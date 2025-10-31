Разделы

Для спутника и онлайн-ТВ: «Триколор» готовит новую операционную систему для телевизоров

Компания «Триколор» анонсировала скорый запуск новой операционной системы для телевизоров своего бренда. Решение разработано полностью инхаус — собственными силами оператора. «Триколор» станет третьей отечественной компанией, предлагающей пользователям полноценную операционную систему под собственным брендом. Об этом CNews сообщили представители «Триколор».

Новая платформа объединит спутниковое и интернет-телевидение в едином интерфейсе и предложит пользователям расширенные функции, ориентированные на комфорт, безопасность и персонализацию. Среди ключевых особенностей — умный поиск по всем подключенным онлайн-кинотеатрам, возможность установки приложений через APK-файлы и из встроенного магазина приложений, детский режим с защитой от нежелательного контента, голосовое управление, а также персонализированные рекомендации на главном экране.

Операционная система «Триколор» создана с учетом потребностей российской аудитории, и, в отличие от импортных решений, поддерживает регулярные и полноценные обновления. Помимо этого, она полностью интегрирована с экосистемой сервисов компании — включая такие сервисы, как «Умный дом» и «Видеонаблюдение».

Что следует учесть при выборе системы резервного копирования для сложной ИТ-инфраструктуры
Безопасность

Юлия Кудряшова, директор департамента управления продуктами и проектами «Триколор», подчеркнула, что продукт объединит в одном устройстве и под единым аккаунтом «Триколор ID» все необходимое: безопасность, простоту управления, гибкость настройки и интеллектуальные функции.

Новая ОС уже интегрируется в линейку телевизоров «Триколор» и будет доступна пользователям с января 2026 г.

