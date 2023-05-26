Заказчики стоят в очереди к российским электронным производствам. Заводы вынуждены кратно наращивать мощности

Российские разработчики электроники выстроились в очереди на контрактные производства. Сейчас заводы перегружены и заказы расписаны на месяцы вперед. Из-за этого производители печатных плат начали вкладывать средства в расширение своих производств.

Увеличение мощностей

Владельцы российских контрактных производств электроники начали вкладываться в увеличение мощностей в стране. Об этом «Коммерсанту» рассказал руководитель комитета контрактного производства Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Георгий Левин.

По его словам, российские производители вычислительной и компьютерной техники после ухода иностранных вендоров с отечественного рынка стали занимать их места и потому создали очередь на контрактные производства. Очереди растянулись на несколько месяцев. Это и вынудило компании вкладываться в расширение.

Например, к 2030 г. объем рынка устройств для контроля и регулирования работы систем автомобиля в России вырастет с 180 млрд руб. до 450 млрд руб., следует из презентации «Развитие систем требований к локализации автоэлектроники», подготовленной АНО «Консорциумом "Автокомпоненты и телематика"». При этом доля этих устройств, произведенный в России к 2030 г. составит 58%. Это окажет влияние и на спрос на отечественные печатные платы с 3,7 млн кв. дм в год в 2022 г. до 10–12 млн кв. дм в год в 2030 г.

Фото: FreePik Контрактные производства в России на фоне перегруженности начали расширять мощности

Вместе с тем российские производители электроники обращаются за помощью к иностранным производствам. И в первую очередь из-за загруженности отечественных производств. Разработчики ориентируются, в основном, на те страны, которые официально пока не изменили свое отношение к России на фоне событий, развернувшихся 24 февраля 2022 г. Это в первую очередь Вьетнам, Индия, Китай и Турция.

Где найдется место

Сейчас все контрактные производства перегружены, рассказал «Коммерсанту» гендиректор «Резонита» Андрей Кучерявый. При этом организациям приходится заменять европейское и американское производственное оборудование для производства печатных плат на азиатское. Например, объем инвестиций «Резонита» в производство в 2023-2024 гг. достигнет $10 млн.

По словам Кучерявого, расширяют мощности также производства «Пантес», «Резонит», «Старлайн» и «А-Контракт». Большая часть инвестиций поступает от вендоров систем хранения данных, беспилотников и других. Помимо этого, в стране назрела необходимость локализовывать производство компьютеров, а также медицинской и автомобильной техники.

На 20% увеличилась стоимость контрактного производства в России, отметил Георгий Левин. На это повлияли удорожание полупроводников, рост зарплат и цен на закупку производственного оборудования. Это привело к увеличению стоимости производства электроники на 50%, заявил собеседник издания.



Доступ к льготам затруднен

Левин подчеркнул, что контрактным производствам «осложнен доступ к различным инструментам поддержки», например, к субсидиям и грантам Минпромторга.

Представители Минпромторга рассказали изданию, что перечень электронной продукции, которая подпадает под налоговые льготы и пониженные страховые взносы могут быть расширены. Сейчас контрактные производства уже работают по нескольким направлениям, по которым уже доступны льготы.