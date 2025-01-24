Аэродинамика Базэл Аэро
«Аэродинамика» — один из крупнейших аэропортовых холдингов России, управляющий аэропортами Сочи , Краснодара, Анапы и Владивостока. Компания занимается эксплуатацией и развитием аэропортовой инфраструктуры, обеспечением безопасности, развитием неавиационной деятельности и цифровизацией.
Аэродинамика и организации, системы, технологии, персоны:
|Колесников Александр 24 9
|Черемных Андрей 29 4
|Лихарев Сергей 25 4
|Лемешева Татьяна 7 3
|Шелепов Владимир 24 2
|Табаков Валерий 11 2
|Назаров Виктор 7 2
|Буторин Дмитрий 14 1
|Базнамин Артем 1 1
|Поляков Михаил 7 1
|Красов Алексей 6 1
|Ласый Александр 7 1
|Рыбаков Александр 29 1
|Виноградова Наталья 53 1
|Тикуркин Максим 38 1
|Карпинский Алексей 42 1
|Kitagawa Mikako - Китагава Микако 30 1
|Бородянский Борис 24 1
|Бунин Алексей 6 1
|Шубин Алексей 3 1
|Мешков Дмитрий 2 1
|Пискунов Владимир 14 1
|Мосеев Виталий 16 1
|Шилина Мила 8 1
|Бяков Юрий 42 1
|Россинский Евгений 9 1
|Невзоров Станислав 2 1
|Терентьев Вадим 2 1
|Хоркин Юрий 1 1
|Гуров Сергей 8 1
|Борданенко Владимир 1 1
|Руденко Владимир 5 1
|Аршавский Анджей 31 1
|Евсин Александр 12 1
|Буйлов Юрий 13 1
|Новожилова Варвара 3 1
|Старовойтов Александр 13 1
|Мироненков Антон 16 1
|Сотниченко Сергей 5 1
|Мунерман Илья 4 1
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