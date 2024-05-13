GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн

Китай больше не нужен. В России появилось производство техники полного цикла «по азиатским ценам» Импортонезависимое производство Российский холдинг GS Group сообщил CNews о запуске производства техники и электроники по модели ODM или Original Design Manufacturer. В отличие от модели OEM (Original Equipment Manufacturer), по которой произво

GS Group запустил ODM Отечественный разработчик и производитель устройств и программных решений GS Group одним из первых в стране обеспечил выпуск высокотехнологичных уникальных продуктов под брендом заказчика. Сегодня холдинг решает полный цикл задач «под ключ» – от разработки конструкто

В России готовится к запуску сборка материнских плат с помощью искусственного интеллекта Инвестиция GS Group GS Group до конца марта 2024 г. инвестирует 182 млн руб. в модернизацию производства по сборке материнских, в том числе серверных, плат на заводе АО «НПО «Цифровые Телевизионные Систем

Более 100 модификаций устройств внес в реестр отечественной продукции GS Group за 2023 год Среди них – новые линейки SSD-накопителей и светодиодов, а также медиахаб «Селигер», включенный в реестр российской радиоэлектронной продукции. Об этом CNews сообщили представители GS Group. Его производство GS Group запустил в августе 2023 г. Медиахаб разработан с применением патентованных отечественных технологий. Устройство сочетает в себе устройство для просмот

Параллельный импорт все? В Россию завозят все меньше «серой» электроники, поставки ноутбуков обрушились. Опрос ные два года сильно просел, ко крайней мере, по части электроники. Например, поставки ноутбуков по таким схемам сократились в полтора раза за год, приводит «Коммерсант» статистику российской компании GS Group. Теперь доля таких мобильных ПК в суммарном объеме импорта не превышает 33%, хотя в 2022 г. она находилась на уровне 53%. Параллельный импорт был внедрен российскими властями, чтобы из

В России взлетели цены на смартфоны, но это никого не пугает. Граждане переходят на супердорогие мобильники Импорт постепенно растет В России по итогам первого полугодия 2023 г. средняя стоимость смартфона выросла на 32% год к году и достигла 25 тыс. руб., сообщили CNews аналитики калининградского холдинга GS Group. В первую очередь рост средней цены обеспечили мобильники компаний Samsung и Apple – эти вендоры ушли из России, и теперь их продукция поставляется по параллельному импорту через сложн

Российские процессоры спасены. В стране запускается производство подложек для CPU Российские подложки для российских процессоров Российский холдинг GS Group намерен запустить в России производство подложек для процессоров, притом в сравнительно сжатые сроки. По информации «Коммерсанта», конвейер заработает в течение менее чем полутора лет

В Калининградской области стартовало производство первых российских медиахабов «Селигер» Холдинг GS Group приступил к сборке первого устройства из новой российской линейки медиахабов «Селигер» — многофункциональных мультимедийных устройств с функцией домашнего медиасервера. Медиахабы «Сели

Гигантский шаг вперед. В России впервые построят завод, производящий смартфоны под заказ изводство В России появится первый за всю историю страны завод, который будет заниматься контрактным производством смартфонов отечественных брендов. Фабрику собирается открыть калининградский холдинг GS Group, сообщили CNews его представители. В числе активов холдинга, помимо прочего, есть центр разработки и производства микроэлектронной продукции GS Nanotech. Предприятие занимается корпуси

GS Group и НПК «Вирона» объявляют о сотрудничестве в области производства светотехнической продукции Холдинг GS Group и производитель светотехнического оборудования НПК «Вирона» объявили о сотрудничестве в области производства отечественных энергоэффективных LED-светильников. Первые светильники НПК «В

Отчет GS Group об импорте мобильных телефонов в Россию по итогам I квартала 2023 г. мя как поставки на мировом рынке в I квартале 2023 г. упали на 13% к уровню I квартала 2022 г. (311 млн штук) и на 22% к уровню I квартала 2021 г. (348 млн штук). Об этом CNews сообщили представители GS Group. На этом фоне российский рынок показывает очень хороший результат и в плане спроса, и в плане поставок, особенно с учетом изменений в логистике. С долей 2,4% от мирового рынка смартфон

GS Group начала производить 10-кристальные светодиоды типоразмера 5050 Холдинг GS Group объявил о старте производства новой модели светодиодов под брендом GS LED, выполненной на основе 10 кристаллов. Светодиоды отличает улучшенная энергоэффективность и повышенная светоотд

GS Group и «Лед-эффект» объявили о партнерстве в области производства энергоэффективного освещения Инвестиционно-промышленный холдинг GS Group и производитель энергоэффективного светодиодного освещения «Лед-эффект» объявили о сотрудничестве в области производства LED-оборудования на основе компонентов отечественного производс

Обзор ТВ-приставки General Satellite GS B529L рована и произведена в России, включая ее программное обеспечение. Разработчик устройства – холдинг GS Group, который базируется в Калининградской области. Комплектация и дизайн Комплектация п

GS Group выпустила новую цифровую 4К-приставку с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth Холдинг GS Group представил GS B529L — цифровую приставку под брендом General Satellite со встроенным

Светодиоды GS LED получили трехлетнюю прописку в Реестре российской промышленной продукции Холдинг GS Group получил новое заключение Минпромторга о подтверждении производства всех модификаций светодиодов GS LED на территории России. Изделия внесены в Реестр российской промышленной продукции.

Россияне переходят со смартфонов на обычные «звонилки». Поставки классических телефонов взлетели до небес «Звонилки» вместо умных телефонов В России зафиксирован резкий рост поставок классических сотовых телефонов, сообщили CNews представители аналитической компании GS Group. По итогам I квартала 2022 г. в Россию было ввезено 3,5 млн мобильных телефонов. Рост поставок составил 43% год к году. Итоговый результат, по утверждению аналитиков GS Group, с

«Сбер» локализует производство приставок Sberbox в России на мощностях GS Group Sberdevices локализует крупносерийное производство умных ТВ-приставок Sberbox на территории России на мощностях кластера «Технополис GS» (флагманский инвестиционный проект холдинга GS Group в Гусеве Калининградской области). Сборка устройств реализована на предприятии НПО «Цифровые телевизионные системы» (входит в состав кластера). Sberbox — самое массовое устройство в ли

«Байкал электроникс» и GS Group объявили о сотрудничестве по развитию отечественной электронной компонентной базы «Байкал электроникс» и GS Group объявили о сотрудничестве по развитию отечественной электронной компонентной базы. Соглашение, которое заключили между собой компании, предусматривает сотрудничество в развитии отечест

GS Group запустила крупносерийное производство интегральных микросхем для приборов учета электроэнергии Холдинг GS Group объявил о старте производства отечественных электронных компонентов для российских интеллектуальных счетчиков. Производство ЭКБ развернуто GS Group на базе собственного центра р

Без бюджетных денег запущено крупнейшее производство российских светодиодов Старт массового выпуска светодиодов Российский холдинг GS Group запустил собственное производство светодиодов в промышленных масштабах. Оно было организовано на базе собственного инновационного кластера организации «Технополис GS» в Гусеве Калининг

Холдинг GS Group заключил контракт на локализацию телевизионных приставок Холдинг GS Group заключил контракт с компанией «Технологические системы и сервис» на производство телевизионных приставок. Устройства предназначены для работы в сети одной из крупнейших телекоммуникаци

Россияне могут остаться без смартфонов Xiaomi, Huawei и Realme из-за американских санкций России Поставки смартфонов Xiaomi в Россию могут значительно сократиться из-за санкций, которые власти США вводят против этой компании и других китайских производителей. Как сообщили CNews аналитики GS Group, снижение объемов ввозимых в Россию смартфонов из-за США может затронуть также компании Huawei и Vivo вместе с Oppo и ее дочерним брендом Realme (все трое входят в холдинг ВВК). По ито

GS Group представила отчет об импорте мобильных телефонов в Россию в 2020 году По данным GS Group, по итогам 2020 года в Россию ввезли 43,3 млн мобильных телефонов, импорт снизился на 10 % (2020 г. к 2019 г.). В 4 квартале поставки упали на 27 % (4 кв. 2020 г. к 4 кв. 2019 г.) — до

GS Group выпустит первый отечественный медиасервер с продвинутыми возможностями ке. Наш опыт свидетельствует, что российские разработки в сфере потребления контента — как программные, так и аппаратные — вполне конкурентоспособны», — сказал Федор Боярков, директор по производству GS Group. По оценкам аналитического центра GS Group, по итогам 2020 года объем потребления ТВ-ресиверов в мире составил 230 млн штук. Структура рынка быстро меняется: происходит замена H

GS Group запустит масштабное производство светодиодов в России Холдинг GS Group объявил о запуске на базе собственного микроэлектронного предприятия GS Nanotech (в составе инновационного кластера «Технополис GS», город Гусев Калининградской области) направление по

Суперконденсатор GS Group прошел испытания в лаборатории «Тестприбор» ки аварийного и бесперебойного питания, например, в медицинских учреждениях, производственных предприятиях, узловых телекоммуникационных объектах», — сказал директор по развитию производства холдинга GS Group Федор Боярков. Суперконденсаторы и накопители GS Group — результат многолетних научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области наноуглеродных материалов. Супер

В России начинается производство электроники для умных счетчиков электричества Полная локализация Холдинг GS Group сообщил CNews о планах по запуску массового производства комплектов электронных компонентов для интеллектуальных приборов индивидуального учета электроэнергии уже в I квартале 2021 г.

Прогноз GS Group: падение на рынке смартфонов в III квартале составит не менее 40% Аналитический центр электротехнического холдинга GS Group презентовал отчет по ключевым событиям и прогноз развития рынка смартфонов в России в 2020 г. Основной вывод, который делают специалисты центра, заключается в том, что пандемия показал

В России дисковая революция: SSD рвутся ввысь, но смерть HDD пока откладывается Разнонаправленные тенденции По данным по данным аналитического центра холдинга GS Group, 2018 г. стал переломным для российского рынка накопителей. На фоне продолжающегося роста импорта накопителей различного типа – как в штучном, так и в емкостном выражении, в 2018 г. пр

Началось производство первых российских SSD-накопителей Появились первые российские SSD-накопители Российская компания GS Group объявила о начале массового производства первых SSD-накопителей собственной разработки. По ее заверению, полный производственный цикл уже реализован в ее инвестиционном проекте — в инн

GS Group запустила массовое производство первых российских SSD S Group объявила о начале массового производства первых SSD-накопителей собственной разработки. Полный производственный цикл реализован в инновационном кластере «Технополис GS» (инвестиционный проект GS Group в г. Гусеве Калининградской обл.), мощности которого позволяют выпускать более 1 млн устройств в год. До конца 2018 года GS Group выведет на рынок линейку твердотельных накопите

GS Group представила концепцию «умного дома» для операторов платного ТВ ровую эпоху, на привлекательных для конечного пользователя условиях. Решение гибко адаптируется под индивидуальные потребности оператора», — сказал директор по стратегическим проектам и коммуникациям GS Group Андрей Безруков. Производство системы «умного дома» полного цикла — от разработки до упаковки готового продукта — развернется на мощностях инновационного кластера «Технополис GS» (инве

GS Group экспортировала микроэлектронную продукцию в Китай чались продажи спутниковых ТВ-приставок DTS 53 и DTS 54, произведенных в Китае на основе технологий GS Group. Технические характеристики устройств позволяют принимать сигнал крупнейшего российс

GS Group вступил в «Ассоциацию участников рынка интернета вещей» Инвестиционно-промышленный холдинг GS Group присоединился к «Ассоциации участников рынка интернета вещей», учрежденной «Фондом развития интернет-инициатив» (ФРИИ) — стратегическим партнером холдинга — и Московским государственны

GS Group стал партнером детского технопарка «Кванториум» в Калининграде 9 марта 2017 г. в научно-технологическом парке «Фабрика» БФУ им. И. Канта в Калининграде открылся детский технопарк «Кванториум». В ходе церемонии открытия холдинг GS Group и «Кванториум» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Холдинг поможет выстроить траекторию развития школьников от научно-технического творчества до работы в условиях иннова

GS Group представила решения для «умного» города в рамках концепции «Безопасный город» ифровой телевизионной приставки. «Умные» решения на основе технологических разработок и компетенций GS Group стали частью представленного на форуме аппаратно-программного комплекса «Безопасный

GS Group реализовал инвестиционный проект по созданию платного оператора спутникового ТВ в Бангладеш Инвестиционно-промышленный холдинг GS Group объявил о продаже своей доли в совместном предприятии Beximco Communication Ltd, действующем в Бангладеш под брендом RealVU. Тем самым холдинг завершил инвестиционный цикл проекта по с