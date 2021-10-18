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Триколор
Национальная спутниковая компания


18.10.2021 Где смотреть контент в 4К: лучшие сервисы 1
07.06.2021 «Триколор» запустил собственную программу лояльности 4
07.04.2021 «Триколор» перевел 12 млн клиентов на новую биллинговую систему с помощью SAP 2
12.03.2021 «Триколор» и «Яндекс» договорились о трансляциях матчей ФНЛ 4
22.12.2020 «Триколор» и Orange развернули омниканальный контакт-центр на базе решения Engage Genesys 3
23.11.2020 ИТ-«дочка» «Лукойла» досталась «Ростелекому» 1
16.11.2020 «Триколор» и Orange Business Services развернули омниканальный контакт-центр на сотни рабочих мест 3
23.10.2020 «Ростелеком» купил свою бывшую «дочку» за полтора миллиарда 1
22.10.2020 «Ростелеком» покупает федерального оператора медиауслуг «Синтерра медиа» 1
27.03.2020 Качественно и недорого: как развивается отечественное производство вычислительной техники 1
17.03.2020 Приложение «Триколор Кино и ТВ» доступно на умных телевизорах LG 2
26.12.2019 Пираты эфирного моря: российские операторы не выполняют требования телеканалов 1
30.07.2019 Число абонентов платного ТВ в России превысило 43,5 млн 1
26.07.2019 «Триколор» внедрил решения Cisco в свою ИТ-инфраструктуру 2
23.04.2019 Количество абонентов платного ТВ в России достигло 43,5 млн 1
30.01.2019 Telecomdaily: проникновение сервисов платного ТВ в России превысило 75% 1
19.12.2018 Власти обязали спутниковых операторов работать в глубинке бесплатно 4
29.10.2018 Как отвоеванное государство стало вотчиной «Мегафона». Репортаж 1
08.08.2018 «Триколор ТВ» сообщил о росте выручки на 4% по итогам полугодия 1
25.07.2018 «Триколор ТВ» в партнерстве с «Медиа альянсом» запускают трансляцию спортивного канала Eurosport 4К 1
16.07.2018 Рынок российского платного ТВ во II кв. 2018 вырос на 190 тыс. абонентов 2
21.02.2018 Началось производство первых российских SSD-накопителей 1
02.02.2018 GS Group представила концепцию «умного дома» для операторов платного ТВ 1
19.01.2018 Число абонентов платного ТВ в России превысило 42 млн 1
16.11.2017 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2017 г. получили награды CNews AWARDS. Фото 1
28.09.2017 Отечественный телеком вышел из зоны комфорта 1
06.09.2017 Сервис «Атол Онлайн» выбрали более 3 000 интернет-предпринимателей 1
24.07.2017 Аудитория платного ТВ в России прекратила расти навсегда 2
24.07.2017 Российский рынок платного ТВ по итогам I полугодия 2017 увеличился до 41,65 млн абонентов 1
31.05.2017 GS Group экспортировала микроэлектронную продукцию в Китай 1
30.05.2017 Как ТТК покоряет рынок интерактивного телевидения 1
27.04.2017 «Триколор ТВ» совместно с Eutelsat Networks предложил безлимитный спутниковый интернет 1
26.04.2017 Андрей Холодный возглавил направление развития нелинейных сервисов «Триколор ТВ» 1
04.04.2017 Abbyy сохраняет лидерство на рынке потокового ввода данных в России 1
30.03.2017 J’son & Partners Consulting представила итоги 2016 года на рынке легальных видеосервисов России 1
02.03.2017 «Триколор ТВ» выбрал решение SAP 1
08.02.2017 Выручка «Триколор ТВ» в 2016 году увеличилась на 3 млрд рублей 1
20.12.2016 Телеканал «Санкт-Петербург» создал платформу хранения видеоконтента на базе СХД NetApp 1
09.12.2016 «Триколор ТВ» представил новые каналы обслуживания абонентов 1
07.12.2016 GS Group представил новые HD-приставки со встроенным твердотельным диском 2

Публикаций - 246, упоминаний - 496

Триколор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 33
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 31
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 29
Акадо Телеком - Комкор 606 16
GS Group - General Satellite 145 11
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 7
Eutelsat 65 6
GS Labs 21 5
Microsoft Corporation 11017 5
Samsung Electronics 5633 5
НТВ-Плюс 174 5
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 440 4
Технополис GS 39 4
Орион ГК - Российский спутниковый оператор 20 4
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 397 3
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 31 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 3
Yandex - Яндекс 4099 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
SAP SE 3207 3
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 302 3
Синтерра Медиа - Телеком-центр 78 3
Telstra Corporation Limited 59 3
Синтерра - Synterra 562 3
Globecast 7 3
MX 1 3 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 2
Huawei 2726 2
VK - Mail.ru Group 2482 2
Genesys 144 2
Apple Inc - Эппл Рус 7680 2
IBM 3527 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 2
SAP CIS - САП СНГ 753 2
Columbus - Колумбус 124 2
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 29 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
МегаФон ПетерСтар 145 2
Орион-Экспресс - Телекарта 133 10
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 6
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 6
ВТБ24 583 3
Альфа-Банк 1123 3
Газпром ПАО 518 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 2
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 2
Synterra Cyprus 11 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 127 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 36 1
Alternativa Capital 2 1
Казахмыс - Kazakhmys 24 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 1
ПромСвязьКапитал 61 1
НМГ Медиа Альянс 3 1
Shopping Live 4 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Транснефть 159 1
Открытие ФК 538 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Warner Bros. International Television Distribution 177 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
Qiwi 783 1
Лукойл-Информ 71 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Почта России ПАО 1570 1
Сухой - Авиационный холдинг 63 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 3
Президент Российской Федерации 1439 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Государственный комитет информации и печати Республики Южная Осетия - Госкомитет Южной Осетии 1 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 46
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 31
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 15
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 14
Телевизор - Телевизионный приёмник 483 11
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 11
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 10
PVR - personal video recorder - запись телепередач на внешний HDD/SSD диск или USB-флешку 33 10
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 10
TimeShift - функция отложенного просмотра 33 9
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 9
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 542 8
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 52 6
MPEG - Moving Pictures Experts Group 450 6
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 177 3
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 2
EPG - Electronic Program Guide - Электронный телегид 51 2
Спутниковое телевидение - Satellite television 36 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
3G - Стандарт мобильной связи 3709 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 2
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 36 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 2
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 753 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 2
CI - Common Interface - Интерфейс подключения для электронных модулей 13 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 2
Google Android 10750 15
Apple iOS 5741 12
GS E - цифровая спутниковая приставка-сервер 16 9
GS Labs StingrayStream - GS Labs Stingray TV 16 9
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 4
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 59 4
GS A - цифровая спутниковая приставка-сервер 4 4
Триколор Play 10 3
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 653 2
IBM Cognos BI 140 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 2
АТОЛ Онлайн-кассы 54 2
WhatsApp Messenger 654 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2062 2
Genesys Engage 10 2
SAP BRIM - SAP Billing and Revenue Innovation Management - SAP Hybris Billing 3 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
МТТ MVNE 20 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
Samsung Smart TV 57 1
Pokémon Go 45 1
Cisco Nexus - Серия коммутаторов 26 1
МТС Деньги 42 1
Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit Box 39 1
Top Systems T-Flex Docs 4 1
IBM Cognos TM1 36 1
Aerodisk АИСТ 14 1
Aerodisk vAIR 15 1
NetByNet - WiFire TV 9 1
Samsung UE - серия телевизоров 11 1
Cisco ASR - Cisco Aggregation Services Routers - Cisco Aggregated Service Router - серия маршрутизаторов 20 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 12 1
FreeRTOS - многозадачная операционная система реального времени (ОСРВ) 11 1
Sony Electronics Alpha - Серия цифровых фотоаппаратов 44 1
МЦСТ - Эльбрус-16С 19 1
Samsung Galaxy NX - гибридная беззеркальная камера со сменными объективами 37 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 447 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Холодов Алексей 11 9
Безруков Андрей 26 8
Карпов Алексей 21 8
Кусков Денис 150 5
Махновский Кирилл 18 5
Кореш Виктор 71 2
Прохоров Алексей 4 2
Самсонов Максим 9 2
Ермаков Валерий 71 2
Левин Леонид 83 2
Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 32 2
Рукавицын Алексей 2 2
Полушкин Сергей 1 1
Емельченков Сергей 83 1
Устюгов Сергей 1 1
Шубенков Сергей 1 1
Климов Иван 10 1
Ревенко Евгений 1 1
Кочиев Григорий 2 1
Лавров Григорий 1 1
Ляшков Игорь 3 1
Изумрудов Олег 15 1
Клейменова Елена 3 1
Латыпов Евгений 1 1
Шарапова Мария 2 1
Ласицкене Мария 1 1
Джиоев Мириан 6 1
Бельская Яна 9 1
Чазов Андрей 18 1
Минаков Артем 2 1
Санакоев Давид 1 1
Жилков Евгений 6 1
Надаль Рафаэль 1 1
Шкипин Виктор 11 1
Темирканова Бэла 5 1
Истомин Владимир 2 1
Горшенин Василий 5 1
Клименко Алексей 11 1
Носова Юлия 12 1
Королев Игорь 41 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 159
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 26
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 22
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 19
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 16
Европа 3730 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 11
Восточная Европа 1669 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 8
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 7
Беларусь - Белоруссия 2081 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 6
Украина 3347 5
Германия - Федеративная Республика 3614 5
Франция - Французская Республика 2112 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 5
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 3
Индия - Республика 2161 3
Россия - Калининградская область 531 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 3
Россия - Калининградская область - Гусев 56 2
Казахстан - Республика 2621 2
Япония 2760 2
Африка 1482 2
Ближний Восток 1468 2
Россия - Ростовская область 860 2
Европа Западная 610 2
Россия - Калининград 659 2
Бразилия - Рио-де-Жанейро 43 1
Россия - ПФО - Казань 1510 1
Россия - Элиста 64 1
Европа Северная - Скандинавия 273 1
Абхазия - Республика 103 1
Россия - Нижний Тагил 114 1
Южная Осетия - Цхинвал 7 1
Грузинская ССР - Грузинская Советская Социалистическая Республика 2 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 8
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 3
Пиратство - Авторское право 203 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 346 2
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 20 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 2
ФЦП - Федеральная целевая программа 72 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Грузино-южноосетинский вооруженный конфликт 1 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 235 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 6
НТВ - Телекомпания 164 5
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 4
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 4
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 3
Eurovision 4 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 2
ТНТ - Телеканал 94 2
Рен ТВ - телеканал 47 2
Пятница - Телеканал 20 2
ТВ-3 - телеканал 48 2
Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
КХЛ HD - телеканал 22 1
ShowTime - телеканал 13 1
Россия К - телеканал 9 1
Юность - радиостанция 14 1
Радио России - радиостанция 30 1
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 4 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 353 1
Пятый канал - Телеканал 38 1
Россия 24 - телеканал 86 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
TelecomDaily ИАА 112 6
CNews Analytics 1988 4
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 2
Gartner 2188 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
AC&M Consulting 55 1
comScore 224 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews AWARDS 291 1
CSTB Telecom & Media 37 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 15 1
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 4 1
Единая Лига ВТБ - Баскетбольный турнир 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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