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Гойло Алексей


УПОМИНАНИЯ


30.04.2025 GS Labs и Kinescope реализуют совместные проекты по кибербезопасности 1
05.04.2024 Конкуренты «Триколор» отказались от его системы кодирования. Государству пришлось создать свою 1
04.02.2022 GS Labs вступила в АРПП «Отечественный софт 1
24.01.2022 GS Labs получила патент на изобретение двухтюнерного приемника спутникового сигнала 1
19.08.2021 GS Labs зарегистрировала товарный знак CAS DRECRYPT 1
11.08.2021 GS Labs получила сертификаты соответствия требованиям стандарта ISO 9001:2015 1
25.01.2021 GS Labs запустила систему условного доступа DRECRYPT 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Гойло Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 321 7
GS Group - S Labs - Цифра ООО 29 7
Цифра ГК 2467 2
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 332 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 569 1
Газпром СПКА - сборочное производство космических аппаратов 7 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 209 1
Kinescope - Кинескоп 3 1
Завод точной электромеханики - Белинтерсат - Belintersat 4 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13163 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 331 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3242 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 379 1
Газпром ПАО 1363 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1111 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 481 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3114 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1982 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11989 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 693 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52490 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7039 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9393 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8838 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28815 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20497 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2874 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1695 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6092 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1828 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3555 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2291 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21744 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5701 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 813 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16145 1
PVR - personal video recorder - запись телепередач на внешний HDD/SSD диск или USB-флешку 61 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 860 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30450 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7169 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9455 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 285 1
Кибербезопасность - Information security audit - Аудит информационной безопасности - ИБ-аудит 241 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1136 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6444 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9855 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1385 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1038 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 342 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5023 1
GS Group - GS Labs - Роскрипт-М СУД 5 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 377 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1727 1
Довгалюк Александр 1 1
Павлычев Александр 2 1
Ткаченко Андрей 21 1
Волин Алексей 121 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 3
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Африка - Африканский регион 3515 2
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 122 1
Америка - Американский регион 2172 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1435 1
Азия - Азиатский регион 5607 1
Россия - ЦФО - Московская область - Щёлково 69 1
Земля - Восточное полушарие 8 1
Азия Восточная 176 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14235 1
Беларусь - Белоруссия 5816 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52538 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7906 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3598 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52405 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9012 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3354 1
Цифровое право - Цифровые права 118 1
Аудит - аудиторский услуги 2798 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2332 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11106 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5006 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5056 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 152 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 492 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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