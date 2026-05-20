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Аэроклуб ИТ
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 4, упоминаний - 5
Аэроклуб ИТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 18 1
|Газпромнефть ЦР - Газпромнефть Цифровые решения - ГПН ЦР - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 41 1
|Kioxia Holdings - Toshiba Memory 73 1
|Microsoft Office 4192 1
|Россинский Евгений 9 2
|Евсин Александр 12 2
|Мунерман Илья 4 2
|Данилов Артем 4 1
|Боголюбова Мария 1 1
|Ясный Илья 1 1
|Старовойтов Александр 13 1
|Сметанников Антон 2 1
|Сотниченко Сергей 5 1
|Паниченко Антон 1 1
|Мироненков Антон 16 1
|Данильченко Олег 2 1
|Евдокименков Андрей 3 1
|Руденко Владимир 7 1
|Гайдученко Никифор 1 1
|Рагулин Лев 4 1
|Новожилова Варвара 3 1
|Буйлов Юрий 13 1
|Аршавский Анджей 31 1
|Матюхин Денис 7 1
|Макаров Игорь 10 1
|Сирота Юрий 67 1
|Россия - РФ - Российская федерация 167112 3
|Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 417 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.