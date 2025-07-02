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Московский метрополитен МосМетро

Московский метрополитен - МосМетро

УПОМИНАНИЯ


02.07.2025 Москва строит ИТ-систему слежения за курьерами и самокатами в реальном времени 1
03.04.2023 «Ростелеком» завладел сетью бесплатного Wi-Fi в метро 1
18.01.2023 ВТБ и мосметро внедрили биометрическую оплату на «Аэроэкспрессе» 1
17.11.2021 Метрополитен остался без системы на «1С». Разъяренный несостоявшийся подрядчик подает в суд 1
13.09.2021 С октября поездку на метро в Москве можно будет оплатить «лицом» 1
07.07.2021 Бренд Sokolov запустил проект «Smart jewelry» 1
06.07.2021 Названы результаты пилотного проекта по бесконтактной оплате поездок на МЦД 1
31.07.2020 Группа ЦРТ участвует в разработке виртуального помощника для пассажиров Московского метрополитена 1
03.12.2014 Ricoh организовала прямую сервисную поддержку печатной техники для «Московского метрополитена» 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Московский метрополитен и организации, системы, технологии, персоны:

ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 468 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 217 1
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы 60 1
Ростелеком 10002 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 247 1
СмартМолл 2 1
Ростелеком - Макомнет - Macomnet 36 1
Google LLC 11995 1
Максима ГК 16 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2902 3
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 135 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7739 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 453 1
Тетис Кэпитал - Tethys 23 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 69 1
Supremum Capital 2 1
Тринфико ИГ 3 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1000 6
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 221 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2215 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2600 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1937 1
Петербургский метрополитен ГУП 141 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 102 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68982 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53690 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16348 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11673 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3030 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7792 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2563 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32247 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1331 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8963 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21146 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13958 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7677 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1213 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25011 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15465 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11482 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11837 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4239 1
Умные платформы 1774 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26191 1
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Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1009 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5419 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10892 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1326 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14145 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1203 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5988 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2143 1
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