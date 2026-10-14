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Кучерявый Андрей

СОБЫТИЯ


14.10.2026 Под санкции ЕС попали «Аквариус» и «дочки» ГК «Элемент» 1
23.04.2025 Импортные печатные платы оккупировали Россию, заняв долю 81% 1
26.05.2023 Заказчики стоят в очереди к российским электронным производствам. Заводы вынуждены кратно наращивать мощности 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Кучерявый Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Резонит - Rezonit - Электронные приборы и компоненты - Микролит 34 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 68 1
СтарЛайн НПО - StarLine 30 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 434 1
ICL ГК - ICL Group 510 1
ВЛВ - Технотех 18 1
ИКС - Yadro Fab Dubna - Ядро фаб Дубна 43 1
Светлана-Оптоэлектроника - Светлана-ОЭ - Светлана-ЛЕД - Светлана-Полупроводники - Svetlana-Semiconductors - Светлана-ИРСЭТ - Ленинградское объединение электронного приборостроения - ИФ ИРСЭТ-Центр 38 1
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 78 1
Ростех - Росэлектроника - НЗПП Восток - Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток - Изомер ПО 18 1
Пантес 2 1
А-Контракт 5 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Красное знамя 5 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 71 1
Автокомпоненты и телематика - консорциум 2 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4050 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 188 1
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 1
КПП АНО - Консорциум печатных плат 23 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26474 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4872 1
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 309 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3801 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10874 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17123 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2671 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34008 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3469 1
Электроника - Печатная плата - printed circuit board, PCB - printed wiring board, PWB 181 1
FreePik 1891 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - РРПП - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 813 1
Левин Георгий 6 1
Семёнов Владимир 12 1
Митина Ирина 14 1
Артемьев Илья 2 1
Левин Леонид 134 1
Россия - РФ - Российская федерация 168796 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19408 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 993 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 243 1
Россия - СФО - Новосибирск 4946 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55125 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4243 1
Европа 25035 1
Азия - Азиатский регион 5962 1
Индия - Bharat 5920 1
Турция - Турецкая республика 2654 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1234 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1161 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 469 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 500 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22083 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18443 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6632 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2317 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 627 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11518 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1587 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6283 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2503 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 320 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479259, в очереди разбора - 724597.
Создано именных указателей - 202694.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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