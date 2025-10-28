Получите все материалы CNews по ключевому слову
Воронцов Сергей
СОБЫТИЯ
Воронцов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 157 1
|ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 50 1
|Покровский Иван 129 1
|Попова Анна 18 1
|Мельниченко Олег 4 1
|Садовничий Виктор 62 1
|Шиловских Петр 19 1
|Баканов Дмитрий 34 1
|Овчинский Владислав 229 1
|Давыдова Полина 17 1
|Ваганова Ксения 1 1
|Сазонов Василий 1 1
|Кандрин Валерий 1 1
|Терехин Степан 9 1
|Гарбузов Анатолий 111 1
|Касперская Наталья 303 1
|Глазков Борис 48 1
|Скоробогатова Ольга 57 1
|Мантуров Денис 119 1
|Турчак Андрей 27 1
|Кутепов Андрей 7 1
|Косачев Константин 4 1
|Рязанский Валерий 2 1
|Мезенцев Дмитрий 20 1
|Рябухин Сергей 6 1
|Земков Сергей 159 1
|Дегтев Геннадий 270 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1396043, в очереди разбора - 732205.
Создано именных указателей - 184977.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.