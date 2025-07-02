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Московский метрополитен МосМетро
УПОМИНАНИЯ
Московский метрополитен и организации, системы, технологии, персоны:
|Изотов Вадим 13 2
|Рензяев Константин 67 1
|Дырмовский Дмитрий 140 1
|Кулик Вадим 188 1
|Соколов Артем 50 1
|Костин Андрей 62 1
|Беляев Илья 2 1
|Асланян Сергей 103 1
|Крихели Авраам 2 1
|Брюквин Юрий 299 1
|Ликсутов Максим 147 1
|Никитин Виктор 19 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44457 8
|Россия - РФ - Российская федерация 150346 3
|Сатурн - Тетис (спутник) 9 1
|Рустелеком ТК 304 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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