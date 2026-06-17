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Триколор Национальная спутниковая компания
Триколор — мультиплатформенный оператор, развивающий на территории России единое информационное пространство развлечений и сервисов для всей семьи, доступное с любого устройства, в любом месте и вне зависимости от времени. Наряду с ТВ, которое можно смотреть как через спутник, так и в интернете, оператор предлагает клиентам передовые digital-сервисы и услуги, включая онлайн-сервис, умный дом, видеонаблюдение и спутниковый интернет.
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Всего 112 дел, на cумму 828 620 662 ₽*
СОБЫТИЯ
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|17.06.2026
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Создать телеканал за две недели: «Триколор» открывает ТВ-школу в Сириусе
В Сириусе стартовала практико-ориентированная образовательная программа «ТВ-производство: от идеи до эфира». Эксперты компании «Триколор» — стратегического информационного партнера Сириуса — познакомят студентов с полным циклом создания современного телеканала. Об этом CNews сообщили представители «Триколор». Уча
|29.04.2026
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Россияне выпустили «первый в стране» спутниковый телевизор. Его продают за копейки
Телевизор «два в одном» Оператор спутникового телевидения «Триколор» сообщил CNews о выпуске телевизора со встроенной спутниковой приставкой. Представит
|29.04.2026
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«Триколор» запускает первый в России спутниковый телевизор
«Триколор» выводит на российский рынок первый отечественный телевизор со встроенной полнофункц
|28.04.2026
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Больше каналов: «Триколор» удвоит число транспондеров на 56°
«Триколор» и ГП «Космическая связь» достигли договоренности об аренде оператором дополнительных транспондеров на спутнике «Экспресс-АТ2», который в начале апреля 2026 г. был переведен с орбиталь
|22.04.2026
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«Триколор» подвел итоги 2025 года: 12,36 млн абонентов, +10% новых подключений и рекорд по выпуску устройств
«Триколор», оператор платного телевидения в России, подвел итоги 2025 г. Компания нарастила пр
|15.04.2026
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«Триколор» вернул вещание на 56° и расширил зону охвата
«Триколор» восстановил телевизионное вещание со спутника на 56°. Теперь абоненты «Триколор» принимают ТВ-сигнал с трех орбитальных позиций: 36° («Экспресс-АМУ1» и Eutelsat 36D), 75° (ABS-
|03.04.2026
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Миллионам абонентов «Триколор» и «НТВ-Плюс» для возобновления доступа к ТВ придется менять оборудование и ПО
«Экспресс-АТ1» телесигнала лишились 5 млн зрителей «Национальной спутниковой компании» (НСК, бренд «Триколор»), в пересчете на домохозяйства это составляет 1,5 млн. Об этом на пресс-конференции
|18.03.2026
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«Триколор» запускает вещание с нового спутника
«Триколор» объявил о запуске вещания с нового спутника на позиции 75 градусов восточной долготы в рамках проекта «Триколор Федеральный». Оператор представил канальный план на первые неско
|10.03.2026
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Россия потеряла телевизионный спутник. «Триколор» начал вещание с иностранного аппарата
в течение месяца». Фото: stockcake.com Спутник «Экспресс-АТ1», обеспечивающий вещание «НТВ-Плюс», «Триколор» и «Русский мир», полностью потерян В ГПКС объявили конкурс на создание нового аппар
|13.02.2026
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Спутниковое ТВ в тренде: «Триколор» демонстрирует рост в сегменте новых подключений
Оператор платного телевидения «Триколор» завершил 2025 г. ростом в сегменте новых подключений. Количество новых спутниковых клиентов выросло на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представит
|09.02.2026
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«Триколор» внедрил собственную систему обработки персональных данных
Оператор «Триколор» в партнерстве с разработчиком ИТ-решений «айФлекс» создал систему для автоматизации обезличивания персональных данных (ПДн). Решение повышает уровень защиты ПДн, сокращает время на об
|28.01.2026
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«Триколор» представила ТВ-приставку «Медиахаб Стандарт 2»
Линейка медиахабов «Триколор» пополнилась новой двухтюнерной приставкой «Стандарт 2». Среди основных ее преимуществ – возможность смотреть телевидение в формате высокой четкости на двух телевизорах по одной подпис
|20.01.2026
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Атомный ледокол доставил оборудование «Триколор» в самый северный поселок России
Российский оператор спутникового телевидения «Триколор» при поддержке госкорпорации «Росатом» реализовал гуманитарную акцию для жителей самого северного населенного пункта страны — поселка Диксон Красноярского края. На борту атомного ледок
|19.01.2026
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«Триколор» завершил тестирование новой системы условного доступа Dreguard
«Триколор» совместно с технологическим партнером GS Labs завершил период тестирования системы условного доступа CAS Dreguard собственной разработки и отчитался о результатах. «Триколор» и
|22.12.2025
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Топ-20: что смотрели россияне по ТВ в 2025 году
«Триколор» проанализировал программы, которые зрители смотрели в 2025 г., и выявил несколько тенденций в предпочтениях зрителей спутникового ТВ: интерес к современным сказкам и детективному жанр
|02.12.2025
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«Триколор» строит первый в России телепорт нового поколения
Российский спутниковый оператор «Триколор» строит собственную земную станцию спутниковой связи (ЗССС). Проект станет уникальны
|28.11.2025
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Компания «Триколор» стала стратегическим информационным партнером «Сириуса»
Национальный спутниковый оператор «Триколор» выступит стратегическим информационным партнером образовательного центра «Сириус».
|17.11.2025
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Российский рынок ТВ-приставок: рекордный рост и сценарии развития
Оператор «Триколор» на основе данных аналитической компании Tebiz Group представил ключевые итоги исследования российского рынка ТВ-приставок за 2020-2024 гг. с прогнозом развития до 2034 г. По данным от
|06.11.2025
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«Триколор» запускает собственную телемедицину. Здоровье абонентам по видеоселфи проверит ИИ
Телемедицинская платформа «Триколора» Оператор спутникового телевидения «Триколор» объявил о запуске телемедицинской платформы «Триколор.Здоровье». Об этом дир
|05.11.2025
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«Триколор» бросил вызов «Яндексу» и Сбербанку на рынке «умных» ТВ
ОС для Smart TV от «Триколора» Оператор спутникового телевидения «Триколор» анонсировал создание собственной операционной системы для «умных» телевизоров (Smar
|31.10.2025
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Кинотеатр для тебя: «Триколор» перезапускает собственный видеосервис
Онлайн-кинотеатр экосистемы российского оператора платного ТВ «Триколор» ждет стратегический перезапуск. Проект меняет позиционирование и функционал, выходя
|31.10.2025
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«Триколор» запустит сервис на основе телемедицины и трех нейросетей
Компания «Триколор» анонсировала выход приложения «Триколор Здоровье» — цифровой платформы, объединяющей диагностику, профилактику и ежедневную заботу о физическом и ментальном благополучии всей с
|31.10.2025
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Для спутника и онлайн-ТВ: «Триколор» готовит новую операционную систему для телевизоров
Компания «Триколор» анонсировала скорый запуск новой операционной системы для телевизоров своего бренда
|30.10.2025
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«Триколор» выводит на рынок собственную mesh-систему
«Триколор» расширяет линейку сетевого оборудования. Новое устройство под брендом оператора — mesh-система — призвано обеспечить стабильный высокоскоростной Wi-Fi в квартире или доме. Об этом CNe
|14.10.2025
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«Триколор» запустил спортивную программу, полностью созданную с помощью ИИ
Компания «Триколор» представила проект в области спортивной журналистики – еженедельную программу «Мяч
|28.08.2025
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«Триколор» обеспечивает подключение отдаленных медицинских учреждений к интернету
«Триколор» оказал техническую поддержку правительству Смоленской области в подключении фельдшерско-акушерских пунктов к высокоскоростному спутниковому интернету. Проект может стать пилотным реше
|24.07.2025
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Россияне нашли замену мобильному интернету. Это древняя технология из конца 90-х
резко выросли продажи комплектов для спутникового интернета, сообщили CNews представители компании «Триколор», поставщика соответствующих услуг. В компании подчеркнули, что это прямое следствие
|08.07.2025
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В «Триколоре» назначен директор по маркетингу
К компании «Триколор», российскому оператору платного ТВ, присоединился Александр Володин, который занял должность директора по маркетингу. В новой роли он будет отвечать за стратегическое и операционное у
|20.06.2025
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В России начались продажи приставки «Медиахаб Лайт» для просмотра ТВ
очетаются преимущества классического ОТТ-приемника и роутера. Об этом CNews сообщили представители «Триколор». «Медиахаб Лайт» объединяет в себе функции нескольких устройств, необходимых для ко
|10.06.2025
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«Триколор» выпустил роутеры Wi-Fi 6 под собственным брендом
Компания «Триколор» анонсирует выпуск собственного роутера с поддержкой Wi-Fi 6. Устройство призвано удовлетворить растущий спрос на высокоскоростное и стабильное интернет-подключение в условиях, когда к
|16.05.2025
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«Триколор» выводит на рынок собственные QLED-телевизоры
Компания «Триколор», наряду со Sber и «Яндексом», вошла в пятерку отечественных брендов, использующих т
|31.03.2025
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«Триколор» подвел итоги работы в 2024 году
«Триколор» представил ряд значимых изменений. Среди них — обновление сайта, расширение линейки
|05.03.2025
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«Триколор» внедрил отечественную платформу корпоративных коммуникаций DION
Оператор платного телевидения, производитель электроники и умных решений для дома и бизнеса «Триколор» внедрил отечественную платформу корпоративных коммуникаций DION. Теперь около 1000 сотрудников компании используют видеоконференцсвязь, корпоративный мессенджер «DION.Чаты» и видеохос
|26.02.2025
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«Триколор» выпустил Bluetooth-колонку
В России стартовали продажи колонки под брендом «Триколор». Bluetooth-колонка расширила список аудиовизуальных устройств «Триколор», куда уже входят телевизор, проектор, саундбар и наушники. Об этом CNews сообщили представители «Три
|14.02.2025
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Умные телевизоры в каждый дом: на рынок вышла новая ТВ-приставка на базе Android
«Триколор» продолжает расширять линейку электроники под собственным брендом. Компания выпустил
|14.11.2024
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«Триколор» обновил свой сайт
«Триколор» запустил обновленную версию сайта tricolor.ru: изменились дизайн и интерфейс, увели
|10.10.2024
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«Триколор» развивает новую среду телесмотрения
«Триколор» представил комплексный подход к домашнему досугу. Три новых сервиса доступны по основной подписке. Об этом CNews сообщили представители «Триколор». «Синематека» Клиенты «Три
|02.08.2024
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Теперь и на Камчатке: спутниковый интернет от «Триколор» стал доступен на Дальнем Востоке
Спутниковый интернет от оператора «Триколор» стал доступен клиентам на Дальнем Востоке в зоне покрытия российского спутника «Экспресс–АМУ7». Он предоставит доступ к глобальной сети тысячам населенных пунктов. Об этом CNews сообщ
|19.07.2024
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«Триколор» вошел в состав Общественного совета при Минцифры России
«Триколор» вошел в состав Общественного совета при Минцифры России. Оператор сфокусируется на вопросах развития индустрии спутникового вещания и межотраслевого взаимодействия. Об этом CNews сооб
|09.07.2024
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«Триколор» открыл в Краснодаре магазин нового формата
В сердце Кубани открылся обновленный магазин «Триколор» в новом формате. В нем представлен весь ассортимент техники и электроники под маркой оператора. На открытии шоурума первые посетители смогли протестировать телевизоры, устройства умно
Триколор и организации, системы, технологии, персоны:
|Макаров Александр 47 25
|Ткаченко Андрей 25 22
|Кудряшова Юлия 17 16
|Мордачев Вячеслав 14 14
|Махновский Кирилл 26 11
|Холодов Алексей 12 10
|Шахманова Юлия 10 10
|Кусков Денис 221 9
|Безруков Андрей 33 9
|Карпов Алексей 24 9
|Орлов Николай 14 7
|Ставропольцев Сергей 10 7
|Путин Владимир 3454 7
|Пехтерев Сергей 56 6
|Истомин Максим 26 6
|Сопова Анна 6 6
|Коцарев Игорь 6 6
|Семериков Андрей 37 5
|Силин Михаил 27 5
|Басов Павел 5 5
|Стручковский Олег 6 5
|Липилин Алексей 5 5
|Калугин Сергей 169 4
|Малинин Александр 40 4
|Самсонов Максим 10 4
|Припачкин Юрий 67 4
|Рычка Денис 17 4
|Горячев Михаил 4 4
|Гаспарян Марина 4 4
|Капралова Елизавета 4 4
|Филипишен Денис 4 4
|Петров Сергей 61 3
|Бырдин Алексей 32 3
|Прохоров Алексей 6 3
|Прохоров Юрий 64 3
|Бельская Яна 11 3
|Самохин Дмитрий 2 3
|Мариночкин Кирилл 3 3
|Нерезенко Всеволод 3 3
|Рейман Леонид 1065 3
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