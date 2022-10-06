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Streaming Стриминговые сервисы Стриминговые платформы VideoStreaming Видеостриминг Онлайн-трансляции Потоковое видео



06.10.2022 Объем трафика на мобильные игры в августе 2022 г. был в два раза больше, чем в январе 2022 г.: исследование Yota 1
06.10.2022 МТС обеспечила связью ТРЦ «Изумрудный город» в Томске 1
04.10.2022 VK Play выходит из беты и представляет крупное обновление для игроков и разработчиков 1
04.10.2022 МТС выпустила комплекты 5G-оборудования для создателей цифровых решений 1
04.10.2022 МТС обеспечила мобильным интернетом более 12 тыс. нефтяников на трех крупных месторождениях в ХМАО 1
28.09.2022 ИТ-разработка высоконагруженных сервисов: ГК ОТР приглашает на онлайн-митап 1
28.09.2022 Acer, HP и Lenovo выпустят ноутбуки с ПО Intel для управления с них смартфонами на Android и iOS 1
22.09.2022 Аналитика группы МТС: россияне стали реже покупать компьютерные игры и чаще посещать стриминговые сервисы 2
20.09.2022 «Мегафон» ускорил интернет в селах и деревнях Башкирии 1
20.09.2022 Не пропустите главный кейс-форум осени Pravo Tech Forum 2022 1
07.09.2022 Vk запросила миллиарды на создание российского движка для игр 1
31.08.2022 Обзор TECNO POVA 3: 7-дюймовый смартфон с подсветкой 1
26.08.2022 Twitch больше не нужен. В России заработала собственная стриминговая платформа 1
26.08.2022 МТС обеспечила связью ТК «Квадро» и гипермаркет «Окей» в Омске 1
25.08.2022 МТС запустила в Таганроге цифровой аудиогид по музеям Чехова 1
23.08.2022 Российский игровой стор и сервис облачного гейминга войдут в состав VK Play 1
22.08.2022 Pravo Tech Forum 2022 — кейс-форум об автоматизации бизнеса пройдет 18 октября 1
17.08.2022 В России стало на 60% больше онлайн-шопоголиков 1
16.08.2022 Система видеонаблюдения «Ростелекома» за ЕГЭ-2022 обеспечила свыше 3,5 млн часов трансляций 1
11.08.2022 Выручка VK от игр упала, спровоцировав обрушение акций компании 1
08.08.2022 В Oracle массовые увольнения. На улице оказались сотни человек 1
05.08.2022 «Яндекс» запустил синхронный перевод прямых трансляций в браузере 1
29.07.2022 Иностранную музыку изымают с российских стриминговых сервисов 2
28.07.2022 WhatsApp, Tinder и Snapchat получили в России миллионные штрафы 1
06.07.2022 МТС выделит 90 млн руб. на поддержку игровых стримеров 1
04.07.2022 Жизнь без Spotify: музыкальные сервисы, которые работают в России 1
30.06.2022 Против российской ИТ-компании ввели санкции за работу над заменой SWIFT 1
28.06.2022 Дефицит ИТ-шников теперь во всем мире. Среди пострадавших Uber и Microsoft 1
23.06.2022 VK Play снижает комиссию для всех разработчиков игр до 5% 1
23.06.2022 Лучшие Mesh-системы Wi-Fi: выбор ZOOM 1
16.06.2022 Цифровой детокс отменяется: МТС «прокачала» интернет для отдыхающих на Яровом 1
20.05.2022 Инновационные технологии в эпоху перемен: главные темы Х технологической конференции Startup Village 1
20.05.2022 Сбербанк тихо и срочно распродал свои знаменитые «цифровые» активы 1
18.05.2022 Подведены итоги II Молодежного форума по управлению Интернетом 1
17.05.2022 Переосмысление инноваций: «Сколково» проведет юбилейную технологическую конференцию Startup Village 1
16.05.2022 Новый игровой микрофон Ritmix 1
04.05.2022 Новая реальность российской кибербезопасности на Positive Hack Days 11 1
02.05.2022 Прощайте, Visa и Mastercard: как оплачивать подписки и покупки в приложениях во времена санкций 1
28.04.2022 «Авито» добавил возможность обмена видео между клиентами платформы в партнерстве с Rutube 1
28.04.2022 Sony задолжала россиянину миллионы рублей за свой коварный уход из России 1

Публикаций - 291, упоминаний - 342

Streaming упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 10683 51
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 41
Microsoft Corporation 22497 36
Samsung Electronics 9333 28
Nvidia Corp 3118 28
Yandex - Яндекс 5015 27
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 26
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 24
Huawei 3222 17
Amazon Inc - Amazon.com 2650 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 14
Intel Corporation 11262 14
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 12
Telegram Group 805 11
LG Electronics 3372 11
Xiaomi 1095 10
AMD - Advanced Micro Devices 3661 9
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 8
Триколор - Национальная спутниковая компания 261 7
Элемент ГК - Elementec 1523 7
Сбер - СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 94 7
Lenovo Group 2077 7
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 202 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 5
IBM - International Business Machines Corp 8941 5
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu - Делойт Туш Томацу 349 4
F5 Networks 116 3
Cloudflare 65 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 574 3
Vodafone Group 1318 2
Samsung - Harman - JBL 167 2
PayPal 634 2
Рустар Холдинг - торговые марки Infon и Агрегатор 84 2
Movavi 25 2
GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 14 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 2
ИКС Холдинг - Yadro - КНС Групп 188 2
Softline - Софтлайн 1870 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 152 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 38
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 20
Лента - Сеть розничной торговли 912 8
Альфа-Банк 1476 4
Sony Music Entertainment 140 4
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 185 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 2
НМГ more.tv - онлайн-кинотеатр 16 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг 237 2
Газпром ПАО 1008 2
IKEA - ИКЕА 124 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 2
Сбер - Еаптека 14 2
РЖД - Российские железные дороги 1458 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 1
Societe Generale Group 68 1
LEGO 202 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 157 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 54 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 164 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 12
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 8
Президент Российской Федерации 3770 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
Администрация Президента РФ 904 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 1
Web development - Веб-разработка 0 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 73
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 47
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 43
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 42
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 42
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 39
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 37
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 4966 34
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 34
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 34
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 33
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 31
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 31
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 3186 28
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 28
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 26
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 26
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 25
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 23
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность 990 22
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 22
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 3184 21
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 19
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 19
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 17
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 17
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 17
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 1955 16
Data monetization - Монетизация данных 550 16
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 15
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 15
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - система автоматизации личного жилья 939 15
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 14
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер 938 13
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 13
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 1590 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 11
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 1105 11
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 10
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 10
Google Android 11959 77
Apple macOS 1457 16
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 16
Linux OS 7669 15
Microsoft Windows 2000 2856 15
Oracle Java - язык программирования 2554 9
Microsoft Xbox One - игровая приставка 246 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 7
Яндекс.Плюс 83 6
Amazon Prime Video - Amazon Video on Demand - Amazon VoD - Amazon Unbox - Amazon Instant Video - Amazon Flex - онлайн-кинотеатр 32 6
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 6
Apache HTTP Server - Apache Web Server 460 6
Apple iPod 1369 5
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 235 5
Microsoft Windows 7 1780 4
Sony PlayStation Vita - PS Vita 81 4
МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 35 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 4
Microsoft Office 3247 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 4
Microsoft DirectX 686 3
AMD Radeon 187 3
Google Gmail 802 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 628 3
Mozilla Firefox - браузер 1738 3
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 198 3
Apple Safari - браузер 743 3
Microsoft Windows XP 2291 3
Яндекс.Карты и Транспорт 354 2
Tinder 34 2
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 141 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 495 2
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 79 2
Huawei AppGallery 131 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 2
Nokia Symbian OS 1388 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 2
Amazon Web Services - AWS RDS - AWS Relational Database Service - Amazon Aurora 5 2
Amazon Kindle 151 2
Путин Владимир 2542 5
Хинштейн Александр 68 4
Гришин Дмитрий 185 2
Рахметов Руслан 34 1
Луцив Данила 5 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 1
Горелкин Антон 38 1
Мишустин Михаил 376 1
Соболев Сергей 0 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 73
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 58
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 27
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 16
Япония 10069 14
Беларусь - Белоруссия 3525 11
Швеция - Королевство 2072 11
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 8
Армения - Республика 1112 7
Австралия - Австралийский Союз 2791 6
Казахстан - Республика 4467 6
Нидерланды 2197 6
Россия - ПФО - Казань 2085 5
Африка - Африканский регион 2928 5
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 4
Бразилия - Федеративная Республика 1945 4
Китай - Тайвань 2115 4
Австрия - Австрийская Республика 1020 4
Земля - планета Солнечной системы 7427 3
Таиланд - Королевство 671 3
Азия - Азиатский регион 3803 3
Россия - СФО - Новосибирск 3269 3
Германия - Берлин 635 3
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 341 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 2
Румыния 592 2
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 694 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 1
Америка 2011 1
Чехия - Чешская Республика 1053 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 1
Россия - ЦФО - Тульская область 965 1
Сатурн - Титан (спутник) 279 1
Сербия - Республика 225 1
Северная Македония - Республика 91 1
Солнечная система - Solar system 2236 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 90
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 51
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 22
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 12
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 7
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 6
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 4
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 4
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 4
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 4
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 3
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 3
Ergonomics - Эргономика 840 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 2
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 24 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 2
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 2
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 199 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons 103 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 1
Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 0 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 60 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Экономика обмена и доверия - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление - Краудинговый капитализм 8 1
Forbes - Форбс 591 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 2
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
РИА Новости 766 1
FT - Financial Times 1118 1
РБК ТВ - телеканал 59 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
Juniper Research 468 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 101 1
University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski - Варшавский университет 11 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 2
GeekBrains 49 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1201584, в очереди разбора - 921185.
Создано именных указателей - 94701.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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