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СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


21.04.2026 Время прослушивания треков из рекомендаций в «VK Музыке» выросло на 60%: стриминг поделился результатами работы «VK Микс»

транице «VK Музыки» появились новые разделы, которые формируются на основе рекомендательной системы стриминга. Настройка «Настроения и занятия» подбирает треки, наиболее подходящие для времяпре
25.03.2026 В США музыканта уличили в мошеннической схеме с ИИ и ботами на $12 млн

ько с 2019 г. Хотя основными пострадавшими от действий Смита и его неназванных подельников являются стриминговые сервисы, которые платят за прослушивания сущие гроши, прокурор Джей Клэйтон (Jay
05.03.2026 От госуслуг до стримов с горнолыжки — «МегаФон» добавил 4G жителям четырех пермских поселений

е устройства. На горнолыжной базе «Гора», расположенной в деревне Глушата, гости смогут оперативно связываться с близкими, инструкторами и персоналом, отправлять фото и видео в мессенджерах или вести стримы. Новое оборудование было установлено в рамках программы по расширению мобильного покрытия в Пермском крае. Инженеры оператора учитывали рельеф местности, плотность застройки и сезонные н
25.02.2026 Релиз Arenadata Streaming: интеграция с Ozone и обновление технологической платформы

Группа Arenadata представила новую версию системы потоковой передачи и обработки данных Arenadata Streaming (ADS). Релиз ADS 3.9.1.2.b1 включает ряд функциональных и технологических обновлений, направленных на повышение производительности, безопасности и удобства эксплуатации кластеров. Об

12.12.2025 «Жижи» перешел на SSE-стриминг для повышения стабильности ИИ-поиска в реальном времени

дополнительного механизма кэширования, полностью исправила эту проблему. Благодаря встроенному механизму автоматического переподключения и передаче последнего обработанного события, сервер продолжает стриминг данных строго с последнего успешно доставленного события. Технология SSE более легкая, по сравнению с Websocket, поэтому вместе с этим обновлением, также уменьшилась нагрузка на сервер
11.12.2025 Жители Камчатки на 8% увеличили трафик на стриминговые платформы

ми или работать удаленно в микрорайонах с большим числом жителей. Наши инвестиции в инфраструктуру формируют цифровые привычки в регионе и помогают жителям комфортно проводить время — рост трафика на стриминговые платформы это подтверждает», — сказал Андрей Белоусенко технический руководитель «МегаФона» в Камчатском крае.
17.11.2025 Каждый третий россиянин смотрит стримы

нашему исследованию, проведенному в октябре 2025 г. по панели Anketolog.ru среди 2,05 тыс. россиян, стримы регулярно смотрит почти каждый третий респондент: 28% включают трансляции несколько ра
31.10.2025 Релиз Arenadata Streaming: автоматизация обработки данных и новый сервис NiFi 2

Arenadata представила новую версию системы потоковой передачи и обработки данных Arenadata Streaming (ADS). В состав продукта включен NiFi 2 — новое поколение low-code-сервиса разработки и исполнения ETL и интеграционных потоков данных. Среди прочих улучшений — расширение функциональ
22.10.2025 Взрывной успех донат-сервисов: россияне стали втрое активнее донатить стримерам

трафик на подписочную платформу Boosty сократился на 11%, а у Patreon упал на 50%. Сервисы для приема донатов — это специализированные онлайн-платформы, позволяющие авторам контента, в первую очередь стримерам, монетизировать свои трансляции в реальном времени путем получения добровольных пожертвований от зрителей. Платформы с подписочной моделью представляют собой сервисы, где авторы публи
17.10.2025 Видеосервисы, стриминги и книжные издательства просят Минцифры продлить льготы на зарубежный контент из-за двойного налогообложения

ов, что уменьшит легальное предложение и усилит пиратство. По оценкам участников рынка, музыкальный стриминг в России за три года может потерять до 15 млрд руб. выручки, а бюджет недосчитается

09.09.2025 Rutube внедрил возможность создавать новые стримы без смены ключа трансляции

На Rutube обновили функционал трансляций. Теперь авторам будет проще запускать повторные стримы благодаря тому, что в Студии можно выбирать тип ключа трансляции: временный или постоя
28.08.2025 Авторы Rutube получили возможность сохранять чаты после завершения стримов

нсляции. Включить или отключить эту опцию могут сами авторы. Об этом CNews сообщили представители «Газпром-Медиа Холдинга». В «Студии» авторы могут заранее выбрать опцию сохранения чата при настройке стрима. После завершения трансляции все комментарии остаются доступными — это помогает авторам анализировать реакцию аудитории и понимать, какие моменты вызвали наибольший интерес. Функционал д
05.08.2025 Релиз Arenadata Streaming: автобалансировка кластеров Kafka и экономия ресурсов CPU при передаче защищенных данных

Arenadata представила новую версию системы потоковой передачи и обработки данных Arenadata Streaming (ADS). В состав продукта включены новый компонент Kafka Cruise Control, предназначенный для оптимизации работы кластеров Kafka, а также NiFi Processor для Arenadata DB собственной раз
04.08.2025 Для стрима: Bloody расширил ассортимент веб-камерами

ертикали – на 40°, подбирая оптимальный ракурс для трансляции видео. Встроенное винтовое крепление 1/4" совместимо с большинством штативов. Игровая веб-камера GK30 станет оптимальным инструментом для стриминга, подойдет для видеоконференций или игр с друзьями. Высокое качество изображения, широкий угол обзора и автофокус гарантируют четкую картинку с любого ракурса, цифровой микрофон позвол
28.05.2025 В отечественном корпоративном мессенджере впервые запустили онлайн-трансляцию концерта .

организации почти любых закрытых онлайн-трансляций: корпоративных концертов, культурных и обучающих мероприятий, лекций и даже корпоративных вечеринок для «удаленщиков». «Мы не позиционируем себя как стриминг-платформа, но рады, что Frisbee стал первым корпоративным мессенджером, который смог провести прямую трансляцию музыкального концерта такого уровня. Это демонстрирует наши возможности

13.05.2025 Релиз Arenadata Streaming: новые возможности потоковой передачи и обработки данных

Arenadata обновила продукт для потоковой передачи и обработки данных Arenadata Streaming (ADS). Версия 3.7.2.1 включает обновления сервисов и новые функции, улучшающие пользовательский опыт и расширяющие возможности платформы. Об этом CNews сообщили представители Arenadat
09.04.2025 Школа авторов VK вместе с экспертами из Китая научит создателей контента зарабатывать на стримах

VK получила название «Внимание: вы в эфире!». Слушатели курса получат новые знания о том, как вести стримы и монетизировать свой блог, создавая вовлекающий контент в режиме реального времени и

27.03.2025 Татьяна Львова стала HR-директором HiFi-стриминга «Звук»

Аудиосервис «Звук» объявил о назначении нового директора по персоналу. Им стала Татьяна Львова. Об этом CNews сообщили представители HiFi-стриминга «Звук». У Татьяны многолетний профессиональный путь в HR. В 2004 г. она начала с позиции хедхантера для рынка FMCG. Далее развивалась в роли хэда рекрутмента и HRBP в Danone и Mars. В
18.03.2025 Arenadata расширяет функциональность решения для управления кластерами Kafka

Arenadata выпустила новую версию Arenadata Streaming Control (ADS Control) — системы для управления кластерами потоковой передачи данных. Ключевые изменения в релизе: новые возможности работы с ADS.Kafka и функции безопасности. Об этом

13.03.2025 Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

ьно, чтобы рядом не было улицы с интенсивным движением или других источников шума. Если планируются стримы с активными действиями (например, VR-игры или косплей), учтите, чтобы в комнате было д
26.02.2025 Стриминговая платформа судится с российским киберспортсменом за «все деньги мира»

Американский сервис против российского киберспортсмена Стриминговый сервис Twitch, принадлежащий Amazon, подал в суд Сан-Франциско (США) состоящий и
20.01.2025 Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

ательно быть клиентом Сбера. Первые 30 дней — бесплатный период.МТС Музыка МТС Музыка – музыкальный стриминговый сервис, доступный абонентам МТС и других провайдеров сотовой связи. Каталог стри
14.01.2025 Arenadata Streaming: CDC «из коробки», многоуровневое хранение и новый сервис мониторинга

Arenadata обновила продукт для потоковой передачи и обработки данных Arenadata Streaming (ADS). Новая версия получила функциональность захвата изменений данных (change data capture, CDC) и сервис мониторинга на базе Prometheus. Кроме того, теперь Arenadata Streaming

25.11.2024 Rutube запустил в эфир круглосуточный стриминговый канал Rutube TV

Российский видеохостинг Rutube запустил в эфир круглосуточный стриминговый канал Rutube TV, используя сервис облачного плейаута от «Синтерры Медиа», цифрового партнера индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента. Rutube TV – новый круглосут
22.11.2024 HiFi-стриминг «Звук» представил генератор плейлистов с искусственным интеллектом

HiFi-стриминг «Звук» анонсировал новый функционал — «ГигаМикс», который использует искусственный и
24.10.2024 Вышел релиз Arenadata Streaming с поддержкой Java 17 и новыми функциями безопасности

Arenadata обновила продукт для потоковой передачи и обработки данных Arenadata Streaming (ADS) и дополняющую его систему Arenadata Streaming Control (ADSC), предназначенную для управления и мониторинга кластеров потоковой передачи. Релизы включают ряд доработок в к
18.07.2024 Arenadata Streaming расширяет возможности управления кластерами потоковой передачи данных

Arenadata обновила продукт для потоковой обработки данных Arenadata Streaming (ADS) и дополняющую его систему ADS Control — решение для управления и мониторинга кластеров потоковой передачи. Релизы включают новые функциональные возможности, в том числе поддержк
18.07.2024 Arenadata Streaming расширяет возможности управления кластерами потоковой передачи данных

Arenadata обновила продукт для потоковой обработки данных Arenadata Streaming (ADS) и дополняющую его систему ADS Control — решение для управления и мониторинга кластеров потоковой передачи. Релизы включают новые функциональные возможности, в том числе поддержк
09.04.2024 Rutube запустил стриминг из мобильного приложения

, фильмы и сериалы, онлайн-трансляции. Поддерживаемые форматы: горизонтальные и вертикальные видео, стримы, подкасты, ТВ-эфиры.
27.03.2024 «Оклик» представила микрофон SM-600G для стримов и записей студийного качества

Бренд «Оклик» представила микрофон SM-600G с микшером для записи подкастов, стримов, музыкального сопровождения, озвучивания видеороликов, общения в интернете и многого другого. Благодаря продвинутым характеристикам новинка поможет создавать контент студийного уровня и
12.02.2024 Высокое качество звука и компактный размер: стриминговый микрофон «Оклик SM-400G»

ащено встроенной стильной RGB-подсветкой. Микрофон будет привлекательно смотреться в кадре во время стримов. *** Oklick — производитель широкого спектра компьютерной периферии и игровых устройс
02.02.2024 Где слушать музыку бесплатно: 7 лучших сервисов в 2024 году

Яндекс Музыка  Яндекс Музыка — наиболее популярный музыкальный стриминговый сервис в России. Его каталог насчитывает около 70 миллионов треков. Он доступен

06.12.2023 Для стриминга и не только: в ассортименте Bloody появились проводные микрофоны

авляет -37 ± 3 дБ, импеданс – 2.2 кОм. Модель справляется с записью голоса, подойдет для проведения стримов. Максимальный уровень звукового давления 110 дБА позволяет использовать микрофон для

10.08.2023 Новая версия Arenadata Streaming поддерживает Astra Linux

Arenadata выпустила новый релиз продукта для потоковой обработки данных Arenadata Streaming (ADS), включивший в себя поддержку операционной системы Astra Linux. Функционал уже доступен пользователям. Совместимость с российской операционной системой Astra Linux — долгожданный
01.03.2023 Легендарный плеер Winamp без предупреждения превращают в обычный стриминговый сервис

ть артистам лицензировать права на свои композиции. Фото: © lookstudio / Фотобанк FreePik Возможно, стриминговые сервисы рано или поздно окончательно вытеснят обычные плееры Все это делается, ч
11.01.2023 Arenadata выпустила собственное решение для управления Kafka-коннекторами

разработчик платформы сбора, хранения и обработки данных — компания Arenadata — выпустила на рынок новый инструмент для мониторинга и управления коннекторами Apache Kafka в составе продукта Arenadata Streaming (ADS). Он получил название Arenadata Streaming Command Center (ADSCC). ADSCC поддерживает управление несколькими кластерами с установленными сервисами Kafka и Kafka Connect, а

21.12.2022 Microsoft изготовился купить знаменитый стриминг, бойкотирующий россиян

ором будущем стать владельцем стримингового сервиса Netflix, пишет Reuters. Некогда сверхпопулярный стриминг с весны 2022 г. испытывает трудности, в том числе и финансовые, по причине потери бо
06.12.2022 Стримить со стен Новгородского Кремля и вести летопись отдыха в интернете смогут абоненты МТС

Сырково. Туристы и жители Великого Новгорода теперь смогут созваниваться в мессенджерах по видеосвязи оперативно выкладывать в интернете видео и фото Волхова со смотровой площадки Софийской звонницы, стримить в высоком качестве со стен Кремля, а также скачивать «тяжелый» контент, смотреть новогодние фильмы в HD, а при необходимости – удаленно работать или готовиться к сессии. «В этом году м
29.11.2022 VK Play Live выходит из беты и запускает программу поддержки стримеров

VK Play Live выходит из периода закрытого бета-теста — теперь все желающие могут проводить стримы. С 1 декабря 2022 г. на VK Play Live запустится программа поддержки малых и средних ст
16.11.2022 VK Play Live выпустила собственное мобильное приложение и обновила функциональность

ые подписки. Также на VK Play Live уже доступно проведение прямых трансляций, просмотр и проведение стримов в высоком качестве 4К, общение в чате, возможность создавать неограниченное количеств

Публикаций - 2006, упоминаний - 2286

Streaming и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 320
МегаФон 10742 200
Microsoft Corporation 25775 167
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 145
Google LLC 12690 132
Yandex - Яндекс 9216 117
Apple Inc 13156 114
Ростелеком 10948 104
Samsung Electronics 11065 81
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 73
Meta Platforms - Facebook 4621 64
9594 64
Intel Corporation 12811 62
Sony 6739 60
VK - Mail.ru Group 3602 58
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 56
Huawei 4677 54
Nvidia Corp 4002 53
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 47
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 45
Ред Софт - Red Soft 1236 44
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 44
Neoflex - Неофлекс 257 42
Amazon Inc - Amazon.com 3277 41
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 41
Acer Group - Acer Inc 2776 41
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 179 40
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 56 40
БИС - ITQuick - Айтиквик 60 40
X Corp - Twitter 2938 40
LG Electronics 3735 40
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 40
Telegram Group 2940 38
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 37
IBM - International Business Machines Corp 9699 36
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 34
Dell EMC 5180 28
AMD - Advanced Micro Devices 4641 28
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 28
Cisco Systems 5372 27
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 84
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 83
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 82
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 61
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 51
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 50
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 45
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 44
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 43
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 42
Силовые машины 166 42
Шереметьево Хэндлинг 50 40
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 40
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 40
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 40
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 40
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 97 40
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 39
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 36
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 35
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 27
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 26
Агроэко ГК 45 26
Почта России ПАО 2370 22
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 22
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 20
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 20
Walt Disney Company 647 20
Альфа-Банк 1979 18
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 18
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 18
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 17
РЖД - Российские железные дороги 2096 17
ГПБ - Газпромбанк 1273 17
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 17
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 17
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 17
Стример НПО 24 17
МКБ - Московский кредитный банк 657 16
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 97
Федеральное казначейство России 1949 30
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 29
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 25
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 23
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 22
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 22
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 21
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 17
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 16
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 11
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 11
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 37 11
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 10
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 10
Судебная власть - Judicial power 2500 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 7
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 6
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 5
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 5
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 5
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 5
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 49
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 24
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 15
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 7
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 6
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 6
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 4
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 4
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 4
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
Единая Россия - Политическая партия 321 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 3
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 3
Коминтерн - Коммунистический интернационал 16 2
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 21 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 2
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 2
Лига стримеров 2 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
WiMAX Forum 69 2
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 2
ВЛКСМ - Всероссийский Ленинский коммунистический союз молодежи - Союз коммунистической молодежи - Комсомол 3 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 1
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