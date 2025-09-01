а также сразу в нескольких районах Москвы. Приложения получают информацию о сигналах светофоров от ЦОДД (Центр организации дорожного движения) Москвы. Обновление поможет планировать поездки, а

олько для текущего маршрута. Это исключает путаницу и делает поездки более безопасными. 2ГИС 2ГИС и ЦОДД Москвы запустили совместный проект — начали показывать актуальные сигналы светофоров пря