RecSys Рекомендательные системы Аналитические и рекомендательные сервисы Analytical and recommendation services

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Николай Савушкин, «Яндекс»: Рекомендательные системы моделируют поведение людей «Рекомендательные системы анализируют человека как последовательность действий» CNews: Как вы

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В рекламной сети VK появился рекомендательный виджет В кабинете рекламной сети VK появился новый инструмент — рекомендательный виджет. Он поможет владельцам сайтов увеличить доход за счет роста timespent пользователей — нативные креативы будут привлекать больше внимания и повышать вовлеченность посетит

Рекомендательный сервис на основе искусственного интеллекта и больших данных подберет персональные варианты досуга от компаний «МТС Медиа» онифицированную услугу. Генеральный директор МТС Live Михаил Минин: «Решить проблему выбора поможет рекомендательный сервис с использованием искусственного интеллекта. Он анализирует атрибуты п

Студенты AI Talent Hub разработают рекомендательные системы на основе ИИ для Rutube на платформе и размера аудитории. Представители видеохостинга отобрали шесть лучших студентов для разработки ML-инструментов, направленных на совершенствование платформы по трем главным направлениям: рекомендательная система видео. Создание и настройка алгоритмов методами машинного обучения. Рекомендательная система будет еще точнее адаптироваться к предпочтениям каждого пользователя

Работу различных алгоритмов генерации персональных рекомендаций можно сравнить на новом сервисе Сбербанка гих зрителей). Иван Кузьмин, директор Департамента данных и рекомендательных систем B2C Сбербанка: «Рекомендательные системы — одно из самых интересных направлений в сфере искусственного интелл

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«Яндекс маркет» запустил умные рекомендации для рекламных кампаний е предложения» и «Спонсорские товары» в категорийной и поисковой выдачах на сервисе, а также «Еще может подойти» в карточке товара. Они суммарно дают более 75% от всех кликов на рекламу на «Маркете». Умные рекомендации уже показали свою эффективность. Во время их тестирования объемы продаж у магазинов, которые впервые запустили рекламную кампанию по рекомендованной ставке, в среднем выросли

Mail.ru Group объединит медиапроекты и рекомендательный сервис «Пульс» в контентную платформу другие — начинают интеграцию с рекомендательной платформой «Пульс». Руководить объединенными сервисами будет директор рекомендательных систем Mail.ru Group Сергей Шалаев. Объединенные медиапроекты и рекомендательная система совместят в себе возможности рекомендательной платформы и многолетний опыт редакции. Предполагаемая аудитория единой контентной платформы составит 87 млн человек в меся

Рекомендательный сервис «Мосробот» расскажет жителям столицы о ягодных ярмарках работает с бизнесом, оповещая компании о новых закупках Правительства Москвы в сфере их интересов. Рекомендательный сервис способен к обучению. Анализируя реакцию на свои письма, «Мосробот» ко

Рекомендательный сервис от «ЛитРес» появился в Facebook Компания «ЛитРес» запустила рекомендательный сервис для пользователей соцсети Facebook. За первый день бета-версию прилож

Рекомендательный сервис Surfingbird стал резидентом «Сколково» онтент в соответствии с его персональными интересами. Сервис существует с марта 2011 г. Современные рекомендательные системы основаны на методах коллаборативной фильтрации и используют известны

В России создан рекомендательный сервис детских интернет-ресурсов Компания «ВымпелКом» (ТМ «Билайн») и Российская государственная детская библиотека объявили о запуске рекомендательного сервиса детских веб-ресурсов «Веб-ландия» (www.web-landia.ru). Проект «Веб-ландия» позволит детям и родителям находить позитивную и познавательную информацию в Сети, избегая н

В Рунете запущен социальный рекомендательный сервис объявлений В Рунете появился первый социальный рекомендательный сервис бесплатных объявлений. Он работает на базе Facebook и носит название «Друг для Друга». «Друг для Друга» - первый умный сервис бесплатных объявлений на базе Facebook, кот

Рекомендательный сервис Surfingbird.ru привлек $2,5 млн инвестиций едующего года сервис рассчитывает получить на развитие еще порядка $15-20 млн. Surfingbird.ru – это рекомендательный сервис веб-страниц. Зарегистрированный на портале пользователь при помощи не

РОЦИТ и «Акадо» запустили у себя рекомендательные сервисы иков rocID и Телегиде «Акадо» и в рамках партнерской программы Имхонета, позволяющей экспортировать рекомендательный сервис на другие ресурсы, а также оценивать и выдавать прогноз по различным

Портал SuperJob запустил рекомендательный сервис Портал SuperJob объявил о запуске нового рекомендательного сервиса, который предназначен для того, чтобы клиенты портала могли порекомендовать знакомого им специалиста (имеющего резюме на сайте SuperJob) своим коллегам в других компан

«Имхонет» запустил рекомендательный сервис по винам Рекомендательный портал «Имхонет» объявил о запуске нового раздела «Вина». Это первый в Рунете рекомендательный сервис по вину. Новый раздел «Имхонета» позволяет подобрать желаемую бутылку