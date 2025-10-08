Яндекс.Маркет - Yandex Market

Разделы

Яндекс Маркет — сервис для покупок, который продаёт больше 25 млн товаров. Он помогает заказать от смартфона до детского конструктора. К Яндекс Маркету подключены почти 24 тыс. магазинов-партнёров (данные 2022 года). Сервис может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на маркетплейсе можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, в приложении Яндекс Go — в разделе «Маркет Express».

08.10.2025 «Яндекс Маркет» подвел итоги первого года работы сервиса Ultima

«Яндекс Маркет» поделился результатами по итогам первого года Ultima — премиального сервиса, в котором собраны коллекции оригинальных мировых и российских брендов. С момента запуска в октябре 20
08.10.2025 Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» жалуются на конкуренцию с торговыми сетями. При этом их обороты растут, а офлайн-магазины закрываются пачками

Регулирование розничной торговли устарело Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет маркетплейсы и сервисы доставки, такие как Ozon, Wildberries, «Купер», «Яндекс Маркет» и т.д.) назвала неравными условия конкуренции между онлайн- и офлайн-каналами продаж товаров в России, выяснил Forbes. В письме премьер-министру Михаилу Мишустину интернет-ретейл
19.09.2025 «Яндекс Маркет»: покупатели чаще всего выбирают модели iPhone 17 Pro и Pro Max с объемом памяти 256 ГБ и 512 ГБ

В преддверии старта мировых продаж линейки смартфонов iPhone 17 «Яндекс Маркет» поделился данными о спросе: какие модели заказывают чаще всего, какие смартфон
16.09.2025 СДЭК предлагает готовые подключения по модели DBS к Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» в рамках одного окна

гает готовые подключения по модели DBS ко всем трем крупнейшим маркетплейсам – Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» – в рамках одного окна. Новое решение позволит продавцам выстроить собственную
11.09.2025 «Яндекс Маркет» зафиксировал рост заказов iPhone 17 в первый день после презентации Apple

Заказы новых моделей iPhone 17 на «Яндекс Маркете» в первые сутки после презентации Apple растут. Покупатели чаще всего выбирают
10.09.2025 «Яндекс Маркет» введет отметку «оригинал» для бытовой техники, электроники и ряда других товаров

«Яндекс Маркет» вводит отметку «оригинал» для товаров в категориях бытовой техники, электроник
10.09.2025 iPhone 17 доступен для заказа на «Яндекс Маркете» с 10 сентября 2025 года

Новые iPhone 17 доступны к заказу на «Яндекс Маркете» с 10 сентября 2025 г. Стоимость смартфонов будет варьироваться в зависимости

02.09.2025 «Яндекс Маркет»: каждый третий россиянин доверил бы выбор техники искусственному интеллекту

«Яндекс Маркет» изучил роль ИИ-ассистентов в онлайн-шопинге и выявил, какие функции оказались

01.09.2025 Антифрод-система «Яндекс Маркета» поможет с наймом сотрудников в ПВЗ

«Яндекс Маркет» запустил автоматизированную систему по проверке данных для владельцев пунктов

28.08.2025 «Билайн» упростил подключение видеонаблюдения для партнеров Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет»

тало доступнее для владельцев ПВЗ, позволяя оптимизировать расходы без потери качества. «Билайн» среди немногих компаний уже аккредитован на установку системы видеонаблюдения для Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет». Это значит, что подключение проходит для владельцев ПВЗ максимально бесшовно и не требует от заказчика специфических знаний о требовании площадок к видеонаблюдению, а также защи
27.08.2025 «Яндекс Маркет» зафиксировал рост спроса на товары для обогрева из-за резкого похолодания

вело к увеличению спроса на товары для обогрева. С 14 по 24 августа 2025 г. число заказов на обогреватели выросло в 2,9 раза по сравнению с предыдущими 10 днями. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета». Чаще всего покупатели интересовались конвекторами, тепловентиляторами и инфракрасными обогревателями. Лидерами покупок стали модели от брендов Ballu, Neoline и Electrolux. Боль
26.08.2025 «Яндекс Маркет» открыл предзаказ iPhone 17

«Яндекс Маркет» открыл предзаказ на смартфоны iPhone 17 без необходимости предоплаты. Чтобы уз
25.08.2025 «ВсеИнструменты.ру» запустил на «Яндекс Маркете» витрину с более чем 160 тысячами товаров

азных ценовых сегментах», — сказал Вячеслав Булахтин, директор по развитию категорий DIY и Авто на «Яндекс Маркете». С января по август 2025 г. продажи товаров в категории на «Яндекс Маркете
22.08.2025 «Яндекс Маркет» зафиксировал пик продаж портативных колонок в летний период

«Яндекс Маркет» проанализировал изменения в спросе на портативные и умные колонки с начала 202
21.08.2025 Покупатели «Яндекс Маркета» смогут зарабатывать рубли за рекомендации товаров

«Яндекс Маркет» в рамках реферальной программы для пользователей добавил возможность получать

13.08.2025 Сервис «Ultima Яндекс Маркет» запустил экспресс-доставку и возврат товаров «по клику»

кты из Лавки — курьер приедет через 15-30 минут после заявки. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета». Экспресс-доставка уже доступна для покупателей в Москве и Московской области
12.08.2025 «Яндекс Маркет»: в преддверии осенней презентации прошлые модели iPhone подешевели до минимума с начала 2025 года

«Яндекс Маркет» проанализировал динамику цен на iPhone и выяснил, что в июле–августе 2025 г.,

11.08.2025 «Яндекс Маркет» начал поддерживать новые ПВЗ с помощью скидок

«Яндекс Маркет» тестирует новый способ поддержки партнеров: теперь за первый заказ в недавно о
04.08.2025 Продавцы «Яндекс Маркета» смогут получить больше заказов благодаря новой автоматической стратегии

Продавцам «Яндекс Маркета» больше не нужно вручную подбирать ставки в бусте показов, чтобы эффективно продвинуть товары в поиске «Маркета». Теперь при создании кампании с оплатой за показ они могут задать
28.07.2025 «Яндекс Маркет» обнуляет стоимость хранения части товаров на складах

«Яндекс Маркет» с 1 августа 2025 г. дает продавцам возможность бесплатно хранить ряд сезонных

24.07.2025 Покупатели «Яндекс Маркета» могут вернуть товар «по клику» и заказать доставку продуктов одним курьером

«Яндекс Маркет» запустил возврат товаров «по клику» через курьеров «Лавки». Теперь покупатели

17.07.2025 «Яндекс Маркет» увеличил втрое размер максимального вознаграждения для ПВЗ

кже для новых пунктов максимальная сумма увеличится до 750 руб. «В июне 2025 г. сеть брендированных ПВЗ «Маркета» выросла более чем на четверть по сравнению с прошлым годом и продолжает расширя
15.07.2025 «Яндекс Маркет» объявил о предзаказе смартфонов Samsung Galaxy Z Fold7 и Z Flip7

«Яндекс Маркет» открыл предзаказ на новое поколение складных смартфонов Samsung — Galaxy Z Fol
11.07.2025 «Яндекс Маркет» упростил для продавцов работу с карточками товаров

«Яндекс Маркет» обновил инструменты для работы с карточками товаров: изменил таблицу вариантов
02.07.2025 «Яндекс Маркет» «заморозил» для продавцов тариф за продажи с витрин

«Яндекс Маркет» для своих продавцов, чьи товары будут проданы через витрины магазинов, зафикси
02.07.2025 Бесплатный ИИ-ассистент решит рутинные и аналитические задачи продавцов «Яндекс Маркета»

на товары». Сначала ИИ-ассистент появится в браузерной версии личного кабинете продавца. В будущем «Яндекс Маркет» также добавит его в приложение. Чтобы первыми получить доступ к ассистенту и п
19.06.2025 Покупатели «Яндекс Маркета» могут искать товары по фото и сразу уточнять цвет, размер или стиль, чтобы быстрее выбрать подходящие модели

«Яндекс Маркет» добавил в поиск по фото возможность уточнить запрос. Теперь покупатели могут з
18.06.2025 Продавцы «Яндекс Маркета» привлекут внимание покупателей с помощью собственных поп-апов

У продавцов, которые торгуют на «Яндекс Маркете», появился новый формат охватного продвижения. Теперь они могут создавать и на
10.06.2025 Покупатели «Яндекс Маркета» смогут застраховать технику и получить новую при поломке

анимать сутки. Сама страховка сохраняет свое действие даже при перепродаже или дарении устройства. «Яндекс Маркет» будет расширять не только географию и число товаров для страхования. В перспек
10.06.2025 «Яндекс Маркет» внедрил ИИ-эксперта в ПВЗ

«Яндекс Маркет» предоставил сотрудникам пунктов выдачи заказов (ПВЗ) новый сервис, упрощающий

05.06.2025 «Яндекс Маркет»: в мае 2025 г. спрос на Nintendo Switch 2 достиг пика

К выходу новой Nintendo Switch 2 «Яндекс Маркет» проанализировал, как менялся спрос на портативные консоли. Активный рост интер
04.06.2025 Покупатели «Яндекс Маркета» могут получать баллы за заказы по рекомендациям и подписываться на активных пользователей

«Яндекс Маркет» запустил внутри приложения и на сайте новые возможности для социального взаимо
28.05.2025 «Яндекс Маркет»: к середине мая 2025 г. увеличился спрос на кондиционеры

Резкое потепление в середине мая привело к увеличению спроса на кондиционеры. Покупки устройств на «Яндекс Маркете» в период с 19 по 25 мая 2025 г. увеличились в 1,7 раза по сравнению с предшес
27.05.2025 Продавцы смогут получить деньги для роста бизнеса на «Яндекс Маркете»

Продавцы «Яндекс Маркета» теперь могут получить кредит до 50 млн руб. на три или шесть месяцев. Потратить их можно на развитие бизнеса: например, можно расширить ассортимент к высокому сезону, вложиться

21.05.2025 «Яндекс Маркет» расширяет географию сервиса Ultima в регионы

вары. Чтобы найти товары этих брендов, покупатель может перейти в раздел Ultima с главной страницы «Яндекс Маркета» или воспользоваться поиском: такие товары отмечены бейджем «U».
19.05.2025 «Яндекс Маркет» открыл предзаказ Samsung Galaxy S25 Edge

«Яндекс Маркет» открыл предзаказ на новый смартфон Samsung Galaxy S25 Edge. Для предзаказа буд
14.05.2025 «Яндекс Маркет» усилит защиту от мошенников с помощью ИИ

«Яндекс Маркет» разработал алгоритм на основе технологий «Яндекса», который умеет отслеживать

14.05.2025 Покупатели «Ultima Яндекс Маркет» смогут заказать украшения из Poison Drop

Покупатели «Ultima Яндекс Маркет» теперь могут заказать украшения из универмага Poison Drop. Ассортимент маркетп
30.04.2025 Покупатели «Яндекс Маркета» смогут найти и сравнить товары в чате с искусственным интеллектом

В приложении «Яндекс Маркета» появился чат с ассистентом на базе искусственного интеллекта (ИИ). «Маркет» стал первым в России маркетплейсом с такой функцией. ИИ-ассистент поможет покупателям сервиса решать

29.04.2025 Покупатели «Яндекс Маркета» смогут заказать одежду и обувь из онлайн-бутика VIPAvenue

одойдет, его можно вернуть не выходя из дома — курьер приедет в выбранное время по нужному адресу. «Яндекс Маркет» продолжает расширять ассортимент, чтобы удовлетворить растущий спрос в категор

