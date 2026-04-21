Время прослушивания треков из рекомендаций в «VK Музыке» выросло на 60%: стриминг поделился результатами работы «VK Микс» транице «VK Музыки» появились новые разделы, которые формируются на основе рекомендательной системы стриминга. Настройка «Настроения и занятия» подбирает треки, наиболее подходящие для времяпре

В США музыканта уличили в мошеннической схеме с ИИ и ботами на $12 млн ько с 2019 г. Хотя основными пострадавшими от действий Смита и его неназванных подельников являются стриминговые сервисы, которые платят за прослушивания сущие гроши, прокурор Джей Клэйтон (Jay

От госуслуг до стримов с горнолыжки — «МегаФон» добавил 4G жителям четырех пермских поселений е устройства. На горнолыжной базе «Гора», расположенной в деревне Глушата, гости смогут оперативно связываться с близкими, инструкторами и персоналом, отправлять фото и видео в мессенджерах или вести стримы. Новое оборудование было установлено в рамках программы по расширению мобильного покрытия в Пермском крае. Инженеры оператора учитывали рельеф местности, плотность застройки и сезонные н

Релиз Arenadata Streaming: интеграция с Ozone и обновление технологической платформы Группа Arenadata представила новую версию системы потоковой передачи и обработки данных Arenadata Streaming (ADS). Релиз ADS 3.9.1.2.b1 включает ряд функциональных и технологических обновлений, направленных на повышение производительности, безопасности и удобства эксплуатации кластеров. Об

«Жижи» перешел на SSE-стриминг для повышения стабильности ИИ-поиска в реальном времени дополнительного механизма кэширования, полностью исправила эту проблему. Благодаря встроенному механизму автоматического переподключения и передаче последнего обработанного события, сервер продолжает стриминг данных строго с последнего успешно доставленного события. Технология SSE более легкая, по сравнению с Websocket, поэтому вместе с этим обновлением, также уменьшилась нагрузка на сервер

Жители Камчатки на 8% увеличили трафик на стриминговые платформы ми или работать удаленно в микрорайонах с большим числом жителей. Наши инвестиции в инфраструктуру формируют цифровые привычки в регионе и помогают жителям комфортно проводить время — рост трафика на стриминговые платформы это подтверждает», — сказал Андрей Белоусенко технический руководитель «МегаФона» в Камчатском крае.

Каждый третий россиянин смотрит стримы нашему исследованию, проведенному в октябре 2025 г. по панели Anketolog.ru среди 2,05 тыс. россиян, стримы регулярно смотрит почти каждый третий респондент: 28% включают трансляции несколько ра

Релиз Arenadata Streaming: автоматизация обработки данных и новый сервис NiFi 2 Arenadata представила новую версию системы потоковой передачи и обработки данных Arenadata Streaming (ADS). В состав продукта включен NiFi 2 — новое поколение low-code-сервиса разработки и исполнения ETL и интеграционных потоков данных. Среди прочих улучшений — расширение функциональ

Взрывной успех донат-сервисов: россияне стали втрое активнее донатить стримерам трафик на подписочную платформу Boosty сократился на 11%, а у Patreon упал на 50%. Сервисы для приема донатов — это специализированные онлайн-платформы, позволяющие авторам контента, в первую очередь стримерам, монетизировать свои трансляции в реальном времени путем получения добровольных пожертвований от зрителей. Платформы с подписочной моделью представляют собой сервисы, где авторы публи

Видеосервисы, стриминги и книжные издательства просят Минцифры продлить льготы на зарубежный контент из-за двойного налогообложения ов, что уменьшит легальное предложение и усилит пиратство. По оценкам участников рынка, музыкальный стриминг в России за три года может потерять до 15 млрд руб. выручки, а бюджет недосчитается

Rutube внедрил возможность создавать новые стримы без смены ключа трансляции На Rutube обновили функционал трансляций. Теперь авторам будет проще запускать повторные стримы благодаря тому, что в Студии можно выбирать тип ключа трансляции: временный или постоя

Авторы Rutube получили возможность сохранять чаты после завершения стримов нсляции. Включить или отключить эту опцию могут сами авторы. Об этом CNews сообщили представители «Газпром-Медиа Холдинга». В «Студии» авторы могут заранее выбрать опцию сохранения чата при настройке стрима. После завершения трансляции все комментарии остаются доступными — это помогает авторам анализировать реакцию аудитории и понимать, какие моменты вызвали наибольший интерес. Функционал д

Релиз Arenadata Streaming: автобалансировка кластеров Kafka и экономия ресурсов CPU при передаче защищенных данных Arenadata представила новую версию системы потоковой передачи и обработки данных Arenadata Streaming (ADS). В состав продукта включены новый компонент Kafka Cruise Control, предназначенный для оптимизации работы кластеров Kafka, а также NiFi Processor для Arenadata DB собственной раз

Для стрима: Bloody расширил ассортимент веб-камерами ертикали – на 40°, подбирая оптимальный ракурс для трансляции видео. Встроенное винтовое крепление 1/4" совместимо с большинством штативов. Игровая веб-камера GK30 станет оптимальным инструментом для стриминга, подойдет для видеоконференций или игр с друзьями. Высокое качество изображения, широкий угол обзора и автофокус гарантируют четкую картинку с любого ракурса, цифровой микрофон позвол

В отечественном корпоративном мессенджере впервые запустили онлайн-трансляцию концерта . организации почти любых закрытых онлайн-трансляций: корпоративных концертов, культурных и обучающих мероприятий, лекций и даже корпоративных вечеринок для «удаленщиков». «Мы не позиционируем себя как стриминг-платформа, но рады, что Frisbee стал первым корпоративным мессенджером, который смог провести прямую трансляцию музыкального концерта такого уровня. Это демонстрирует наши возможности

Релиз Arenadata Streaming: новые возможности потоковой передачи и обработки данных Arenadata обновила продукт для потоковой передачи и обработки данных Arenadata Streaming (ADS). Версия 3.7.2.1 включает обновления сервисов и новые функции, улучшающие пользовательский опыт и расширяющие возможности платформы. Об этом CNews сообщили представители Arenadat

Школа авторов VK вместе с экспертами из Китая научит создателей контента зарабатывать на стримах VK получила название «Внимание: вы в эфире!». Слушатели курса получат новые знания о том, как вести стримы и монетизировать свой блог, создавая вовлекающий контент в режиме реального времени и

Татьяна Львова стала HR-директором HiFi-стриминга «Звук» Аудиосервис «Звук» объявил о назначении нового директора по персоналу. Им стала Татьяна Львова. Об этом CNews сообщили представители HiFi-стриминга «Звук». У Татьяны многолетний профессиональный путь в HR. В 2004 г. она начала с позиции хедхантера для рынка FMCG. Далее развивалась в роли хэда рекрутмента и HRBP в Danone и Mars. В

Arenadata расширяет функциональность решения для управления кластерами Kafka Arenadata выпустила новую версию Arenadata Streaming Control (ADS Control) — системы для управления кластерами потоковой передачи данных. Ключевые изменения в релизе: новые возможности работы с ADS.Kafka и функции безопасности. Об этом

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций ьно, чтобы рядом не было улицы с интенсивным движением или других источников шума. Если планируются стримы с активными действиями (например, VR-игры или косплей), учтите, чтобы в комнате было д

Стриминговая платформа судится с российским киберспортсменом за «все деньги мира» Американский сервис против российского киберспортсмена Стриминговый сервис Twitch, принадлежащий Amazon, подал в суд Сан-Франциско (США) состоящий и

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году ательно быть клиентом Сбера. Первые 30 дней — бесплатный период.МТС Музыка МТС Музыка – музыкальный стриминговый сервис, доступный абонентам МТС и других провайдеров сотовой связи. Каталог стри

Arenadata Streaming: CDC «из коробки», многоуровневое хранение и новый сервис мониторинга Arenadata обновила продукт для потоковой передачи и обработки данных Arenadata Streaming (ADS). Новая версия получила функциональность захвата изменений данных (change data capture, CDC) и сервис мониторинга на базе Prometheus. Кроме того, теперь Arenadata Streaming

Rutube запустил в эфир круглосуточный стриминговый канал Rutube TV Российский видеохостинг Rutube запустил в эфир круглосуточный стриминговый канал Rutube TV, используя сервис облачного плейаута от «Синтерры Медиа», цифрового партнера индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента. Rutube TV – новый круглосут

HiFi-стриминг «Звук» представил генератор плейлистов с искусственным интеллектом HiFi-стриминг «Звук» анонсировал новый функционал — «ГигаМикс», который использует искусственный и

Вышел релиз Arenadata Streaming с поддержкой Java 17 и новыми функциями безопасности Arenadata обновила продукт для потоковой передачи и обработки данных Arenadata Streaming (ADS) и дополняющую его систему Arenadata Streaming Control (ADSC), предназначенную для управления и мониторинга кластеров потоковой передачи. Релизы включают ряд доработок в к

Arenadata Streaming расширяет возможности управления кластерами потоковой передачи данных Arenadata обновила продукт для потоковой обработки данных Arenadata Streaming (ADS) и дополняющую его систему ADS Control — решение для управления и мониторинга кластеров потоковой передачи. Релизы включают новые функциональные возможности, в том числе поддержк

Arenadata Streaming расширяет возможности управления кластерами потоковой передачи данных Arenadata обновила продукт для потоковой обработки данных Arenadata Streaming (ADS) и дополняющую его систему ADS Control — решение для управления и мониторинга кластеров потоковой передачи. Релизы включают новые функциональные возможности, в том числе поддержк

Rutube запустил стриминг из мобильного приложения , фильмы и сериалы, онлайн-трансляции. Поддерживаемые форматы: горизонтальные и вертикальные видео, стримы, подкасты, ТВ-эфиры.

«Оклик» представила микрофон SM-600G для стримов и записей студийного качества Бренд «Оклик» представила микрофон SM-600G с микшером для записи подкастов, стримов, музыкального сопровождения, озвучивания видеороликов, общения в интернете и многого другого. Благодаря продвинутым характеристикам новинка поможет создавать контент студийного уровня и

Высокое качество звука и компактный размер: стриминговый микрофон «Оклик SM-400G» ащено встроенной стильной RGB-подсветкой. Микрофон будет привлекательно смотреться в кадре во время стримов. *** Oklick — производитель широкого спектра компьютерной периферии и игровых устройс

Где слушать музыку бесплатно: 7 лучших сервисов в 2024 году Яндекс Музыка Яндекс Музыка — наиболее популярный музыкальный стриминговый сервис в России. Его каталог насчитывает около 70 миллионов треков. Он доступен

Для стриминга и не только: в ассортименте Bloody появились проводные микрофоны авляет -37 ± 3 дБ, импеданс – 2.2 кОм. Модель справляется с записью голоса, подойдет для проведения стримов. Максимальный уровень звукового давления 110 дБА позволяет использовать микрофон для

Новая версия Arenadata Streaming поддерживает Astra Linux Arenadata выпустила новый релиз продукта для потоковой обработки данных Arenadata Streaming (ADS), включивший в себя поддержку операционной системы Astra Linux. Функционал уже доступен пользователям. Совместимость с российской операционной системой Astra Linux — долгожданный

Легендарный плеер Winamp без предупреждения превращают в обычный стриминговый сервис ть артистам лицензировать права на свои композиции. Фото: © lookstudio / Фотобанк FreePik Возможно, стриминговые сервисы рано или поздно окончательно вытеснят обычные плееры Все это делается, ч

Arenadata выпустила собственное решение для управления Kafka-коннекторами разработчик платформы сбора, хранения и обработки данных — компания Arenadata — выпустила на рынок новый инструмент для мониторинга и управления коннекторами Apache Kafka в составе продукта Arenadata Streaming (ADS). Он получил название Arenadata Streaming Command Center (ADSCC). ADSCC поддерживает управление несколькими кластерами с установленными сервисами Kafka и Kafka Connect, а

Microsoft изготовился купить знаменитый стриминг, бойкотирующий россиян ором будущем стать владельцем стримингового сервиса Netflix, пишет Reuters. Некогда сверхпопулярный стриминг с весны 2022 г. испытывает трудности, в том числе и финансовые, по причине потери бо

Стримить со стен Новгородского Кремля и вести летопись отдыха в интернете смогут абоненты МТС Сырково. Туристы и жители Великого Новгорода теперь смогут созваниваться в мессенджерах по видеосвязи оперативно выкладывать в интернете видео и фото Волхова со смотровой площадки Софийской звонницы, стримить в высоком качестве со стен Кремля, а также скачивать «тяжелый» контент, смотреть новогодние фильмы в HD, а при необходимости – удаленно работать или готовиться к сессии. «В этом году м

VK Play Live выходит из беты и запускает программу поддержки стримеров VK Play Live выходит из периода закрытого бета-теста — теперь все желающие могут проводить стримы. С 1 декабря 2022 г. на VK Play Live запустится программа поддержки малых и средних ст