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Давыдова Полина
Давыдова Полина и организации, системы, технологии, персоны:
|Баканов Дмитрий 32 3
|Павловский Фёдор 7 2
|Терехин Степан 5 2
|Шевченко Антон 17 2
|Мишустин Михаил 686 1
|Дюбанов Анатолий 95 1
|Походня Инна 9 1
|Смирнов Денис 24 1
|Цой Александр 2 1
|Юрина Елена 7 1
|Гнидо Даниил 1 1
|Грамматиков Никита 1 1
|Жукова Тамара 1 1
|Сазонов Василий 1 1
|Остренин Алексей 2 1
|Кандрин Валерий 1 1
|Карандашева Анастасия 2 1
|Тушаковский Игорь 3 1
|Скачков Дмитрий 18 1
|Воронцов Сергей 6 1
|Леглер Евгений 1 1
|Суровец Дмитрий 77 1
|Алифанов Кирилл 69 1
|Попов Денис 12 1
|Крайнов Александр 16 1
|Грачева Мария 10 1
|Попов Павел 21 1
|Шиловских Петр 16 1
|Табаков Вадим 5 1
|Семион Кирилл 32 1
|Хацкевич Любовь 1 1
|Каушанский Александр 33 1
|Мамыкин Антон 1 1
|Мацкевич Антон 8 1
|Иодковский Станислав 85 1
|Гумеров Ирек 4 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 858 1
|РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 41 1
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