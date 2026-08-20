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А-Контракт

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 8 дел, на cумму 22 233 745 ₽*

Судебные дела (8) на сумму 22 233 745 ₽*
в качестве истца (8) на сумму 22 233 745 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


20.08.2026 Российский рынок контрактного производства электроники просел. Инвестиции остановлены, штаты сокращаются 1
06.12.2023 Минпромторг подтвердил российское происхождение оборудования «Роббо» 1
11.09.2023 Власти отказали в льготах контрактным производителям электроники 1
26.05.2023 Заказчики стоят в очереди к российским электронным производствам. Заводы вынуждены кратно наращивать мощности 1
14.04.2020 Российское контрактное производство электроники показало взрывной рост 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

А-Контракт и организации, системы, технологии, персоны:

СтарЛайн НПО - StarLine 27 3
Резонит - Rezonit - Электронные приборы и компоненты - Микролит 30 3
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 365 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 82 1
ЦСЭ - Центр современной электроники 5 1
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 74 1
Пантес 2 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 498 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 65 1
Автокомпоненты и телематика - консорциум 2 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3923 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5680 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 247 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6563 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3696 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4960 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1195 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3442 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 385 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 389 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 183 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7496 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17009 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25905 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3430 2
Электроника - Печатная плата - printed circuit board, PCB - printed wiring board, PWB 172 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9942 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54069 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2557 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8672 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33571 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14307 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13082 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1953 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8808 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2783 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3145 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4800 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9669 1
LED-освещение - LED-лампы - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1196 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3728 1
OSH, OSHW - Open-source hardware - Открытое аппаратное обеспечение 18 1
FreePik 1854 3
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 755 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2434 1
ROBBO lab - РОББО Лаборатория 12 1
ROBBO Robot kit - РОББО Платформа 12 1
ROBBO - РОББО Схемотехника 6 1
Левин Георгий 6 2
Путин Владимир 3461 1
Левин Леонид 134 1
Чернышенко Дмитрий 581 1
Фролов Павел 86 1
Головлёв Александр 2 1
Покровский Иван 137 1
Вишневский Евгений 5 1
Кучерявый Андрей 2 1
Поляничко Максим 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166656 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19196 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47676 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19574 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54815 1
Европа 24981 1
Азия - Азиатский регион 5927 1
Япония 13814 1
Финляндия - Финляндская Республика 3700 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8596 1
Индия - Bharat 5880 1
Европа Восточная 3139 1
Турция - Турецкая республика 2626 1
Китай - Хубэй - Ухань 64 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1474 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1139 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 152 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 979 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1578 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3840 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1564 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3975 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12334 1
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы - Ассоциация участников технологических кружков 53 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 289 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21730 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6187 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6549 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 395 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57838 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 611 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6080 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33851 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18208 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6580 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11361 1
Льготы - Льготный тариф 37 1
Налогообложение - Налог на прибыль 224 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11572 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2440 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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