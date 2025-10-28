Разделы

Воронцов Сергей


СОБЫТИЯ


28.10.2025 ЛАНИТ выступит стратегическим партнером CNews Forum 1
22.11.2024 Анатолий Гарбузов: Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустил в серию российскую микросхему для «умных» систем 1
04.03.2024 В ОЭЗ «Технополис Москва» открылся музей отечественной микроэлектроники 1
06.10.2023 Регионы переходят на ГИС ЭПД 1
04.05.2022 «Онланта» предоставила компании «Мобильное электронное образование» платформенное решение Onplatform 1
22.10.2018 Власти хотят ограничить иностранные компоненты в «отечественной» электронике. Возможно зря 1
17.11.2008 Правительство Хабаровского края защитилось от угроз с помощью «Лаборатории Касперского» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Воронцов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 463 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1568 2
МЭО - Мобильное электронное образование 20 1
Ростелеком 10244 1
InfoWatch - Инфовотч 1082 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5221 1
Ланит - Онланта - Onlanta 117 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2244 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 106 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 154 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 96 1
Ангстрем - Музей микроэлектроники АО Ангстрем имени В.В. Григорьевского 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8005 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 419 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3347 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6229 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 535 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2687 2
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 253 1
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 52 1
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5173 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1124 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3338 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4799 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4751 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 697 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 88 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 59 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 157 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 50 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72002 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56321 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22631 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8313 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33551 3
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 415 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11430 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4461 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6107 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25432 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21680 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6954 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2412 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12884 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14641 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21802 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5390 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10006 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9490 1
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1078 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 840 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1335 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11850 1
DevOps - Development и Operations 1031 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 413 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25803 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22747 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31661 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1109 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2000 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14922 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1808 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9909 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7699 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12123 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11269 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13234 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1523 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10268 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2018 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1992 1
Kaspersky Open Space Security 37 1
Ланит - Онланта - Онланта код ИТ - Onplatform Kubernetes платформа 7 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Hybrid Cloud Security 142 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3416 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 54 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 517 1
Покровский Иван 129 1
Попова Анна 18 1
Мельниченко Олег 4 1
Садовничий Виктор 62 1
Шиловских Петр 19 1
Баканов Дмитрий 34 1
Овчинский Владислав 229 1
Давыдова Полина 17 1
Ваганова Ксения 1 1
Сазонов Василий 1 1
Кандрин Валерий 1 1
Терехин Степан 9 1
Гарбузов Анатолий 111 1
Касперская Наталья 303 1
Глазков Борис 48 1
Скоробогатова Ольга 57 1
Мантуров Денис 119 1
Турчак Андрей 27 1
Кутепов Андрей 7 1
Косачев Константин 4 1
Рязанский Валерий 2 1
Мезенцев Дмитрий 20 1
Рябухин Сергей 6 1
Земков Сергей 159 1
Дегтев Геннадий 270 1
Россия - РФ - Российская федерация 155073 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45365 3
Россия - ДФО - Якутия - Мирнинский район - Мирный 64 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5329 1
Москва - Печатники 140 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18017 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53263 1
Япония 13500 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1379 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18412 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 747 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 629 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3330 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2171 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 963 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 610 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 481 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1630 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 641 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1578 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1288 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 627 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 342 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 505 1
Земля - планета Солнечной системы 10610 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3034 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1506 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54490 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20130 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50808 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31483 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 313 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 343 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11355 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3259 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8281 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17232 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7974 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2837 1
Аренда 2565 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8470 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2493 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4313 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1441 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1669 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1315 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1017 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4210 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1332 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5803 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4373 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2717 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1001 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3738 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6172 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1624 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 218 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 276 1
