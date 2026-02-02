Получите все материалы CNews по ключевому слову
1С:УСО 1С:Управление строительной организацией 1С:BIM
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
1С:УСО и организации, системы, технологии, персоны:
|Федеральное казначейство России 1879 4
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12999 1
|Жаворонкова Елена 1 1
|Приказчиков Василий 3 1
|Бухтояров Федор 3 1
|Григорович Артем 2 1
|Малюта Ольга 1 1
|Митюшина Ирина 1 1
|Шанауров Вячеслав 1 1
|Вотлецов Дмитрий 1 1
|Федичева Наталья 1 1
|Нестеров Алексей 172 1
|Кислов Алексей 4 1
|Гуров Сергей 8 1
|Пилькин Роман 7 1
|Лазников Виктор 2 1
|Кудрин Дмитрий 2 1
|Кудрявцев Антон 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416393, в очереди разбора - 727164.
Создано именных указателей - 189950.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.