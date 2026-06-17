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Триколор Национальная спутниковая компания

Триколор - Национальная спутниковая компания

Триколор — мультиплатформенный оператор, развивающий на территории России единое информационное пространство развлечений и сервисов для всей семьи, доступное с любого устройства, в любом месте и вне зависимости от времени. Наряду с ТВ, которое можно смотреть как через спутник, так и в интернете, оператор предлагает клиентам передовые digital-сервисы и услуги, включая онлайн-сервис, умный дом, видеонаблюдение и спутниковый интернет

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в качестве ответчика (35) на сумму 205 141 932 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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17.06.2026 Создать телеканал за две недели: «Триколор» открывает ТВ-школу в Сириусе

В Сириусе стартовала практико-ориентированная образовательная программа «ТВ-производство: от идеи до эфира». Эксперты компании «Триколор» — стратегического информационного партнера Сириуса — познакомят студентов с полным циклом создания современного телеканала. Об этом CNews сообщили представители «Триколор». Уча
29.04.2026 Россияне выпустили «первый в стране» спутниковый телевизор. Его продают за копейки

Телевизор «два в одном» Оператор спутникового телевидения «Триколор» сообщил CNews о выпуске телевизора со встроенной спутниковой приставкой. Представит
29.04.2026 «Триколор» запускает первый в России спутниковый телевизор

«Триколор» выводит на российский рынок первый отечественный телевизор со встроенной полнофункц
28.04.2026 Больше каналов: «Триколор» удвоит число транспондеров на 56°

«Триколор» и ГП «Космическая связь» достигли договоренности об аренде оператором дополнительных транспондеров на спутнике «Экспресс-АТ2», который в начале апреля 2026 г. был переведен с орбиталь
22.04.2026 «Триколор» подвел итоги 2025 года: 12,36 млн абонентов, +10% новых подключений и рекорд по выпуску устройств

«Триколор», оператор платного телевидения в России, подвел итоги 2025 г. Компания нарастила пр
15.04.2026 «Триколор» вернул вещание на 56° и расширил зону охвата

«Триколор» восстановил телевизионное вещание со спутника на 56°. Теперь абоненты «Триколор» принимают ТВ-сигнал с трех орбитальных позиций: 36° («Экспресс-АМУ1» и Eutelsat 36D), 75° (ABS-
03.04.2026 Миллионам абонентов «Триколор» и «НТВ-Плюс» для возобновления доступа к ТВ придется менять оборудование и ПО

«Экспресс-АТ1» телесигнала лишились 5 млн зрителей «Национальной спутниковой компании» (НСК, бренд «Триколор»), в пересчете на домохозяйства это составляет 1,5 млн. Об этом на пресс-конференции
18.03.2026 «Триколор» запускает вещание с нового спутника

«Триколор» объявил о запуске вещания с нового спутника на позиции 75 градусов восточной долготы в рамках проекта «Триколор Федеральный». Оператор представил канальный план на первые неско
10.03.2026 Россия потеряла телевизионный спутник. «Триколор» начал вещание с иностранного аппарата

в течение месяца». Фото: stockcake.com Спутник «Экспресс-АТ1», обеспечивающий вещание «НТВ-Плюс», «Триколор» и «Русский мир», полностью потерян В ГПКС объявили конкурс на создание нового аппар
13.02.2026 Спутниковое ТВ в тренде: «Триколор» демонстрирует рост в сегменте новых подключений

Оператор платного телевидения «Триколор» завершил 2025 г. ростом в сегменте новых подключений. Количество новых спутниковых клиентов выросло на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представит
09.02.2026 «Триколор» внедрил собственную систему обработки персональных данных

Оператор «Триколор» в партнерстве с разработчиком ИТ-решений «айФлекс» создал систему для автоматизации обезличивания персональных данных (ПДн). Решение повышает уровень защиты ПДн, сокращает время на об
28.01.2026 «Триколор» представила ТВ-приставку «Медиахаб Стандарт 2»

Линейка медиахабов «Триколор» пополнилась новой двухтюнерной приставкой «Стандарт 2». Среди основных ее преимуществ – возможность смотреть телевидение в формате высокой четкости на двух телевизорах по одной подпис
20.01.2026 Атомный ледокол доставил оборудование «Триколор» в самый северный поселок России

Российский оператор спутникового телевидения «Триколор» при поддержке госкорпорации «Росатом» реализовал гуманитарную акцию для жителей самого северного населенного пункта страны — поселка Диксон Красноярского края. На борту атомного ледок
19.01.2026 «Триколор» завершил тестирование новой системы условного доступа Dreguard

«Триколор» совместно с технологическим партнером GS Labs завершил период тестирования системы условного доступа CAS Dreguard собственной разработки и отчитался о результатах. «Триколор» и
22.12.2025 Топ-20: что смотрели россияне по ТВ в 2025 году

«Триколор» проанализировал программы, которые зрители смотрели в 2025 г., и выявил несколько тенденций в предпочтениях зрителей спутникового ТВ: интерес к современным сказкам и детективному жанр
02.12.2025 «Триколор» строит первый в России телепорт нового поколения

Российский спутниковый оператор «Триколор» строит собственную земную станцию спутниковой связи (ЗССС). Проект станет уникальны
28.11.2025 Компания «Триколор» стала стратегическим информационным партнером «Сириуса»

Национальный спутниковый оператор «Триколор» выступит стратегическим информационным партнером образовательного центра «Сириус».

17.11.2025 Российский рынок ТВ-приставок: рекордный рост и сценарии развития

Оператор «Триколор» на основе данных аналитической компании Tebiz Group представил ключевые итоги исследования российского рынка ТВ-приставок за 2020-2024 гг. с прогнозом развития до 2034 г. По данным от
06.11.2025 «Триколор» запускает собственную телемедицину. Здоровье абонентам по видеоселфи проверит ИИ

Телемедицинская платформа «Триколора» Оператор спутникового телевидения «Триколор» объявил о запуске телемедицинской платформы «Триколор.Здоровье». Об этом дир
05.11.2025 «Триколор» бросил вызов «Яндексу» и Сбербанку на рынке «умных» ТВ

ОС для Smart TV от «Триколора» Оператор спутникового телевидения «Триколор» анонсировал создание собственной операционной системы для «умных» телевизоров (Smar
31.10.2025 Кинотеатр для тебя: «Триколор» перезапускает собственный видеосервис

Онлайн-кинотеатр экосистемы российского оператора платного ТВ «Триколор» ждет стратегический перезапуск. Проект меняет позиционирование и функционал, выходя
31.10.2025 «Триколор» запустит сервис на основе телемедицины и трех нейросетей

Компания «Триколор» анонсировала выход приложения «Триколор Здоровье» — цифровой платформы, объединяющей диагностику, профилактику и ежедневную заботу о физическом и ментальном благополучии всей с
31.10.2025 Для спутника и онлайн-ТВ: «Триколор» готовит новую операционную систему для телевизоров

Компания «Триколор» анонсировала скорый запуск новой операционной системы для телевизоров своего бренда
30.10.2025 «Триколор» выводит на рынок собственную mesh-систему

«Триколор» расширяет линейку сетевого оборудования. Новое устройство под брендом оператора — mesh-система — призвано обеспечить стабильный высокоскоростной Wi-Fi в квартире или доме. Об этом CNe
14.10.2025 «Триколор» запустил спортивную программу, полностью созданную с помощью ИИ

Компания «Триколор» представила проект в области спортивной журналистики – еженедельную программу «Мяч

28.08.2025 «Триколор» обеспечивает подключение отдаленных медицинских учреждений к интернету

«Триколор» оказал техническую поддержку правительству Смоленской области в подключении фельдшерско-акушерских пунктов к высокоскоростному спутниковому интернету. Проект может стать пилотным реше
24.07.2025 Россияне нашли замену мобильному интернету. Это древняя технология из конца 90-х

резко выросли продажи комплектов для спутникового интернета, сообщили CNews представители компании «Триколор», поставщика соответствующих услуг. В компании подчеркнули, что это прямое следствие
08.07.2025 В «Триколоре» назначен директор по маркетингу

К компании «Триколор», российскому оператору платного ТВ, присоединился Александр Володин, который занял должность директора по маркетингу. В новой роли он будет отвечать за стратегическое и операционное у
20.06.2025 В России начались продажи приставки «Медиахаб Лайт» для просмотра ТВ

очетаются преимущества классического ОТТ-приемника и роутера. Об этом CNews сообщили представители «Триколор». «Медиахаб Лайт» объединяет в себе функции нескольких устройств, необходимых для ко
10.06.2025 «Триколор» выпустил роутеры Wi-Fi 6 под собственным брендом

Компания «Триколор» анонсирует выпуск собственного роутера с поддержкой Wi-Fi 6. Устройство призвано удовлетворить растущий спрос на высокоскоростное и стабильное интернет-подключение в условиях, когда к
16.05.2025 «Триколор» выводит на рынок собственные QLED-телевизоры

Компания «Триколор», наряду со Sber и «Яндексом», вошла в пятерку отечественных брендов, использующих т
31.03.2025 «Триколор» подвел итоги работы в 2024 году

«Триколор» представил ряд значимых изменений. Среди них — обновление сайта, расширение линейки
05.03.2025 «Триколор» внедрил отечественную платформу корпоративных коммуникаций DION

Оператор платного телевидения, производитель электроники и умных решений для дома и бизнеса «Триколор» внедрил отечественную платформу корпоративных коммуникаций DION. Теперь около 1000 сотрудников компании используют видеоконференцсвязь, корпоративный мессенджер «DION.Чаты» и видеохос
26.02.2025 «Триколор» выпустил Bluetooth-колонку

В России стартовали продажи колонки под брендом «Триколор». Bluetooth-колонка расширила список аудиовизуальных устройств «Триколор», куда уже входят телевизор, проектор, саундбар и наушники. Об этом CNews сообщили представители «Три
14.02.2025 Умные телевизоры в каждый дом: на рынок вышла новая ТВ-приставка на базе Android

«Триколор» продолжает расширять линейку электроники под собственным брендом. Компания выпустил
14.11.2024 «Триколор» обновил свой сайт

«Триколор» запустил обновленную версию сайта tricolor.ru: изменились дизайн и интерфейс, увели
10.10.2024 «Триколор» развивает новую среду телесмотрения

«Триколор» представил комплексный подход к домашнему досугу. Три новых сервиса доступны по основной подписке. Об этом CNews сообщили представители «Триколор». «Синематека» Клиенты «Три
02.08.2024 Теперь и на Камчатке: спутниковый интернет от «Триколор» стал доступен на Дальнем Востоке

Спутниковый интернет от оператора «Триколор» стал доступен клиентам на Дальнем Востоке в зоне покрытия российского спутника «Экспресс–АМУ7». Он предоставит доступ к глобальной сети тысячам населенных пунктов. Об этом CNews сообщ
19.07.2024 «Триколор» вошел в состав Общественного совета при Минцифры России

«Триколор» вошел в состав Общественного совета при Минцифры России. Оператор сфокусируется на вопросах развития индустрии спутникового вещания и межотраслевого взаимодействия. Об этом CNews сооб
09.07.2024 «Триколор» открыл в Краснодаре магазин нового формата

В сердце Кубани открылся обновленный магазин «Триколор» в новом формате. В нем представлен весь ассортимент техники и электроники под маркой оператора. На открытии шоурума первые посетители смогли протестировать телевизоры, устройства умно

Публикаций - 389, упоминаний - 816

Триколор и организации, системы, технологии, персоны:

Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 96
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 72
Ростелеком 10948 58
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 54
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 49
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 42
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 35
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 30
МегаФон 10742 27
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 21
Yandex - Яндекс 9216 18
НСК - Наша Сервисная Компания 56 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 15
GS Group - S Labs - Цифра ООО 30 13
GS Group - Технополис GS Гусев 74 11
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 11
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 10
Microsoft Corporation 25775 9
GM - Hughes - DirecTV 123 8
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 74 7
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 129 7
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр - Комет ТК - Комет Телекоммуникационная компания - Доля - Алсеан-Н 143 7
Samsung Electronics 11064 7
Apple Inc 13154 7
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 96 6
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 112 6
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 6
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 6
MStar Semiconductor - 晨星半導體股份有限公司 - Chénxīng Bàndǎotǐ Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī 36 6
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 6
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 6
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 66 6
Globecast 9 5
SES Networks - SES Astra - SES Sirius - NSAB - Nordic Satellite AB 112 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
Huawei 4676 5
LG Electronics 3735 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 30
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 17
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 17
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 16
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 15
Газпром ПАО 1493 13
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 12
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 11
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 8
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 6
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 44 5
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 39 5
Почта России ПАО 2370 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 5
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 4
MTG - Modern Times Group - Модерн Таймс Групп 25 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 4
ВТБ - ВТБ24 671 3
ПромСвязьКапитал 85 3
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 3
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 3
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 3
Sony Pictures Television 19 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Альфа-Банк 1979 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Warner Bros. International Television Distribution 289 3
Сургутнефтегаз - СНГ 288 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 2
МегаФон - Синтерра - Synterra Cyprus 13 2
Garsdale Services 39 2
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 2
Держава АКБ 44 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 26
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 18
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 4
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 4
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 3
Кабинет министров Грузии - Правительство Грузии - Парламент Грузии - органы государственной власти 31 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 50 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 1
Правительство Ярославской области - ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 32 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 4
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 4
Интернет-видео - ассоциация 21 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 2
ФНЛ - Футбольная национальная лига 7 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 23 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 4 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 24 1
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 18 1
AMARC - Association Mondiale Des Radiodiffuseurs Communautaires - World Association of Community Radio Broadcasters - Всемирная ассоциация общественных радиовещателей 1 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 255
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 197
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Intelsat Horizons 13 3
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