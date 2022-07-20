«Яндекс маркет» запустил умные рекомендации для рекламных кампаний

При настройке рекламных кампаний на «Яндекс маркете» продавцы теперь могут посмотреть рекомендованные ставки и прогнозируемые доли показов рекламы. Для каждого продвижения сервис советует до трех ставок: чем выше каждая из них, тем больше будет показов у продвигаемого товара. До сих пор продавцы назначали ставки сами или по единственной рекомендации от сервиса — и в любом случае не могли посмотреть прогнозируемую долю показов. С помощью умных рекомендаций партнерам будет проще запускать рекламные кампании и получать нужные результаты. Новая возможность особенно пригодится тем, кто пока только осваивает продвижение на «Маркете». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Товары магазинов, продвигаемые с использованием умных рекомендаций, получат в зависимости от ставки более 30%, 60% либо 85% от возможного количества показов в самых эффективных рекламных блоках на «Маркете». Это блоки «Популярные предложения» и «Спонсорские товары» в категорийной и поисковой выдачах на сервисе, а также «Еще может подойти» в карточке товара. Они суммарно дают более 75% от всех кликов на рекламу на «Маркете».

Умные рекомендации уже показали свою эффективность. Во время их тестирования объемы продаж у магазинов, которые впервые запустили рекламную кампанию по рекомендованной ставке, в среднем выросли более чем на 40%. А у тех, кто уже пользовался таким продвижением и поднял ставку до рекомендованной, объемы продаж в среднем увеличились почти на 25%.

Рекомендованные ставки и доля будущих показов определяются по данным о продажах на «Маркете» за предыдущий день. При расчете ставки сервис учитывает также стоимость товара у продавца и вероятность его покупки. Умные рекомендации доступны всем магазинам, которые запускают рекламные кампании на маркетплейсе.

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«Яндекс маркет» — сервис для покупок, который продает больше 30 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. К нему подключились больше 28 тыс. магазинов-партнеров. Сервис может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на маркетплейсе можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет Express».