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RecSys Рекомендательные системы Аналитические и рекомендательные сервисы Analytical and recommendation services

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


20.06.2025 «Эвотор» запустил рекомендательный сервис EvoSell

лю, сократить время обслуживания, а также повысить качество обслуживания и лояльность покупателей. «Рекомендательные системы используются крупным ритейлом и маркетплейсами, но для малого бизнес
09.04.2025 Николай Савушкин, «Яндекс»: Рекомендательные системы моделируют поведение людей

«Рекомендательные системы анализируют человека как последовательность действий» CNews: Как вы

24.02.2025 «ЕвроХим» запустил цифровые решения на базе ИИ с ежегодным эффектом в сотни миллионов рублей

зации своих производственных процессов. Компания запустила на своем предприятии Невинномысский Азот рекомендательные системы на базе ИИ, которые помогают нарастить выпуск высококачественных ком
05.02.2025 В рекламной сети VK появился рекомендательный виджет

В кабинете рекламной сети VK появился новый инструмент — рекомендательный виджет. Он поможет владельцам сайтов увеличить доход за счет роста timespent пользователей — нативные креативы будут привлекать больше внимания и повышать вовлеченность посетит
04.09.2024 Рекомендательный сервис на основе искусственного интеллекта и больших данных подберет персональные варианты досуга от компаний «МТС Медиа»

онифицированную услугу. Генеральный директор МТС Live Михаил Минин: «Решить проблему выбора поможет рекомендательный сервис с использованием искусственного интеллекта. Он анализирует атрибуты п
16.04.2024 Студенты AI Talent Hub разработают рекомендательные системы на основе ИИ для Rutube

на платформе и размера аудитории. Представители видеохостинга отобрали шесть лучших студентов для разработки ML-инструментов, направленных на совершенствование платформы по трем главным направлениям: рекомендательная система видео. Создание и настройка алгоритмов методами машинного обучения. Рекомендательная система будет еще точнее адаптироваться к предпочтениям каждого пользователя
23.11.2023 Работу различных алгоритмов генерации персональных рекомендаций можно сравнить на новом сервисе Сбербанка

гих зрителей). Иван Кузьмин, директор Департамента данных и рекомендательных систем B2C Сбербанка: «Рекомендательные системы — одно из самых интересных направлений в сфере искусственного интелл
17.11.2022 МТС научит магистрантов ИТМО разрабатывать рекомендательные системы на Python

орый смогут включить в портфолио: на основе заданного шаблона создадут сервис рекомендаций по API. «Рекомендательные системы – одно из самых успешных направлений в машинном обучении, это важней
20.07.2022 «Яндекс маркет» запустил умные рекомендации для рекламных кампаний

е предложения» и «Спонсорские товары» в категорийной и поисковой выдачах на сервисе, а также «Еще может подойти» в карточке товара. Они суммарно дают более 75% от всех кликов на рекламу на «Маркете». Умные рекомендации уже показали свою эффективность. Во время их тестирования объемы продаж у магазинов, которые впервые запустили рекламную кампанию по рекомендованной ставке, в среднем выросли
04.10.2021 Mail.ru Group объединит медиапроекты и рекомендательный сервис «Пульс» в контентную платформу

другие — начинают интеграцию с рекомендательной платформой «Пульс». Руководить объединенными сервисами будет директор рекомендательных систем Mail.ru Group Сергей Шалаев. Объединенные медиапроекты и рекомендательная система совместят в себе возможности рекомендательной платформы и многолетний опыт редакции. Предполагаемая аудитория единой контентной платформы составит 87 млн человек в меся
17.06.2016 Рекомендательный сервис «Мосробот» расскажет жителям столицы о ягодных ярмарках

работает с бизнесом, оповещая компании о новых закупках Правительства Москвы в сфере их интересов. Рекомендательный сервис способен к обучению. Анализируя реакцию на свои письма, «Мосробот» ко
15.04.2014 Рекомендательный сервис от «ЛитРес» появился в Facebook

Компания «ЛитРес» запустила рекомендательный сервис для пользователей соцсети Facebook. За первый день бета-версию прилож
04.02.2013 Рекомендательный сервис Surfingbird стал резидентом «Сколково»

онтент в соответствии с его персональными интересами. Сервис существует с марта 2011 г. Современные рекомендательные системы основаны на методах коллаборативной фильтрации и используют известны
01.02.2013 В России создан рекомендательный сервис детских интернет-ресурсов

Компания «ВымпелКом» (ТМ «Билайн») и Российская государственная детская библиотека объявили о запуске рекомендательного сервиса детских веб-ресурсов «Веб-ландия» (www.web-landia.ru). Проект «Веб-ландия» позволит детям и родителям находить позитивную и познавательную информацию в Сети, избегая н
29.03.2012 В Рунете запущен социальный рекомендательный сервис объявлений

В Рунете появился первый социальный рекомендательный сервис бесплатных объявлений. Он работает на базе Facebook и носит название «Друг для Друга». «Друг для Друга» - первый умный сервис бесплатных объявлений на базе Facebook, кот
05.10.2011 Рекомендательный сервис Surfingbird.ru привлек $2,5 млн инвестиций

едующего года сервис рассчитывает получить на развитие еще порядка $15-20 млн. Surfingbird.ru – это рекомендательный сервис веб-страниц. Зарегистрированный на портале пользователь при помощи не
20.04.2009 РОЦИТ и «Акадо» запустили у себя рекомендательные сервисы

иков rocID и Телегиде «Акадо» и в рамках партнерской программы Имхонета, позволяющей экспортировать рекомендательный сервис на другие ресурсы, а также оценивать и выдавать прогноз по различным

31.10.2008 Портал SuperJob запустил рекомендательный сервис

Портал SuperJob объявил о запуске нового рекомендательного сервиса, который предназначен для того, чтобы клиенты портала могли порекомендовать знакомого им специалиста (имеющего резюме на сайте SuperJob) своим коллегам в других компан
03.09.2008 «Имхонет» запустил рекомендательный сервис по винам

Рекомендательный портал «Имхонет» объявил о запуске нового раздела «Вина». Это первый в Рунете рекомендательный сервис по вину. Новый раздел «Имхонета» позволяет подобрать желаемую бутылку
24.04.2008 В Рунете появилась новая рекомендательная сеть - Gooroo.ru

В Рунете появился сайт Gooroo.ru – специальная рекомендательная социальная сеть для рекрутинга. В работе сети принимают участие две заинтересованные группы: компании-работодатели и эксперты-профессионалы, или, как их называют в проекте, гур

Публикаций - 648, упоминаний - 710

RecSys и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 57
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 46
Microsoft Corporation 25775 43
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 36
9594 28
Google LLC 12688 25
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 22
Ростелеком 10948 21
Oracle Corporation 7074 18
Apple Inc 13154 17
Telegram Group 2940 17
Samsung Electronics 11064 16
МегаФон 10742 13
SAP SE 5601 13
VK - Mail.ru Group 3602 13
Amazon Inc - Amazon.com 3277 12
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 12
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 12
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 11
Huawei 4676 11
Xiaomi - Сяоми 2231 11
Meta Platforms - Facebook 4621 11
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 11
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 11
Nvidia Corp 4002 11
Imhonet - Имхонет - Рекомендата 17 11
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 10
Cisco Systems 5372 9
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 8
Diasoft - Диасофт 1144 8
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 149 8
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 8
Broadcom - VMware 2610 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
LG Electronics 3735 7
HP Inc. 5883 7
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 7
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 64
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 24
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 17
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 14
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 14
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 12
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 11
Газпром ПАО 1493 10
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 10
Газпром нефть 725 10
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 8
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 8
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 8
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
Почта России ПАО 2370 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 7
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 7
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 6
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 6
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 6
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 6
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 5
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 159 5
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 4
НСПК - Национальная система платежных карт 948 4
МКБ - Московский кредитный банк 657 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 53
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 47
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 35
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 29
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 25
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 23
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 22
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 22
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 22
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 18
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 12
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 10
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 9
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 9
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 9
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 8
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 8
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 8
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 7
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 7
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 7
Судебная власть - Judicial power 2500 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 6
Федеральное казначейство России 1949 6
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 8
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 3
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 3
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 3
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
МСМС - Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков 3 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 1
РУСАДА РАА - Российское антидопинговое агентство 1 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
МАГЗ - Международная ассоциация по генетическим заболеваниям 1 1
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 1
AVIXA - Audiovisual and Integrated Experience Association 1 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 270
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 186
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 140
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 131
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 129
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 106
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 99
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 93
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 89
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 77
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 73
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 70
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 67
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 62
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 61
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 61
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 60
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 59
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 59
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2082 57
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 56
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 56
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 55
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 55
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 54
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 50
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 49
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 47
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 47
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 45
Оповещение и уведомление - Notification 5943 45
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 44
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 41
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1370 40
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 38
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 38
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 38
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 37
Google Android 15243 49
Apple iOS 8583 35
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 25
Microsoft Office 4170 17
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 16
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 16
Linux OS 11533 15
Microsoft Windows 16882 14
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 12
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Google YouTube - Видеохостинг 3002 11
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