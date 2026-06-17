Триколор - Национальная спутниковая компания

Создать телеканал за две недели: «Триколор» открывает ТВ-школу в Сириусе В Сириусе стартовала практико-ориентированная образовательная программа «ТВ-производство: от идеи до эфира». Эксперты компании «Триколор» — стратегического информационного партнера Сириуса — познакомят студентов с полным циклом создания современного телеканала. Об этом CNews сообщили представители «Триколор». Уча

Россияне выпустили «первый в стране» спутниковый телевизор. Его продают за копейки Телевизор «два в одном» Оператор спутникового телевидения «Триколор» сообщил CNews о выпуске телевизора со встроенной спутниковой приставкой. Представит

«Триколор» запускает первый в России спутниковый телевизор «Триколор» выводит на российский рынок первый отечественный телевизор со встроенной полнофункц

Больше каналов: «Триколор» удвоит число транспондеров на 56° «Триколор» и ГП «Космическая связь» достигли договоренности об аренде оператором дополнительных транспондеров на спутнике «Экспресс-АТ2», который в начале апреля 2026 г. был переведен с орбиталь

«Триколор» подвел итоги 2025 года: 12,36 млн абонентов, +10% новых подключений и рекорд по выпуску устройств «Триколор», оператор платного телевидения в России, подвел итоги 2025 г. Компания нарастила пр

«Триколор» вернул вещание на 56° и расширил зону охвата «Триколор» восстановил телевизионное вещание со спутника на 56°. Теперь абоненты «Триколор» принимают ТВ-сигнал с трех орбитальных позиций: 36° («Экспресс-АМУ1» и Eutelsat 36D), 75° (ABS-

Миллионам абонентов «Триколор» и «НТВ-Плюс» для возобновления доступа к ТВ придется менять оборудование и ПО «Экспресс-АТ1» телесигнала лишились 5 млн зрителей «Национальной спутниковой компании» (НСК, бренд «Триколор»), в пересчете на домохозяйства это составляет 1,5 млн. Об этом на пресс-конференции

«Триколор» запускает вещание с нового спутника «Триколор» объявил о запуске вещания с нового спутника на позиции 75 градусов восточной долготы в рамках проекта «Триколор Федеральный». Оператор представил канальный план на первые неско

Россия потеряла телевизионный спутник. «Триколор» начал вещание с иностранного аппарата в течение месяца». Фото: stockcake.com Спутник «Экспресс-АТ1», обеспечивающий вещание «НТВ-Плюс», «Триколор» и «Русский мир», полностью потерян В ГПКС объявили конкурс на создание нового аппар

Спутниковое ТВ в тренде: «Триколор» демонстрирует рост в сегменте новых подключений Оператор платного телевидения «Триколор» завершил 2025 г. ростом в сегменте новых подключений. Количество новых спутниковых клиентов выросло на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представит

«Триколор» внедрил собственную систему обработки персональных данных Оператор «Триколор» в партнерстве с разработчиком ИТ-решений «айФлекс» создал систему для автоматизации обезличивания персональных данных (ПДн). Решение повышает уровень защиты ПДн, сокращает время на об

«Триколор» представила ТВ-приставку «Медиахаб Стандарт 2» Линейка медиахабов «Триколор» пополнилась новой двухтюнерной приставкой «Стандарт 2». Среди основных ее преимуществ – возможность смотреть телевидение в формате высокой четкости на двух телевизорах по одной подпис

Атомный ледокол доставил оборудование «Триколор» в самый северный поселок России Российский оператор спутникового телевидения «Триколор» при поддержке госкорпорации «Росатом» реализовал гуманитарную акцию для жителей самого северного населенного пункта страны — поселка Диксон Красноярского края. На борту атомного ледок

«Триколор» завершил тестирование новой системы условного доступа Dreguard «Триколор» совместно с технологическим партнером GS Labs завершил период тестирования системы условного доступа CAS Dreguard собственной разработки и отчитался о результатах. «Триколор» и

Топ-20: что смотрели россияне по ТВ в 2025 году «Триколор» проанализировал программы, которые зрители смотрели в 2025 г., и выявил несколько тенденций в предпочтениях зрителей спутникового ТВ: интерес к современным сказкам и детективному жанр

«Триколор» строит первый в России телепорт нового поколения Российский спутниковый оператор «Триколор» строит собственную земную станцию спутниковой связи (ЗССС). Проект станет уникальны

Компания «Триколор» стала стратегическим информационным партнером «Сириуса» Национальный спутниковый оператор «Триколор» выступит стратегическим информационным партнером образовательного центра «Сириус».

Российский рынок ТВ-приставок: рекордный рост и сценарии развития Оператор «Триколор» на основе данных аналитической компании Tebiz Group представил ключевые итоги исследования российского рынка ТВ-приставок за 2020-2024 гг. с прогнозом развития до 2034 г. По данным от

«Триколор» запускает собственную телемедицину. Здоровье абонентам по видеоселфи проверит ИИ Телемедицинская платформа «Триколора» Оператор спутникового телевидения «Триколор» объявил о запуске телемедицинской платформы «Триколор.Здоровье». Об этом дир

«Триколор» бросил вызов «Яндексу» и Сбербанку на рынке «умных» ТВ ОС для Smart TV от «Триколора» Оператор спутникового телевидения «Триколор» анонсировал создание собственной операционной системы для «умных» телевизоров (Smar

Кинотеатр для тебя: «Триколор» перезапускает собственный видеосервис Онлайн-кинотеатр экосистемы российского оператора платного ТВ «Триколор» ждет стратегический перезапуск. Проект меняет позиционирование и функционал, выходя

«Триколор» запустит сервис на основе телемедицины и трех нейросетей Компания «Триколор» анонсировала выход приложения «Триколор Здоровье» — цифровой платформы, объединяющей диагностику, профилактику и ежедневную заботу о физическом и ментальном благополучии всей с

Для спутника и онлайн-ТВ: «Триколор» готовит новую операционную систему для телевизоров Компания «Триколор» анонсировала скорый запуск новой операционной системы для телевизоров своего бренда

«Триколор» выводит на рынок собственную mesh-систему «Триколор» расширяет линейку сетевого оборудования. Новое устройство под брендом оператора — mesh-система — призвано обеспечить стабильный высокоскоростной Wi-Fi в квартире или доме. Об этом CNe

«Триколор» запустил спортивную программу, полностью созданную с помощью ИИ Компания «Триколор» представила проект в области спортивной журналистики – еженедельную программу «Мяч

«Триколор» обеспечивает подключение отдаленных медицинских учреждений к интернету «Триколор» оказал техническую поддержку правительству Смоленской области в подключении фельдшерско-акушерских пунктов к высокоскоростному спутниковому интернету. Проект может стать пилотным реше

Россияне нашли замену мобильному интернету. Это древняя технология из конца 90-х резко выросли продажи комплектов для спутникового интернета, сообщили CNews представители компании «Триколор», поставщика соответствующих услуг. В компании подчеркнули, что это прямое следствие

В «Триколоре» назначен директор по маркетингу К компании «Триколор», российскому оператору платного ТВ, присоединился Александр Володин, который занял должность директора по маркетингу. В новой роли он будет отвечать за стратегическое и операционное у

В России начались продажи приставки «Медиахаб Лайт» для просмотра ТВ очетаются преимущества классического ОТТ-приемника и роутера. Об этом CNews сообщили представители «Триколор». «Медиахаб Лайт» объединяет в себе функции нескольких устройств, необходимых для ко

«Триколор» выпустил роутеры Wi-Fi 6 под собственным брендом Компания «Триколор» анонсирует выпуск собственного роутера с поддержкой Wi-Fi 6. Устройство призвано удовлетворить растущий спрос на высокоскоростное и стабильное интернет-подключение в условиях, когда к

«Триколор» выводит на рынок собственные QLED-телевизоры Компания «Триколор», наряду со Sber и «Яндексом», вошла в пятерку отечественных брендов, использующих т

«Триколор» подвел итоги работы в 2024 году «Триколор» представил ряд значимых изменений. Среди них — обновление сайта, расширение линейки

«Триколор» внедрил отечественную платформу корпоративных коммуникаций DION Оператор платного телевидения, производитель электроники и умных решений для дома и бизнеса «Триколор» внедрил отечественную платформу корпоративных коммуникаций DION. Теперь около 1000 сотрудников компании используют видеоконференцсвязь, корпоративный мессенджер «DION.Чаты» и видеохос

«Триколор» выпустил Bluetooth-колонку В России стартовали продажи колонки под брендом «Триколор». Bluetooth-колонка расширила список аудиовизуальных устройств «Триколор», куда уже входят телевизор, проектор, саундбар и наушники. Об этом CNews сообщили представители «Три

Умные телевизоры в каждый дом: на рынок вышла новая ТВ-приставка на базе Android «Триколор» продолжает расширять линейку электроники под собственным брендом. Компания выпустил

«Триколор» обновил свой сайт «Триколор» запустил обновленную версию сайта tricolor.ru: изменились дизайн и интерфейс, увели

«Триколор» развивает новую среду телесмотрения «Триколор» представил комплексный подход к домашнему досугу. Три новых сервиса доступны по основной подписке. Об этом CNews сообщили представители «Триколор». «Синематека» Клиенты «Три

Теперь и на Камчатке: спутниковый интернет от «Триколор» стал доступен на Дальнем Востоке Спутниковый интернет от оператора «Триколор» стал доступен клиентам на Дальнем Востоке в зоне покрытия российского спутника «Экспресс–АМУ7». Он предоставит доступ к глобальной сети тысячам населенных пунктов. Об этом CNews сообщ

«Триколор» вошел в состав Общественного совета при Минцифры России «Триколор» вошел в состав Общественного совета при Минцифры России. Оператор сфокусируется на вопросах развития индустрии спутникового вещания и межотраслевого взаимодействия. Об этом CNews сооб