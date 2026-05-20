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Аэроклуб ИТ

Аэроклуб ИТ

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


20.05.2026 «Аэроклуб» представил GATE – новый TravelTech-сервис управления командировками для бизнеса любого масштаба 1
14.03.2019 Конференция CNews «Аналитика и большие данные 2019: как получить эффективное решение» состоится 11 апреля 1
02.11.2018 CNews соберет в Москве аналитиков и экспертов по большим данным 1
29.09.2016 «Аэроклуб» разработал интерактивную платформу для анализа данных по командировкам сотрудников 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Аэроклуб ИТ и организации, системы, технологии, персоны:

Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 18 1
Газпромнефть ЦР - Газпромнефть Цифровые решения - ГПН ЦР - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 41 1
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 73 1
Аэроклуб 28 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 440 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1210 2
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ВРК-1 - Вагонная ремонтная компания - 1 11 1
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 113 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1536 1
Фармстандарт АО 48 1
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26423 1
Бронирование - Booking 1008 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 898 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4374 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6361 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23040 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14029 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36436 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 722 1
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10738 1
FinTech - Postpaid - после-оплата - постоплата 82 1
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Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1216 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11872 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2821 1
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Паниченко Антон 1 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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