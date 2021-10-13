Whoosh разработал алгоритмы для повышения безопасности маршрутов электросамокатов 2

В России начнется тотальная слежка за уехавшими с места ДТП водителями и за угнанными машинами 2

Google и Apple спасли москвичей от тотальной слежки властей 4

Simetra поставила ПО для транспортного моделирования кемеровскому ЦОДД 2

Как нейросети меняют умные города 1

Российская компания объявила о запуске умных часов с ГЛОНАСС через 4 дня после ареста руководства 1

Интеллектуальная транспортная система становится основой инфраструктуры умного города 3

Аналитика и большие данные должны приносить прибыль 1

Проекты в сфере интернета вещей надо тщательно просчитывать 2

CNews соберет в Москве аналитиков и экспертов по большим данным 1

Москва впервые примет мировых лидеров по внедрению технологий умного города 1

Как уличные автоматы выживают в жестких условиях мегаполиса 1

ТТК продлил сотрудничество с Центром организации дорожного движения в Кемерово 1