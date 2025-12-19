Разделы

Автодом АВТОDOM

Автодом - АВТОDOM

АВТОDOM основан в 1992 году. Компания специализируется на продажах и сервисном обслуживании автомобилей классов премиум и люкс. В портфеле компании 11 автомобильных брендов: BMW, MINI, Lamborghini, Mercedes Benz, smart, Porsche, Audi, Aurus, Volvo, Jaguar, Land Rover и 3 мотобренда: BMW Motorrad, Ducati и KTM. Дилерские центры расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. АВТОDOM развивает направление продаж автомобилей с пробегом и предлагает спектр финансовых услуг.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 5 дел, на cумму 379 935 290 ₽*

Судебные дела (5) на сумму 379 935 290 ₽*
в качестве истца (3) на сумму 379 872 411 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 56 879 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

19.12.2025 Как бизнес теряет клиентов: исследование Calltouch о пропущенных звонках 1
24.11.2025 Пожизненная гарантия на зарядные станции Aito Sered Wall-E 2
14.11.2025 Приложение PlayAuto уже доступно в премиум-кроссоверах Seres 2
22.10.2025 «МБ РУС» и МТС открывают новую точку продаж автомобилей AITO Seres в Екатеринбурге 2
26.08.2025 Заработал первый онлайн-дилер Aito Seres 2
23.07.2025 АО «МБ Рус» запустило интернет-магазин оригинальных запасных частей на автомобили Mercedes-Benz для бизнеса 2
27.06.2025 Aito Seres представил домашнюю зарядную станцию для электромобилей и гибридов 2
18.06.2025 Татарстанцы смогут купить гибридные автомобили в салоне МТС в Казани 2
18.06.2025 МТС и «МБ Рус» запустили онлайн-продажи гибридных автомобилей 2
30.04.2025 «Авито Авто»: треть россиян планируют отправиться в автопутешествие на майские праздники 1
20.03.2025 «Онланта Код ИТ» развернула сервисы ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» в Onplatform 4
11.03.2025 «Exeed Центр Автодом Варшавка» представляет интеграцию технологий искусственного интеллекта Deepseek 1
11.12.2024 Axel Pro внедрила NAC-систему в ГК «Автодом» 2
05.12.2024 Aito Seres запустило приложение по дистанционному управлению автомобилями MBRUS Connect 2
07.08.2024 «Сравни»: 46% россиян предпочитают летом путешествовать, а не ездить на дачу 1
15.07.2024 Иностранных производителей хотят заставить хранить данные о ремонте автомобилей в России 1
21.06.2024 VK поможет «Автодом» мигрировать в облако 5
10.06.2024 Qsoft разработала мобильное приложение для ГК «Автодом» 3
29.05.2024 Исследование: Электромобили сбивают пешеходов втрое чаще, чем обычные авто 2
23.05.2024 Почему ритейлу необходима цифровизация 3
17.04.2024 Digital-интегратор «Улей» нарастил выручку на 33% за счет продаж HRM продуктов на базе «Битрикс24» крупному и среднему российскому бизнесу 2
29.03.2024 Терминалы сбора данных Chainway и ПО «Сканпорт» помогают ГК «АвтоДом» интегрировать продажи с «Честным Знаком» 3
14.08.2023 Mercedes-Benz отключил российских автодилеров от своего ПО. Это увеличит сроки ремонта машин 1
17.01.2023 Российским автомобилистам отключили мобильные приложения Skoda, Kia, Nissan и Infiniti 1
14.01.2022 Новинки автовыставки – что будет актуально в 2022 году 1
29.06.2021 «Мегафон» запустил формат передвижных магазинов 1
21.05.2021 МКБ запустил маркетплейс для автомобилистов в мобильном приложении 1
20.07.2017 Eset защитит ИТ-сеть «Автодом Пулково» 2
01.02.2017 Системой спутникового мониторинга Omnicomm Online оснащено уже 1500 карет скорой помощи 1
11.08.2015 Минздрав закупает кареты скорой помощи, оснащенные мониторингом транспорта Omnicomm Online 1
28.04.2009 «Смарт Телеком» завершил приобретение «ПлазаТелеком» 1
16.04.2009 Дилер BMW и MINI в России внедрил «Евфрат-Документооборот» 2
30.10.2008 Дилерский центр «Автодом-Mitsubishi» автоматизирован на базе решения «1С-Рарус» 2

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14298 3
МегаФон 9938 2
9018 2
Омникомм - Omnicomm 169 2
МегаФон Ритейл 84 2
Scanport - Сканпорт 9 1
Смарт Телеком - ГлобалТелеФорт - Плаза-Телеком - VMB-Сервис 10 1
Ubiquiti - Ubiquiti Networks - UniFi - AmpliFi - EdgeMax - UISP - airMAX - airFiber - GigaBeam - UFiber 27 1
Софт-Юнион - SoftUnion 4 1
ИнтерВолга 2 1
Epsilon Metrics - Эпсилон Метрикс 6 1
VK - Много приложений 6 1
DeepSeek - ДипСик 117 1
Ланит - Онланта - Онланта код ИТ 5 1
Axel Pro - Аксель Про 14 1
Факт ЦИТ - Факт Центр Интернет-Технологий 2 1
Samsung - Harman - DEI Holdings - Sound United - D&M Holdings - Denon & Marantz - Definitive Technology - Polk Audio - Bowers & Wilkins, B&W 83 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 1
LG Electronics 3678 1
ESET - ESET Software 1147 1
1С-Рарус 937 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3306 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 369 1
ARTW - АРТВ 7 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 907 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 331 1
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 14 1
ОКТРОН - OCTRON 24 1
Chainway Information Technology 19 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5286 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3125 1
McKinsey & Company Int 270 1
ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео 42 1
Samsung Electronics 10636 1
Amazon Inc - Amazon.com 3142 1
Oracle Corporation 6875 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2087 1
Эвотор - Evotor 206 1
Монолит-Инфо 126 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 208 1
Автодом - МБ РУС - Мерседес-Бенц Рус 14 6
BMW Group 466 5
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 288 5
Автодом - АвтоСпецЦентр ГК 19 4
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 2
Volkswagen Group - VW 301 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 224 2
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 281 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 2
Renault Groupe 164 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 138 2
Skoda - Škoda Auto 53 2
Mercedes-Benz Group - Daimler - Maybach 10 1
Пулково Скай БЦ 1 1
Exeed 18 1
Brinex - Бринэкс - Колёса даром 7 1
Leomax - Леомакс 7 1
Seres Group - Chongqing Sokon Industry Group 16 1
Lucky Child - Лаки Чайлд 2 1
МилФудс - Poetti 3 1
Ай-Пласт - iPlast 1 1
Михайлов и партнеры 13 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 468 1
МКБ - Московский кредитный банк 618 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 314 1
Mazda Motor Corporation 72 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 110 1
Tata Motors - Jaguar Cars 125 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 78 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 34 1
Hyundai Motor Company 419 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 488 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 99 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 124 1
Isuzu - Японская автомобилестроительная компания 14 1
Ford 424 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 1
Альфа-Капитал УК 139 1
Геометрия НПО 151 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 330 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3463 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 123 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 248 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 368 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 96 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 74 1
РОАД - Российские автомобильные дилеры - ассоциация 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73407 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13017 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5682 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13361 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34055 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23231 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31997 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4694 2
Оповещение и уведомление - Notification 5388 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2651 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4297 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31820 2
Аксессуары 4135 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5161 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2859 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4694 2
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 619 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18282 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7645 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10135 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9394 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5677 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2882 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2390 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 2
Омникомм - Omnicomm Online 57 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1419 2
Google WebP 30 1
Avito - Авито авто 67 1
Моторинвест Evolute - электромобиль 27 1
Омникомм - Omnicomm Optim 18 1
Омникомм - Omnicomm Profi 18 1
Porsche Taycan 9 1
Exeed AR 1 1
Ланит - Онланта - Онланта код ИТ - Onplatform Kubernetes платформа 7 1
Red Hat WildFly - Keycloak 54 1
FreePik 1454 1
Передовые технологии - RuDesktop 32 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 415 1
Scanport - DataMobile 10 1
Chery Group - Mу Chery 1 1
Kaspersky Secure Mobility Management - Kaspersky MDM 5 1
Axel Pro - AxelNAC 6 1
1С-Битрикс - Битрикс24 HRM - Битрикс24 КЭДО 9 1
Seres Group - AITO SERES 13 1
Kia Connect 2 1
Volkswagen Audi e-tron - электромобиль 10 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5134 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 469 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2882 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 531 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2454 1
Омникомм - Omnicomm LLS 30 1
Apple - App Store 3011 1
BMW i - гибридные и электромобили с низким расходом топлива 26 1
Apache Airflow 62 1
МКБ Онлайн 27 1
ESET NOD32 Antivirus Business Edition 52 1
GM Cadillac InnerSpace 2 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 293 1
1С-Рарус Альфа-Авто 64 1
GM Cadillac 30 1
Chevrolet Equinox - электрический внедорожник - электромобиль 1 1
Кузнецов Олег 17 3
Ольховский Андрей 2 2
Галактионова Инесса 97 2
Пузырев Андрей 1 1
Каленов Андрей 1 1
Суходольский Андрей 3 1
Казянина Татьяна 1 1
Максаев Евгений 3 1
Уланов Вадим 4 1
Яровой Алексей 3 1
Крутько Иван 26 1
Хаустов Кирилл 2 1
Ведерникова Ольга 6 1
Холодов Александр 5 1
Будник Иван 21 1
Семенченко Сергей 3 1
Мамут Владимир 1 1
Гафурова Наталья 1 1
Воропаев Алексей 6 1
Кабаев Владислав 1 1
Уткина Анна 1 1
Подщеколдин Алексей 1 1
Мосеев Олег 2 1
Гущин Денис 4 1
Михайличенко Ярослав 1 1
Шаховцев Алексей 1 1
Жаров Денис 4 1
Вольфсон Влад 59 1
Охорзин Алексей 8 1
Чайкин Александр 4 1
Шкуматов Петр 6 1
Митякин Антон 1 1
Афанасьев Александр 39 1
Киселёв Алексей 80 1
Лебедев Алексей 25 1
Николаев Александр 42 1
Авдеев Алексей 10 1
Городецкий Ярослав 14 1
Чегодаев Станислав 20 1
Гонтарев Павел 113 1
Россия - РФ - Российская федерация 157230 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18633 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45809 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18252 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3273 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4286 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1427 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2061 2
Южная Корея - Республика 6866 2
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 313 2
Беларусь - Белоруссия 6039 2
Казахстан - Республика 5805 2
Армения - Республика 2373 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1357 2
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 249 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1598 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5351 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1710 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1699 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 511 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3229 1
Россия - УФО - Свердловская область 1753 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 634 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 999 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 397 1
Россия - ДФО - Магаданская область 483 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 305 1
Япония 13555 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8134 1
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 119 1
Европа 24650 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 523 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 488 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53491 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 745 1
Сингапур - Республика 1906 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1315 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5711 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55081 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 2
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 426 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15166 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 2
Трейд-ин - Trade-in 207 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 1
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 274 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1172 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 1
Зоология - наука о животных 2793 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1234 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 345 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 685 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 594 1
Импортозамещение - параллельный импорт 568 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 328 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1828 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 358 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1022 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 1
Транспорт - Автосервис - Станция технического обслуживания транспорта - СТО - ремонт автотранспортного средства 170 1
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 516 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 308 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 620 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1020 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1143 1
Известия ИД 710 1
РИА Новости 986 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6021 1
The Guardian - Британская газета 384 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
Ведомости 1249 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 131 1
Автостат 45 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 1
LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 28 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 629 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2138 1
