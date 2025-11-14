Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185831
ИКТ 14414
Организации 11173
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3527
Системы 26370
Персоны 80137
География 2982
Статьи 1568
Пресса 1257
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2737
Мероприятия 876

СтарЛайн НПО StarLine


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


14.11.2025 6 Bluetooth-меток и GPS-трекеров, которые можно купить в России: хиты продаж 1
23.09.2024 В России запустили беспилотные грузовики по всей трассе Москва - Санкт-Петербург 2
23.09.2024 Беспилотный тягач StarLine начал испытания без человека за рулем 6
05.02.2024 Власти России определились, кто будет виноват в авариях беспилотных автомобилей 1
06.12.2023 Минпромторг подтвердил российское происхождение оборудования «Роббо» 1
05.10.2023 На трассе М11 стартовали регулярные грузоперевозки в беспилотном режиме 6
26.05.2023 Заказчики стоят в очереди к российским электронным производствам. Заводы вынуждены кратно наращивать мощности 1
18.12.2022 Лучшие новогодние подарки для автолюбителей: выбор ZOOM 3
26.07.2022 В Санкт-Петербурге стартовали испытания беспилотного грузовика НПО «Старлайн» 3
08.07.2022 На трассе М-11 «Нева» будет введен экспериментальный правовой режим для беспилотного грузового автотранспорта 2
23.05.2022 «ДС-Роботикс» запатентовала роботизированный сборочный комплекс 4
08.02.2022 Выбираем подарки на 23 февраля: лучшие гаджеты для автолюбителей 2
21.01.2022 Google оживляет свой мертворожденный гаджет в погоне за Apple и Meta 1
20.10.2021 НПО «Старлайн» начинает испытания беспилотного грузовика 2
16.09.2021 В России на деньги государства построен крупный завод электроники 1
14.04.2020 Российское контрактное производство электроники показало взрывной рост 2
31.10.2019 «Вокорд» проверит беспилотный транспорт на соблюдение ПДД 1
17.07.2019 NtechLab победила в конкурсе по распознаванию дорожных знаков с помощью нейросетей 1
24.01.2019 РВК отобрала команды для участия в первых в России испытаниях беспилотных автомобилей для зимних дорог 3
02.02.2017 Comparex помогла «Старлайн» модернизировать охранный сервис с помощью Oracle 2
26.11.2015 Российский ритейл: ИТ превращается в ключевой актив 1
02.11.2015 «МегаФон» защитит автовладельцев по всей России 6
18.08.2014 SIM-карты МТС проконтролируют местоположение петербургских автобусов 1
15.02.2005 В Санкт-Петербурге ограблены два салона сотовой связи 1

Публикаций - 24, упоминаний - 54

СтарЛайн НПО и организации, системы, технологии, персоны:

А-Контракт 4 3
МегаФон 9804 3
Navio - Автотех - SberAutoTech - Sber Automotive Technologies - SberDigitalAuto - СберАвтоТех - Сбер Автомотив Технологии 24 2
Резонит - Rezonit - Электронные приборы и компоненты 25 2
НКБ ВС - Научно-конструкторское бюро вычислительных систем 3 2
BaseTracK 3 2
БИС НПК - Бортовые интеллектуальные системы 2 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 339 2
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 63 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14061 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 483 2
Xiaomi 1946 2
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 47 2
Yandex - Яндекс 8347 2
Avrora Robotics - Аврора Роботикс 4 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 507 1
ИТС СПРУТ - Магнитогорск 1 1
МТС Северо-Запад макрорегион 67 1
CVLRobotics 1 1
Magic Leap 7 1
SilverStone 15 1
Телематические системы 56 1
DS-Robotics - ДС-Роботикс 2 1
Макро Групп 6 1
Baseus 36 1
Росохрана Телеком 2 1
Kitfort 67 1
Пантес 2 1
Супертел 18 1
ГЛОНАСС С-З - ГЛОНАСС Северо-Запад 5 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб - АТС Смольного СПб ГУП 17 1
Макро Групп - Макро ЕМС 3 1
NtechLab - НтехЛаб 161 1
ЦСЭ - Центр современной электроники 5 1
Vocord - Вокорд 183 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 566 1
Oracle Corporation 6854 1
Amazon Inc - Amazon.com 3116 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1698 1
Alibaba Group 449 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 436 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 447 3
Авто-РТК - РТК-Авто 2 2
Globaltruck Management - Глобалтрак менеджмент - Глобалтрак лоджистик - Глобал Трак Сейлз 9 2
РВК - Российская венчурная компания 555 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 951 2
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 34 1
Новард УК - Novard 72 1
Dixis - Диксис 359 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 93 1
X5 Group - X5 Transport - X5 Транспорт - X5 Logistics - ИКС 5 Логистика 10 1
Пассажиравтотранс СПб ГУП 11 1
Автокомпоненты и телематика - консорциум 2 1
РЖД - Российские железные дороги 1993 1
Yves Rocher - Ив Роше 34 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2674 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1004 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 1
ПСБ - Промсвязьбанк 898 1
Спортмастер - Sportmaster 188 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 234 1
Деловые Линии ГК 77 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 217 1
Новард Эконика - Женская обувная сеть 22 1
ВкусВилл - Избёнка 183 1
АСПЭК Групп - Ассоциация поставщиков электронных компонентов 12 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 90 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 63 1
Сбер - СберАвто 34 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3231 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6247 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 231 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1476 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3375 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 700 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5194 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3444 2
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 12 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5753 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4759 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 181 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2699 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2805 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5210 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 364 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 433 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3509 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 361 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3104 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2070 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 481 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6416 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 50 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 159 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3302 11
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1194 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56679 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72434 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25528 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12955 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14736 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5121 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5652 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9945 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3956 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6814 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33699 4
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 300 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12926 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 933 3
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1168 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10175 3
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1399 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31773 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21747 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1516 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8132 3
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 701 2
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 862 2
PowerShare - Wireless charging - Wireless transmission of electricity - Беспроводная зарядка - Реверсивная зарядка - Беспроводная передача электричества 229 2
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 410 2
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 415 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2351 2
Оповещение и уведомление - Notification 5318 2
Манометр - pressure gauge - прибор, измеряющий давление жидкости или газа в замкнутом пространстве 9 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31359 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22808 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3252 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1813 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3504 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2944 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17558 2
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6552 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2063 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5117 3
Mi 70mai 4 2
FreePik 1390 2
МегаФон NB-M2M-IoT-сеть - платформа интернета вещей 4 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 142 1
Google Project Iris 1 1
Garmin Smartphone Link 4 1
Xiaomi Wireless Charger 3 1
ROBBO lab - РОББО Лаборатория 12 1
ROBBO Robot kit - РОББО Платформа 12 1
Xiaomi Rearview Dash Cam Wide Midrive 1 1
Digma Ranger Signature - радар-детектор 1 1
Bosch Athlet - Bosch BSG, Bag&Bagless BSGL - Bosch BGS - Bosch BCS - Bosch BCH - Bosch BWD - Bosch BHN - Bosch BMS - Bosch Rock`n`Roll - Bosch Free - Bosch Roxx’x - Bosch Relaxx’x - Bosch MoveOn - Bosch Zoo'o ProAnimal - Bosch GAS - пылесос 31 1
ROBBO - РОББО Схемотехника 6 1
IBS HR-решения - IBS HR-консалтинг 8 1
Vocord Cyclops - Вокорд Циклоп - Vocord MicroCyclops 5 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1117 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 326 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 613 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 403 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 962 1
Google Android 14616 1
Apple iOS 8206 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2863 1
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 114 1
Microsoft Hololens 75 1
NVision Барьер 724 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1007 1
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 88 1
Honeywell LEAP 52 1
Huawei - HiSilicon Hi - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 7 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 524 1
Dash - Криптовалюта 55 1
Garmin Drive - Garmin DriveSmart 2 1
Google YouTube - Видеохостинг 2872 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 133 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 916 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 62 1
Баканов Дмитрий 34 2
Покровский Иван 131 2
Мишустин Михаил 726 2
Галеев Роман 2 1
Левиков Антон 69 1
Разгуляев Валерий 18 1
Муравлев Александр 15 1
Староверов Денис 14 1
Агеева Анна 8 1
Прохоренко Дмитрий 7 1
Кирьянов Игорь 6 1
Сысоева Светлана 6 1
Bavor Clay - Бэйвор Клэй 2 1
Масюк Дмитрий 16 1
Павловский Фёдор 8 1
Уфимцев Евгений 4 1
Давыдова Полина 17 1
Зотов Михаил 1 1
Кучерявый Андрей 2 1
Товбин Илья 3 1
Никифоров Илья 2 1
Карловский Александр 1 1
Радько Сергей 2 1
Копшарь Елена 3 1
Плешаков Роман 1 1
Страхов Николай 1 1
Гумеров Ирек 4 1
Путин Владимир 3330 1
Кухаренко Артём 17 1
Смирнов Федор 5 1
Садовенко Илья 65 1
Талдыкина Наталья 47 1
Агаев Сергей 24 1
Sundar Pichai - Сундар Пичай 71 1
Семенов Дмитрий 16 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 90 1
Сечкин Алексей 19 1
Асратян Петр 36 1
Дюбанов Анатолий 95 1
Левин Леонид 132 1
Россия - РФ - Российская федерация 155696 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45493 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18460 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18085 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53335 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8058 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 610 3
Европа 24598 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3169 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 176 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 153 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2629 2
Финляндия - Финляндская Республика 3656 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2083 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5334 1
Южная Корея - Республика 6838 1
Европа Восточная 3121 1
Китай - Хубэй - Ухань 61 1
Испания - Королевство 3758 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1385 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 144 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3338 1
Россия - ЦФО - Курская область 692 1
Россия - УФО - Челябинская область 1373 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 858 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 989 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 507 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 679 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 313 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1656 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 972 1
Польша - Республика 1999 1
Чехия - Чешская Республика 1329 1
Румыния 741 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13545 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3209 1
Азия - Азиатский регион 5729 1
Турция - Турецкая республика 2479 1
Индия - Bharat 5665 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1056 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20227 16
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5578 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54697 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 8036 8
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 195 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11380 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31608 3
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1152 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25802 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6216 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17299 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2851 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1918 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1450 2
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 421 2
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 443 2
Национальный проект - Беспилотные логистические коридоры - программа развития умного автономного транспорта в России - ПКРТИ - программа комплексного развития транспортной инфраструктуры - проект Караван по развитию перевозок беспилотным транспортом 52 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9573 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1534 2
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 461 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14964 1
ЕАЭС ТР - Технический регламент Таможенного союза - ЕАЭС ТК - Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 55 1
Английский язык 6857 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7529 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1646 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50997 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8305 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5279 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2053 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8494 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2634 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5256 1
Зоология - наука о животных 2779 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2930 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4340 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1040 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10652 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 994 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3684 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1220 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11396 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2129 2
The Verge - Издание 591 1
Ведомости 1207 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1118 1
РИА Новости 976 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8345 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
Рустелеком ТК 304 1
ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 9 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 137 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 73 2
УлГТУ ФГБОУ ВО - Ульяновский государственный технический университет 9 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 390 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 218 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 77 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 415 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 82 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 257 1
Up Great - Зимний город - конкурс 6 3
Up Great - серия технологических конкурсов 10 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1203 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1253 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 608 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1399666, в очереди разбора - 732437.
Создано именных указателей - 185831.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

6 Bluetooth-меток и GPS-трекеров, которые можно купить в России: хиты продаж

Обзор Baseus Bass BP1 Pro: TWS-наушники с адаптивным шумоподавлением и поддержкой LDAC

Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/