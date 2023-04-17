RecSys Рекомендательные системы Аналитические и рекомендательные сервисы Analytical and recommendation services
|17.04.2023
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Tele2 использует технологии больших данных в корпоративном обучении сотрудников
Tele2, российский оператор мобильной связи, запустил рекомендательный сервис для корпоративного обучения сотрудников компании. Система, которую ра
|17.11.2022
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МТС научит магистрантов ИТМО разрабатывать рекомендательные системы на Python
нейросетевые модели и многое другое. По итогам программы выпускники подготовят финальный проект, который смогут включить в портфолио: на основе заданного шаблона создадут сервис рекомендаций по API. «Рекомендательные системы – одно из самых успешных направлений в машинном обучении, это важнейший инструмент продаж и повышения лояльности клиентов во всех сферах бизнеса, начиная с ритейла и за
|04.10.2021
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Mail.ru Group объединит медиапроекты и рекомендательный сервис «Пульс» в контентную платформу
другие — начинают интеграцию с рекомендательной платформой «Пульс». Руководить объединенными сервисами будет директор рекомендательных систем Mail.ru Group Сергей Шалаев. Объединенные медиапроекты и рекомендательная система совместят в себе возможности рекомендательной платформы и многолетний опыт редакции. Предполагаемая аудитория единой контентной платформы составит 87 млн человек в меся
|17.06.2016
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Рекомендательный сервис «Мосробот» расскажет жителям столицы о ягодных ярмарках
работает с бизнесом, оповещая компании о новых закупках Правительства Москвы в сфере их интересов. Рекомендательный сервис способен к обучению. Анализируя реакцию на свои письма, «Мосробот» ко
|15.04.2014
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Рекомендательный сервис от «ЛитРес» появился в Facebook
Компания «ЛитРес» запустила рекомендательный сервис для пользователей соцсети Facebook. За первый день бета-версию прилож
|04.02.2013
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Рекомендательный сервис Surfingbird стал резидентом «Сколково»
онтент в соответствии с его персональными интересами. Сервис существует с марта 2011 г. Современные рекомендательные системы основаны на методах коллаборативной фильтрации и используют известны
|01.02.2013
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В России создан рекомендательный сервис детских интернет-ресурсов
Компания «ВымпелКом» (ТМ «Билайн») и Российская государственная детская библиотека объявили о запуске рекомендательного сервиса детских веб-ресурсов «Веб-ландия» (www.web-landia.ru). Проект «Веб-ландия» позволит детям и родителям находить позитивную и познавательную информацию в Сети, избегая н
|29.03.2012
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В Рунете запущен социальный рекомендательный сервис объявлений
В Рунете появился первый социальный рекомендательный сервис бесплатных объявлений. Он работает на базе Facebook и носит название «Друг для Друга». «Друг для Друга» - первый умный сервис бесплатных объявлений на базе Facebook, кот
|05.10.2011
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Рекомендательный сервис Surfingbird.ru привлек $2,5 млн инвестиций
едующего года сервис рассчитывает получить на развитие еще порядка $15-20 млн. Surfingbird.ru – это рекомендательный сервис веб-страниц. Зарегистрированный на портале пользователь при помощи не
|20.04.2009
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РОЦИТ и «Акадо» запустили у себя рекомендательные сервисы
иков rocID и Телегиде «Акадо» и в рамках партнерской программы Имхонета, позволяющей экспортировать рекомендательный сервис на другие ресурсы, а также оценивать и выдавать прогноз по различным
|31.10.2008
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Портал SuperJob запустил рекомендательный сервис
Портал SuperJob объявил о запуске нового рекомендательного сервиса, который предназначен для того, чтобы клиенты портала могли порекомендовать знакомого им специалиста (имеющего резюме на сайте SuperJob) своим коллегам в других компан
|03.09.2008
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«Имхонет» запустил рекомендательный сервис по винам
Рекомендательный портал «Имхонет» объявил о запуске нового раздела «Вина». Это первый в Рунете рекомендательный сервис по вину. Новый раздел «Имхонета» позволяет подобрать желаемую бутылку
|24.04.2008
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В Рунете появилась новая рекомендательная сеть - Gooroo.ru
В Рунете появился сайт Gooroo.ru – специальная рекомендательная социальная сеть для рекрутинга. В работе сети принимают участие две заинтересованные группы: компании-работодатели и эксперты-профессионалы, или, как их называют в проекте, гур
RecSys замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
|Путин Владимир 2900 11
|Мишустин Михаил 569 4
|Федечкин Эдуард 41 4
|Ковалевский Сергей 19 4
|Симонов Павел 4 3
|Сергунина Наталья 330 3
|Массух Илья 228 3
|Колесников Олег 18 3
|Алешкин Сергей 64 3
|Нарусова Людмила 16 3
|Никифоров Николай 1173 3
|Орловский Виктор 353 3
|Кабаков Ярослав 47 3
|Фурсин Алексей 156 3
|Востриков Юрий 41 3
|Горелкин Антон 73 3
|Баров Алексей 28 3
|Кузьмин Иван 10 3
|Воронцов Константин 13 2
|Куликов Павел 27 2
|Попов Сергей 121 2
|Рудычева Наталья 94 2
|Сирота Юрий 66 2
|Натрусов Артем 246 2
|Чернышенко Дмитрий 524 2
|Петров Михаил 137 2
|Фотыга Анна 2 2
|Федечкин Сергей 20 2
|Носик Антон 106 2
|Щиров Илья 45 2
|Gates William Henry - Гейтс Билл 902 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 377 2
|Новодворский Алексей 108 2
|Смирнов Алексей 215 2
|Рейман Леонид 1037 2
|Медведев Дмитрий 1641 2
|Федоров Дмитрий 19 2
|Лукацкий Алексей 105 2
|Аксаков Анатолий 140 2
|Белоусов Юрий 5 2
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