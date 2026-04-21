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СОБЫТИЯ
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|21.04.2026
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Время прослушивания треков из рекомендаций в «VK Музыке» выросло на 60%: стриминг поделился результатами работы «VK Микс»
транице «VK Музыки» появились новые разделы, которые формируются на основе рекомендательной системы стриминга. Настройка «Настроения и занятия» подбирает треки, наиболее подходящие для времяпре
|25.03.2026
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В США музыканта уличили в мошеннической схеме с ИИ и ботами на $12 млн
ько с 2019 г. Хотя основными пострадавшими от действий Смита и его неназванных подельников являются стриминговые сервисы, которые платят за прослушивания сущие гроши, прокурор Джей Клэйтон (Jay
|05.03.2026
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От госуслуг до стримов с горнолыжки — «МегаФон» добавил 4G жителям четырех пермских поселений
е устройства. На горнолыжной базе «Гора», расположенной в деревне Глушата, гости смогут оперативно связываться с близкими, инструкторами и персоналом, отправлять фото и видео в мессенджерах или вести стримы. Новое оборудование было установлено в рамках программы по расширению мобильного покрытия в Пермском крае. Инженеры оператора учитывали рельеф местности, плотность застройки и сезонные н
|25.02.2026
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Релиз Arenadata Streaming: интеграция с Ozone и обновление технологической платформы
Группа Arenadata представила новую версию системы потоковой передачи и обработки данных Arenadata Streaming (ADS). Релиз ADS 3.9.1.2.b1 включает ряд функциональных и технологических обновлений, направленных на повышение производительности, безопасности и удобства эксплуатации кластеров. Об
|12.12.2025
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«Жижи» перешел на SSE-стриминг для повышения стабильности ИИ-поиска в реальном времени
дополнительного механизма кэширования, полностью исправила эту проблему. Благодаря встроенному механизму автоматического переподключения и передаче последнего обработанного события, сервер продолжает стриминг данных строго с последнего успешно доставленного события. Технология SSE более легкая, по сравнению с Websocket, поэтому вместе с этим обновлением, также уменьшилась нагрузка на сервер
|11.12.2025
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Жители Камчатки на 8% увеличили трафик на стриминговые платформы
ми или работать удаленно в микрорайонах с большим числом жителей. Наши инвестиции в инфраструктуру формируют цифровые привычки в регионе и помогают жителям комфортно проводить время — рост трафика на стриминговые платформы это подтверждает», — сказал Андрей Белоусенко технический руководитель «МегаФона» в Камчатском крае.
|17.11.2025
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Каждый третий россиянин смотрит стримы
нашему исследованию, проведенному в октябре 2025 г. по панели Anketolog.ru среди 2,05 тыс. россиян, стримы регулярно смотрит почти каждый третий респондент: 28% включают трансляции несколько ра
|31.10.2025
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Релиз Arenadata Streaming: автоматизация обработки данных и новый сервис NiFi 2
Arenadata представила новую версию системы потоковой передачи и обработки данных Arenadata Streaming (ADS). В состав продукта включен NiFi 2 — новое поколение low-code-сервиса разработки и исполнения ETL и интеграционных потоков данных. Среди прочих улучшений — расширение функциональ
|22.10.2025
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Взрывной успех донат-сервисов: россияне стали втрое активнее донатить стримерам
трафик на подписочную платформу Boosty сократился на 11%, а у Patreon упал на 50%. Сервисы для приема донатов — это специализированные онлайн-платформы, позволяющие авторам контента, в первую очередь стримерам, монетизировать свои трансляции в реальном времени путем получения добровольных пожертвований от зрителей. Платформы с подписочной моделью представляют собой сервисы, где авторы публи
|17.10.2025
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Видеосервисы, стриминги и книжные издательства просят Минцифры продлить льготы на зарубежный контент из-за двойного налогообложения
ов, что уменьшит легальное предложение и усилит пиратство. По оценкам участников рынка, музыкальный стриминг в России за три года может потерять до 15 млрд руб. выручки, а бюджет недосчитается
|09.09.2025
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Rutube внедрил возможность создавать новые стримы без смены ключа трансляции
На Rutube обновили функционал трансляций. Теперь авторам будет проще запускать повторные стримы благодаря тому, что в Студии можно выбирать тип ключа трансляции: временный или постоя
|28.08.2025
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Авторы Rutube получили возможность сохранять чаты после завершения стримов
нсляции. Включить или отключить эту опцию могут сами авторы. Об этом CNews сообщили представители «Газпром-Медиа Холдинга». В «Студии» авторы могут заранее выбрать опцию сохранения чата при настройке стрима. После завершения трансляции все комментарии остаются доступными — это помогает авторам анализировать реакцию аудитории и понимать, какие моменты вызвали наибольший интерес. Функционал д
|05.08.2025
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Релиз Arenadata Streaming: автобалансировка кластеров Kafka и экономия ресурсов CPU при передаче защищенных данных
Arenadata представила новую версию системы потоковой передачи и обработки данных Arenadata Streaming (ADS). В состав продукта включены новый компонент Kafka Cruise Control, предназначенный для оптимизации работы кластеров Kafka, а также NiFi Processor для Arenadata DB собственной раз
|04.08.2025
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Для стрима: Bloody расширил ассортимент веб-камерами
ертикали – на 40°, подбирая оптимальный ракурс для трансляции видео. Встроенное винтовое крепление 1/4" совместимо с большинством штативов. Игровая веб-камера GK30 станет оптимальным инструментом для стриминга, подойдет для видеоконференций или игр с друзьями. Высокое качество изображения, широкий угол обзора и автофокус гарантируют четкую картинку с любого ракурса, цифровой микрофон позвол
|28.05.2025
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В отечественном корпоративном мессенджере впервые запустили онлайн-трансляцию концерта .
организации почти любых закрытых онлайн-трансляций: корпоративных концертов, культурных и обучающих мероприятий, лекций и даже корпоративных вечеринок для «удаленщиков». «Мы не позиционируем себя как стриминг-платформа, но рады, что Frisbee стал первым корпоративным мессенджером, который смог провести прямую трансляцию музыкального концерта такого уровня. Это демонстрирует наши возможности
|13.05.2025
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Релиз Arenadata Streaming: новые возможности потоковой передачи и обработки данных
Arenadata обновила продукт для потоковой передачи и обработки данных Arenadata Streaming (ADS). Версия 3.7.2.1 включает обновления сервисов и новые функции, улучшающие пользовательский опыт и расширяющие возможности платформы. Об этом CNews сообщили представители Arenadat
|09.04.2025
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Школа авторов VK вместе с экспертами из Китая научит создателей контента зарабатывать на стримах
VK получила название «Внимание: вы в эфире!». Слушатели курса получат новые знания о том, как вести стримы и монетизировать свой блог, создавая вовлекающий контент в режиме реального времени и
|27.03.2025
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Татьяна Львова стала HR-директором HiFi-стриминга «Звук»
Аудиосервис «Звук» объявил о назначении нового директора по персоналу. Им стала Татьяна Львова. Об этом CNews сообщили представители HiFi-стриминга «Звук». У Татьяны многолетний профессиональный путь в HR. В 2004 г. она начала с позиции хедхантера для рынка FMCG. Далее развивалась в роли хэда рекрутмента и HRBP в Danone и Mars. В
|18.03.2025
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Arenadata расширяет функциональность решения для управления кластерами Kafka
Arenadata выпустила новую версию Arenadata Streaming Control (ADS Control) — системы для управления кластерами потоковой передачи данных. Ключевые изменения в релизе: новые возможности работы с ADS.Kafka и функции безопасности. Об этом
|13.03.2025
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Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций
ьно, чтобы рядом не было улицы с интенсивным движением или других источников шума. Если планируются стримы с активными действиями (например, VR-игры или косплей), учтите, чтобы в комнате было д
|26.02.2025
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Стриминговая платформа судится с российским киберспортсменом за «все деньги мира»
Американский сервис против российского киберспортсмена Стриминговый сервис Twitch, принадлежащий Amazon, подал в суд Сан-Франциско (США) состоящий и
|20.01.2025
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Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году
ательно быть клиентом Сбера. Первые 30 дней — бесплатный период.МТС Музыка МТС Музыка – музыкальный стриминговый сервис, доступный абонентам МТС и других провайдеров сотовой связи. Каталог стри
|14.01.2025
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Arenadata Streaming: CDC «из коробки», многоуровневое хранение и новый сервис мониторинга
Arenadata обновила продукт для потоковой передачи и обработки данных Arenadata Streaming (ADS). Новая версия получила функциональность захвата изменений данных (change data capture, CDC) и сервис мониторинга на базе Prometheus. Кроме того, теперь Arenadata Streaming
|25.11.2024
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Rutube запустил в эфир круглосуточный стриминговый канал Rutube TV
Российский видеохостинг Rutube запустил в эфир круглосуточный стриминговый канал Rutube TV, используя сервис облачного плейаута от «Синтерры Медиа», цифрового партнера индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента. Rutube TV – новый круглосут
|22.11.2024
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HiFi-стриминг «Звук» представил генератор плейлистов с искусственным интеллектом
HiFi-стриминг «Звук» анонсировал новый функционал — «ГигаМикс», который использует искусственный и
|24.10.2024
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Вышел релиз Arenadata Streaming с поддержкой Java 17 и новыми функциями безопасности
Arenadata обновила продукт для потоковой передачи и обработки данных Arenadata Streaming (ADS) и дополняющую его систему Arenadata Streaming Control (ADSC), предназначенную для управления и мониторинга кластеров потоковой передачи. Релизы включают ряд доработок в к
|18.07.2024
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Arenadata Streaming расширяет возможности управления кластерами потоковой передачи данных
Arenadata обновила продукт для потоковой обработки данных Arenadata Streaming (ADS) и дополняющую его систему ADS Control — решение для управления и мониторинга кластеров потоковой передачи. Релизы включают новые функциональные возможности, в том числе поддержк
|18.07.2024
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Arenadata Streaming расширяет возможности управления кластерами потоковой передачи данных
Arenadata обновила продукт для потоковой обработки данных Arenadata Streaming (ADS) и дополняющую его систему ADS Control — решение для управления и мониторинга кластеров потоковой передачи. Релизы включают новые функциональные возможности, в том числе поддержк
|09.04.2024
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Rutube запустил стриминг из мобильного приложения
, фильмы и сериалы, онлайн-трансляции. Поддерживаемые форматы: горизонтальные и вертикальные видео, стримы, подкасты, ТВ-эфиры.
|27.03.2024
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«Оклик» представила микрофон SM-600G для стримов и записей студийного качества
Бренд «Оклик» представила микрофон SM-600G с микшером для записи подкастов, стримов, музыкального сопровождения, озвучивания видеороликов, общения в интернете и многого другого. Благодаря продвинутым характеристикам новинка поможет создавать контент студийного уровня и
|12.02.2024
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Высокое качество звука и компактный размер: стриминговый микрофон «Оклик SM-400G»
ащено встроенной стильной RGB-подсветкой. Микрофон будет привлекательно смотреться в кадре во время стримов. *** Oklick — производитель широкого спектра компьютерной периферии и игровых устройс
|02.02.2024
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Где слушать музыку бесплатно: 7 лучших сервисов в 2024 году
Яндекс Музыка Яндекс Музыка — наиболее популярный музыкальный стриминговый сервис в России. Его каталог насчитывает около 70 миллионов треков. Он доступен
|06.12.2023
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Для стриминга и не только: в ассортименте Bloody появились проводные микрофоны
авляет -37 ± 3 дБ, импеданс – 2.2 кОм. Модель справляется с записью голоса, подойдет для проведения стримов. Максимальный уровень звукового давления 110 дБА позволяет использовать микрофон для
|10.08.2023
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Новая версия Arenadata Streaming поддерживает Astra Linux
Arenadata выпустила новый релиз продукта для потоковой обработки данных Arenadata Streaming (ADS), включивший в себя поддержку операционной системы Astra Linux. Функционал уже доступен пользователям. Совместимость с российской операционной системой Astra Linux — долгожданный
|01.03.2023
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Легендарный плеер Winamp без предупреждения превращают в обычный стриминговый сервис
ть артистам лицензировать права на свои композиции. Фото: © lookstudio / Фотобанк FreePik Возможно, стриминговые сервисы рано или поздно окончательно вытеснят обычные плееры Все это делается, ч
|11.01.2023
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Arenadata выпустила собственное решение для управления Kafka-коннекторами
разработчик платформы сбора, хранения и обработки данных — компания Arenadata — выпустила на рынок новый инструмент для мониторинга и управления коннекторами Apache Kafka в составе продукта Arenadata Streaming (ADS). Он получил название Arenadata Streaming Command Center (ADSCC). ADSCC поддерживает управление несколькими кластерами с установленными сервисами Kafka и Kafka Connect, а
|21.12.2022
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Microsoft изготовился купить знаменитый стриминг, бойкотирующий россиян
ором будущем стать владельцем стримингового сервиса Netflix, пишет Reuters. Некогда сверхпопулярный стриминг с весны 2022 г. испытывает трудности, в том числе и финансовые, по причине потери бо
|06.12.2022
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Стримить со стен Новгородского Кремля и вести летопись отдыха в интернете смогут абоненты МТС
Сырково. Туристы и жители Великого Новгорода теперь смогут созваниваться в мессенджерах по видеосвязи оперативно выкладывать в интернете видео и фото Волхова со смотровой площадки Софийской звонницы, стримить в высоком качестве со стен Кремля, а также скачивать «тяжелый» контент, смотреть новогодние фильмы в HD, а при необходимости – удаленно работать или готовиться к сессии. «В этом году м
|29.11.2022
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VK Play Live выходит из беты и запускает программу поддержки стримеров
VK Play Live выходит из периода закрытого бета-теста — теперь все желающие могут проводить стримы. С 1 декабря 2022 г. на VK Play Live запустится программа поддержки малых и средних ст
|16.11.2022
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VK Play Live выпустила собственное мобильное приложение и обновила функциональность
ые подписки. Также на VK Play Live уже доступно проведение прямых трансляций, просмотр и проведение стримов в высоком качестве 4К, общение в чате, возможность создавать неограниченное количеств
Streaming и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 49
|Рустамов Рустам 548 43
|Тятюшев Максим 215 41
|Натрусов Артем 313 41
|Сотин Денис 216 41
|Леонов Алексей 96 41
|Гузовский Денис 79 41
|Чурсин Дмитрий 87 41
|Ульянов Николай 176 41
|Сивцев Илья 174 41
|Александров Александр 86 41
|Карпов Роман 80 40
|Маркова Светлана 43 40
|Ульянычев Матвей 47 40
|Долгов Александр 44 40
|Сергеева Наталья 50 40
|Сазонов Максим 41 40
|Лукавенко Олег 48 40
|Гуренков Михаил 41 40
|Сельдемиров Александр 56 40
|фон Розен Александр 45 40
|Иванец Евгений 40 40
|Семенов Александр 166 40
|Добровинский Александр 48 40
|Бурилов Андрей 117 40
|Климов Андрей 88 40
|Евдокимов Игорь 61 40
|Булгаков Кирилл 133 40
|Спирин Антон 88 40
|Стоянов Алексей 56 40
|Гаврилов Евгений 55 40
|Меркулов Сергей 48 27
|Демидов Сергей 129 20
|Сергеев Сергей 179 18
|Чудинов Дмитрий 103 17
|Албычев Александр 168 17
|Григоренко Вадим 58 16
|Конева Татьяна 20 16
|Кудашев Михаил 46 16
|Колесов Александр 63 16
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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