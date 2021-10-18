Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Триколор
Национальная спутниковая компания
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 246, упоминаний - 496
Триколор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Холодов Алексей 11 9
|Безруков Андрей 26 8
|Карпов Алексей 21 8
|Кусков Денис 150 5
|Махновский Кирилл 18 5
|Кореш Виктор 71 2
|Прохоров Алексей 4 2
|Самсонов Максим 9 2
|Ермаков Валерий 71 2
|Левин Леонид 83 2
|Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 32 2
|Рукавицын Алексей 2 2
|Полушкин Сергей 1 1
|Емельченков Сергей 83 1
|Устюгов Сергей 1 1
|Шубенков Сергей 1 1
|Климов Иван 10 1
|Ревенко Евгений 1 1
|Кочиев Григорий 2 1
|Лавров Григорий 1 1
|Ляшков Игорь 3 1
|Изумрудов Олег 15 1
|Клейменова Елена 3 1
|Латыпов Евгений 1 1
|Шарапова Мария 2 1
|Ласицкене Мария 1 1
|Джиоев Мириан 6 1
|Бельская Яна 9 1
|Чазов Андрей 18 1
|Минаков Артем 2 1
|Санакоев Давид 1 1
|Жилков Евгений 6 1
|Надаль Рафаэль 1 1
|Шкипин Виктор 11 1
|Темирканова Бэла 5 1
|Истомин Владимир 2 1
|Горшенин Василий 5 1
|Клименко Алексей 11 1
|Носова Юлия 12 1
|Королев Игорь 41 1
|TelecomDaily ИАА 112 6
|CNews Analytics 1988 4
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 2
|Gartner 2188 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
|AC&M Consulting 55 1
|comScore 224 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756133, в очереди разбора - 659823.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756133, в очереди разбора - 659823.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru