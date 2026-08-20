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А-Контракт
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 8 дел, на cумму 22 233 745 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 5, упоминаний - 5
А-Контракт и организации, системы, технологии, персоны:
|НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 498 1
|Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 65 1
|Автокомпоненты и телематика - консорциум 2 1
|Левин Георгий 6 2
|Путин Владимир 3461 1
|Левин Леонид 134 1
|Чернышенко Дмитрий 581 1
|Фролов Павел 86 1
|Головлёв Александр 2 1
|Покровский Иван 137 1
|Вишневский Евгений 5 1
|Кучерявый Андрей 2 1
|Поляничко Максим 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1466321, в очереди разбора - 724726.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1466321, в очереди разбора - 724726.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.