apple iOS 5742 1
Linux OS 4260 1
Google Android 10751 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Бегтин Иван 48 1
Гавриченков Артем 8 1
Вольпе Борис 69 1
Кусков Денис 150 1
Криворучко Алексей 5 1
Ликсутов Максим 32 1
Шепелявый Дмитрий 50 1
Королев Игорь 41 1
Строкович Антон 45 1
Сапельников Сергей 100 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 3
Украина 3372 3
Беларусь - Белоруссия 2090 2
Германия - Федеративная Республика 3643 2
Россия - ПФО - Казань 1518 2
Европа 3759 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Европа Западная 614 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
Россия - СФО - Новосибирск 1969 1
Франция - Французская Республика 2126 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 1
Восточная Европа 1679 1
Индия - Республика 2173 1
Япония 2788 1
Латвия - Латвийская Республика 450 1
Эстония - Эстонская Республика 416 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
Стрим-ТВ - телекомпания 80 1
CNews Analytics 1990 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 2
TelecomDaily ИАА 112 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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