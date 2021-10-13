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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЦОДД ГКУ
Центр организации дорожного движения
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 44, упоминаний - 64
ЦОДД ГКУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЛДПР 69 1
|Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
|АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
|АТИ - Ассоциация транспортных инженеров 1 1
|Евсин Александр 10 9
|Смирнова Оксана 10 3
|Колесников Андрей 78 3
|Головин Дмитрий 21 3
|Буйлов Юрий 13 3
|Калинко Олег 3 3
|Ежов Василий 14 3
|Смирнова-Крелль Оксана 49 3
|Путин Владимир 1828 2
|Иващенко Андрей 10 2
|Собянин Сергей 211 2
|Главчев Владимир 17 2
|Соколов Дмитрий 45 2
|Седов Анатолий 6 2
|Валиуллин Адель 8 2
|Определенов Владимир 19 2
|Лукашкин Сергей 19 2
|Морозов Сергей 47 2
|Терехов Александр 13 2
|Тетерина Элла 13 2
|Самедов Тимур 19 2
|Новожилова Варвара 3 2
|Чайка Юрий 21 2
|Шумилин Александр 8 2
|Суслин Андрей 4 2
|Куркин Андрей 2 2
|Козлов Михаил 153 2
|Лядов Михаил 7 2
|Васильев Дмитрий 40 2
|Осипов Олег 10 2
|Лебедев Сергей 24 2
|Теличева Наталья 125 2
|Арсентьев Илья 14 2
|Мунерман Илья 4 2
|Канатова Алина 2 2
|Коровко Вадим 17 2
|Борщук Наталья 2 2
|Шупенин Юрий 3 2
|Варев Александр 16 2
|Лиходедов Александр 2 2
|Gartner 2197 3
|CNews Analytics 1991 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
|Microsoft Research 93 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770129, в очереди разбора - 673811.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770129, в очереди разбора - 673811.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru