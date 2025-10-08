ONPLATFORM ‒ all-in-one инфраструктурная платформа, которая позволяет при разработке новых продуктовых решений использовать систему контейнеризации и оркестрации нагрузки, инструменты быстрой и качественной доставки кода в рабочее окружение, системы мониторинга и сбора логов, а также средства информационной безопасности. Это дает возможность компаниям запускать эффективный конвейер разработки и поддержки ПО.