Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 133815
ИКТ 10901
Организации 8645
Ведомства 1387
Ассоциации 833
Технологии 3169
Системы 21823
Персоны 52745
География 2185
Статьи 1439
Пресса 1050
ИАА 643
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2258
Мероприятия 820

RecSys Рекомендательные системы Аналитические и рекомендательные сервисы Analytical and recommendation services



17.04.2023 Tele2 использует технологии больших данных в корпоративном обучении сотрудников

Tele2, российский оператор мобильной связи, запустил рекомендательный сервис для корпоративного обучения сотрудников компании. Система, которую ра
17.11.2022 МТС научит магистрантов ИТМО разрабатывать рекомендательные системы на Python

нейросетевые модели и многое другое. По итогам программы выпускники подготовят финальный проект, который смогут включить в портфолио: на основе заданного шаблона создадут сервис рекомендаций по API. «Рекомендательные системы – одно из самых успешных направлений в машинном обучении, это важнейший инструмент продаж и повышения лояльности клиентов во всех сферах бизнеса, начиная с ритейла и за
04.10.2021 Mail.ru Group объединит медиапроекты и рекомендательный сервис «Пульс» в контентную платформу

другие — начинают интеграцию с рекомендательной платформой «Пульс». Руководить объединенными сервисами будет директор рекомендательных систем Mail.ru Group Сергей Шалаев. Объединенные медиапроекты и рекомендательная система совместят в себе возможности рекомендательной платформы и многолетний опыт редакции. Предполагаемая аудитория единой контентной платформы составит 87 млн человек в меся
17.06.2016 Рекомендательный сервис «Мосробот» расскажет жителям столицы о ягодных ярмарках

работает с бизнесом, оповещая компании о новых закупках Правительства Москвы в сфере их интересов. Рекомендательный сервис способен к обучению. Анализируя реакцию на свои письма, «Мосробот» ко
15.04.2014 Рекомендательный сервис от «ЛитРес» появился в Facebook

Компания «ЛитРес» запустила рекомендательный сервис для пользователей соцсети Facebook. За первый день бета-версию прилож
04.02.2013 Рекомендательный сервис Surfingbird стал резидентом «Сколково»

онтент в соответствии с его персональными интересами. Сервис существует с марта 2011 г. Современные рекомендательные системы основаны на методах коллаборативной фильтрации и используют известны
01.02.2013 В России создан рекомендательный сервис детских интернет-ресурсов

Компания «ВымпелКом» (ТМ «Билайн») и Российская государственная детская библиотека объявили о запуске рекомендательного сервиса детских веб-ресурсов «Веб-ландия» (www.web-landia.ru). Проект «Веб-ландия» позволит детям и родителям находить позитивную и познавательную информацию в Сети, избегая н
29.03.2012 В Рунете запущен социальный рекомендательный сервис объявлений

В Рунете появился первый социальный рекомендательный сервис бесплатных объявлений. Он работает на базе Facebook и носит название «Друг для Друга». «Друг для Друга» - первый умный сервис бесплатных объявлений на базе Facebook, кот
05.10.2011 Рекомендательный сервис Surfingbird.ru привлек $2,5 млн инвестиций

едующего года сервис рассчитывает получить на развитие еще порядка $15-20 млн. Surfingbird.ru – это рекомендательный сервис веб-страниц. Зарегистрированный на портале пользователь при помощи не
20.04.2009 РОЦИТ и «Акадо» запустили у себя рекомендательные сервисы

иков rocID и Телегиде «Акадо» и в рамках партнерской программы Имхонета, позволяющей экспортировать рекомендательный сервис на другие ресурсы, а также оценивать и выдавать прогноз по различным

31.10.2008 Портал SuperJob запустил рекомендательный сервис

Портал SuperJob объявил о запуске нового рекомендательного сервиса, который предназначен для того, чтобы клиенты портала могли порекомендовать знакомого им специалиста (имеющего резюме на сайте SuperJob) своим коллегам в других компан
03.09.2008 «Имхонет» запустил рекомендательный сервис по винам

Рекомендательный портал «Имхонет» объявил о запуске нового раздела «Вина». Это первый в Рунете рекомендательный сервис по вину. Новый раздел «Имхонета» позволяет подобрать желаемую бутылку
24.04.2008 В Рунете появилась новая рекомендательная сеть - Gooroo.ru

В Рунете появился сайт Gooroo.ru – специальная рекомендательная социальная сеть для рекрутинга. В работе сети принимают участие две заинтересованные группы: компании-работодатели и эксперты-профессионалы, или, как их называют в проекте, гур

Публикаций - 302, упоминаний - 336

RecSys замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Microsoft Corporation 23964 32
Yandex - Яндекс 6337 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8354 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10474 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3187 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10594 13
Google LLC 11315 13
Oracle Corporation 6475 12
Imhonet - Имхонет - Рекомендата 17 11
7532 11
Samsung Electronics 9912 10
SAP SE 5071 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7602 9
Apple Inc 11559 9
VK - Mail.ru Group 3269 9
IBM - International Business Machines Corp 9316 8
Meta Platforms - Facebook 4363 8
Cisco Systems 4987 7
Amazon Inc - Amazon.com 2872 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1013 7
Цифра ГК 2249 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1992 6
LG Electronics 3559 6
Интеллектуальные системы 239 6
Philips 2033 6
InfoWatch - Инфовотч 962 5
Прогноз 1568 5
Telegram Group 1370 5
Nvidia Corp 3287 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 815 5
Dell EMC 4966 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4459 5
HP Inc. 5609 5
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 103 4
Broadcom - VMware 2244 4
Терн ГК - Tern Group 56 4
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 217 4
Крок - Croc 1764 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3005 4
X Corp - Twitter 2782 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6390 28
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2587 13
Лента - Сеть розничной торговли 1870 10
ivi - Онлайн-кинотеатр 344 9
Netflix - онлайн-кинотеатр 461 6
Газпром ПАО 1212 6
РЖД - Российские железные дороги 1753 6
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 178 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1044 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 748 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 878 5
Газпром нефть 543 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 723 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6734 4
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 996 4
Почта России ПАО 1980 4
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 146 4
ГПБ - Газпромбанк 1005 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 918 4
Резонанс НПП 356 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 235 4
LEGO 233 3
Флибуста 30 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 388 3
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 194 3
Интеррос - Росбанк АКБ 577 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 644 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 159 3
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 3
Эксмо-АСТ - издательство 65 3
Открытие ФК - Банк Открытие 523 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 244 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 193 3
BMW Group 423 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 233 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 613 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 311 3
РВК - Российская венчурная компания 539 3
МКБ - Московский кредитный банк 513 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10200 38
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5398 32
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4644 26
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4122 23
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3089 19
Правительство Москвы 2139 18
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3293 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2880 17
Президент Российской Федерации 3972 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2697 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2622 14
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2525 9
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 272 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2806 8
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1009 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2572 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2093 8
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 672 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1378 7
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 286 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1729 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1707 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1726 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1286 6
Судебная власть - Judicial power 2196 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1743 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 740 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3130 5
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 732 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1108 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5032 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 576 5
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 202 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1630 4
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 132 4
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 267 4
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 204 4
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 136 4
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 27 4
Федеральное казначейство России 1637 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1387 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6174 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 528 4
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 105 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 240 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 58 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 243 2
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 121 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
Единая Россия - Политическая партия 282 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 994 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 1
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 69 1
МСМС - Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков 3 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 11 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
CIS - Center for Internet Security 9 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 266 1
АЮР - Ассоциация юристов России 34 1
РУСАДА РАА - Российское антидопинговое агентство 1 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 154 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 176 1
ФНЛ - Футбольная национальная лига 6 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 36 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 54 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 104 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 117 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 37 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 79 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 266 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 206 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 11 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57679 111
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43212 81
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9642 63
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27686 61
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23221 55
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14929 52
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 3913 50
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18827 42
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9556 37
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5604 37
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22472 35
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6332 33
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27288 33
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11583 32
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19613 30
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10020 29
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10788 26
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23305 26
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7801 25
Машинное зрение - Компьютерное зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1161 24
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный искусственный интеллект - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 2858 24
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8829 23
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 10814 23
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10133 22
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4411 21
Нейросеть - Neural Network - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 1980 21
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14366 21
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3356 20
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 2791 20
Стандартизация - Standardization 1995 20
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6485 19
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13418 19
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9764 18
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8614 18
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11177 18
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4659 18
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22467 17
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9527 17
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2981 17
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4572 17
Google Android 13259 24
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4521 17
Apple iOS 7249 15
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2996 14
Microsoft Windows 14917 11
Linux OS 8938 10
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 929 8
Microsoft Office 3567 8
Microsoft Windows 2000 8661 7
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 680 7
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 827 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1288 7
Python - высокоуровневый язык программирования 681 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2579 6
VK - Яндекс.Дзен 140 6
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3721 6
Google Play - Google Store - Android Market 3125 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1862 5
VK - Mail.ru Одноклассники 1638 5
Apple iPhone - серия смартфонов 6812 5
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 171 5
Правительство Москвы - Мосробот.Бизнесу - сервис бизнес-уведомлений 9 5
Google YouTube - Видеохостинг 2546 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1036 5
ВГТРК - Смотрим 565 5
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 363 5
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 87 4
Nvidia TensorRT 17 4
Oracle Java - язык программирования 2858 4
Лаборатория Наносемантика - SOVA - Smart Open Virtual Assistant 18 4
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 497 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 492 4
Apple - App Store 2743 4
Stafory - робот Вера 312 4
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 3
Тензор СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 121 3
Microsoft SQL Server 1518 3
Яндекс.Маркет 753 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 240 3
Правительство Москвы - ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы 12 3
Путин Владимир 2900 11
Мишустин Михаил 569 4
Федечкин Эдуард 41 4
Ковалевский Сергей 19 4
Симонов Павел 4 3
Сергунина Наталья 330 3
Массух Илья 228 3
Колесников Олег 18 3
Алешкин Сергей 64 3
Нарусова Людмила 16 3
Никифоров Николай 1173 3
Орловский Виктор 353 3
Кабаков Ярослав 47 3
Фурсин Алексей 156 3
Востриков Юрий 41 3
Горелкин Антон 73 3
Баров Алексей 28 3
Кузьмин Иван 10 3
Воронцов Константин 13 2
Куликов Павел 27 2
Попов Сергей 121 2
Рудычева Наталья 94 2
Сирота Юрий 66 2
Натрусов Артем 246 2
Чернышенко Дмитрий 524 2
Петров Михаил 137 2
Фотыга Анна 2 2
Федечкин Сергей 20 2
Носик Антон 106 2
Щиров Илья 45 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 902 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 377 2
Новодворский Алексей 108 2
Смирнов Алексей 215 2
Рейман Леонид 1037 2
Медведев Дмитрий 1641 2
Федоров Дмитрий 19 2
Лукацкий Алексей 105 2
Аксаков Анатолий 140 2
Белоусов Юрий 5 2
Россия - РФ - Российская федерация 130769 212
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40134 59
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50740 49
Европа 21281 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13617 23
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13802 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15897 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15836 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13082 14
Украина 7416 12
Германия - Федеративная Республика 12342 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6713 11
Канада 4766 10
Франция - Французская Республика 7664 9
Нидерланды 3382 8
Индия - Bharat 5217 8
Казахстан - Республика 5197 8
Япония 13078 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3466 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2515 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2423 6
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1466 5
Россия - СФО - Новосибирск 3895 5
Азия - Азиатский регион 5230 5
Россия - ЦФО - Смоленская область 432 5
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1251 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1230 4
Беларусь - Белоруссия 4952 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2714 4
Бразилия - Федеративная Республика 2275 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1485 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3545 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 1109 4
Америка Северная 3129 4
Израиль 2659 4
Южная Корея - Республика 6408 4
Россия - ДФО - Сахалинская область 758 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 748 4
Россия - ДФО - Забайкальский край 487 4
Швеция - Королевство 3569 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46545 114
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44478 83
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25847 64
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21942 42
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14981 42
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6898 38
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11818 37
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16451 32
Юриспруденция - Федеральное законодательство 3733 31
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6913 29
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11998 28
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9973 24
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5433 24
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4568 23
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7658 23
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 5771 23
Страхование - Страховое дело - Insurance 5329 22
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8826 21
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3218 21
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5212 17
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9226 17
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3401 17
Аудит - аудиторский услуги 2290 16
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 660 16
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5621 16
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10261 16
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 1897 16
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2085 15
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5167 14
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4885 14
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2588 14
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7352 14
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4664 14
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3975 13
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5586 13
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2785 13
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4287 13
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2513 13
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3446 12
Кредитование - Сrediting - Заём 6256 12
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11070 11
Коммерсантъ - Издательский дом 1504 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 755 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1261 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 303 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 464 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 402 2
РИА Новости 845 2
Ведомости 724 2
The Register 1480 2
Forbes - Форбс 699 2
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа 24 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 56 1
РОИ - Российская общественная инициатива 81 1
РМГ - Русское радио 13 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 102 1
Fashionbox - телеканал об индустрии моды 2 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Российская газета 259 1
VK - Mail.ru Hi-tech 21 1
ComputerWorld 144 1
Virus Bulletin 33 1
Sky News - Телеканал 23 1
Газпром ГПМ Авторадио - радиостанция 21 1
GQ 20 1
Из рук в руки - irr.ru 63 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 76 1
Рен ТВ - телеканал 65 1
Комсомольская правда ИД 65 1
CNews - ZOOM.CNews 1816 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 131 1
The Guardian - Британская газета 352 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 886 1
WCCFTech - Издание 50 1
NYT - The New York Times 1011 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 178 1
Tom’s Hardware 255 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5824 1
ZDnet 595 1
Bloomberg 1172 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7702 22
Gartner - Гартнер 3504 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2662 7
IDC - International Data Corporation 4878 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 280 3
CNews Мишень ОФД 4 3
Forrester Research 819 2
Computer Economics 32 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 167 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
Philips Research 19 1
CNews Инновация года - награда 107 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 331 1
Microsoft Research 138 1
SimilarWeb 36 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 104 1
BCG - Boston Consulting Group 102 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 196 1
РАН - Российская академия наук 1742 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 746 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 274 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1375 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 338 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 801 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 690 3
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 24 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 107 2
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 16 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 525 2
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 92 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 477 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 187 2
VK Skillbox - Скилбокс 80 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 116 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 14 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 257 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 447 1
РАО - Российская академия образования ФГБУ - Институт управления образованием - Институт информатизации образования, ИИО РАО ФГБНУ 21 1
Helsingin yliopisto - University of Helsinki - Университет Хельсинки 14 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 48 1
Alan Turing Institute - Институт Алана Тьюринга 1 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 46 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 224 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 39 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 24 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 55 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 57 1
Сбер - Академия Искусственного интеллекта 13 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 120 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 248 1
ТГУ - Томский государственный университет 146 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 209 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 71 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 81 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 43 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 312 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 58 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1873 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 993 5
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 253 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 4
Docflow 146 2
CNews AWARDS - награда 449 2
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 1
День молодёжи - 27 июня 716 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
ICDAR - International Conference on Document Analysis and Recognition 5 1
IT World Awards 2 1
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 10 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 37 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1146 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2223 1
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 52 1
NeurIPS 6 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 26 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 9 1
ИКС - Криптонит Startup Challenge 13 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада 18 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 23 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 1
CeBIT 611 1
Digital October - конференционное пространство 90 1
Startup Village - международная стартап-конференция 60 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 19 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 697 1
CNews FORUM Кейсы 167 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1263335, в очереди разбора - 823750.
Создано именных указателей - 133815.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального пылесоса Dreame Z10 Station — космическая станция чистоты в доме

Лучшие мобильные приложения для караоке: выбор ZOOM

Обзор HIPER ProView SB2701: оптимальный 4K-монитор для серьезной работы

Показать еще

Наука

Почему Земля за 17 лет наклонилась почти на 80 сантиметров к востоку?

Тоньше фотона: изобретен самый миниатюрный волновод для передачи света

Углерод — признак жизни на спутнике Юпитера?
Показать еще