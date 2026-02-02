Разделы

1С:УСО 1С:Управление строительной организацией 1С:BIM


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


02.02.2026 «1С-Рарус» автоматизировал производство строительного холдинга «Брусника» 2
29.08.2024 «СЗ Вотлецов Констракшн» на 30% оптимизировал затраты с «1С:ERP УСО» 2
02.07.2024 ITLand внедрила «1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2» в «Рост» 1
28.05.2024 «Трансинжстрой» в 2 раза ускорил закрытие периода и формирование отчетности 11 предприятий 1
14.11.2023 Российский девелопер внедряет RFID технологию для учета средств производства с использованием ручных UHF RFID считывателей от Chainway 1
08.11.2023 Продукты «Деснол софт» вошли в контур трех направлений единой системы «1С» по цифровизации бизнеса 2
03.03.2023 Вышла новая версия системы технического документооборота Appius-PLM УПСД 2023.04 1
17.12.2021 АО «Тулагоргаз» для обновления учетных систем использует технологии «1С-ИжТиСи» 2
03.02.2017 «Стройтранснефтегаз» оптимизировал управление цепочкой поставок материалов с помощью решения «1С» 1
16.08.2013 «1С:Первый БИТ» автоматизировал деятельность представительств ERIELL в России 2
07.02.2013 «СГК-трансстрой Ямал» автоматизировал учетные задачи с помощью «Микротест» 1
21.02.2012 Аэропорт Сочи доверил «Астерос Консалтинг» поддержку решений «1С» 1
09.02.2011 «1С-Рарус» автоматизировал ведение бухгалтерского учета в «Стройгазмонтаже» на основе «1С:Предприятия 8» 1
25.06.2010 «Строительное управление №1» развивает корпоративную информационную систему на базе «1С:Предприятия 8.1» 1
21.05.2010 «Лизингстройинвест» строит ИС управленческого учета на платформе «1С:Предприятие 8» 1
12.11.2009 БИТ автоматизировал строительный холдинг «СМУ-303» на базе «1С:Предприятия 8» 1
27.05.2008 В ПСК «Пулково» внедрили ERP-систему 1

Публикаций - 18, упоминаний - 23

1С:УСО и организации, системы, технологии, персоны:

9090 14
1С-Рарус 941 6
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 917 3
Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения 86 2
1С-ИЖТИСИ 43 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
ТехЛАБ 26 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 641 1
Микротест 280 1
Renga Software - Ренга Софтвэа 44 1
ОКТРОН - OCTRON 24 1
Chainway Information Technology 19 1
СофтБаланс - SoftBalance - ДатаБаланс 63 1
Астерос Консалтинг 65 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 96 1
Appius - Аппиус - Аппиус ЦР - Аппиус -Цифровые решения - Аппиус-Софт 23 1
ITLand Group - АйТиЛенд Софт 20 1
Enter Engineering - Энтер Инжиниринг 1 1
Scanport - Сканпорт 9 1
Газпром ПАО 1424 2
Трансинжстрой 4 1
Eriell Group 4 1
ЭНТЕР 7 1
Votletsov foundation - Вотлецов Констракшн СЗ - Вотлецов Констракшн Специализированный застройщик - Б4 1 1
Газтехлизинг - Лизингстройинвест 4 1
НСПК - Национальная система платежных карт 905 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 994 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 41 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 228 1
Газпром СТНГ - СтройТрансНефтеГаз 10 1
СтройГазМонтаж 13 1
Брусника 17 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 48 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 50 1
Федеральное казначейство России 1879 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12999 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73675 9
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1958 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11471 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57455 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7331 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13380 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7650 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11590 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1907 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 2
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1400 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2256 2
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1168 2
Оперативный учёт - оперативно-технический учёт - operational accounting 201 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 872 1
Учет ТМЦ - Учет товарно-материальных ценностей - Материальный учет - Управление материальными ресурсами - Инвентаризация товаров и материалов - Material management 102 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18569 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2134 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1442 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4847 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2969 1
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 183 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3560 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1159 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 998 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 846 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1017 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2449 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23036 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 966 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1091 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 8
1С:ERP Управление предприятием 732 7
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 292 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1332 2
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 204 2
Desnol soft - Desnol Service Desk Itilium - Итилиум - 1С:ITILIUM 57 2
1С:ITIL 21 1
Scanport - DataMobile 10 1
Appius PLM 6 1
1С:ERP+PM Управление проектной организацией 5 1
Газпром - Сила Сибири - Магистральный газопровод 13 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2376 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 642 1
1С:CRM 75 1
Stafory - робот Вера 355 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 249 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 987 1
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 101 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 254 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 1
1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 58 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 471 1
Chainway UHF RFID 9 1
1С-Рарус ТехЛаб 2 1
Жаворонкова Елена 1 1
Приказчиков Василий 3 1
Бухтояров Федор 3 1
Григорович Артем 2 1
Малюта Ольга 1 1
Митюшина Ирина 1 1
Шанауров Вячеслав 1 1
Вотлецов Дмитрий 1 1
Федичева Наталья 1 1
Нестеров Алексей 172 1
Кислов Алексей 4 1
Гуров Сергей 8 1
Пилькин Роман 7 1
Лазников Виктор 2 1
Кудрин Дмитрий 2 1
Кудрявцев Антон 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 158076 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46035 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4315 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8206 1
Россия - УФО - Свердловская область 1784 1
Россия - СФО - Новосибирск 4692 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1219 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 959 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14534 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2984 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2693 1
Узбекистан - Республика 1888 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1710 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 745 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 350 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 354 1
Россия - Восточная Сибирь 300 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 282 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 14
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3254 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5297 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15227 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1426 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10405 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6281 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1710 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4422 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1553 1
МТР - Материально-технические ресурсы 68 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 1
Экономический эффект 1215 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 1
Бухгалтерия - БДДС - бюджет движения денежных средств 206 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3393 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 354 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 247 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 415 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1015 1
Бухгалтерия - Эскроу-счёт - escrow - специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств 84 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8406 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

