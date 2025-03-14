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Давыдова Полина


14.03.2025 «СКБ Контур» и АЦТЛ активизируют цифровизацию транспортного комплекса России 1
30.09.2024 Цифровизация приведет к изменению логистических потоков в стране 1
26.09.2024 Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» и IVA Technologies объявляют о заключении стратегического соглашения о партнерстве 1
11.06.2024 Дроны для поездов, планшеты для пилотов — как развивается импортозамещение на транспорте? 1
06.06.2024 Альянс в сфере ИИ поможет внедрить технологии искусственного интеллекта в транспорте 1
22.03.2024 Fesco и «Калуга Астрал» протестируют передачу электронных перевозочных документов в ГИС ЭПД 2
31.01.2024 «Почта России» переходит на электронные путевые листы 1
08.11.2023 Тестирование электронных перевозочных документов на пассажирском транспорте Калининграда 1
06.10.2023 Регионы переходят на ГИС ЭПД 1
17.11.2022 МТС и «Датапакс» обеспечат внедрение инноваций в транспортный комплекс России 1
08.07.2022 «Магнит» присоединился к инициативе по тестированию беспилотных логистических коридоров 1
08.07.2022 На трассе М-11 «Нева» будет введен экспериментальный правовой режим для беспилотного грузового автотранспорта 1
08.07.2021 Tele2 сняла сериал о работе службы поддержки 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Давыдова Полина и организации, системы, технологии, персоны:

Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 99 4
8317 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2927 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12883 1
СтарЛайн НПО - StarLine 23 1
Датапакс 47 1
МТС Авто - МТС АйКар 13 1
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 43 1
Yandex - Яндекс 7485 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 450 1
Navio - Автотех - SberAutoTech - Sber Automotive Technologies - SberDigitalAuto - СберАвтоТех - Сбер Автомотив Технологии 15 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 59 1
Аэрофлот - АФЛТ-Системс 4 1
SAP SE 5296 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 242 1
Беспилотные авиационные системы 55 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 806 3
РЖД - Российские железные дороги 1920 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 868 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 443 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1018 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 83 1
Globaltruck Management - Глобалтрак менеджмент - Глобалтрак лоджистик - Глобал Трак Сейлз 8 1
Почта России ПАО 2127 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 1
Евросиб 16 1
X5 Group - X5 Transport - X5 Транспорт - X5 Logistics - ИКС 5 Логистика 9 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 673 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5997 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3301 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2733 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5010 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2921 1
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 9 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4566 1
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 54 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 986 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 82 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 54 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11797 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2917 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 43 11
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 352 2
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 29 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 679 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51402 11
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5211 2
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Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2420 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1252 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 577 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 385 1
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 563 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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