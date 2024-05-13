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GS Group General Satellite Дженерал Сателайт Инновационные технологии АО Концерн

GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн

GS Group — российский инвестиционно-промышленный холдинг, ключевой компетенцией которого является разработка и производство электроники. Также среди основных направлений деятельности — разработка и производство микроэлектроники, разработка и интеграция программных продуктов. Штаб-квартира холдинга расположена в Санкт-Петербурге. Флагманский инвестиционный проект — инновационный кластер «Технополис GS» в Калининградской области, где реализуется полный цикл производства электронных устройств (от корпусирования микросхем до упаковки готовой продукции) и предлагается спектр направлений контрактного производства.

Диверсификация бизнеса на основе высоких технологий — один из базовых принципов развития холдинга GS Group. Помимо направлений в рамках ключевых компетенций, GS Group занимается утилизацией электроники, разработкой новых перспективных проектов в области светодиодов, решений в сфере умного дома и умного города. Холдинг GS Group является технологическим партнером Триколора.


13.05.2024 Китай больше не нужен. В России появилось производство техники полного цикла «по азиатским ценам»

Импортонезависимое производство Российский холдинг GS Group сообщил CNews о запуске производства техники и электроники по модели ODM или Original Design Manufacturer. В отличие от модели OEM (Original Equipment Manufacturer), по которой произво
13.05.2024 GS Group запустил ODM

Отечественный разработчик и производитель устройств и программных решений GS Group одним из первых в стране обеспечил выпуск высокотехнологичных уникальных продуктов под брендом заказчика. Сегодня холдинг решает полный цикл задач «под ключ» – от разработки конструкто
14.03.2024 В России готовится к запуску сборка материнских плат с помощью искусственного интеллекта

Инвестиция GS Group GS Group до конца марта 2024 г. инвестирует 182 млн руб. в модернизацию производства по сборке материнских, в том числе серверных, плат на заводе АО «НПО «Цифровые Телевизионные Систем
11.03.2024 Более 100 модификаций устройств внес в реестр отечественной продукции GS Group за 2023 год

Среди них – новые линейки SSD-накопителей и светодиодов, а также медиахаб «Селигер», включенный в реестр российской радиоэлектронной продукции. Об этом CNews сообщили представители GS Group. Его производство GS Group запустил в августе 2023 г. Медиахаб разработан с применением патентованных отечественных технологий. Устройство сочетает в себе устройство для просмот
22.01.2024 Параллельный импорт все? В Россию завозят все меньше «серой» электроники, поставки ноутбуков обрушились. Опрос

ные два года сильно просел, ко крайней мере, по части электроники. Например, поставки ноутбуков по таким схемам сократились в полтора раза за год, приводит «Коммерсант» статистику российской компании GS Group. Теперь доля таких мобильных ПК в суммарном объеме импорта не превышает 33%, хотя в 2022 г. она находилась на уровне 53%. Параллельный импорт был внедрен российскими властями, чтобы из
28.08.2023 В России взлетели цены на смартфоны, но это никого не пугает. Граждане переходят на супердорогие мобильники

Импорт постепенно растет В России по итогам первого полугодия 2023 г. средняя стоимость смартфона выросла на 32% год к году и достигла 25 тыс. руб., сообщили CNews аналитики калининградского холдинга GS Group. В первую очередь рост средней цены обеспечили мобильники компаний Samsung и Apple – эти вендоры ушли из России, и теперь их продукция поставляется по параллельному импорту через сложн
18.08.2023 Российские процессоры спасены. В стране запускается производство подложек для CPU

Российские подложки для российских процессоров Российский холдинг GS Group намерен запустить в России производство подложек для процессоров, притом в сравнительно сжатые сроки. По информации «Коммерсанта», конвейер заработает в течение менее чем полутора лет

17.08.2023 В Калининградской области стартовало производство первых российских медиахабов «Селигер»

Холдинг GS Group приступил к сборке первого устройства из новой российской линейки медиахабов «Селигер» — многофункциональных мультимедийных устройств с функцией домашнего медиасервера. Медиахабы «Сели
28.06.2023 Гигантский шаг вперед. В России впервые построят завод, производящий смартфоны под заказ

изводство В России появится первый за всю историю страны завод, который будет заниматься контрактным производством смартфонов отечественных брендов. Фабрику собирается открыть калининградский холдинг GS Group, сообщили CNews его представители. В числе активов холдинга, помимо прочего, есть центр разработки и производства микроэлектронной продукции GS Nanotech. Предприятие занимается корпуси
06.06.2023 GS Group и НПК «Вирона» объявляют о сотрудничестве в области производства светотехнической продукции

Холдинг GS Group и производитель светотехнического оборудования НПК «Вирона» объявили о сотрудничестве в области производства отечественных энергоэффективных LED-светильников. Первые светильники НПК «В
17.05.2023 Отчет GS Group об импорте мобильных телефонов в Россию по итогам I квартала 2023 г.

мя как поставки на мировом рынке в I квартале 2023 г. упали на 13% к уровню I квартала 2022 г. (311 млн штук) и на 22% к уровню I квартала 2021 г. (348 млн штук). Об этом CNews сообщили представители GS Group. На этом фоне российский рынок показывает очень хороший результат и в плане спроса, и в плане поставок, особенно с учетом изменений в логистике. С долей 2,4% от мирового рынка смартфон
28.03.2023 GS Group начала производить 10-кристальные светодиоды типоразмера 5050

Холдинг GS Group объявил о старте производства новой модели светодиодов под брендом GS LED, выполненной на основе 10 кристаллов. Светодиоды отличает улучшенная энергоэффективность и повышенная светоотд
16.01.2023 GS Group и «Лед-эффект» объявили о партнерстве в области производства энергоэффективного освещения

Инвестиционно-промышленный холдинг GS Group и производитель энергоэффективного светодиодного освещения «Лед-эффект» объявили о сотрудничестве в области производства LED-оборудования на основе компонентов отечественного производс
31.08.2022 Обзор ТВ-приставки General Satellite GS B529L

рована и произведена в России, включая ее программное обеспечение. Разработчик устройства – холдинг GS Group, который базируется в Калининградской области. Комплектация и дизайн  Комплектация п
02.08.2022 GS Group выпустила новую цифровую 4К-приставку с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth

Холдинг GS Group представил GS B529L — цифровую приставку под брендом General Satellite со встроенным
28.06.2022 Светодиоды GS LED получили трехлетнюю прописку в Реестре российской промышленной продукции

Холдинг GS Group получил новое заключение Минпромторга о подтверждении производства всех модификаций светодиодов GS LED на территории России. Изделия внесены в Реестр российской промышленной продукции.
23.05.2022 Россияне переходят со смартфонов на обычные «звонилки». Поставки классических телефонов взлетели до небес

«Звонилки» вместо умных телефонов В России зафиксирован резкий рост поставок классических сотовых телефонов, сообщили CNews представители аналитической компании GS Group. По итогам I квартала 2022 г. в Россию было ввезено 3,5 млн мобильных телефонов. Рост поставок составил 43% год к году. Итоговый результат, по утверждению аналитиков GS Group, с
09.02.2022 «Сбер» локализует производство приставок Sberbox в России на мощностях GS Group

Sberdevices локализует крупносерийное производство умных ТВ-приставок Sberbox на территории России на мощностях кластера «Технополис GS» (флагманский инвестиционный проект холдинга GS Group в Гусеве Калининградской области). Сборка устройств реализована на предприятии НПО «Цифровые телевизионные системы» (входит в состав кластера). Sberbox — самое массовое устройство в ли
30.11.2021 «Байкал электроникс» и GS Group объявили о сотрудничестве по развитию отечественной электронной компонентной базы

«Байкал электроникс» и GS Group объявили о сотрудничестве по развитию отечественной электронной компонентной базы. Соглашение, которое заключили между собой компании, предусматривает сотрудничество в развитии отечест
28.10.2021 GS Group запустила крупносерийное производство интегральных микросхем для приборов учета электроэнергии

Холдинг GS Group объявил о старте производства отечественных электронных компонентов для российских интеллектуальных счетчиков. Производство ЭКБ развернуто GS Group на базе собственного центра р
21.06.2021 Без бюджетных денег запущено крупнейшее производство российских светодиодов

Старт массового выпуска светодиодов Российский холдинг GS Group запустил собственное производство светодиодов в промышленных масштабах. Оно было организовано на базе собственного инновационного кластера организации «Технополис GS» в Гусеве Калининг
02.03.2021 Холдинг GS Group заключил контракт на локализацию телевизионных приставок

Холдинг GS Group заключил контракт с компанией «Технологические системы и сервис» на производство телевизионных приставок. Устройства предназначены для работы в сети одной из крупнейших телекоммуникаци
12.02.2021 Россияне могут остаться без смартфонов Xiaomi, Huawei и Realme из-за американских санкций

России Поставки смартфонов Xiaomi в Россию могут значительно сократиться из-за санкций, которые власти США вводят против этой компании и других китайских производителей. Как сообщили CNews аналитики GS Group, снижение объемов ввозимых в Россию смартфонов из-за США может затронуть также компании Huawei и Vivo вместе с Oppo и ее дочерним брендом Realme (все трое входят в холдинг ВВК). По ито
12.02.2021 GS Group представила отчет об импорте мобильных телефонов в Россию в 2020 году

По данным GS Group, по итогам 2020 года в Россию ввезли 43,3 млн мобильных телефонов, импорт снизился на 10 % (2020 г. к 2019 г.). В 4 квартале поставки упали на 27 % (4 кв. 2020 г. к 4 кв. 2019 г.) — до
19.01.2021 GS Group выпустит первый отечественный медиасервер с продвинутыми возможностями

ке. Наш опыт свидетельствует, что российские разработки в сфере потребления контента — как программные, так и аппаратные — вполне конкурентоспособны», — сказал Федор Боярков, директор по производству GS Group. По оценкам аналитического центра GS Group, по итогам 2020 года объем потребления ТВ-ресиверов в мире составил 230 млн штук. Структура рынка быстро меняется: происходит замена H
25.11.2020 GS Group запустит масштабное производство светодиодов в России

Холдинг GS Group объявил о запуске на базе собственного микроэлектронного предприятия GS Nanotech (в составе инновационного кластера «Технополис GS», город Гусев Калининградской области) направление по
27.07.2020 Суперконденсатор GS Group прошел испытания в лаборатории «Тестприбор»

ки аварийного и бесперебойного питания, например, в медицинских учреждениях, производственных предприятиях, узловых телекоммуникационных объектах», — сказал директор по развитию производства холдинга GS Group Федор Боярков. Суперконденсаторы и накопители GS Group — результат многолетних научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области наноуглеродных материалов. Супер
22.07.2020 В России начинается производство электроники для умных счетчиков электричества

Полная локализация Холдинг GS Group сообщил CNews о планах по запуску массового производства комплектов электронных компонентов для интеллектуальных приборов индивидуального учета электроэнергии уже в I квартале 2021 г.

20.04.2020 Прогноз GS Group: падение на рынке смартфонов в III квартале составит не менее 40%

Аналитический центр электротехнического холдинга GS Group презентовал отчет по ключевым событиям и прогноз развития рынка смартфонов в России в 2020 г. Основной вывод, который делают специалисты центра, заключается в том, что пандемия показал
28.01.2020 В России дисковая революция: SSD рвутся ввысь, но смерть HDD пока откладывается

Разнонаправленные тенденции По данным по данным аналитического центра холдинга GS Group, 2018 г. стал переломным для российского рынка накопителей. На фоне продолжающегося роста импорта накопителей различного типа – как в штучном, так и в емкостном выражении, в 2018 г. пр
22.08.2019 GS Group на 10% увеличила мощности производства электроники в Калининградской области

21.02.2018 Началось производство первых российских SSD-накопителей

Появились первые российские SSD-накопители Российская компания GS Group объявила о начале массового производства первых SSD-накопителей собственной разработки. По ее заверению, полный производственный цикл уже реализован в ее инвестиционном проекте — в инн
20.02.2018 GS Group запустила массовое производство первых российских SSD

S Group объявила о начале массового производства первых SSD-накопителей собственной разработки. Полный производственный цикл реализован в инновационном кластере «Технополис GS» (инвестиционный проект GS Group в г. Гусеве Калининградской обл.), мощности которого позволяют выпускать более 1 млн устройств в год. До конца 2018 года GS Group выведет на рынок линейку твердотельных накопите
02.02.2018 GS Group представила концепцию «умного дома» для операторов платного ТВ

ровую эпоху, на привлекательных для конечного пользователя условиях. Решение гибко адаптируется под индивидуальные потребности оператора», — сказал директор по стратегическим проектам и коммуникациям GS Group Андрей Безруков. Производство системы «умного дома» полного цикла — от разработки до упаковки готового продукта — развернется на мощностях инновационного кластера «Технополис GS» (инве
31.05.2017 GS Group экспортировала микроэлектронную продукцию в Китай

чались продажи спутниковых ТВ-приставок DTS 53 и DTS 54, произведенных в Китае на основе технологий GS Group. Технические характеристики устройств позволяют принимать сигнал крупнейшего российс
05.04.2017 GS Group вступил в «Ассоциацию участников рынка интернета вещей»

Инвестиционно-промышленный холдинг GS Group присоединился к «Ассоциации участников рынка интернета вещей», учрежденной «Фондом развития интернет-инициатив» (ФРИИ) — стратегическим партнером холдинга — и Московским государственны
13.03.2017 GS Group стал партнером детского технопарка «Кванториум» в Калининграде

9 марта 2017 г. в научно-технологическом парке «Фабрика» БФУ им. И. Канта в Калининграде открылся детский технопарк «Кванториум». В ходе церемонии открытия холдинг GS Group и «Кванториум» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Холдинг поможет выстроить траекторию развития школьников от научно-технического творчества до работы в условиях иннова
06.03.2017 GS Group представила решения для «умного» города в рамках концепции «Безопасный город»

ифровой телевизионной приставки. «Умные» решения на основе технологических разработок и компетенций GS Group стали частью представленного на форуме аппаратно-программного комплекса «Безопасный

15.02.2017 GS Group реализовал инвестиционный проект по созданию платного оператора спутникового ТВ в Бангладеш

Инвестиционно-промышленный холдинг GS Group объявил о продаже своей доли в совместном предприятии Beximco Communication Ltd, действующем в Бангладеш под брендом RealVU. Тем самым холдинг завершил инвестиционный цикл проекта по с
07.12.2016 GS Group представил новые HD-приставки со встроенным твердотельным диском

Холдинг GS Group представил две новые двухтюнерные цифровые телевизионные приставки GS В531М и GS В53

Публикаций - 281, упоминаний - 345

GS Group и организации, системы, технологии, персоны:

Триколор - Национальная спутниковая компания 317 66
GS Group - Технополис GS Гусев 64 57
Samsung Electronics 10052 41
Apple Inc 11768 39
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 52 28
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 40 27
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 330 26
Xiaomi 1570 26
GS Labs - Цифра ООО 27 24
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 329 22
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11324 21
Huawei 3760 21
Intel Corporation 11988 17
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 188 16
Ростелеком 10913 15
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 752 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8515 14
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 552 13
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 404 13
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 123 13
DEPO Computers - Депо Электроникс 617 12
AMD - Advanced Micro Devices 4063 12
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 300 12
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 421 12
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 621 12
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 372 12
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 513 12
HP Inc. 5639 11
ICL ГК 327 11
BBK OPPO Electronics 370 11
Контур-М 13 11
Элемент ГК - Микрон - Micron 1400 10
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 285 10
Transsion Holdings - Tecno Mobile 169 10
Vimcom - Вимком - Вимком Оптик ТС - Вимком Дистрибьюция - Вимком-ТВ 59 10
Harmonic - Harmonic Lightwave - Divicom Business 27 9
Lenovo Group 2252 9
BBK Electronics Corp 303 9
МегаФон 8114 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2111 20
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 174 12
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6764 8
АФК Система - Система Масс-медиа 84 8
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6845 6
Hallmark 19 6
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 231 5
Газпром ПАО 1277 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 697 5
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 51 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1183 4
Май - Майский чай - российская торговая компания 1157 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 528 3
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 776 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 250 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 340 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 521 3
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 67 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 532 3
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 36 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 536 2
Hyundai Motor Company 356 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1866 2
НСПК - Национальная система платежных карт 762 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 252 2
РВК - Российская венчурная компания 545 2
РЖД - Российские железные дороги 1825 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 106 2
Unsplash 404 2
Ланит - re:Store - Рестор 169 2
Мариинский театр - Государственный академический 44 2
АСПЭК Групп - Ассоциация поставщиков электронных компонентов 12 1
Центр развития одаренных детей Калининградской области ГБУ КО НОО 1 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 185 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 403 1
Альфа-Банк 1703 1
АльфаСтрахование СГ 298 1
Merlion - Nippon Klick Systems 3 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2427 45
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10862 27
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 406 17
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2313 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4798 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5554 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4443 8
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 7
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 254 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4249 6
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 388 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2909 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1855 5
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 420 5
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 80 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3162 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2872 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 329 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2598 4
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 149 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1424 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2619 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3189 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1641 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1785 3
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 88 3
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 132 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 219 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2126 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 608 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 661 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1023 3
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 58 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 108 2
Кванториум АНО - Детский технопарк 73 2
Правительство Челябинской области 61 2
Судебная власть - Judicial power 2239 2
Федеральное казначейство России 1683 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1327 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2993 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 16
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 113 15
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 110 4
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 3
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 49 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 684 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 613 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6198 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 233 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 451 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 249 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 22 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 17 1
НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 9 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 67 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 62 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 277 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 46431 133
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9195 117
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16743 90
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 3878 79
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2767 61
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23146 59
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 61054 56
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6804 56
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20158 50
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11869 44
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3264 44
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28252 41
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20823 38
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13944 36
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6937 35
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 3955 35
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27200 34
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7473 31
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23093 30
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13419 29
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2855 28
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3049 28
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1532 24
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24105 24
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1371 23
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13641 23
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5833 22
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15739 22
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23650 22
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14904 21
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8906 20
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали 1527 19
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7141 18
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7164 18
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - система автоматизации личного жилья 1590 17
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12167 17
PVR - personal video recorder - запись телепередач на внешний HDD/SSD диск или USB-флешку 61 17
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8149 17
EPG - Electronic Program Guide - Электронный телегид 74 16
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1405 16
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1241 35
Google Android 13576 28
Apple iPhone - серия смартфонов 6924 19
GS Labs StingrayStream - GS Labs StingrayTV 18 17
Apple iOS 7457 14
GS E - цифровая спутниковая приставка-сервер 16 14
GS Group - GS B - ТВ-приставка 14 13
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции 281 13
Триколор Play 12 10
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 9
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 868 9
FreePik 681 8
Google Play - Google Store - Android Market 3189 7
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 367 7
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 343 7
Apple - App Store 2801 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4883 6
Apple iPad 3820 6
Microsoft Windows 15220 6
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1039 6
Apple iPhone 14 124 5
GS Group - GS LED светодиоды 5 5
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 752 5
GS Nanotech - SiP Amber 5 5
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 90 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3068 4
Apple MacBook - серия ноутбуков 905 4
Новые облачные технологии - МойОфис 679 4
GS A - цифровая спутниковая приставка-сервер 4 4
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 608 3
Официальный интернет-портал правовой информации 66 3
Apple iPhone 12 202 3
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 304 3
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 240 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 194 3
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 428 3
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 65 3
DEPO Computers - DP - серия материнских плат 3 3
Samsung DRE 3 3
Microsoft Office 365 914 3
Безруков Андрей 28 24
Боярков Федор 20 20
Ткаченко Андрей 21 19
Покровский Иван 108 15
Сурков Александр 13 12
Шадаев Максут 876 9
Масленников Евгений 10 9
Путин Владимир 3017 7
Копосов Максим 53 7
Самсонов Максим 10 7
Мордачев Вячеслав 14 7
Мишустин Михаил 613 6
Гойло Алексей 6 6
Долгопольский Сергей 4 4
Малинин Александр 40 4
Макаров Александр 40 4
Шпак Василий 174 4
Малахов Михаил 10 3
Легостаева Светлана 63 3
Горшенин Максим 35 3
Воронин Анатолий 5 3
Алешкин Олег 3 3
Богачев Игорь 179 3
Елистратов Николай 90 3
Лигачев Глеб 79 3
Захаров Юрий 14 3
Волков Михаил 47 3
Ермолаев Артем 370 3
Гизатуллина Эльвира 3 3
Филимонов Сергей 46 3
Алиханов Антон 12 3
Тихонов Андрей 39 3
Евдокимов Андрей 80 3
Вилкова Надежда 3 3
Шилов Дмитрий 13 3
Силин Михаил 27 3
Бурмистров Михаил 24 3
Мартынов Андрей 7 3
Пехтерев Сергей 52 3
Опанасенко Всеволод 132 3
Россия - РФ - Российская федерация 136555 243
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16324 74
Россия - СЗФО - Калининградская область 1210 71
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 128 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41509 43
Европа 21499 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51276 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16617 28
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13995 26
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13900 20
Южная Корея - Республика 6522 20
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7030 13
Европа Восточная 3045 12
Украина 7485 11
Китай - Тайвань 3886 10
Индия - Bharat 5302 9
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 780 8
Африка - Африканский регион 3404 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2685 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13170 8
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1073 8
Финляндия - Финляндская Республика 3563 8
Япония 13159 7
Беларусь - Белоруссия 5432 7
Камбоджа - Королевство 139 7
Франция - Французская Республика 7726 7
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 317 6
Германия - Федеративная Республика 12457 6
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 397 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 1734 5
Швеция - Королевство 3591 4
Нидерланды 3447 4
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 100 4
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27281 37
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2814 25
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5412 12
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6374 11
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OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1327 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 6980 10
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Android Authority 43 1
National Geographic 84 1
Discovery Networks 11 1
Триколор - СуперКино HD 5 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 931 1
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TMR - Transparency Market Research 14 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 1
GfK Rus - ГФК-Русь 214 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 37 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 387 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 754 3
РАН - Российская академия наук 1790 3
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 33 3
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 22 3
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 91 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 500 2
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 31 2
НИУ ВШЭ - Высшая школа урбанистики - Институт региональных исследований и городского планирования 3 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 80 1
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СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 283 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 148 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 39 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 310 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 32 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 29 1
KUL - Kingston University London - Кингстонский университет - Kingston University Business School 15 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 548 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 72 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 47 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 148 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 505 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 45 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 185 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 825 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 162 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 904 1
CSTB Telecom & Media 58 20
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CNews AWARDS - награда 456 5
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 702 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 276 2
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Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
CNews APPWards 36 1
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2305 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2024 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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