Разделы

Цифровизация Электроника Техника Импортонезависимость
|

Заказчики стоят в очереди к российским электронным производствам. Заводы вынуждены кратно наращивать мощности

Российские разработчики электроники выстроились в очереди на контрактные производства. Сейчас заводы перегружены и заказы расписаны на месяцы вперед. Из-за этого производители печатных плат начали вкладывать средства в расширение своих производств.

Увеличение мощностей

Владельцы российских контрактных производств электроники начали вкладываться в увеличение мощностей в стране. Об этом «Коммерсанту» рассказал руководитель комитета контрактного производства Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Георгий Левин.

По его словам, российские производители вычислительной и компьютерной техники после ухода иностранных вендоров с отечественного рынка стали занимать их места и потому создали очередь на контрактные производства. Очереди растянулись на несколько месяцев. Это и вынудило компании вкладываться в расширение.

Например, к 2030 г. объем рынка устройств для контроля и регулирования работы систем автомобиля в России вырастет с 180 млрд руб. до 450 млрд руб., следует из презентации «Развитие систем требований к локализации автоэлектроники», подготовленной АНО «Консорциумом "Автокомпоненты и телематика"». При этом доля этих устройств, произведенный в России к 2030 г. составит 58%. Это окажет влияние и на спрос на отечественные печатные платы с 3,7 млн кв. дм в год в 2022 г. до 10–12 млн кв. дм в год в 2030 г.

ele600.jpg

Фото: FreePik
Контрактные производства в России на фоне перегруженности начали расширять мощности

Вместе с тем российские производители электроники обращаются за помощью к иностранным производствам. И в первую очередь из-за загруженности отечественных производств. Разработчики ориентируются, в основном, на те страны, которые официально пока не изменили свое отношение к России на фоне событий, развернувшихся 24 февраля 2022 г. Это в первую очередь Вьетнам, Индия, Китай и Турция.

Где найдется место

Сейчас все контрактные производства перегружены, рассказал «Коммерсанту» гендиректор «Резонита» Андрей Кучерявый. При этом организациям приходится заменять европейское и американское производственное оборудование для производства печатных плат на азиатское. Например, объем инвестиций «Резонита» в производство в 2023-2024 гг. достигнет $10 млн.

По словам Кучерявого, расширяют мощности также производства «Пантес», «Резонит», «Старлайн» и «А-Контракт». Большая часть инвестиций поступает от вендоров систем хранения данных, беспилотников и других. Помимо этого, в стране назрела необходимость локализовывать производство компьютеров, а также медицинской и автомобильной техники.

На 20% увеличилась стоимость контрактного производства в России, отметил Георгий Левин. На это повлияли удорожание полупроводников, рост зарплат и цен на закупку производственного оборудования. Это привело к увеличению стоимости производства электроники на 50%, заявил собеседник издания.

Доступ к льготам затруднен

Левин подчеркнул, что контрактным производствам «осложнен доступ к различным инструментам поддержки», например, к субсидиям и грантам Минпромторга.

Представители Минпромторга рассказали изданию, что перечень электронной продукции, которая подпадает под налоговые льготы и пониженные страховые взносы могут быть расширены. Сейчас контрактные производства уже работают по нескольким направлениям, по которым уже доступны льготы.

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Санкционные чипы из закромов. МВД смогло закупить серверы на «Эльбрусах»

Производитель электроники для авто и космоса остановил три завода из-за шифровальщика

«Аквариус» начнет серийно поставлять собственные чипы на RISC-V и использовать их в своей технике в 2026 году

Знаменитый разработчик процессоров «Элвис» стал совладельцем системообразующего ИТ-предприятия сразу после выхода «Ростеха»

У российского разработчика микропроцессорных ядер на RISC-V в 15 раз взлетела чистая прибыль

Процессоры «Эльбрус» и «Байкал» подорожали вдвое

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Недорогой интернет для дачи: сравниваем тарифы операторов в 2023 году

10 правил безопасной езды на электросамокате: изучаем ПДД

Самые автономные TWS-наушники: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Межзвездные облака — истинный источник жизни на Земле?

Космический бетон из внеземной пыли оказался в два раза прочнее обычного

Первый пошел — российская квантовая нейросеть успешно решила математические задачи
Показать еще