Получите все материалы CNews по ключевому слову
ЦОДД ГКУ Центр организации дорожного движения
СОБЫТИЯ
|01.09.2025
|
«Яндекс Карты» запустили отображение сигналов всех светофоров в центре Москвы
а также сразу в нескольких районах Москвы. Приложения получают информацию о сигналах светофоров от ЦОДД (Центр организации дорожного движения) Москвы. Обновление поможет планировать поездки, а
|21.04.2025
|
2ГИС и ЦОДД Москвы запустили совместный проект — начали показывать актуальные сигналы светофоров прямо в навигаторе
олько для текущего маршрута. Это исключает путаницу и делает поездки более безопасными. 2ГИС 2ГИС и ЦОДД Москвы запустили совместный проект — начали показывать актуальные сигналы светофоров пря
|16.12.2024
|
Компания «НПО "ИТС"» заключила с ЦОДД контракт почти на 2 млрд рублей
Компания «НПО "ИТС"» и Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Республики Башкортостан заключили договор на аренду комплексов фотовидеофиксации наруше
|10.10.2024
|
Замглавы Центра организации движения Москвы уволился из-за стресса и строит ИС для федеральной территории «Сириус»
ого казенного учреждения г. Москвы «Центр организации дорожного движения Правительства Москвы» (ГКУ ЦОДД) и начальник Ситуационного центра организации дорожного движения Александр Евсин после у
|07.12.2023
|
Михаил Соколов, ЦОДД Москвы: В последние три года атаки стали сезонными и предсказуемыми
дом уровне мы используем либо разные программно-аппаратные комплексы, либо разные виртуальные среды одного и того же решения, которые настроены индивидуально под тот или иной сегмент. Михаил Соколов, ЦОДД: Каждые пять лет приходится полностью перестраивать инфраструктуру Дополнительно мы используем наложенные средства защиты информации для исполнения требований законодательства. CNews: С ка
|25.05.2023
|
ЦОДД правительства Москвы автоматизировал внутренний сервис поддержки на Naumen Service Desk Pro
Центр организации дорожного движения правительства Москвы (ГКУ ЦОДД) оптимизировал свои внутренние процессы, в короткие сроки внедрив электронную систему по
|13.10.2021
|
Столичное ГИБДД получит ИИ для поиска авто с «мертвыми» водителями
в 2022 г. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Сегодня автоматические комплексы фотовидеофиксации нарушений действуют недостаточно оп
|26.03.2020
|
Simetra поставила ПО для транспортного моделирования кемеровскому ЦОДД
х систем. Поэтому мы заинтересованы в появлении таких технологий в Кемерово. Для транспортных задач ЦОДД оптимально подходят программные решения PTV Visum и Vissim, с их помощью мы будем исполь
|21.09.2015
|
ТТК продлил сотрудничество с Центром организации дорожного движения в Кемерово
«ТТК-Западная Сибирь», региональное предприятие компании ТТК, продолжит оказывать представительству Центра организации дорожного движения в Кемерово услуги местной и междугородней телефонии. В
|08.08.2012
|
Москва потратит 47 млн руб. на оборудование для борьбы со стихийными стоянками
зации стихийных парковок в столице Центром организации дорожного движения правительства Москвы (ГКУ ЦОДД) принято решение о закупке новых высокотехнологичных приборов фиксации нарушений путем п
|07.07.2008
|
ЦОДД Правительства Москвы нуждается в развитии САК ТП МКАД
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Правительства Москвы объявил открытый конкурс № 11-0104017-08, по итогам которого рассчитывает определить подрядчика работ в рамках проекта по развитию системы автоматизированного контрол
|24.04.2008
|
ЦОДД правительства Москвы требуется модернизация дорожных контроллеров
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы проводит торги в форме открытого аукциона № 12-0093602-08 по выбору подрядчика для выполнения работ по модернизации дорожных контроллеров путем оснащения их устройств
ЦОДД ГКУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Евсин Александр 12 12
|Собянин Сергей 538 8
|Ликсутов Максим 245 7
|Лекомцева Елена 16 4
|Путин Владимир 3454 4
|Крестьянова Татьяна 18 3
|Головин Дмитрий 51 3
|Буйлов Юрий 13 3
|Ермолаев Артем 379 3
|Васильев Дмитрий 76 3
|Калинко Олег 3 3
|Мунерман Илья 4 3
|Ежов Василий 48 3
|Смирнова-Крелль Оксана 52 3
|Башмаков Александр 16 3
|Филиппов Олег 14 3
|Райкевич Алексей 129 3
|Главчев Владимир 21 2
|Рубин Дмитрий 54 2
|Сирота Юрий 67 2
|Соколов Дмитрий 71 2
|Макаров Игорь 10 2
|Седов Анатолий 6 2
|Валиуллин Адель 18 2
|Определенов Владимир 20 2
|Лукашкин Сергей 26 2
|Швецов Владимир 52 2
|Морозов Сергей 61 2
|Терехов Александр 17 2
|Тетерина Элла 13 2
|Самедов Тимур 21 2
|Шпак Василий 279 2
|Новожилова Варвара 3 2
|Россинский Евгений 9 2
|Чайка Юрий 43 2
|Шумилин Александр 8 2
|Павлов Алексей 26 2
|Суслин Андрей 4 2
|Куркин Андрей 2 2
|Козлов Михаил 182 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.