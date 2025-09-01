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ЦОДД ГКУ Центр организации дорожного движения

СОБЫТИЯ


01.09.2025 «Яндекс Карты» запустили отображение сигналов всех светофоров в центре Москвы

а также сразу в нескольких районах Москвы. Приложения получают информацию о сигналах светофоров от ЦОДД (Центр организации дорожного движения) Москвы. Обновление поможет планировать поездки, а
21.04.2025 2ГИС и ЦОДД Москвы запустили совместный проект — начали показывать актуальные сигналы светофоров прямо в навигаторе

олько для текущего маршрута. Это исключает путаницу и делает поездки более безопасными. 2ГИС 2ГИС и ЦОДД Москвы запустили совместный проект — начали показывать актуальные сигналы светофоров пря
16.12.2024 Компания «НПО "ИТС"» заключила с ЦОДД контракт почти на 2 млрд рублей

Компания «НПО "ИТС"» и Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Республики Башкортостан заключили договор на аренду комплексов фотовидеофиксации наруше
10.10.2024 Замглавы Центра организации движения Москвы уволился из-за стресса и строит ИС для федеральной территории «Сириус»

ого казенного учреждения г. Москвы «Центр организации дорожного движения Правительства Москвы» (ГКУ ЦОДД) и начальник Ситуационного центра организации дорожного движения Александр Евсин после у
07.12.2023 Михаил Соколов, ЦОДД Москвы: В последние три года атаки стали сезонными и предсказуемыми

дом уровне мы используем либо разные программно-аппаратные комплексы, либо разные виртуальные среды одного и того же решения, которые настроены индивидуально под тот или иной сегмент. Михаил Соколов, ЦОДД: Каждые пять лет приходится полностью перестраивать инфраструктуру Дополнительно мы используем наложенные средства защиты информации для исполнения требований законодательства. CNews: С ка
25.05.2023 ЦОДД правительства Москвы автоматизировал внутренний сервис поддержки на Naumen Service Desk Pro

Центр организации дорожного движения правительства Москвы (ГКУ ЦОДД) оптимизировал свои внутренние процессы, в короткие сроки внедрив электронную систему по
13.10.2021 Столичное ГИБДД получит ИИ для поиска авто с «мертвыми» водителями

в 2022 г. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Сегодня автоматические комплексы фотовидеофиксации нарушений действуют недостаточно оп
26.03.2020 Simetra поставила ПО для транспортного моделирования кемеровскому ЦОДД

х систем. Поэтому мы заинтересованы в появлении таких технологий в Кемерово. Для транспортных задач ЦОДД оптимально подходят программные решения PTV Visum и Vissim, с их помощью мы будем исполь
21.09.2015 ТТК продлил сотрудничество с Центром организации дорожного движения в Кемерово

«ТТК-Западная Сибирь», региональное предприятие компании ТТК, продолжит оказывать представительству Центра организации дорожного движения в Кемерово услуги местной и междугородней телефонии. В

08.08.2012 Москва потратит 47 млн руб. на оборудование для борьбы со стихийными стоянками

зации стихийных парковок в столице Центром организации дорожного движения правительства Москвы (ГКУ ЦОДД) принято решение о закупке новых высокотехнологичных приборов фиксации нарушений путем п
07.07.2008 ЦОДД Правительства Москвы нуждается в развитии САК ТП МКАД

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Правительства Москвы объявил открытый конкурс № 11-0104017-08, по итогам которого рассчитывает определить подрядчика работ в рамках проекта по развитию системы автоматизированного контрол
24.04.2008 ЦОДД правительства Москвы требуется модернизация дорожных контроллеров

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы проводит торги в форме открытого аукциона № 12-0093602-08 по выбору подрядчика для выполнения работ по модернизации дорожных контроллеров путем оснащения их устройств

Публикаций - 111, упоминаний - 171

ЦОДД ГКУ и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 13
Ростелеком 10948 8
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 136 6
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 5
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 5
Apple Inc 13156 4
Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 120 4
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 77 3
Google LLC 12690 3
УГМК Телеком 28 3
ФСО РФ - СВЭКО ФГУП 9 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
Huawei 4677 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 3
ГЛОНАСС АО 278 3
Программный Продукт ГК 104 3
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 72 2
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 2
PTV Group 44 2
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 25 2
ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 2
Inter Mobility - Интермобилити 2 2
Урбантех ГК - МВС Груп 11 2
М2М телематика - НИС М2М 236 2
Урбантех ГК - Urbantech Group 25 2
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HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 2
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Meta Platforms - Facebook 4621 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 2
Naumen - Наумен 752 2
X5 Group - Перекрёсток 640 12
Почта России ПАО 2370 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 48 3
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 66 3
Московский Транспорт - Сервисный центр 46 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 3
Ростех - CarPrice - Карпрайс - Селаникар 50 3
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 182 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 2
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 27 2
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 89 2
DuPont - Дюпон 101 2
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 2
Авгуръ ВЦ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр - РосАэроСистемы 21 2
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 50 2
Газпром - Севернефтегазпром 15 2
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 156 2
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 28 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Морозовская ДГКБ ДЗМ - Морозовская детская городская клиническая больница - Детская городская клиническая больница №1 8 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Организатор перевозок ГКУ 20 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Pony Express - Фрейт линк 73 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 2
Газпром нефть 725 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 2
Mary Kay - Мэри Кэй 104 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 45
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 28
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 27
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 8
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 7
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 6
Мосгортранс ГУП 139 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 5
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 4
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Администрация Вологды 8 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
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Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 2
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 2
МВД РФ - ГИБДД Москвы - Госавтоинспекция Москвы 31 2
Гознак ММД - Московский монетный двор 15 2
Администрация Санкт-Петербурга - Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга - СПб ГКУ 20 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 2
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 35 2
МИД РФ ДСКЦ - Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России 7 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 2
МФЦ-112 2 2
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Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 6
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Apple iOS 8583 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free - Apple iOS in the Car 88 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
Google Android Auto 51 4
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 4
Яндекс.Пробки 69 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Помощник Москвы - приложение 15 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 3
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 2
Cisco Desk Pro 9 2
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Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
Siemens IoT MindSphere 4 2
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Microsoft Windows 2000 8678 2
Правительство Москвы - Моя улица - Программа комплексного благоустройства улиц Москвы 10 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 2
FreePik 1841 2
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 200 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 2
Siemens MindSphere 29 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 1
SCATS - The Sydney Coordinated Adaptive Traffic System 1 1
Яндекс.Маршрутизация 39 1
Kioxia KumoScale 3 1
Лаборатория Наносемантика - SOVA - Smart Open Virtual Assistant 22 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 82 1
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 133 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 1
VK - Яндекс.Новости 49 1
Яндекс.Заправки 41 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Газинформсервис - Jatoba - Ятоба СУБД 138 1
Евсин Александр 12 12
Собянин Сергей 538 8
Ликсутов Максим 245 7
Лекомцева Елена 16 4
Путин Владимир 3454 4
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Головин Дмитрий 51 3
Буйлов Юрий 13 3
Ермолаев Артем 379 3
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Калинко Олег 3 3
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Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 360 3
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 3
Москва - ЮВАО - Марьино 71 2
Каспийское море - Волга - Ока - Москва река - акватория 51 2
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 257 2
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 133 2
Москва - Печатники 147 2
Москва - САО - Хорошёвский район 36 2
Москва - ЮВАО - Юго-Восточный административный округ 102 2
Москва - СВАО - Северо-Восточный административный округ 60 2
Казахстан - Республика 6048 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 85
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 43
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 953 23
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 22
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 444 22
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1243 17
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 13
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 8
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1195 8
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 396 7
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 880 7
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 7
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 7
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 6
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях - КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 566 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 5
Национальный проект - Безопасные и качественные автомобильные дороги - БКД 92 5
Аренда 2687 4
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 4
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Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 3
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 595 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 3
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
Росбалт ИА 60 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Говорит Москва - радиостанция 23 1
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 1
Трушеринг 6 1
Forbes - Форбс 1002 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Ведомости 1466 1
РИА Новости 1033 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 11
Gartner - Гартнер 3658 3
Microsoft Research 144 1
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 1
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Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 49 2
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УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
УГМУ ФГБОУ ВО - Уральский государственный медицинский университет 9 1
МосгортрансНИИпроект ГУП - Научно-исследовательский и проектный институт городского транспорта города Москвы 4 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 13 1
РАН ЦЭМИ - Центральный экономико-математический институт Российской Академии наук 17 1
НГУ - ЦНИИ - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 38 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
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РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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