RecSys Рекомендательные системы Аналитические и рекомендательные сервисы Analytical and recommendation services

МТС научит магистрантов ИТМО разрабатывать рекомендательные системы на Python нейросетевые модели и многое другое. По итогам программы выпускники подготовят финальный проект, который смогут включить в портфолио: на основе заданного шаблона создадут сервис рекомендаций по API. «Рекомендательные системы – одно из самых успешных направлений в машинном обучении, это важнейший инструмент продаж и повышения лояльности клиентов во всех сферах бизнеса, начиная с ритейла и за