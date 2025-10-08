Разделы

ONPLATFORM ‒ all-in-one инфраструктурная платформа, которая позволяет при разработке новых продуктовых решений использовать систему контейнеризации и оркестрации нагрузки, инструменты быстрой и качественной доставки кода в рабочее окружение, системы мониторинга и сбора логов, а также средства информационной безопасности. Это дает возможность компаниям запускать эффективный конвейер разработки и поддержки ПО.

УПОМИНАНИЯ


08.10.2025 «Онланта Код ИТ» упростила внедрение Onplatform с помощью нового инсталлятора 1
16.09.2025 Как выстроить контейнерную инфраструктуру: 8 простых шагов 1
20.03.2025 «Онланта Код ИТ» развернула сервисы ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» в Onplatform 1
27.08.2024 «Онланта Код ИТ» представила новую версию Kubernetes-платформы Onplatform 1
10.04.2024 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг российских платформ Kubernetes 2024 1
19.10.2023 Kubernetes-платформа ONPLATFORM включена в реестр российского ПО 2
04.05.2022 «Онланта» предоставила компании «Мобильное электронное образование» платформенное решение Onplatform 2

Ланит и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2237 4
Ланит - Онланта - Onlanta 115 4
Ланит - Онланта - Онланта код ИТ 5 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2347 2
Flant - Флант 139 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 71 1
МЭО - Мобильное электронное образование 20 1
Автодом - АВТОDOM 29 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3208 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12644 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1097 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71493 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22620 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26799 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33326 3
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1330 2
DevOps - Development и Operations 1020 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30829 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55866 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14516 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22370 2
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 340 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 640 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1744 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1290 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1004 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 914 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11366 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2047 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 323 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1388 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31516 1
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами 640 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1398 1
MultiCloud - Multi-Cloud - Мультиклауд - Многооблачность - Мультиоблачность - Мультиоблака 182 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2772 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1985 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4684 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25652 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 459 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2712 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1982 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6890 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 411 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11791 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9984 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1292 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2331 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 447 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16877 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 53 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1232 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 607 2
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 55 1
Orion soft - Nova Container Platform 59 1
Basis - Базис.Digital Energy DevOps-платформа - Диджитал Энерджи 39 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 582 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 135 1
Коновалов Олег 16 2
Воронцов Сергей 6 1
Ваганова Ксения 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 154288 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45203 2
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 481 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2158 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 743 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3313 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 605 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 629 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18350 1
Россия - ДФО - Якутия - Мирнинский район - Мирный 63 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9912 3
Аренда 2554 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5785 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50573 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54264 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19994 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1326 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 311 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31333 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3694 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8315 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 216 1
