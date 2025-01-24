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Индексная книга (каталог) CNews*
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Аэродинамика Базэл Аэро

Аэродинамика - Базэл Аэро

«Аэродинамика» — один из крупнейших аэропортовых холдингов России, управляющий аэропортами Сочи , Краснодара, Анапы и Владивостока. Компания занимается эксплуатацией и развитием аэропортовой инфраструктуры, обеспечением безопасности, развитием неавиационной деятельности и цифровизацией


24.01.2025 Готовится к запуску первый в мире коммерческий сверхзвуковой беспилотник 1
07.11.2024 Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 ноября 1
25.09.2024 На защиту российских аэропортов от БПЛА выделили 11 миллиардов 1
03.04.2024 «Аэродинамика» перешла на российский Service Desk в рамках импортозамещения    1
09.01.2024 Новая парадигма на рынке ITSM и ESM России: фирма «1С» и «Деснол Софт» выпустили совместное решение — 1С:ITILIUM 2
14.11.2023 Россию отключают от международной доменной зоны .aero 2
18.10.2023 Компания «Транстелеком» подключила публичный Wi-Fi в аэропорту Сочи 1
22.11.2022 Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на бизнес-форум 1С:ERP более 6 тыс. руководителей и специалистов из 10 стран 1
02.11.2018 CNews соберет в Москве аналитиков и экспертов по большим данным 1
30.01.2018 Гэндальф автоматизировала закупки в аэропортах «Базэл Аэро» 1
03.10.2016 «Базэл Аэро» сократила риск подписания несогласованных договоров с помощью Abbyy ScanDifFinder SDK 1
01.04.2016 Умное офисное пространство: экономия или обуза? 1
25.11.2015 «Гэндальф» построил единую информационную систему для аэропорта «Махачкала» 1
07.07.2015 Политика импортозамещения может изменить российский рынок ERP 2
02.07.2015 В «Базэл Аэро» создана инфраструктура виртуальных рабочих столов на базе решений Fujitsu 2
02.06.2015 «Астерос» готова поддержать развитие Навигационно-информационного центра Омской области 1
02.06.2015 Группа «Астерос» готова поддержать развитие Навигационно-информационного центра Омской области 1
21.05.2014 Продажи ПК падают из-за мобилизации 1
14.05.2014 Как был заложен фундамент Олимпиады в Сочи 1
18.04.2014 «Астерос» создала инфраструктуру «зелёного» терминала аэропорта Сочи 1
15.04.2014 Круглый стол CNews «Офис будущего: от идеи к реализации» 1
11.04.2014 ИТ инфраструктура посадочной галереи Международного аэропорта Сочи 3
11.04.2014 Инфраструктура VIP терминала Международного аэропорта Сочи 3
25.03.2014 «Астерос» будет принимать участие в формировании политик безопасности для российских аэропортов 1
04.03.2014 Вокзалы поумнеют вслед за аэропортами 1
03.03.2014 Система переходного периода 1
19.12.2013 Александр Колесников - Модернизация и оптимизация ИТ-систем и бизнес-процессов будут приоритетами в 2014 году 1
12.12.2013 Андрей Черемных - Создание аэрополисов является значительным рычагом экономического развития 1
12.12.2013 Как ИТ меняет аэропорты 1
12.12.2013 Александр Колесников: Windows XP установлена на 60% наших ПК 1
11.12.2013 Александр Колесников - Затраты на облачные сервисы пока минимальны 1
14.08.2013 Представлен проект сверхзвукового поезда 1
21.02.2012 Аэропорт Сочи доверил «Астерос Консалтинг» поддержку решений «1С» 2
07.10.2011 Суперкомпьютер моделирует автомобиль «Формулы 1» за 30 часов 1
21.03.2011 Платформа SITA AirportConnect упростит обслуживание пассажиров в аэропорту Сочи 1
28.09.2010 «Астерос» построил ИТ-инфраструктуру международного аэропорта Сочи 1
22.12.2009 «Астерос» построила ИТ-инфраструктуру аэропорта Геленджика 1
29.01.2009 В Москве состоится Международная конференция "Авиация и космонавтика-2009" 1
23.01.2009 В подразделении SITA в России и странах СНГ кадровые изменения 1
11.12.2008 «Астерос» строит ИТ-инфраструктуру Международного аэропорта Сочи 1

Публикаций - 42, упоминаний - 51

Аэродинамика и организации, системы, технологии, персоны:

Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 15
8219 11
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 124 6
Microsoft Corporation 24632 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3220 3
Гэндальф - Gendalf 86 3
1С-Рарус 887 3
МегаФон 8829 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12587 2
Oracle Corporation 6692 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 2
Ростех - Автоматика Концерн 1639 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 2
Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения 51 2
SAP SE 5279 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Fujitsu 2041 1
Крок - Croc 1777 1
Парус Корпорация 552 1
Инсистемс - Инженерные системы и сервис 42 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
АйТи 1365 1
Ростелеком 9706 1
Epicor Software Corporation 160 1
Intel Corporation 12198 1
Dell EMC 5028 1
Lenovo Group 2294 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2052 1
HP Inc. 5688 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2549 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 451 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 848 1
iCore - Ай Ко ЗАО 56 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 507 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 165 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Yandex - Яндекс 7352 1
Dell Technologies - Dell Computer 2136 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 42 16
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 100 12
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 5
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 336 5
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 205 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 3
Русагро Группа Компаний 277 3
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 194 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7313 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 2
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 2
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 125 2
РЖД - Российские железные дороги 1904 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 2
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 48 2
Международный аэропорт Махачкала (Уйташ) имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана 4 2
Газпром ПАО 1342 1
BMW Group 446 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Sheraton - Шератон 21 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 192 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
Daikin Industries 46 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 58 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Газпром нефть 619 1
Деловые Линии ГК 67 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1155 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Фармстандарт АО 40 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 72 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 438 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5441 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1903 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3138 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
Федеральное казначейство России 1773 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 665 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 979 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 96 1
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 33 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 20 1
Правительство Иркутской области 30 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 124 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3047 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 86 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 204 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 98 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 141 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11641 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2807 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2994 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 673 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4965 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 3
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 69 1
АЭВТ - Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта 6 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66062 30
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30713 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13123 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11620 11
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 507 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19325 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11062 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29706 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10178 6
КСБ - Комплексные системы безопасности 1479 6
Электроэнергетика - Электродинамика - Слаботочная система - система слабых токов 30 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8567 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21148 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12525 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24157 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4027 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27433 5
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1246 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12544 4
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 518 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14391 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12528 4
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1780 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24474 4
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12751 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10087 4
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Умные платформы 1684 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7998 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6672 3
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 535 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11953 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7421 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11133 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4677 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2917 3
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 249 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2272 4
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 3
Microsoft Windows XP 2400 3
Microsoft Windows 15667 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2750 2
1С:ERP Управление предприятием 551 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 2
Microsoft Windows 7 1979 2
1С:Консолидация 53 2
FreePik 991 2
Desnol Service Desk Itilium - Итилиум - 1С:ITILIUM 41 2
1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 35 2
1С:ITIL 19 2
Microsoft Office Excel 1198 1
Google Android 14000 1
Microsoft Office 365 941 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 159 1
Fujitsu Eternus - Серия СХД 72 1
Fujitsu Futro 5 1
1С:Документооборот КОРП 81 1
Abbyy ScanDifFinder SDK 2 1
Microsoft Office 3737 1
StatCounter 398 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 563 1
Microsoft Office Word 776 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2033 1
1С:Контрагент 7 1
SITA AirportConnect CUTE - SITA AirportConnect Common Use Terminal Equipment - SITA Intelligent Airport 9 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 168 1
1С:Корпорация 48 1
1С-Коннект - БухгалтерФон Сервис 12 1
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 25 1
1С:Аналитика 18 1
Астерос Контакт Авиа 18 1
Астерос Бизнес Контакт 28 1
1С:ЭПД 4 1
Infor - SSA ERP - Baan ERP 65 1
Колесников Александр 24 9
Черемных Андрей 29 4
Лихарев Сергей 25 4
Лемешева Татьяна 7 3
Шелепов Владимир 24 2
Табаков Валерий 11 2
Назаров Виктор 7 2
Буторин Дмитрий 14 1
Базнамин Артем 1 1
Поляков Михаил 7 1
Красов Алексей 6 1
Ласый Александр 7 1
Рыбаков Александр 29 1
Виноградова Наталья 53 1
Тикуркин Максим 38 1
Карпинский Алексей 42 1
Kitagawa Mikako - Китагава Микако 30 1
Бородянский Борис 24 1
Бунин Алексей 6 1
Шубин Алексей 3 1
Мешков Дмитрий 2 1
Пискунов Владимир 14 1
Мосеев Виталий 16 1
Шилина Мила 8 1
Бяков Юрий 42 1
Россинский Евгений 9 1
Невзоров Станислав 2 1
Терентьев Вадим 2 1
Хоркин Юрий 1 1
Гуров Сергей 8 1
Борданенко Владимир 1 1
Руденко Владимир 5 1
Аршавский Анджей 31 1
Евсин Александр 12 1
Буйлов Юрий 13 1
Новожилова Варвара 3 1
Старовойтов Александр 13 1
Мироненков Антон 16 1
Сотниченко Сергей 5 1
Мунерман Илья 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144365 32
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 23
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 165 13
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1955 12
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 127 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43193 7
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1766 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5186 5
Европа 21772 4
Россия - СФО - Новосибирск 4295 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52124 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1113 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2669 2
Россия - СФО - Омская область 667 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 227 2
Казахстан - Республика 5528 2
Япония 13287 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17386 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17041 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2962 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1140 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1145 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 676 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Индия - Bharat 5447 1
Европа Восточная 3075 1
Украина 7611 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Европа Западная 1482 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 226 1
Азия - Азиатский регион 5531 1
Африка - Африканский регион 3479 1
Ближний Восток 2944 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1008 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Индонезия - Республика 957 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1689 28
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5659 18
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18478 17
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5356 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51054 8
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