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RecSys Рекомендательные системы Аналитические и рекомендательные сервисы Analytical and recommendation services
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|20.06.2025
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«Эвотор» запустил рекомендательный сервис EvoSell
лю, сократить время обслуживания, а также повысить качество обслуживания и лояльность покупателей. «Рекомендательные системы используются крупным ритейлом и маркетплейсами, но для малого бизнес
|09.04.2025
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Николай Савушкин, «Яндекс»: Рекомендательные системы моделируют поведение людей
«Рекомендательные системы анализируют человека как последовательность действий» CNews: Как вы
|24.02.2025
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«ЕвроХим» запустил цифровые решения на базе ИИ с ежегодным эффектом в сотни миллионов рублей
зации своих производственных процессов. Компания запустила на своем предприятии Невинномысский Азот рекомендательные системы на базе ИИ, которые помогают нарастить выпуск высококачественных ком
|05.02.2025
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В рекламной сети VK появился рекомендательный виджет
В кабинете рекламной сети VK появился новый инструмент — рекомендательный виджет. Он поможет владельцам сайтов увеличить доход за счет роста timespent пользователей — нативные креативы будут привлекать больше внимания и повышать вовлеченность посетит
|04.09.2024
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Рекомендательный сервис на основе искусственного интеллекта и больших данных подберет персональные варианты досуга от компаний «МТС Медиа»
онифицированную услугу. Генеральный директор МТС Live Михаил Минин: «Решить проблему выбора поможет рекомендательный сервис с использованием искусственного интеллекта. Он анализирует атрибуты п
|16.04.2024
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Студенты AI Talent Hub разработают рекомендательные системы на основе ИИ для Rutube
на платформе и размера аудитории. Представители видеохостинга отобрали шесть лучших студентов для разработки ML-инструментов, направленных на совершенствование платформы по трем главным направлениям: рекомендательная система видео. Создание и настройка алгоритмов методами машинного обучения. Рекомендательная система будет еще точнее адаптироваться к предпочтениям каждого пользователя
|23.11.2023
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Работу различных алгоритмов генерации персональных рекомендаций можно сравнить на новом сервисе Сбербанка
гих зрителей). Иван Кузьмин, директор Департамента данных и рекомендательных систем B2C Сбербанка: «Рекомендательные системы — одно из самых интересных направлений в сфере искусственного интелл
|17.11.2022
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МТС научит магистрантов ИТМО разрабатывать рекомендательные системы на Python
орый смогут включить в портфолио: на основе заданного шаблона создадут сервис рекомендаций по API. «Рекомендательные системы – одно из самых успешных направлений в машинном обучении, это важней
|20.07.2022
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«Яндекс маркет» запустил умные рекомендации для рекламных кампаний
е предложения» и «Спонсорские товары» в категорийной и поисковой выдачах на сервисе, а также «Еще может подойти» в карточке товара. Они суммарно дают более 75% от всех кликов на рекламу на «Маркете». Умные рекомендации уже показали свою эффективность. Во время их тестирования объемы продаж у магазинов, которые впервые запустили рекламную кампанию по рекомендованной ставке, в среднем выросли
|04.10.2021
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Mail.ru Group объединит медиапроекты и рекомендательный сервис «Пульс» в контентную платформу
другие — начинают интеграцию с рекомендательной платформой «Пульс». Руководить объединенными сервисами будет директор рекомендательных систем Mail.ru Group Сергей Шалаев. Объединенные медиапроекты и рекомендательная система совместят в себе возможности рекомендательной платформы и многолетний опыт редакции. Предполагаемая аудитория единой контентной платформы составит 87 млн человек в меся
|17.06.2016
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Рекомендательный сервис «Мосробот» расскажет жителям столицы о ягодных ярмарках
работает с бизнесом, оповещая компании о новых закупках Правительства Москвы в сфере их интересов. Рекомендательный сервис способен к обучению. Анализируя реакцию на свои письма, «Мосробот» ко
|15.04.2014
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Рекомендательный сервис от «ЛитРес» появился в Facebook
Компания «ЛитРес» запустила рекомендательный сервис для пользователей соцсети Facebook. За первый день бета-версию прилож
|04.02.2013
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Рекомендательный сервис Surfingbird стал резидентом «Сколково»
онтент в соответствии с его персональными интересами. Сервис существует с марта 2011 г. Современные рекомендательные системы основаны на методах коллаборативной фильтрации и используют известны
|01.02.2013
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В России создан рекомендательный сервис детских интернет-ресурсов
Компания «ВымпелКом» (ТМ «Билайн») и Российская государственная детская библиотека объявили о запуске рекомендательного сервиса детских веб-ресурсов «Веб-ландия» (www.web-landia.ru). Проект «Веб-ландия» позволит детям и родителям находить позитивную и познавательную информацию в Сети, избегая н
|29.03.2012
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В Рунете запущен социальный рекомендательный сервис объявлений
В Рунете появился первый социальный рекомендательный сервис бесплатных объявлений. Он работает на базе Facebook и носит название «Друг для Друга». «Друг для Друга» - первый умный сервис бесплатных объявлений на базе Facebook, кот
|05.10.2011
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Рекомендательный сервис Surfingbird.ru привлек $2,5 млн инвестиций
едующего года сервис рассчитывает получить на развитие еще порядка $15-20 млн. Surfingbird.ru – это рекомендательный сервис веб-страниц. Зарегистрированный на портале пользователь при помощи не
|20.04.2009
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РОЦИТ и «Акадо» запустили у себя рекомендательные сервисы
иков rocID и Телегиде «Акадо» и в рамках партнерской программы Имхонета, позволяющей экспортировать рекомендательный сервис на другие ресурсы, а также оценивать и выдавать прогноз по различным
|31.10.2008
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Портал SuperJob запустил рекомендательный сервис
Портал SuperJob объявил о запуске нового рекомендательного сервиса, который предназначен для того, чтобы клиенты портала могли порекомендовать знакомого им специалиста (имеющего резюме на сайте SuperJob) своим коллегам в других компан
|03.09.2008
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«Имхонет» запустил рекомендательный сервис по винам
Рекомендательный портал «Имхонет» объявил о запуске нового раздела «Вина». Это первый в Рунете рекомендательный сервис по вину. Новый раздел «Имхонета» позволяет подобрать желаемую бутылку
|24.04.2008
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В Рунете появилась новая рекомендательная сеть - Gooroo.ru
В Рунете появился сайт Gooroo.ru – специальная рекомендательная социальная сеть для рекрутинга. В работе сети принимают участие две заинтересованные группы: компании-работодатели и эксперты-профессионалы, или, как их называют в проекте, гур
RecSys и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 14
|Фурсин Алексей 158 6
|Баров Алексей 31 5
|Стамболцян Сергей 13 4
|Сергунина Наталья 375 4
|Мишустин Михаил 787 4
|Шадаев Максут 1210 4
|Никифоров Николай 1138 4
|Панченко Иван 197 4
|Федечкин Эдуард 58 4
|Кирьянова Александра 169 4
|Ковалевский Сергей 19 4
|Медведев Дмитрий 1665 4
|Анурьев Сергей 28 4
|Алешкин Сергей 65 4
|Симонов Павел 5 3
|Тятюшев Максим 215 3
|Орловский Виктор 408 3
|Чернышенко Дмитрий 581 3
|Лысенко Эдуард 317 3
|Глазков Александр 151 3
|Кулик Вадим 206 3
|Горелкин Антон 118 3
|Востриков Юрий 86 3
|Мельникова Алиса 100 3
|Массух Илья 239 3
|Галкин Николай 140 3
|Харитонов Александр 69 3
|Растопшин Павел 54 3
|Григоренко Дмитрий 249 3
|Колесников Олег 20 3
|Кабаков Ярослав 66 3
|Щиров Илья 45 3
|Есипенко Ирина 8 3
|Меликджанян Артем 9 3
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 3
|Кузьмин Иван 15 3
|Голицын Сергей 54 3
|Нарусова Людмила 16 3
|Трандин Сергей 128 3
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