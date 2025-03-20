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«Онланта Код ИТ» развернула сервисы ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» в Onplatform

«Онланта Код ИТ» (входит в группу «Ланит») реализовала миграцию инфраструктуры основных цифровых ресурсов ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» на инфраструктурную платформу Onplatform. Внедрение решения позволило полностью модернизировать ИТ-инфраструктуру автомобильного холдинга, а также сократить время выпуска новых релизов сайтов и мобильного приложения с нескольких часов до нескольких минут.

Заказчику требовалось построить отказоустойчивую инфраструктуру с использованием Kubernetes и дополнительных сервисов для непрерывной доступности сайтов и мобильного приложения. Было необходимо настроить современный подход в части безопасности и развертывания приложений, чтобы их обновление стало автоматизированным.

«Онланта Код ИТ» предложила инфраструктурную платформу Onplatform — комплексное решение на базе Kubernetes с преднастроенным GitOps-подходом. Платформа работает на отечественных ОС Astra Linux и «Ред ОС», объединяет инструменты для мониторинга, логирования, безопасности, авторизации, развертывания и репозитория.

С внедрением Onplatform процессы развертывания были полностью автоматизированы. Это позволило автодилеру значительно сократить время на выпуск релизов приложений и увеличить скорость выхода обновлений для конечных потребителей сервисов на 30%. Инструменты мониторинга помогают заказчику своевременно отслеживать работу всех сервисов и предотвращать возможные простои и сбои. Внедрение Onplatform позволило полностью модернизировать ИТ-инфраструктуру, повысив ее гибкость и надежность. Теперь автомобильный холдинг быстрее внедряет новые функции и сервисы, расширяя возможности для своих клиентов.

Олег Кузнецов, заместитель генерального директора по цифровой трансформации ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр», сказал: «Взаимодействие с командой «Онланты» было простым и быстрым. Ее полное вовлечение в процесс миграции и настройки системы, а также постоянные коммуникации позволили избежать ошибок и сделать внедрение максимально гладким и эффективным. Для нас критически важен репутационный вопрос доступности фронтальной платформы «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» 24 на 7, ведь запись на сервис и оплата — это живые деньги, где, как в банке, всё должно работать как часы».

Олег Коновалов, генеральный директор компании «Онланта Код ИТ», отметил: «Onplatform полноценно закрывает потребности автомобильного холдинга. Клиенты нашего заказчика не испытывают трудностей при записи на сервис или бронировании автомобилей перед покупкой. Кроме того, мы освободили специалистов ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» для выполнения более важных стратегических задач, взяв на себя поддержку Kubernetes и сервисов».

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