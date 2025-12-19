Получите все материалы CNews по ключевому слову
Автодом АВТОDOM
АВТОDOM основан в 1992 году. Компания специализируется на продажах и сервисном обслуживании автомобилей классов премиум и люкс. В портфеле компании 11 автомобильных брендов: BMW, MINI, Lamborghini, Mercedes Benz, smart, Porsche, Audi, Aurus, Volvo, Jaguar, Land Rover и 3 мотобренда: BMW Motorrad, Ducati и KTM. Дилерские центры расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. АВТОDOM развивает направление продаж автомобилей с пробегом и предлагает спектр финансовых услуг.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 5 дел, на cумму 379 935 290 ₽*
СОБЫТИЯ
Автодом и организации, системы, технологии, персоны:
|AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
|Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 74 1
|РОАД - Российские автомобильные дилеры - ассоциация 5 1
|Кузнецов Олег 17 3
|Ольховский Андрей 2 2
|Галактионова Инесса 97 2
|Пузырев Андрей 1 1
|Каленов Андрей 1 1
|Суходольский Андрей 3 1
|Казянина Татьяна 1 1
|Максаев Евгений 3 1
|Уланов Вадим 4 1
|Яровой Алексей 3 1
|Крутько Иван 26 1
|Хаустов Кирилл 2 1
|Ведерникова Ольга 6 1
|Холодов Александр 5 1
|Будник Иван 21 1
|Семенченко Сергей 3 1
|Мамут Владимир 1 1
|Гафурова Наталья 1 1
|Воропаев Алексей 6 1
|Кабаев Владислав 1 1
|Уткина Анна 1 1
|Подщеколдин Алексей 1 1
|Мосеев Олег 2 1
|Гущин Денис 4 1
|Михайличенко Ярослав 1 1
|Шаховцев Алексей 1 1
|Жаров Денис 4 1
|Вольфсон Влад 59 1
|Охорзин Алексей 8 1
|Чайкин Александр 4 1
|Шкуматов Петр 6 1
|Митякин Антон 1 1
|Афанасьев Александр 39 1
|Киселёв Алексей 80 1
|Лебедев Алексей 25 1
|Николаев Александр 42 1
|Авдеев Алексей 10 1
|Городецкий Ярослав 14 1
|Чегодаев Станислав 20 1
|Гонтарев Павел 113 1
