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ЦОДД ГКУ
Центр организации дорожного движения


13.10.2021 Столичное ГИБДД получит ИИ для поиска авто с «мертвыми» водителями 4
02.08.2021 Whoosh разработал алгоритмы для повышения безопасности маршрутов электросамокатов 2
26.07.2021 «Лаборатория Касперского» пилотирует интеллектуальную систему для аналитики чрезвычайных ситуаций 1
21.04.2021 В России начнется тотальная слежка за уехавшими с места ДТП водителями и за угнанными машинами 2
14.01.2021 Google и Apple спасли москвичей от тотальной слежки властей 4
04.01.2021 В России создадут онлайн-реестр злостных нарушителей ПДД 1
17.12.2020 Власти потратят десятки миллионов, чтобы москвичи могли эффективнее доносить друг на друга в обмен на кепки и гамбургеры 1
08.07.2020 «Ростех» объявил о готовности внедрять в регионах интеллектуальные системы для транспорта и наружного освещения 1
04.06.2020 Москва готовит систему контроля и отсева таксистов. Ее строит компания адвоката Артема Чайки 1
26.03.2020 Simetra поставила ПО для транспортного моделирования кемеровскому ЦОДД 2
08.11.2019 «Яндекс» запустил навигацию по грузовому каркасу в Москве 1
21.10.2019 «А+С транспроект» станет единственным поставщиком решений PTV Group в России 1
08.10.2019 Как нейросети меняют умные города 1
07.10.2019 Последние дни регистрации на конференцию «Видеотехнологии для бизнеса 2019» 1
04.09.2019 Российская компания объявила о запуске умных часов с ГЛОНАСС через 4 дня после ареста руководства 1
09.08.2019 Как создают «умный транспорт» в разных странах мира 1
25.07.2019 Интеллектуальная транспортная система становится основой инфраструктуры умного города 3
11.07.2019 Вице-премьер по ИТ предложил запретить дорожные штрафы со скрытых камер 2
22.04.2019 Аналитика и большие данные должны приносить прибыль 1
11.04.2019 Конференция CNews «Видеотехнологии для бизнеса 2019» состоится 23 мая 1
03.04.2019 Проекты в сфере интернета вещей надо тщательно просчитывать 2
18.03.2019 Конференция CNews «Интернет вещей» состоится 26 марта 1
25.02.2019 Конференция CNews «Интернет вещей» состоится 26 марта 1
30.01.2019 Конференция CNews «Облака 2019: бурный рост в цифровую эпоху» пройдет 14 февраля 1
23.01.2019 Конференция CNews «Облака 2019: бурный рост в цифровую эпоху» пройдет 14 февраля 1
16.01.2019 Жена экс-министра связи избавилась от разработчика системы слежки за водителями 1
02.11.2018 CNews соберет в Москве аналитиков и экспертов по большим данным 1
22.05.2018 КРОК усовершенствовал BIM-систему ГУП «МосгортрансНИИпроект» 1
21.05.2018 Москва впервые примет мировых лидеров по внедрению технологий умного города 1
09.02.2018 Как уличные автоматы выживают в жестких условиях мегаполиса 1
07.07.2016 Московские водители смогут получать «письма счастья» по электронной почте 1
25.04.2016 Конференция CNews. «Видеонаблюдение 2016: чего ждать рынку» 1
13.04.2016 Конференция CNews. «Видеонаблюдение 2016: чего ждать рынку» 1
21.03.2016 J&P: Интеллектуальная транспортная инфраструктура становятся одним из самых значимых элементов интернета вещей 2
21.09.2015 ТТК продлил сотрудничество с Центром организации дорожного движения в Кемерово 1
13.05.2015 Москва будет сама собирать штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные камерами 1
22.09.2014 Мэрия Москвы и «Яндекс» договорились об обмене данными 1
01.08.2014 «Яндекс.Пробки» появятся на уличных экранах правительства Москвы 2
04.06.2014 Московское правительство создает конкурента «Яндекс.Пробкам» 2
21.12.2012 В Москве похищено 25 млн рублей при установке видеокамер 2

Публикаций - 44, упоминаний - 64

ЦОДД ГКУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 3
Yandex - Яндекс 4103 3
Apple Inc - Эппл Рус 7737 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 844 2
Huawei 2733 2
PTV Group 18 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 2
Google LLC 7177 2
SUSE 168 2
Siemens AG - Сименс Россия 675 2
ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 2
Inter Mobility - Интермобилити 2 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
IBM 3557 2
Amazon Inc - Amazon.com 1473 2
Simetra - А+С Транспроект 39 2
Центр2М - Center2М 47 1
Интерфакс ЛАБ 2 1
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 39 1
Startobaza - Стартобаза 33 1
Google DeepMind 14 1
inDriver 10 1
Bentley Systems 43 1
Горпарковки 6 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 7 1
Netris - Нетрис 46 1
ПСС - Передовые системы самообслуживания 12 1
YI Technology 4 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
МВС Груп 4 1
Baidu Institute of Deep Learning 2 1
SpaceTeam - СпейсТим 29 1
Терн ГК - Tern Group 44 1
Ситилабс 25 1
Крок 1221 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Microsoft Corporation 11168 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Facebook 3768 1
HP Inc. 2937 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 3
CarPrice - Карпрайс 31 3
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 3
Открытие ФК 538 2
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 2
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 2
Почта России ПАО 1579 2
Mary Kay - Мэри Кэй 82 2
X5 Group 600 2
МТС банк 254 2
Pony Express 55 2
Bentley Motors 50 1
Аэроклуб 13 1
УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 21 1
ЗапСибНефтехим 19 1
Быстроденьги МФК 22 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания 2 1
РАВ Агро Про - RAV Agro Pro 1 1
Победа - Кондитерская фабрика 16 1
PwC Россия 6 1
YUM Restaurants - ЯмРесторан Раша 11 1
ВРК-1 - Вагонная ремонтная компания - 1 6 1
Finn Flare 20 1
Велобайк 3 1
Сотка Высоток 4 1
Силовые машины 32 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Ситимобил - Служба такси 113 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 1
Авто.ру - Auto.ru 67 1
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Gett 60 1
X5 Group - Пятерочка 560 1
Уралсиб Банк 390 1
Яндекс.Такси 271 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 9
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 7
Правительство РФ 2208 4
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 3
Мосгортранс ГУП 68 3
Правительство Москвы 653 2
Правительство Калининградской области 13 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 2
ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Ситуационный центр 4 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 349 1
ДИТ Москвы - Smart City Lab 8 1
ЦОДД Кемерова 1 1
Парк Зарядье 14 1
ГИБДД МВД ЦАФАП - Центры автофиксации правонарушений 10 1
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 21 1
Федеральное собрание Российской Федерации 79 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
МЦД - Московские центральные диаметры 21 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 428 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
ЛДПР 69 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
АТИ - Ассоциация транспортных инженеров 1 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 5
Безопасный город 347 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 3
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 2
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 2
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 151 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
Big Data - Большие данные 1136 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 1
MAC-адрес - Media Access Control - Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 100 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 44 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 160 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1010 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
Умное ЖКХ 12 1
DSRC - Dedicated short-range communications - Выделенная связь ближнего действия 9 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
Fiber Channel - протокол для высокоскоростной передачи данных 22 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 303 1
Flash 480 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 5
Apple iOS 5742 2
Google Android 10751 2
Zotzon 2 2
Siemens IoT MindSphere 3 2
СПАРК-Интерфакс 104 2
ДИТ Москвы - Помощник Москвы - приложение 7 2
АСУДД - Автоматизированная система управления дорожным движением 14 1
Ростех Швабе Светлый город 5 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 213 1
Google Brain 3 1
Google AlphaGo 7 1
Яндекс.Пробки 32 1
ППС БР - Перспективная Платежная Системы Банка России 11 1
ST Flagman Web 1 1
ДИТ Москвы - Парковки Москвы - приложение - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 13 1
Sentilo Platform 1 1
City OS - Платформа органов городской власти Барселоны использования данные для разработки ПО 1 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 676 1
PTV Vissim 14 1
SpaceTeam ST Connect 1 1
SpaceTeam ST Matix 2 1
Simetra PTV Vision Traffic Suite 8 1
Bentley ProjectWise 14 1
Терн Аналитика - TernAnalytics 1 1
Правительство Москвы - Моя улица - Программа комплексного благоустройства улиц Москвы 9 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple - App Store 2198 1
Яндекс.Навигатор 108 1
Apple Siri - Голосовой помощник 302 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
PTV Visum 20 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
Baidu 179 1
Microsoft Power BI 113 1
Лаборатория Наносемантика SOVA - Smart Open Virtual Assistant 8 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Apple Mac 1461 1
Евсин Александр 10 9
Смирнова Оксана 10 3
Колесников Андрей 78 3
Головин Дмитрий 21 3
Буйлов Юрий 13 3
Калинко Олег 3 3
Ежов Василий 14 3
Смирнова-Крелль Оксана 49 3
Путин Владимир 1828 2
Иващенко Андрей 10 2
Собянин Сергей 211 2
Главчев Владимир 17 2
Соколов Дмитрий 45 2
Седов Анатолий 6 2
Валиуллин Адель 8 2
Определенов Владимир 19 2
Лукашкин Сергей 19 2
Морозов Сергей 47 2
Терехов Александр 13 2
Тетерина Элла 13 2
Самедов Тимур 19 2
Новожилова Варвара 3 2
Чайка Юрий 21 2
Шумилин Александр 8 2
Суслин Андрей 4 2
Куркин Андрей 2 2
Козлов Михаил 153 2
Лядов Михаил 7 2
Васильев Дмитрий 40 2
Осипов Олег 10 2
Лебедев Сергей 24 2
Теличева Наталья 125 2
Арсентьев Илья 14 2
Мунерман Илья 4 2
Канатова Алина 2 2
Коровко Вадим 17 2
Борщук Наталья 2 2
Шупенин Юрий 3 2
Варев Александр 16 2
Лиходедов Александр 2 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 33
Россия - Российская федерация - РФ 57680 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 3
Великобритания - Лондон 828 3
Восточная Европа 1691 3
Сингапур - Республика 808 3
Россия - ПФО - Казань 1522 2
Россия - Кемерово 313 2
Россия - Сочи 913 2
Беларусь - Белоруссия 2099 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Казахстан - Республика 2650 2
Канада 1311 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Дания - Копенгаген 41 1
Испания - Каталония 9 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - Омск 632 1
Россия - Краснодар 1041 1
Россия - Липецк 260 1
Россия - Челябинск 777 1
Россия - Тверская область 249 1
Россия - Кемеровская область 470 1
Россия - Томск 452 1
Германия - Берлин 360 1
Россия - Воронежская область 400 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Россия - Республика Алтай 687 1
Россия - Костромская область 230 1
Россия - ЕАО - Еврейская автономная область 168 1
Молдавия - Республика Молдова 433 1
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 225 1
Россия - Нижний Тагил 114 1
Австралия - Сидней 54 1
ЮАР - Кейптаун 19 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 6
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 14 1
Генплан Москвы - Генеральный план развития города Москвы 2 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Forbes - Форбс 442 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Говорит Москва - радиостанция 13 1
Gartner 2197 3
CNews Analytics 1991 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
Microsoft Research 93 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 96 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 3 1
МосгортрансНИИпроект ГУП - Научно-исследовательский и проектный институт городского транспорта города Москвы 3 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 8
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
Сonnected Cities - Международный клуб городских лидеров 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770129, в очереди разбора - 673811.
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