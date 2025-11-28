Разделы

Scanport Сканпорт

Scanport - Сканпорт

Компания Сканпорт  – разработчик и системный интегратор решений в области автоматизации бизнес-процессов на базе технологии штрихкодирования и RFID.  Осуществляет проекты "под ключ" от разработки ТЗ до интеграции программного обеспечения и поставки оборудования. Собственная разработка компании – ПО DataMobile для терминалов сбора данных и мобильных устройств – позволяет реализовывать проекты для производств, складов, предприятий розничной торговли и других сфер бизнеса.

28.11.2025 «СоюзПромПтица» использует в складских операциях ТСД Chainway 1
26.06.2024 Российская торговая сеть Leform использует UHF RFID считыватели Chainway для автоматизации учета товарных запасов 1
29.03.2024 Терминалы сбора данных Chainway и ПО «Сканпорт» помогают ГК «АвтоДом» интегрировать продажи с «Честным Знаком» 1
20.02.2024 На российском пятизвездочном курорте внедряют автоматизированную систему учета основных средств с использованием ТСД Chainway 1
17.01.2024 Российский дистрибутор стоматологической продукции создает единую систему управления удаленными складами, используя ТСД Chainway и ПО от компании «Сканпорт» 1
07.12.2023 Терминалы сбора данных Chainway и российское ПО DataMobile помогают автоматизировать склады компании «Авангард система» 1
14.11.2023 Российский девелопер внедряет RFID технологию для учета средств производства с использованием ручных UHF RFID считывателей от Chainway 1
29.04.2021 Рынок ТСД: сферы применения, динамика, перспективы 1
05.11.2020 «Атол» представила дешевый терминал сбора данных 1

8956 6
ОКТРОН - OCTRON 24 6
Chainway Information Technology 19 4
Zebra Technologies 147 3
Cleverence - Клеверенс 26 2
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 298 2
Urovo Technology - Урово Рус 4 1
Honeywell 293 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 170 1
Data Matrix - Дата Матрикс 83 1
ДатаКрат - DataKrat 19 1
Scan city - Скан сити 8 1
РайтСкан ГК - RightScan - СтарРус - Акод - Скантех 4 1
Брусника 16 1
Автодом - АВТОDOM 32 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5763 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33890 7
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1579 6
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 793 6
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 551 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10214 5
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3603 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4677 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12955 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26020 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27126 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12225 4
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1150 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9280 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7649 3
Маркировка - Marking 1223 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11527 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2639 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23018 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21787 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72873 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57085 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6251 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5661 2
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 604 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3110 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8755 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17105 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6094 2
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 560 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12966 2
Торговля - RetailTech - Мобильная торговля - Мобильные продажи 134 1
Учет ТМЦ - Учет товарно-материальных ценностей - Материальный учет - Управление материальными ресурсами - Инвентаризация товаров и материалов - Material management 102 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2161 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10310 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2598 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12309 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6686 1
Google Android устройства-девайсы 782 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25623 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2409 1
Scanport - DataMobile 10 4
Google Android 14653 3
1С-АТОЛ МК - мобильная касса - АТОЛ мобильные решения 5 2
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 470 2
1С:УСО - 1С:Управление строительной организацией - 1С:BIM 17 1
Scanport - DM.Invent 1 1
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 216 1
Depositphotos - фотобанк 404 1
Google Android Enterprise Recommended 7 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5123 1
1С:ERP Управление предприятием 704 1
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 219 1
Chainway UHF RFID 9 1
АТОЛ Smart.Pro - АТОЛ Smart.Slim - терминал сбора данных промышленного класса 7 1
Panasonic VIERA - серия плазменных ЖК-телевизоров 118 1
Шишкова Оксана 1 1
Чистоходов Александр 1 1
Захаров Евгений 4 1
Табуров Дмитрий 2 1
Закордонец Александр 3 1
Баженов Сергей 6 1
Лиманский Олег 8 1
Селин Петр 1 1
Маслов Василий 1 1
Лобанов Павел 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156365 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45608 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8089 2
Россия - СФО - Новосибирск 4632 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 350 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4255 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 281 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18508 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1202 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 948 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18158 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 520 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 685 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 483 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25900 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8088 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20316 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3181 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51159 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6077 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9633 3
Энергетика - Energy - Energetically 5511 3
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1432 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5377 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2766 2
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 552 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 323 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 305 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3763 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5263 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54876 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1683 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6321 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1232 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5301 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 241 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 207 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8363 1
